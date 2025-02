https://thegrayzone.com/2025/02/25/bibas-israeli-govt-propaganda-hostage-killings/



Die Familie Bibas droht mit einer Klage gegen die israelische Regierung, da die offizielle Propaganda zu den Geiseltötungen aufgedeckt worden ist

Wyatt Reed und Max Blumenthal·

25. Februar 2025

Die Familie Bibas fordert die israelische Regierung auf, den Tod ihrer Familienmitglieder nicht länger für Propagandazwecke auszunutzen, da es zahlreiche Beweise dafür gibt, dass sie bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden.

Die Angehörigen einer israelischen Familie, die in Gaza in Gefangenschaft der Hamas getötet wurde, haben die Regierung aufgefordert, keine Erklärungen mehr abzugeben, in denen die Schuld für die Tötung ihrer Angehörigen zugeschrieben wird, und drohen, „alle ihnen zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen“, falls die Regierung Netanjahu sich weigert, dieser Aufforderung nachzukommen. Die Aufforderung erfolgte drei Tage nach einer Erklärung des Sprechers der israelischen Armee, Daniel Hagari, dass palästinensische „Terroristen“ zwei junge Mitglieder der Familie Bibas „absichtlich“ „mit bloßen Händen“ getötet hätten.

Die Anwälte der überlebenden Mitglieder der Familie Bibas haben den Ministerien vorgeworfen, ihre Notlage für Propagandazwecke ausnutzen zu wollen, und sich darüber beschwert, dass „die Familie überraschenderweise weiterhin wiederholte Anfragen vom Außenministerium und dem Nationalen Informationssystem erhält, um den voyeuristischen Instinkt der Öffentlichkeit zu befriedigen“.

„Obwohl es überraschend ist, dass dies beantragt und betont werden muss“, so die Anwälte weiter, “bitten wir erneut und in jeder Sprache der Bitte darum, dass alle Parteien angewiesen werden, weder die Familie zu kontaktieren noch mit einer professionellen Partei zu sprechen, die mit der Durchführung der Untersuchungen zu den Umständen des Mordes und dem Zustand des Verstorbenen betraut ist.“

Lesen Sie den Brief der Familie Bibas an Netanjahu und andere Beamte hier.

Die Familie Bibas ist zu einem Symbol für die Notlage der am 7. Oktober gefangen genommenen Israelis geworden, aber die Wahrheit hinter ihren Erfahrungen bleibt durch die offizielle Darstellung verschleiert. Alle vier Familienmitglieder wurden am 7. Oktober gefangen genommen, aber der Vater wurde in dem Chaos getrennt.

Während er seine Zeit bei der Hamas überlebte und später nach Israel entlassen wurde, wurden seine Frau Shiri und seine beiden kleinen Söhne Kfir und Ariel getötet, als sie sich in der Gewalt der Mudschaheddin-Brigaden befanden, einer kleineren, weniger bekannten Splittergruppe. Einem Kommandeur der Mujahedin Brigades zufolge „schickten wir [Shiri Bibas] Kinder mit ihr aus, als sie [am 7. Oktober] gefangen genommen wurde, aus Mitgefühl für sie. Die israelische Besatzung tötete sie zusammen mit ihren Kindern, nachdem sie sie zusammen mit ihren Entführern bombardiert hatte.“

Der Kommandeur erklärte auch, dass Shiri Bibas als Soldatin in der Geheimdienstabteilung 8200 der israelischen Armee gedient habe, die Bewohner des Gazastreifens ausspioniert und zu kompromittieren versucht, und später in der Gaza-Division der Armee gedient habe.

Obwohl die Hamas bekannt gab, dass Shiri, Ariel und Kfir Bibas im November 2023 bei einem israelischen Luftangriff getötet worden seien, zögerten die israelischen Behörden, ihr Schicksal offen anzuerkennen. Bei einem Gefangenenaustausch im darauffolgenden Monat bot die Hamas an, die sterblichen Überreste der toten Familienmitglieder zu übergeben. Am 3. Dezember übermittelte Yarden Bibas eine Videobotschaft aus der Gefangenschaft, in der er erklärte, dass seine Frau und seine Kinder bei einem israelischen Luftangriff getötet worden seien – wie Dutzende anderer israelischer Geiseln – und seine Regierung aufforderte, über ihre Freilassung zu verhandeln, damit er sie angemessen beerdigen könne. Israel wies die Appelle jedoch zurück und setzte die Dezimierung des Gazastreifens fort.

Die Rückführung der Leichen ihrer Familienmitglieder Bibas am 18. Februar und die von der israelischen Regierung in kalkulierter Weise geschürte Empörung drohen nun, den zerbrechlichen Waffenstillstand mit der Hamas zu gefährden.

