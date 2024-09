https://chrishedges.substack.com/p/the-looming-catastrophe-in-the-middle?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=149515904&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die drohende Katastrophe im Nahen Osten (mit Gideon Levy) | Der Chris Hedges Report

Von Chris Hedges

28. September 2024

Dieses Interview ist auch auf Podcast-Plattformen und Rumble verfügbar.

The Looming Catastrophe in the Middle East (w/ Gideon Levy) | The Chris Hedges Report Support my independent journalism at Substack: https://chrishedges.substack.com/ Follow me on social media: https://linktr.ee/chrishedges

Es ist inzwischen recht selten geworden, dass israelische Bürger selbst eine sinnvolle Rechenschaftspflicht für das Handeln Israels einfordern. Der israelische Journalist Gideon Levy ist nach heutigen Maßstäben eine Ausnahme in Israel, da er sich während seiner gesamten Karriere gegen die Apartheid und die Besatzung durch den israelischen Staat einsetzt. In der heutigen Folge von „The Chris Hedges Report“ diskutiert Levy mit Gastgeber Chris Hedges über sein Buch „The Killing of Gaza: Reports on a Catastrophe (Berichte über eine Katastrophe) zu besprechen und die spirituelle Zerstörung sowohl Israels als auch Palästinas zu erklären, die der derzeitige Völkermord in Gaza verursacht, sowie die Auswirkungen der neuen Militäroperationen im Libanon.

Die schlimmste Veränderung ist laut Levy, dass Israel seine Menschlichkeit verloren hat. „Alles ist akzeptabel“, sagt Levy zu Hedges, während er das anhaltende Abschlachten palästinensischer Zivilisten in Gaza, die brutale Tötung von Gefangenen, die Zensur durch den Staat und die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber all dem beschreibt.

„In Israel gibt es praktisch nur ein Lager, das Lager, das Apartheid und Besatzung unterstützt“, sagt Levy.

Laut Levy gibt es nicht einmal mehr Raum für Mitgefühl mit den unschuldigen Opfern in Gaza. Lehrer wurden verhört und entlassen, weil sie ‚Mitgefühl mit den Kindern von Gaza, mit den Opfern von Gaza‘ zum Ausdruck brachten. ‚Selbst das ist in der israelischen Gesellschaft 2024 nicht mehr legitim‘, behauptet Levy.

Obwohl die Schrecken nach dem 7. Oktober verheerend und beispiellos sind, behauptet Levy, dass diese ganze Katastrophe sich über Jahre hinweg angebahnt hat und sinnlose Gesten wie das Eintreten für eine Zweistaatenlösung sie weiter aufrechterhalten werden.

In den ersten Jahren nach dem Krieg im Jahr 1967, so Levy, wurde die Besatzung der Palästinenser als Lebensform schnell zur Normalität. „[Palästinenser] reinigen unsere Straßen, sie bauen unsere Gebäude, sie pflastern unsere Straßen und sie werden nie die Staatsbürgerschaft erhalten. Sie sind die einzigen Menschen auf der Welt, die keine Staatsbürgerschaft eines Staates haben“, sagt Levy.

Während die israelische Gesellschaft versucht, diese Lebensweise fortzusetzen, werden nur störende Bewegungen und Momente wie die Erste Intifada, der Jom-Kippur-Krieg und jetzt der 7. Oktober dem palästinensischen Kampf die Aufmerksamkeit verschaffen, die die meisten Menschen in der Welt ignorieren können.

Wie Levy in seinem Buch schreibt,

„Der Weg des Terrors ist der einzige Weg, der den Palästinensern offensteht, um für ihre Zukunft zu kämpfen. Der Weg des Terrors ist der einzige Weg für sie, Israel, die arabischen Staaten und die Welt an ihre Existenz zu erinnern. Sie haben keine andere Möglichkeit. Israel hat sie das gelehrt. Wenn sie keine Gewalt anwenden, wird jeder sie vergessen, und nur durch Terrorismus wird man sich später an sie erinnern. Nur durch Terrorismus können sie möglicherweise etwas erreichen. Eines ist sicher: Wenn sie ihre Waffen niederlegen, sind sie verloren.“

Levy sagt, dass die Geschichte den Palästinensern und der Welt etwas Entscheidendes über Israel gelehrt hat: „Die Botschaft lautet: Wenn ihr etwas von uns erreichen wollt, dann nur mit Gewalt. Und die Botschaft an die Welt ist dieselbe: Wenn ihr wollt, dass sich die Welt um euch kümmert, reicht es nicht aus, die Stimme zu erheben. Man muss Maßnahmen ergreifen. Man muss handeln, und leider oft mit Gewalt, Aggression und oft sogar barbarisch, wie am 7. Oktober.“

Vielen Dank für die Lektüre des Chris Hedges Report! Dieser Beitrag ist öffentlich, also zögern Sie nicht, ihn zu teilen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …