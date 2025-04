https://www.middleeasteye.net/opinion/palestinian-aid-workers-betrayed-world-ruled-outlaws



Massaker im Gazastreifen: Palästinensische Helfer wurden in einer Welt, die von Gesetzlosen regiert wird, verraten

Joe Gill

1. April 2025

Die kaltblütige Ermordung von 15 Ersthelfern des Roten Halbmonds und des Zivilschutzes hat bei den Großmächten keine Verurteilung hervorgerufen. Dies ist das Zeitalter der Gesetzlosigkeit

Palästinenser trauern um die Sanitäter des Palästinensischen Roten Halbmonds, die am 31. März 2025 während einer Rettungsmission von israelischen Streitkräften getötet wurden, im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen (Hatem Khaled/Reuters)

Nach 18 Monaten des völkermörderischen Angriffs von Israel auf Gaza ist es schwierig, noch schockiert zu sein.

Dreiste Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind zur Norm geworden. Die Weltmächte reagieren nicht darauf. Bestenfalls geben sie schwache Erklärungen ab, in denen sie ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen. Jetzt geben sich die USA nicht einmal mehr damit ab. Sie sind mit dem Völkermord voll einverstanden.

Israel und die USA planen die gewaltsame ethnische Säuberung des Gazastreifens, wohl wissend, dass niemand sie aufhalten wird.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) und der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) sitzen die Hände in den Schoß, trotz der scheinbar bedeutenden Urteile des IStGH im vergangenen Jahr zu israelischen Kriegsverbrechen und des IGH zum „plausiblen Risiko“ eines Völkermords.

Der israelische antizionistische Kommentator Alon Mizrahi veröffentlichte diese Woche auf X:

„Während Israel und die USA Pläne zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens von Palästinensern ankündigen und in die Tat umsetzen, sollten wir uns daran erinnern, dass der Internationale Gerichtshof seit dem 24. Mai 2024, als er sich in sehr vagen Worten über die geplante Aktion in Rafah äußerte, noch nicht einmal zusammengetreten ist, um den Völkermord zu erörtern.

Das ist das Gesetz des Dschungels, und der Gewinner ist die Regierung, die überlegene Gewalt einsetzt, um sich das anzueignen, was ihrer Meinung nach ihr gehört, und diejenigen zu vernichten, die sich ihr in den Weg stellen

„Zehntausende wurden seitdem vernichtet und Hunderttausende verletzt. Babys verhungerten und erfroren, und Tausende von Kindern verloren Gliedmaßen.

„Kein Wort vom Internationalen Gerichtshof. Der Zionismus und der amerikanische Imperialismus haben das Völkerrecht null und nichtig gemacht. Jeder darf jedem antun, was er will. Die Maskerade der Nachkriegszeit ist wirklich vorbei.“

Unter der US-Regierung von Joe Biden gaben Außenminister Antony Blinken und der grinsende US-Sprecher Matt Miller performative Erklärungen über ihre „Besorgnis“ über die Tötung von Palästinensern ab (sie würden niemals ein so klares Wort wie „Tötung“ verwenden, sondern immer das täterfreie „Todesfälle“ bevorzugen).

Heute, unter dem Regime von Donald Trump, wurde sogar die Maske des Respekts für die Rituale der internationalen Diplomatie abgeworfen.

Es herrscht das Gesetz des Dschungels und der Gewinner ist die Regierung, die mit überlegener Gewalt an sich reißt, was ihrer Meinung nach ihr gehört, und diejenigen zum Schweigen bringt und vernichtet, die sich ihr in den Weg stellen.

Brutal ins Visier genommen

Letzte Woche eilte eine Gruppe von Mitarbeitern der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft (PRCS), des Zivilschutzes und der Vereinten Nationen zum Ort der israelischen Luftangriffe, um verwundete Palästinenser im südlichen Gazastreifen zu retten.

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) ist die lokale Zweigstelle des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, das ebenso wie das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) grundlegende Gesundheitsleistungen für Palästinenser in einem zerstörten, belagerten Kriegsgebiet bereitstellt.

Zusammen mit anderen internationalen Hilfsorganisationen wurden sie wiederholt und brutal von Israel ins Visier genommen.

Dieses Muster setzte sich am 23. März fort, als israelische Streitkräfte ein abscheuliches, vorsätzliches Massaker verübten, bei dem acht Mitglieder des Palästinensischen Roten Halbmonds, sechs Mitglieder des Zivilschutzes von Gaza und ein Mitarbeiter einer UN-Agentur getötet wurden.

Die Leichen von 14 Ersthelfern wurden eine Woche nach ihrem Tod in Rafah im Süden des Gazastreifens gefunden. Die Fahrzeuge waren zerfetzt und die Leichen in einem Massengrab verscharrt. Einige waren verstümmelt, einer enthauptet.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab an, dass einige der Leichen mit gefesselten Händen und Wunden an Kopf und Brust gefunden wurden.

„Dieses Grab befand sich nur wenige Meter von ihren Fahrzeugen entfernt, was darauf hindeutet, dass die [israelischen] Besatzungstruppen die Opfer aus den Fahrzeugen geholt, hingerichtet und ihre Leichen dann in der Grube entsorgt haben“, sagte der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Basal, und bezeichnete es als ‚eines der brutalsten Massaker, die Gaza in der modernen Geschichte erlebt hat‘.

Der Leiter des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten in Gaza, Jonathan Whittall, sagte: „Heute, am ersten Tag von Eid, sind wir zurückgekehrt und haben die verscharrten Leichen von acht Mitarbeitern des Palästinensischen Roten Halbmonds, sechs Mitarbeitern des Zivilschutzes und einem UN-Mitarbeiter geborgen. Sie wurden in ihren Uniformen getötet. Sie fuhren ihre deutlich gekennzeichneten Fahrzeuge. Sie trugen ihre Handschuhe. Sie waren auf dem Weg, Leben zu retten. Das hätte nie passieren dürfen.“

Das Abschlachten von Helfern durch Israel ist eine Tragödie. Aber es ist auch eine Geschichte über westlichen Rassismus

Peter Oborne

Nach früheren tödlichen Angriffen, wie der Ermordung von sieben Mitarbeitern der World Central Kitchen am 1. April 2024, genau vor einem Jahr, als die Opfer Briten, Polen, Australier, Palästinenser und ein US-kanadischer Doppelbürger waren, geschah nichts.

Trotz eines gewissen Aufruhrs, der ausblieb, als Dutzende oder Hunderte Palästinenser massakriert wurden, wurde Israel weder von westlichen Mächten noch von den Vereinten Nationen sanktioniert. Und so tötete es weiterhin humanitäre Helfer.

Israel erklärte Unrwa im vergangenen Oktober zu einer „Terror“-Gruppe und hat mehr als 280 seiner Mitarbeiter getötet – das ist die Mehrheit der 408 humanitären Helfer, die seit Oktober 2023 in Gaza getötet wurden.

Die internationale Reaktion auf dieses jüngste Massaker? Fehlanzeige.

Offizielles Schweigen

Am Sonntag schalteten Save the Children, Medical Aid for Palestinians und Christian Aid Anzeigen im britischen Observer, in denen sie die britische Regierung aufforderten, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, nachdem Israel erneut Gaza angegriffen hatte: „David Lammy, Keir Starmer, euer Nichthandeln kostet Leben.“

Der britische Premierminister Keir Starmer ist zu sehr damit beschäftigt, seine Massenabschiebung „illegaler“ Migranten aus dem Vereinigten Königreich anzupreisen, als dass er sich zu den Gräueltaten seines engen Verbündeten Israel äußern könnte. Er hat sich öffentlich nicht geäußert.

Der britische Premierminister Keir Starmer ist zu sehr damit beschäftigt, seine Massenabschiebung „illegaler“ Migranten aus dem Vereinigten Königreich anzupreisen, als dass er sich zu den Gräueltaten seines engen Verbündeten Israel äußern könnte

David Lammy, der britische Außenminister, hat Zeit gefunden, um sich zum Erdbeben in Myanmar, zur NATO, zu den russischen Angriffen auf die Ukraine und zur Notwendigkeit einer Deeskalation der erneuten Spannungen im Südsudan zu äußern.

Sein letzter öffentlicher Kommentar zu Israel und Gaza datiert vom 22. März, einige Tage nach Israels schrecklichem Massaker an mehr als 400 Palästinensern im Morgengrauen des 18. März: „Die Wiederaufnahme der israelischen Angriffe in Gaza ist ein dramatischer Rückschritt. Zusammen mit Frankreich und Deutschland fordert Großbritannien dringend eine Rückkehr zum Waffenstillstand.“

Keine Verurteilung des Abschlachtens von fast 200 Kindern.

Auf die Bitte von Middle East Eye um eine Stellungnahme antwortete ein Sprecher des britischen Außen-, Commonwealth- und Entwicklungsministeriums: „Wir sind über diese Todesfälle empört und erwarten, dass der Vorfall transparent untersucht wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Humanitäre Helfer müssen geschützt werden, und medizinische und humanitäre Helfer müssen in der Lage sein, ihre Arbeit sicher zu verrichten.

„Wir fordern weiterhin die Aufhebung der Hilfsblockade in Gaza und dass alle Parteien die Waffenstillstandsverhandlungen wieder aufnehmen, um die Geiseln zu befreien und ein dauerhaftes Ende des Konflikts zu erreichen, was zu einer Zweistaatenlösung und einem dauerhaften Frieden führen würde.“

Während dieser Artikel geschrieben wurde, veröffentlichte Lammy eine Erklärung auf X, in der er wie üblich jede direkte Erwähnung der Urheber von Kriegsverbrechen vermied. „Gaza ist mit über 400 Toten nach wie vor der tödlichste Ort für humanitäre Helfer. Die jüngsten Todesfälle von Helfern sind eine deutliche Mahnung. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Zeitalter der Gesetzlosigkeit

Die neue Weltordnung von 2025 ist eine gesetzlose.

Die Großmächte und ihre Verbündeten sind entschlossen, die Weltkarte mit Gewalt neu zu ordnen: Palästina soll mit Unterstützung der USA gewaltsam in Israel aufgehen. Die Ukraine wird ihre östlichen Regionen mit Unterstützung der USA an Wladimir Putins Russland verlieren.

Kleinere Nationen können ungestraft angegriffen werden, vom Jemen über den Libanon bis nach Grönland (bisher gibt es noch keinen US-Invasionsplan, aber die Stimmung wird mit jeder Aussage von Vizepräsident JD Vance lauter).

Während Israel die Palästinenser terrorisiert, schaut die Welt weg

Das war bis zu einem gewissen Grad schon immer so. Dennoch war in der Nachkriegswelt die Einhaltung des Völkerrechts die offizielle Position der Großmächte, einschließlich der USA und der Sowjetunion.

Israel hatte jedoch nie Zeit für das Völkerrecht. Es war der Pionier der Doktrin „Macht geht vor Recht“. Diese Doktrin ist heute die vorherrschende.

Völkerrecht und internationale Hilfe sind out.

In Großbritannien traf sich am vergangenen Donnerstag eine Gruppe Jugendaktivisten im Quaker Friends House im Zentrum Londons, um über friedlichen Widerstand gegen den Völkermord in Gaza und die Klimazerstörung durch den fossilen Brennstoffsektor zu diskutieren.

Die Polizei stürmte das Gebäude und verhaftete sechs junge Frauen. Eine solche Polizeiaktion wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen, aber neue Gesetze, die unter der letzten Regierung eingeführt wurden, haben solche Razzien gegen friedliche Versammlungen immer häufiger gemacht.

Dies ist das Zeitalter der Gesetzlosigkeit. Und jeder, der sich für Menschenrechte und Frieden einsetzt, ist jetzt ein Staatsfeind, ob in Palästina, London oder an der Columbia University.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Joe Gill hat als Journalist in London, Oman, Venezuela und den USA für Zeitungen wie Financial Times, Morning Star und Middle East Eye gearbeitet. Er hat einen Master-Abschluss in Politik der Weltwirtschaft von der London School of Economics. Twitter @gill_joe

