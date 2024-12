https://www.middleeastmonitor.com/20241219-the-eu-continues-to-protect-israel-and-its-genocide-of-the-palestinians/



Die EU schützt weiterhin Israel und seinen Völkermord an den Palästinensern

19. Dezember 2024

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen während einer Pressekonferenz in Brüssel, Belgien am 18. Dezember 2024 [AB Konseyi/Pool/Anadolu Agency]

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat den ersten Jahrestag des grenzüberschreitenden Hamas-Angriffs mit den Worten kommentiert: „Am 7. Oktober 2023 erwachte die Welt zu schrecklichen Bildern unaussprechlicher Grausamkeit, Szenen, die sich für immer in unser Gedächtnis einbrennen werden. An diesem tragischen Jahrestag möchte ich die Erinnerung an die Opfer in Ehren halten. Die Europäische Union steht an der Seite all der unschuldigen Menschen, deren Leben seit diesem schicksalhaften Tag zutiefst erschüttert wurde.“

Da die EU das israelische Sicherheitsnarrativ unterstützt und insbesondere von der Leyen ihre Unterstützung für die israelische Apartheid und ihren Völkermord unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hat (ein ehemaliger Europaabgeordneter bezeichnete sie als „Frau Völkermord“), bezieht sich ihre Erklärung natürlich nicht auf die palästinensischen Opfer der israelischen Brutalität der letzten 76 Jahre.

Das Geld folgt von der Leyens Rhetorik.

Seit dem 7. Oktober und dem Beginn des israelischen Völkermordes hat das Siedlerkoloniale Gebilde über 238 Millionen Euro im Rahmen des Horizon-Programms erhalten, davon 640.000 Euro für die israelische Luft- und Raumfahrtindustrie (IAI). Zwischen 2014 und 2020 erhielten israelische Forschungseinrichtungen, von denen viele Verbindungen zum israelischen Militär haben, 1,28 Milliarden Euro aus dem Horizon-Programm.

LESEN : IDF-Offiziere machen schockierende Geständnisse über schreckliche Gewalttaten im Gazastreifen

Im Juni dieses Jahres stellte die für Forschung und Innovation zuständige EU-Kommissarin Iliana Ivanova fest, dass eine Beendigung [solcher Verträge] allein auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit unangemessen wäre und eine nach dem Assoziierungsabkommen verbotene Diskriminierung darstellen würde.

Ivanovas Erklärung war die Antwort auf ein Schreiben flämischer Universitäten, die um Ratschläge für das Vorgehen bei Forschungsprojekten mit israelischen Einrichtungen baten und darauf hinwiesen, dass Artikel 14 des Horizon Europe-Finanzierungsabkommens neben anderen ethischen Erwägungen die Gewährleistung der Rechte von Minderheiten vorschreibt, was Israel eindeutig nicht tut. Das Schreiben erwähnt keinen Völkermord, sondern verweist lediglich auf „die jüngsten verbindlichen Urteile des Internationalen Gerichtshofs zur Lage in Gaza und zu den militärischen Aktionen der israelischen Regierung“. Nichtsdestotrotz war die EU schnell dabei, ein sehr grundlegendes Anliegen in Bezug auf ethische Erwägungen in eine angebliche Diskriminierung Israels auf der Grundlage der Nationalität umzuwandeln.

Während Israel weiterhin vom Horizon-Programm profitiert, kündigte die EU Anfang dieser Woche an, dass sie 28,3 Millionen Euro in die Stabilisierung der palästinensischen Wirtschaft in Gaza, Jerusalem und dem besetzten Westjordanland investieren wird. Es wurde jedoch bereits geschätzt, dass allein die Beseitigung der 42 Millionen Tonnen Schutt aus dem Gazastreifen 700 Millionen Dollar kosten wird.

Der eigentliche Wiederaufbau des Gazastreifens wird über 80 Milliarden Dollar erfordern.

Unter Verweis auf das gescheiterte Zwei-Staaten-Paradigma erklärte der EU-Vertreter Alexandre Stutzman: „Wirtschaftlicher Fortschritt und politische Lösung gehen Hand in Hand, und die heutige Investition ist ein Beleg für unsere Überzeugung, dass die Förderung von Stabilität und Wachstum ein wesentlicher Bestandteil dieser Vision ist.“

Welche Vision genau? Die EU-Finanzierung hat nicht zu einem palästinensischen Staat geführt, und die Palästinensische Autonomiebehörde ist erheblich schwächer geworden, nicht nur wegen des finanziellen Defizits, sondern auch, weil Ramallah ebenso wie Israel davon lebt, das palästinensische Volk zu unterjochen. Die Zwei-Staaten-Hypothese wird nicht umgesetzt werden, weil sie nie beabsichtigt war; der Kolonialismus lässt keinen Raum für die Entstehung eines Staates. Der israelische Völkermord im Gazastreifen bestätigt dies, ebenso wie die zunehmende Aufforderung, dieselben Praktiken im besetzten Westjordanland durchzuführen. Haben die EU-Beamten noch nichts von der Aufwiegelung der israelischen Siedlerführer gehört, obwohl in den israelischen Medien zum Völkermord aufgerufen wird?

Kann die EU erklären, was 28,3 Mio. € für die Wiederbelebung der palästinensischen Wirtschaft bewirken können, wo doch die Beseitigung der von Israel hinterlassenen Trümmer im Gazastreifen nur der erste Schritt ist, um die Grundlagen für den Anschein von Normalität in einem kolonialen Umfeld zu schaffen? Und kann die EU zur Kenntnis nehmen, was für ein absurd unmögliches Szenario ich gerade beschrieben habe – ein Anschein von Normalität in einer kolonialen Umgebung – in Ermangelung einer besseren Erklärung, was sie Gaza erlauben könnte zu werden?

Völkermord ist für die EU so profitabel, dass sie 28,3 Millionen Euro für Illusionen bereitstellen kann, und das, ohne die gesamte Farce und die Kosten des angeblichen palästinensischen Staatsaufbaus zu berücksichtigen. All dies nur, damit Israel einen Punkt erreichen kann, an dem der Völkermord zu einer Sicherheitsvorkehrung geworden ist und die geringste ethische Besorgnis über die Tötung und Verwundung von mindestens 160.000 palästinensischen Frauen, Kindern und Männern als „unzulässige Diskriminierung“ aufgrund der Nationalität verurteilt wird.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …