https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-eu–the-ussr–and-the-architecture-of-collective-securit



Die EU, die UdSSR und die Architektur der kollektiven Sicherheit in Eurasien

Alexander Tuboltsev

Quelle: Al Mayadeen Englisch

31. März 2025

In Zukunft könnte der vollständige Abzug der NATO-Truppen aus den an Russland angrenzenden EU-Ländern die günstigste Option sein, um die Spannungen in Europa abzubauen und einen Dialog über eine neue eurasische kollektive Sicherheitsarchitektur aufzunehmen.

Im Juli 1966 fand in der rumänischen Stadt Bukarest ein wichtiges Ereignis statt. Die Länder des Warschauer Pakts (UdSSR, DDR, Tschechoslowakei, Polen, Bulgarien, Ungarn, Rumänien) verabschiedeten eine Erklärung zur Stärkung von Frieden und Sicherheit in Europa. In diesem Dokument, das von den Staats- und Regierungschefs der aufgeführten Länder unterzeichnet wurde, wurde Folgendes festgelegt:

1. Die Teilnehmer des Warschauer Pakts erklärten offiziell, dass sie keine Gebietsansprüche an irgendeinen europäischen Staat stellen.

2. Die Unterzeichner der Erklärung schlugen die gleichzeitige Auflösung des Warschauer Pakts und der NATO vor, um Spannungen abzubauen.

3. In der Erklärung wurde der Abzug aller ausländischen Truppen aus europäischen Ländern vorgeschlagen.

4. Die Länder des Warschauer Pakts schlugen vor, eine für alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen allen Ländern des Kontinents auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zu entwickeln.

Und so war es 1966. Es war weniger als fünf Jahre her, dass sich sowjetische und amerikanische Panzer in der Berlin-Krise von 1961 in der Nähe des Kontrollpunkts (zwischen West- und Ost-Berlin) gegenüberstanden.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges schlugen die Länder des Warschauer Pakts ihr eigenes Projekt für eine kollektive, gemeinsame und für alle Seiten vorteilhafte Sicherheitsarchitektur in Europa vor.

10 Jahre später, im November 1976, fand in Bukarest eine neue Sitzung des Politischen Beratungsausschusses des Warschauer Pakts statt. Als Ergebnis wurde eine neue Erklärung verabschiedet. Meiner Meinung nach kann sie als Prototyp des modernen Konzepts einer multipolaren Welt bezeichnet werden. In der Erklärung von 1976 veröffentlichten die Länder des Warschauer Pakts das folgende Programm für das kollektive Sicherheitssystem:

1. Beendigung des Wettrüstens.

2. Entwicklung zwischenstaatlicher Beziehungen unter Achtung der Grundsätze der Souveränität und gegenseitigen Unterstützung.

3. Betonung der Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen verschiedenen Staaten.

4. Unterstützung des Kampfes gegen den Neokolonialismus in Afrika, Lateinamerika und Asien.

5. Unterstützung der Rechte des palästinensischen Volkes.

6. Umstrukturierung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen auf der Grundlage der Grundsätze von Gerechtigkeit und Gleichheit.

Einige Monate später, im Oktober 1976, übermittelte die Sowjetregierung dem Generalsekretär der Vereinten Nationen eine detaillierte Erklärung zum Thema der Umstrukturierung der Weltwirtschaftsbeziehungen. In der Erklärung wurde vorgeschlagen, die wirtschaftlichen Interessen der Länder Asiens, Lateinamerikas und Afrikas zu unterstützen, neokoloniale Wirtschaftspraktiken zu bekämpfen und die Aktivitäten globaler Finanzmonopole einzuschränken.

Was sagen uns diese historischen Fakten? In den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schlugen die Länder des Warschauer Pakts Europa vor, ein System der kollektiven Sicherheit zu schaffen und sich für Zusammenarbeit statt Konfrontation zu entscheiden. Gleichzeitig schlugen sie vor, den Welthandel, die wirtschaftlichen Beziehungen und die politischen Beziehungen pluralistischer und gleichberechtigter zu gestalten. Diese Projekte, die in den beiden Bukarester Erklärungen von 1966 und 1976 dargelegt wurden, hätten die geopolitische Lage einst erheblich verändern können. Dies ist jedoch nicht geschehen, da es ein Problem gab.

Die militärischen und politischen Einrichtungen Westeuropas und der Vereinigten Staaten hatten nicht die Absicht, mit der Organisation des Warschauer Vertrags eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen. Die Situation war genau das Gegenteil: Nach 1991 begann die NATO mit ihren Expansionswellen nach Osten. Seit dem Brüsseler Gipfel im Januar 1994 begann ein aktiver Prozess, um die Länder des ehemaligen Warschauer Pakts in die NATO einzubeziehen: 1999 traten Polen, die Tschechische Republik und Ungarn dem Bündnis bei. In den darauffolgenden Jahren wurde der Prozess der NATO-Erweiterung in Europa kontinuierlich fortgesetzt und auf den postsowjetischen Raum (baltische Staaten) ausgeweitet. Die Vereinigten Staaten nutzten diese Erweiterung als Instrument zur Verwirklichung ihrer hegemonialen Ambitionen und zur Aufrechterhaltung der amerikanischen unipolaren Diktatur.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …