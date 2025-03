https://strategic-culture.su/news/2025/03/23/president-trump-first-leader-who-looking-rebuild-trust-with-president-putin/



Präsident Trump ist der erste Staatschef, der versucht, das Vertrauen zu Präsident Putin wiederherzustellen

Ian Proud

23. März 2025

© Foto: Public domain

Hoffen wir, dass die kleinen Schritte, die Putin und Trump derzeit in Richtung Vertrauen unternehmen, zu etwas Dauerhaftem werden.

Westliche Politiker und Journalisten sagen uns ständig, dass man Präsident Putin nicht trauen kann und dass man unter keinen Umständen ein Abkommen mit ihm schließen sollte. Aber als Antwort auf diese rhetorische Frage frage ich immer: „Glauben Sie, dass er uns vertraut?“

Vertrauen ist keine Einbahnstraße und muss auf kleinen Gesten und gegenseitigem Respekt aufbauen. Und es ist so viel komplizierter, Vertrauen zu Menschen mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und Weltanschauungen usw. aufzubauen.

Bereits 2014 sagte mir ein Kollege und Freund in der russischen Präsidialverwaltung, dass es mindestens ein Jahrzehnt dauern würde, um das durch den Maidan und den Sturz von Janukowitsch verlorene Vertrauen wiederherzustellen.

Nach drei Jahren verheerenden Krieges wird es jetzt noch viel länger dauern.

Selenskyj, europäische Politiker und die Mainstream-Medien schreien uns ständig an, dass man Putin nicht trauen kann. Sie behaupten, ohne dass es dafür Beweise gäbe, dass Putin seit 2014 25 (wählen Sie eine beliebige Zahl) Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine gebrochen hat.

Doch ich frage mich, wann wir Putin wirklich vertraut haben, dass er sich an eine Abmachung hält, und wann wir uns selbst vertraut haben, dass wir unseren Teil der Abmachung einhalten?

Eines ist sicher: Jeder im russischen Staatsapparat würde sagen, dass die westlichen Staats- und Regierungschefs jedes Versprechen, das sie in der Vergangenheit gegeben haben, gebrochen haben, auch was die NATO-Erweiterung betrifft, und in anderer Hinsicht in erschreckender Böswilligkeit gehandelt haben, unter anderem bei der Inszenierung eines Staatsstreichs in Kiew und bei der Vorbereitung des Scheiterns des Minsk-2-Abkommens.

Das Problem, wenn man sich seit Beginn des Krieges weigert, mit Präsident Putin zu sprechen, und seit 2014 alle diplomatischen Kontakte zu Russland auf ein Minimum reduziert, besteht darin, dass man die Möglichkeiten, Vertrauen wieder aufzubauen, fast auf null reduziert.

Wie kann man jemandem vertrauen, den man nicht mag, und sich dann weigern, jemals wieder mit ihm zu sprechen? Es ist, als würden sich Schulkinder auf epische Weise streiten, und 6000 Atomraketen kommen ins Spiel.

Man konzentriert sich zwanghaft darauf, die Medienbotschaft „Ich habe Recht und du hast Unrecht“ zu verbreiten, als wäre man ein Zehnjähriger, der auf dem Spielplatz zum ersten Mal X verwendet.

Man erzählt allen seinen engsten Freunden und Familienmitgliedern, wie schrecklich die andere Person ist, und sie nicken und sagen: „Oh, ich weiß“, wie Sybil Fawlty.

Ich glaube nicht eine Minute lang, dass man Russland nicht trauen kann oder dass die Entscheidungsträger im Westen reiner sind als der reine Schnee. Vertrauen bedeutet, einen Deal zu machen und sich daran zu halten.

Ich erinnere mich oft daran, wie ich Anfang 2015 mit meiner Familie in den Urlaub nach Dubai gefahren bin, um dem Moskauer Winter zu entkommen. Da die Kinder noch sehr klein waren, beluden wir das Minibus-Taxi mit Gepäck, Kinderwagen und Autositzen usw. und machten uns auf den Weg nach Scheremetjewo durch den morgendlichen Schnee.

Am Flughafen stellte ich fest, dass ich nur einen 5000-Rubel-Schein für den Fahrpreis von 2500 Rubel hatte, und der Fahrer, der unser Gepäck ausgeladen hatte, hatte es offensichtlich eilig, wieder in sein warmes Taxi zu steigen und nach Hause zu fahren.

Er warf einen Blick auf den neuen Schein und sagte, er habe kein Wechselgeld.

Ich hatte absolut nicht die Absicht, zum Terminal zu eilen, um dort einen Ort zu finden, an dem ich den Schein wechseln konnte, während ich mich durch sehr kleine Kinder, Gepäckwagen und eine winzige Frau manövrierte, deren heilige Geduld nur begrenzt war.

Also schaute ich den Taxifahrer an und er schaute mich an und fragte sich, wie wir aus dieser Sackgasse herauskommen sollten.

Ich hätte versuchen können, nicht zu bezahlen, aber das hätte zu einem Streit geführt, und so etwas würde ich sowieso nie tun.

Ich hätte ihn bitten können, zu überprüfen, ob er tatsächlich Kleingeld hatte, da er ja Taxifahrer war. Aber dann hätte er sich vielleicht beleidigt gefühlt, weil er mir deutlich gesagt hatte, dass er kein Kleingeld hatte, und warum sollte ich ihm nicht glauben?

Schließlich beschloss ich, dass er, da es noch vor sieben Uhr morgens war, wahrscheinlich kein Wechselgeld hatte und dass ich ihm vertrauen musste, da es draußen am frostigen Straßenrand minus zehn Grad hatte.

Also sagte ich: „Nehmen Sie den 5000-Rubel-Schein. Unser Flug geht an diesem Tag um diese Zeit zurück, und wenn Sie uns abholen können, sind wir quitt.“

Er nickte, schüttelte mir ohne ein Lächeln die Hand und verschwand.

Ich hatte seine Telefonnummer, aber ich hätte praktisch nichts tun können, wenn er einfach verschwunden wäre und uns bei unserer Rückkehr zwei Wochen später am Flughafen sitzen gelassen hätte.

Mit einer gewissen Beklommenheit gingen wir also durch die Diplomaten-Schlange bei der Passkontrolle und ich fragte mich, ob er in der Ankunftshalle sein würde.

Zufälligerweise war er es, genau wie vereinbart.

Ich lächelte ihn an, er lächelte zurück, wir beluden den Kleinbus, schnallten die Kinder in ihre Autositze und fuhren zurück ins Zentrum von Moskau.

Vertrauen ist ein wechselseitiger Austausch. Ab und zu muss man das Risiko eingehen, jemandem zu vertrauen, wenn der Instinkt Fragen aufwirft.

Selenskyj vertraut Putin eindeutig nicht, aber meiner Beobachtung nach hat er auch kein Interesse am Frieden. Als er es für illegal erklärte, mit Putin oder einem russischen Beamten zu sprechen, investierte er meiner Meinung nach in eine Fortsetzung des Krieges und hoffte, dass der Westen ihn auf jeden Fall unterstützen würde. Und trotz des raschen Wandels in der US-Politik in den letzten zwei Monaten wollen viele Entscheidungsträger in Europa Selenskyj immer noch auf jeden Fall unterstützen, was besorgniserregend ist.

Aber Frieden in der Ukraine wird erst möglich sein, wenn die Erwachsenen wieder miteinander reden. Vielleicht ist das der Unterschied, den Donald Trump in den Krieg bringt: kleine Schritte durch erste Vereinbarungen zu unternehmen, um die große Vertrauenslücke zwischen Russland und dem Westen zu überbrücken und schließlich Tod und Zerstörung zu beenden.

In einem Monat hat Donald Trump vier Stunden lang mit Wladimir Putin gesprochen, was wahrscheinlich viermal so viel Zeit ist, wie Biden in den vorangegangenen vier Jahren für Gespräche aufgewendet hat. Es gibt deutliche Parallelen zu Reagan und Gorbatschow in den 80er Jahren, die Barrieren abbauen, um sich auf das längerfristige Wohl zu konzentrieren.

Im Moment sind Trump und Putin die einzigen Erwachsenen in diesem Gespräch. Hoffen wir, dass die kleinen Schritte in Richtung Vertrauen, die sie gerade unternehmen, sich zu etwas Dauerhaftem entwickeln. Die Welt braucht das. Ich bin jedoch skeptisch, ob die europäischen Staats- und Regierungschefs bereit sind, Trumps Beispiel zu folgen.

Ian Proud war von 1999 bis 2023 Mitglied des diplomatischen Dienstes Ihrer Majestät. Von Juli 2014 bis Februar 2019 war Ian an der britischen Botschaft in Moskau tätig. Er war außerdem Direktor der Diplomatischen Akademie für Osteuropa und Zentralasien und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Anglo-American School of Moscow.

Übersetzt mit Deepl.com

