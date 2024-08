Die Entmenschlichung der Palästinenser durch die israelische Gesellschaft ist nun absolut Von Meron Rapoport

https://www.972mag.com/dehumanization-moral-abyss-israelis/



Die Entmenschlichung der Palästinenser durch die israelische Gesellschaft ist nun absolut

In der Vergangenheit mag Israels moralische Debatte über seine Militäraktionen engstirnig und heuchlerisch gewesen sein, aber zumindest existierte sie. Diesmal nicht.

Von Meron Rapoport

23. August 2024

Palästinenser trauern um ihre Angehörigen, die bei einem israelischen Luftangriff auf die Al-Awda-Schule in Abasan, östlich der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen, am 10. Juli 2024 ums Leben gekommen sind. (Abed Rahim Khatib/Flash90)

In Zusammenarbeit mit

Um 5:40 Uhr am 10. August schickte der IDF-Sprecher eine Nachricht an Reporter, in der er sie über einen israelischen Luftangriff auf ein „militärisches Hauptquartier, das sich auf dem Gelände der Al-Taba’een-Schule in der Nähe einer Moschee in der Gegend von Daraj [und] Tuffah befindet, die den Bewohnern von Gaza-Stadt als Schutzraum dient“, informierte.

„Das Hauptquartier“, so der Sprecher weiter, “wurde von Terroristen der Hamas-Terrororganisation als Unterschlupf genutzt, und von dort aus haben sie Terroranschläge gegen IDF-Kräfte und Bürger des Staates Israel geplant und gefördert. Vor dem Angriff wurden viele Schritte unternommen, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Zivilisten zu Schaden kommen, einschließlich des Einsatzes von Präzisionsmunition, visueller Ausrüstung und nachrichtendienstlicher Informationen.“

Kurz nach dieser Ankündigung gingen schockierende Bilder aus der Al-Taba’een-Schule um die Welt, auf denen Haufen von zerstückeltem Fleisch und Leichenteilen zu sehen waren, die in Plastiksäcken abtransportiert wurden. Die Bilder wurden von Berichten begleitet, wonach rund 100 Palästinenser bei dem israelischen Angriff getötet worden waren und viele weitere im Krankenhaus lagen. Die meisten der Getöteten befanden sich mitten im Fajr-Gebet, dem Morgengebet, auf einem dafür vorgesehenen Platz innerhalb des Schulgeländes.

In den folgenden Stunden und Tagen entwickelte sich erwartungsgemäß ein Krieg der Erzählungen über die Zahl der zivilen Todesopfer. Der IDF-Sprecher veröffentlichte die Fotos und Namen von 19 Palästinensern, bei denen es sich angeblich um Hamas- oder Islamischer Dschihad-Aktivisten“ handelte, die bei dem Angriff getötet wurden; viele wurden mit dieser Bezeichnung versehen, ohne ihre angebliche Position oder ihren Rang zu nennen.

Die Hamas wies die Anschuldigungen zurück. Die Nichtregierungsorganisation stellte fest, dass einige der Personen auf der Liste des Militärs tatsächlich bei früheren Angriffen im Gazastreifen getötet worden waren, dass andere nie Anhänger der Hamas gewesen waren und dass einige sogar gegen die Gruppe opponierten. Später veröffentlichte die Armee eine zusätzliche Liste mit 13 weiteren Palästinensern, bei denen es sich angeblich um bei dem Bombenanschlag getötete Aktivisten handelte.

Zwar kann nur eine unabhängige Untersuchung die Identität aller Opfer des Anschlags endgültig klären, doch ist die erste Erklärung des IDF-Sprechers bezeichnend für den dramatischen Wandel, den die israelische Gesellschaft in Bezug auf das Leben der Palästinenser in Gaza vollzogen hat.

Protest gegen die Inhaftierung von israelischen Reservesoldaten, die verdächtigt werden, einen palästinensischen Gefangenen sexuell missbraucht zu haben, auf dem Militärstützpunkt Beit Lid, 29. Juli 2024. (Chen Leopold/Flash90)

In der Ankündigung der IDF hieß es ausdrücklich, dass die Schule „als Zufluchtsort für Bewohner von Gaza-Stadt dient“, was bedeutet, dass die IDF wusste, dass Flüchtlinge aus Angst vor den Bombardierungen der Armee dorthin geflohen waren. In der Erklärung wurde nicht behauptet, dass von der Schule aus Schüsse oder Raketenangriffe erfolgten, sondern dass „Hamas-Terroristen … von der Schule aus terroristische Handlungen geplant und gefördert“ hätten. Es wurde auch nicht behauptet, dass die Zivilisten, die in der Schule Zuflucht suchten, gewarnt wurden, sondern nur, dass die Armee „Präzisionswaffen“ und „Geheimdienstinformationen“ eingesetzt habe. Mit anderen Worten: Die Armee bombardierte einen bewohnten Schutzraum, wohl wissend, welche tödlichen Folgen ihr Angriff haben würde.

Als ob das Aushungern von Millionen Menschen ein Hobby wäre

Es sollte nicht überraschen, dass die israelischen Medien die Behauptungen des IDF-Sprechers bestätigten. Wenn es um die durchschlagenden Sicherheitsmängel geht, die zum 7. Oktober geführt haben, dürfen die israelischen Medien, insbesondere die rechten Medien, kritisch und skeptisch gegenüber der Armee sein. Aber wenn es um die Tötung von Palästinensern geht, wird diese Skepsis über Bord geworfen: In Gaza hat die Armee immer Recht.

„Im Krieg sind die Schulen tabu“, schrieb Prof. Yuli Tamir, Israels ehemaliger Bildungsminister, in Haaretz. „Gibt es keinen einzigen Kommandeur, der sagt: ‚Nie wieder‘?“ Die Antwort ist ein klares Nein. Jeder Krieg bringt ein gewisses Maß an Entmenschlichung des Feindes mit sich. Aber es scheint, dass die Entmenschlichung der Palästinenser im aktuellen Krieg in Gaza nahezu absolut ist.

Nach jedem Krieg der letzten Jahrzehnte, an dem Israelis teilgenommen haben, gab es öffentliche Reuebekundungen. Dies wurde oft als eine Mentalität des „Schießens und Weinens“ kritisiert – aber zumindest weinten die Soldaten.

Nach dem Sechs-Tage-Krieg von 1967 wurde das sehr erfolgreiche Buch „The Seventh Day: Soldiers‘ Talk about the Six-Day War“ (Der siebte Tag: Soldaten sprechen über den Sechstagekrieg) veröffentlicht, das Aussagen von Soldaten enthält, die versuchen, sich mit den moralischen Dilemmata auseinanderzusetzen, denen sie während der Kämpfe ausgesetzt waren. Nach den Massakern von Sabra und Schatila im Jahr 1982 gingen Hunderttausende von Israelis – darunter viele, die im Libanonkrieg gedient hatten – auf die Straße, um gegen die Verbrechen der Armee zu protestieren.

Während der ersten Intifada sprachen viele Soldaten über die Misshandlung von Palästinensern. Die zweite Intifada führte zur Gründung der NRO Breaking the Silence. Der moralische Diskurs über die Besatzung mag eng und heuchlerisch gewesen sein, aber er existierte.

Zeugenaussagen israelischer Soldaten, die im Westjordanland stationiert waren, werden vor der Ha’Kirya-Militärbasis im Zentrum von Tel Aviv verlesen, eine Aktion der NGO Breaking the Silence, 1. Juli 2017. (Tomer Neuberg/Flash90)

Diesmal nicht. Das israelische Militär hat mindestens 40.000 Palästinenser in Gaza getötet – etwa zwei Prozent der Bevölkerung des Streifens. Es hat totale Verwüstung angerichtet, indem es systematisch Wohnviertel, Schulen, Krankenhäuser und Universitäten zerstörte. Hunderttausende von israelischen Soldaten haben in den letzten 10 Monaten im Gazastreifen gekämpft, und dennoch ist die moralische Debatte so gut wie nicht existent. Die Zahl der Soldaten, die sich mit ernsthaftem Nachdenken oder Bedauern über ihre Verbrechen oder moralischen Schwierigkeiten geäußert haben, selbst wenn sie anonym waren, lässt sich an den Fingern einer Hand abzählen.

Paradoxerweise wird die sinnlose und grundlose Zerstörung, die das Militär im Gazastreifen anrichtet, in Hunderten von Videos deutlich, die israelische Soldaten aus Stolz auf ihre Taten gefilmt und an Freunde, Familie oder Partner geschickt haben. Auf diesen Aufnahmen sahen wir, wie Truppen Universitäten in Gaza in die Luft sprengten, wahllos auf Häuser schossen und eine Wasseranlage in Rafah zerstörten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Brigadegeneral Dan Goldfuss, Kommandeur der 98. Division, dessen langes Interview bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand als Beispiel für einen Kommandeur präsentiert wurde, der demokratische Werte hochhält, sagte: „Ich habe kein Mitleid mit dem Feind … Sie werden mich auf dem Schlachtfeld nicht mit Mitleid mit dem Feind sehen. Entweder ich töte ihn, oder ich nehme ihn gefangen.“ Kein Wort wurde über die Tausende von palästinensischen Zivilisten verloren, die durch das Feuer der Armee getötet wurden, oder über die Dilemmata, die ein solches Gemetzel begleiten.

In ähnlicher Weise gab Oberstleutnant A., Kommandeur der 200. Staffel, die die Drohnenflotte der israelischen Luftwaffe betreibt, Anfang des Monats ein Interview mit Ynet, in dem er behauptete, seine Einheit habe während des Krieges „6.000 Terroristen“ getötet. Im Zusammenhang mit der Rettungsaktion zur Befreiung von vier israelischen Geiseln im Juni, bei der mehr als 270 Palästinenser getötet wurden, fragte er: „Wie erkennen Sie, wer ein Terrorist ist“, antwortete er: „Wir haben am Straßenrand angegriffen, um Zivilisten zu vertreiben, und jeder, der nicht geflohen ist, auch wenn er unbewaffnet war, war für uns ein Terrorist. Jeder, den wir getötet haben, hätte getötet werden müssen.“

Diese Entmenschlichung hat in den letzten Wochen mit der Debatte über die Legitimität der Vergewaltigung palästinensischer Gefangener einen neuen Höhepunkt erreicht. In einer Diskussion im Mainstream-Fernsehsender Channel 12 forderte Yehuda Shlezinger, ein „Kommentator“ der rechtsgerichteten Tageszeitung Israel Hayom, die Vergewaltigung von Gefangenen als Teil der militärischen Praxis zu institutionalisieren. Mindestens drei Knessetmitglieder der regierenden Likud-Partei sprachen sich ebenfalls dafür aus, dass israelischen Soldaten alles erlaubt sein sollte, auch Vergewaltigungen.

Die größte Trophäe geht jedoch an den israelischen Finanzminister und Abgeordneten des Verteidigungsministeriums, Bezalel Smotrich. Die Welt wird nicht zulassen, dass wir 2 Millionen Zivilisten verhungern lassen, auch wenn dies gerechtfertigt und moralisch vertretbar wäre, bis unsere Geiseln zurückgegeben werden“, beklagte er auf einer Konferenz von Israel Hayom Anfang des Monats.

Finanzminister und Vorsitzender der Religiösen Zionistischen Partei Bezalel Smotrich leitet eine Fraktionssitzung in der Knesset in Jerusalem, 22. Juli 2024. (Oren Ben Hakoon/Flash90)

Die Äußerungen wurden in der ganzen Welt scharf verurteilt, aber in Israel wurden sie mit Gleichgültigkeit aufgenommen, als ob das Verhungernlassen von Millionen Menschen nur ein banales Hobby wäre. Wäre die Saat der Entmenschlichung nicht bereits gesät und weithin legitimiert worden, hätte Smotrich es nicht gewagt, so etwas öffentlich zu sagen. Immerhin sieht er, wie bereitwillig die israelische Regierung und Armee seinen „Decisive Plan“ in Gaza angenommen haben.

Solange wir töten, verdienen sie den Tod

Wenn wir über die moralische Korruption sprechen, die die Besatzung mit sich bringt, erinnern wir uns oft an die Worte von Prof. Yeshayahu Leibowitz. Im April 1968, noch nicht einmal ein Jahr nach Beginn der israelischen Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens, schrieb er: „Der Staat, der über eine feindliche Bevölkerung von 1,4 bis 2 Millionen Ausländern herrscht, wird zwangsläufig zu einem Shin-Bet-Staat, mit allem, was dies für den Geist der Bildung, der Rede- und Gedankenfreiheit und der demokratischen Regierungsführung bedeutet. Die Korruption, die für alle kolonialen Regime charakteristisch ist, wird auch den Staat Israel infizieren.“

Angesichts des moralischen Abgrunds, in dem sich die israelische Gesellschaft heute befindet, fällt es schwer, Leibowitz keine prophetischen Fähigkeiten zuzuschreiben. Doch bei genauerer Betrachtung seiner Worte ergibt sich ein vielschichtigeres Bild.

Man könnte argumentieren, dass das Israel von 1968 noch weniger demokratisch war als heute. Es war ein Einparteienstaat, der von Mapai (dem Vorläufer der heutigen Arbeitspartei) regiert wurde, der nicht nur seine palästinensischen Bürger ausschloss, die erst zwei Jahre zuvor der israelischen Militärherrschaft entkommen waren, sondern auch Mizrachi-Juden aus arabischen und muslimischen Ländern, und der religiöse und ultraorthodoxe Juden in die Enge trieb. Die israelischen Medien kritisierten die Regierung kaum, und die Schulbücher, aus denen ich in den 1960er und 70er Jahren lernte, waren nicht besonders fortschrittlich.

Innerhalb der Grünen Linie ist Israel heute viel liberaler als 1968. Frauen haben zunehmend Machtpositionen inne, ganz zu schweigen von LGBTQ+-Personen, deren bloße Existenz ein Verbrechen war. Wirtschaftlich gesehen ist Israel ein viel freieres Land als die zentralistische Staatswirtschaft der 1960er Jahre (und die Ungleichheiten sind entsprechend gewachsen), und das Land ist viel stärker mit dem Rest der Welt verbunden.

Man könnte argumentieren, dass dies kein Widerspruch ist, sondern vielmehr komplementäre Prozesse. Die Besatzung hat Israel nicht nur bereichert (die Rüstungsexporte haben beispielsweise einen Rekordwert von 13 Milliarden Dollar im Jahr 2023 erreicht), sondern auch dazu beigetragen, zwei parallele Regierungssysteme aufrechtzuerhalten – Kolonialismus und Apartheid in den besetzten Gebieten und liberale Demokratie für Juden innerhalb der Grünen Linie – und vielleicht sogar zwei parallele moralische Systeme. Die Trennung zwischen der Ausweitung der Rechte der israelischen Bürger und der Auslöschung der Rechte der palästinensischen Untertanen ist zu einem untrennbaren Bestandteil des Staates geworden. „Villa im Dschungel“ ist nicht nur ein malerischer Begriff, sondern beschreibt das Wesen des israelischen Regimes.

Ein israelischer Panzer in der Nähe des Grenzzauns zum Gazastreifen, 26. März 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

Die derzeitige faschistische Regierung hat das ehemals empfindliche Gleichgewicht gestört. Indem sie den „Liberalismus“ zum Feind machen, versuchen Politiker wie Yariv Levin, Simcha Rothman und ihre Gesinnungsgenossen, die Barriere zwischen den Parallelwelten durch ihren Justizputsch niederzureißen. Die hochrangigen Positionen, die Rassisten und Faschisten wie Smotrich und Itamar Ben Gvir bekleiden, haben zu diesem Prozess beigetragen.

Angesichts der von der Hamas am 7. Oktober verübten Gräueltaten bleibt der Diskurs dieser israelischen Faschisten die wichtigste Stimme im öffentlichen Diskurs, da das vermeintlich liberale Israel, das die Besatzung jahrelang ignorierte, nicht wusste, wie es die Gewalt der Hamas in einen breiteren Kontext struktureller Unterdrückung und Apartheid einordnen sollte. So sind wir an den Punkt gelangt, an dem es in der israelischen Mehrheitsgesellschaft keinen wirklichen Widerstand gegen die totale Entmenschlichung der Palästinenser gibt.

Die israelische Tötungsmaschinerie weiß nicht, wie sie aufhören soll, schrieb Orly Noy von +972 und Local Call auf Facebook nach dem Bombenanschlag auf die Al-Taba’een-Schule, weil sie durch Trägheit und Tautologie funktioniert. „Es handelt aus Trägheit, denn wenn es aufhört, wird Israel gezwungen, das zu verinnerlichen, was es verursacht hat, welche Gräueltaten von historischem Ausmaß in seinem Namen registriert werden … Und da kommt die tautologische Logik ins Spiel: Solange wir töten, ist es offensichtlich, dass sie trotzdem den Tod verdienen.“ Genau wie der Kommandeur des 200. Geschwaders ein paar Tage später sagte.

Dennoch gibt es innerhalb der Grünen Linie immer noch eine Zivilgesellschaft und ein liberales Lager, das eine beträchtliche Macht hat, wie die wöchentlichen Demonstrationen gegen die Regierung zeigen. Die Frage ist, was passiert, wenn ein Waffenstillstand erreicht und die israelische „Vernichtungsmaschine“ zum Stillstand gezwungen wird. Werden Teile der israelischen Gesellschaft erkennen, dass die ungezügelte Gewalt, die Israel seit dem 7. Oktober entfesselt hat, und die Kräfte der Entmenschlichung, die sie antreiben, die Existenz des Staates selbst bedrohen?

„Schweigen ist erbärmlich“, schrieb Ze’ev Jabotinsky in dem Gedicht, das zur Hymne der revisionistischen zionistischen Bewegung Beitar wurde, dem Vorläufer des Likud. Die Tatsache, dass Netanjahu und seine Partner den Lärm eines ständigen Krieges wollen, ist klar. Die Frage ist, warum das liberale Lager schweigt.

Eine Version dieses Artikels wurde zuerst auf Hebräisch auf Local Call veröffentlicht. Lesen Sie ihn hier.

Meron Rapoport ist Redakteur bei Local Call.

Übersetzt mit Deepl.com

