Die ermordete Journalistin betreute die nächste Generation

in Gaza

Hanin A. Elholy

24. März 2025

Wafa Aludaini

Yusuf El-Mbayed

Wafa Aludaini widmete ihr Leben der furchtlosen Verteidigung des palästinensischen Volkes und der Berichterstattung über unsere gelebte Erfahrung in den Medien.

Ihr Leben voller Mut und Hingabe endete letzten September in Sekunden, als Israel ihr Haus in Deir al-Balah, der Stadt im Zentrum des Gazastreifens, in der sie 1985 geboren wurde, bombardierte. Auch Wafas Ehemann und zwei ihrer Kinder – der fünfjährige Balsam und der sieben Monate alte Tamim – wurden getötet. Die beiden überlebenden Kinder des Paares – Malik und Siraj – sind nun Waisen.

Wafa war keine gewöhnliche Journalistin. Sie trug ein Kopftuch und einen gesichtsbedeckenden Niqab, während sie auf Englisch zu einem westlichen Publikum sprach. Wafa war ihren Prinzipien treu und verzichtete auf die Jobangebote, die bessere Bezahlung und die Reisemöglichkeiten, die sich ihr geboten hätten, wenn sie den Hijab abgelegt hätte.

Wie Abu Obaida, der ikonische Sprecher der Qassam-Brigaden der Hamas, der dafür bekannt ist, seinen Kopf in ein rotes Kufiya zu hüllen und nur seine Augen zu zeigen, waren auch Wafas Kopftuch und Niqab Teil ihrer unverwechselbaren Identität.

Wafa gehört zu den mehr als 160 Journalisten, die zwischen dem 7. Oktober 2023 und dem 19. Januar, als ein Waffenstillstand in Kraft trat, in Gaza getötet wurden.

Israel nahm die Tötung von Journalisten wieder auf, nachdem es fast zwei Monate später den Waffenstillstand aufgekündigt hatte. Hossam Shabat, ein bekannter Korrespondent von Al Jazeera, wurde am 24. März bei einem gezielten Angriff auf sein Auto in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens getötet. Mohammed Mansour, ein Journalist, der für Palestine Today Beiträge verfasst hatte, wurde laut Al Jazeera am selben Tag bei einem Angriff auf sein Haus in Khan Younis zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn getötet.

Israel hat palästinensische Journalisten und Social-Media-Influencer ins Visier genommen und getötet, während internationalen Reportern der Zugang zu Gaza verwehrt wurde. Sie versuchen, die Wahrheit zu vertuschen, damit sie den Völkermord mit minimalem internationalem Druck durchführen können.

Erste ihrer Art

Wafa studierte Englisch, schloss ihr Studium an der Al-Aqsa-Universität ab und arbeitete für mehrere Organisationen in Gaza und online, wobei sie sowohl lokal als auch international Einfluss nahm.

Nach der israelischen Aggression im Winter 2008/2009 schloss sich Wafa dem Althoraya Training Center an. Sie pendelte täglich von ihrem Wohnort in Deir al-Balah nach Gaza-Stadt und ließ ihren Mann und ihre Kinder von 8 bis 16 Uhr allein.

Nach einigen Monaten ihres Beitrags erstellte Wafa klare Richtlinien für den Umgang mit den westlichen Medien für eine Gruppe von etwa 50 palästinensischen Studenten mit guten Englischkenntnissen, so Diana al-Mughrabi, die Wafas Direktorin bei Althoraya war. Die Studenten wurden durch persönliche Interviews, eine Sprachprüfung und eine Prüfung zur allgemeinen Kultur ausgewählt. Das Projekt war das erste seiner Art in Gaza.

Die letzten Tage des Projektstarts fielen mit dem Abschluss einer unabhängigen Untersuchungsmission der Vereinten Nationen unter der Leitung des südafrikanischen Juristen Richard Goldstone zusammen, die Verstöße gegen das Völkerrecht untersuchte, die während der israelischen Aggression in Gaza 2008–2009 begangen wurden.

Die Mission kam zu dem Schluss, dass die massive Zerstörung ziviler Infrastruktur und die Tötung von Zivilisten – die oft Kriegsverbrechen gleichkommen – „möglicherweise eine militärische Taktik darstellten, die Ausdruck einer umfassenderen Politik war, die zumindest stillschweigend von Entscheidungsträgern auf höchster Ebene der israelischen Regierung gebilligt wurde“.

Die israelische Militäroffensive, die im sogenannten Goldstone-Bericht untersucht wurde, war zu dieser Zeit beispiellos. Sie war ein Vorbote der völkermörderischen Aggression, die ab Oktober 2023 das Leben von Wafa und Zehntausenden anderen Palästinensern in Gaza forderte.

Die Ergebnisse und Empfehlungen des Goldstone-Berichts wurden vom UN-Menschenrechtsrat in einer am 16. Oktober 2009 verabschiedeten Resolution bestätigt.

Das von Wafa unter dem Dach des Althoraya Training Center ins Leben gerufene Team ausländischer Medien wurde zur 16th October Media Group, um den bahnbrechenden Goldstone-Bericht zu verewigen.

Dr. Refaat Alareer, der auch unzählige junge Autoren in Gaza betreute, war einer der Mitbegründer der Gruppe. Er wurde Anfang Dezember 2023 bei einem israelischen Angriff getötet.

Basma Al Bayed, Schriftstellerin, Aktivistin und Mitglied der 16th October Media Group, wurde ebenfalls 2023 getötet, obwohl die Gruppe erst Monate später von ihrem Tod erfuhr.

Vermittlung der palästinensischen Sichtweise

Wafa wollte englischsprachige Personen in Gaza ausbilden und ihnen das theoretische Wissen und die praktischen Fähigkeiten vermitteln, die erforderlich sind, um die palästinensische Sache in den ausländischen Medien zu verteidigen.

Sie organisierte Journalismus-Camps, zu denen sie eine Gruppe von Experten einlud, um englischsprachige und medienerfahrene Absolventen im Bereich Journalismus auszubilden. Zu den vermittelten Fähigkeiten gehörten Übersetzung und kreatives Schreiben, die Grundlagen der Vermittlung der palästinensischen Geschichte und das Verfassen von Reportagen und Meinungsbeiträgen.

Dutzende junger Frauen und Männer, die heute im Bereich Journalismus tätig sind, haben diese Camps absolviert, darunter auch die Autorin dieses Artikels. Sie erkannte und förderte die individuellen Stärken ihrer Mentees und ermutigte uns, uns auf bestimmte Fähigkeiten zu spezialisieren, sei es das Sprechen vor der Kamera oder das Schreiben.

Ibrahim Abu Naja arbeitete mit Wafa an der Gestaltung von Veranstaltungen, Aktivitäten und Social-Media-Foren, wie Twitter-Kampagnen, Treffen und Solidaritätsveranstaltungen. Er sagte, dass Wafa ein Vorbild für „Ernsthaftigkeit, Fleiß, Hingabe und Aufrichtigkeit“ war.

Während sie sich für Palästina einsetzte, war Wafa vor allem eine Verfechterin der Menschlichkeit, die in ihren Interviews, Reden und Vorträgen immer wieder die Worte „Menschlichkeit und Frieden“ wiederholte, wie ihre Freundin Bara‘ al-Ijla, Journalistin und Mitglied der 16th October MediaGroup, sagte.

Wafas Bruder Alaa sagte, dass sie ihn im September gebeten habe, Geld an seine andere Schwester und an die vertriebenen Bürger im Norden Gazas zu überweisen.

„Nachdem Israel sie getötet hatte, erfuhr ich, dass sie selbst kein Geld hatte, um Milch und Pampers für ihr neugeborenes Kind zu kaufen“, sagte Alaa. “Sie dachte immer mehr an andere als an sich selbst.“

Yousef, der seinen vollständigen Namen nicht nennen wollte, war Mitglied der 16th October Media Group. Er sagte: „Ich habe ihre [Sprachnachrichten] noch immer, seit 2022, als sie mich ermutigte, lobte oder sogar tadelte, wenn ich schrieb oder berichtete. Sie sagte einmal: ‚Ist das schon alles, was du kannst? Ist es so einfach, deprimiert zu sein? Bringt dich das Erlernen einer einfachen Fähigkeit zum Scheitern? Geben sich die Männer von Shujaiya [einer Stadt in der Nähe von Gaza-Stadt] so leicht geschlagen?“

Yousef fügte hinzu, dass Wafa „mein schwaches Englisch und meine Langsamkeit beim Lernen tolerierte. Sie hat sich nie darüber beschwert, dass sie viel Zeit damit verbrachte, meine Artikel zu redigieren und spät nach Hause kam. Ich kann nicht vergessen, wie sie mich aus dem Sumpf der Verzweiflung in den Ozean des Optimismus gezogen hat.“

Wafas Einfluss und Wirkung in den sozialen Medien nahmen nach dem Start des „Great March of Return“ in Gaza Anfang 2018 zu. Wafa bat den Autor dieser Zeilen, einen Nachrichtenbericht über die Rettungssanitäterin Razan al-Najjar zu verfassen, die am ersten Junitag desselben Jahres von einem israelischen Scharfschützen getötet wurde, als sie verletzte Demonstranten behandelte.

Ich war nicht mutig genug, an der Demonstration teilzunehmen, aber Wafas Worte ermutigten mich, ein Video zu drehen, das später einen lokalen Preis gewann. Ich erinnere mich, dass sie alles aus eigener Tasche bezahlte, um das Video zu produzieren, angefangen beim Transport zwischen Gaza-Stadt und Khan Younis, wo al-Najjar getötet wurde, bis hin zur Produktion und zum Schnitt.

Sie war entschlossen, das kriminelle Verhalten Israels aufzudecken, egal wie viel es sie kosten würde – und letztendlich hat es Wafa vielleicht das Leben gekostet.

Wafa war in den sozialen Medien aktiv und investierte in den Aufbau von Beziehungen zu pro-palästinensischen Einzelpersonen und Institutionen im Ausland, indem sie Online-Seminare und -Konferenzen abhielt und Interviews mit wohlgesonnenen Journalisten und Aktivisten führte.

Sie war eine herausragende Mitarbeiterin von The Palestine Chronicle und Nachrichtenautorin für Middle East Monitor.

„Eine Stimme, die Millionen wert ist“

Als der Krieg im Oktober 2023 ausbrach, nahm Wafa an einem Interview mit der TalkTV-Moderatorin Julia Hartley-Brewer teil. Die konservative britische Moderatorin wehrte sich gegen Wafas Verwendung des Begriffs „Massaker“, während sie die Angriffe Israels beschrieb, bei denen Zivilisten in ihren Häusern getötet wurden. Hartley-Brewer wiederholte die Argumente der israelischen Propaganda und behauptete fälschlicherweise, dass sich die Hamas unter Zivilisten einniste.

Hartley-Brewer stellte sogar Wafas Entscheidung in Frage, sich den Evakuierungsbefehlen Israels zu widersetzen, und fragte Wafa auf provokative und anklagende Weise, wie eine „angemessene Reaktion“ auf das „Massaker“ der Hamas vom 7. Oktober 2023 aussehen würde. Hartley-Brewer brach das Interview ab, als Wafa begann, aktuelle Ereignisse in den historischen Kontext der gewaltsamen Eroberung und Kolonisierung palästinensischen Landes durch Israel seit 1948 zu stellen.

Trotz der enttäuschenden Erfahrung mit TalkTV gab Wafa nicht auf. Sie schrieb weiterhin über Israels Plan, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, und dokumentierte in mehreren Artikeln Kriegsverbrechen, die während des Völkermords begangen wurden.

„In Gaza ist selbst der Tod kein Ende des Leidens“, lautete der Titel eines Artikels von Wafa, der im November 2023 veröffentlicht wurde. In einem anderen Artikel beschrieb sie, wie israelische Truppen das Leben einer jungen Frau gefährdeten, indem sie sie als menschlichen Schutzschild benutzten.

Wafas letzter Artikel mit dem Titel „Schutzkleidung für Journalisten in Gaza gibt es nicht“ wurde nach der Ermordung ihrer Kollegen Ismail al-Ghoul und Rami al-Rifi verfasst. Trotz ihres völkerrechtlichen Schutzstatus würden Journalisten von Israel direkt bedroht und ins Visier genommen, erklärte sie.

Sie schrieb auch einen Beitrag für The Guardian, in dem sie die überlebenden Mitglieder von drei Familien porträtierte, die bei israelischen Angriffen in Gaza massakriert wurden.

Auch wenn Israel ihr brillantes Leben vorzeitig beendete, erfüllte sich Wafa ihren Traum, eine palästinensische Website zu betreiben, auf der sie die Anliegen ihres Volkes auf Englisch darlegte, um die Welt aufzuklären.

In einem Post auf Facebook schrieb Diana al-Mughrabi: „Ich werde nicht aufhören, über Wafa zu schreiben, die mehr als 15 Jahre lang meine Begleiterin war, sowohl bei der Arbeit als auch im Leben.“

„Wir haben eine Stimme verloren, die Millionen von Stimmen an Einfluss und Reichweite wert ist“, fügte sie hinzu.

Ihr vielleicht größtes Vermächtnis ist, dass Wafa den Weg für all die Studenten geebnet hat, die sie inspirierte, für die Absolventen, die sie ausbildete, und für die Mitglieder der 16. Oktober Mediengruppe, die das, was sie begann, weiterführen werden.

Hanin A. Elholy ist Forscherin, Schriftstellerin und Übersetzerin und lebt in Gaza.