Seit seiner Freilassung am 2. Februar hat Yarden Bibas es versäumt, die erstaunlichen Kommentare zu bestätigen, die er während seiner Gefangenschaft abgegeben hat. In dem offenen Brief, den seine Familie hochrangigen israelischen Beamten überreichte, wurde jedoch scharfe Kritik an der Darstellung der Regierung geäußert und widersprochen einer Aussage von Hagari, dem IDF-Sprecher, der behauptete: „Yarden [Bibas] sah mir in die Augen und bat darum, dass die ganze Welt erfährt und entsetzt ist über die Art und Weise, wie sie seine Kinder ermordet haben.“

Die Beerdigungen der verstorbenen Mitglieder der Familie Bibas sind für den 26. Februar angesetzt. Berichten zufolge hat die Familie israelischen Regierungsbeamten die Teilnahme an der Zeremonie untersagt. Einen Tag vor der Beerdigung veröffentlichte Ofri, die Schwester von Yarden Bibas, einen Facebook-Post, in dem sie den israelischen Premierminister aufforderte, „die Klappe zu halten“, und ihn beschuldigte, „eine Familie, die 16 Monate lang durch die Hölle gegangen ist, um ihrer selbst willen zu missbrauchen“.

Während eine neue unabhängige Analyse die Behauptung stützt, dass Israel die Mitglieder der Familie Bibas bei einem Luftangriff getötet hat, hat Tel Aviv einen seiner berüchtigtsten PR-Berater eingesetzt, um die Schuld weiterhin der Hamas zuzuschieben.

Eine offizielle Untersuchung der genauen Todesursache steht noch aus. Dennoch veröffentlichte der Leiter des offiziellen forensischen Instituts Israels, Dr. Chen Kugel, am 22. Februar ein Video, in dem er darauf bestand, dass die Mitglieder der Familie Bibas nicht durch einen israelischen Bombenangriff getötet wurden.

In dem Brief der Familie Bibas werfen ihre Anwälte Kugel ausdrücklich vor, er habe versucht, „die ärztliche Schweigepflicht zu verletzen“, indem er wiederholt Einzelheiten über den Tod ihrer Angehörigen ohne Erlaubnis der Familie preisgegeben habe. Dabei bezog er sich auf „vertrauliche und sensible Informationen“, bei denen „nur die Familie das Recht hat zu entscheiden, wie und ob sie verwendet werden dürfen“.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Dr. Kugel die Realität verdreht, um die offizielle Propaganda der israelischen Regierung zu untermauern. Weniger als einen Monat nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober leistete Kugel bereits einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des Mythos von den enthaupteten Babys, mit dem Israel die Zustimmung für seinen völkermörderischen Amoklauf erlangte. Ein Autor des Economist berichtete, dass „Dr. Chen Kugel … mir erzählte, er habe die verbrannten, kopflosen Leichen von Babys gesehen.“

Dies stellte sich als gigantische Lüge heraus, da am 7. Oktober nur ein einziges Baby getötet wurde: die elf Monate alte Mila Cohen, die versehentlich durch die Tür eines Kibbuz-Schutzraums erschossen wurde.

Im Jahr 2016 versuchte Kugel, einen israelischen Soldaten vor Strafverfolgung zu schützen, indem er während des Prozesses behauptete, die Austrittswunde eines 17-jährigen palästinensischen Jungen, der bei einer Demonstration erschossen worden war, passe nicht zur Schussposition des Angeklagten. Er erklärte während des Prozesses, dass es „keine Erklärung für die Schussrichtung gibt“.

Der Soldat gab später zu, „versehentlich“ eine scharfe Patrone abgefeuert zu haben, nachdem er sagte, er habe nicht sichergestellt, dass seine Waffe mit Platzpatronen geladen war, und versäumt, eine Gummikugel in einen separaten Adapter zu laden. In einem damals in der New York Times veröffentlichten Artikel wurde darauf hingewiesen, dass „[der Angeklagte] laut Gerichtsakten sein Bedauern darüber zum Ausdruck gebracht hat, auf den jungen Mann gezielt und geschossen zu haben“.

Zuvor war Kugel als wichtiger Zeuge im Verteidigungsteam des israelischen Scharfschützen aufgetreten, der den britischen Menschenrechtsaktivisten Tom Hurndall mit einem Schuss ins Gehirn getötet hatte. Der Soldat wurde schließlich vor einem israelischen Gericht verurteilt und erhielt trotz Kugels Bemühungen, die Wahrheit zu verdrehen, nur eine geringe Strafe.

Kugel bestand zwar darauf, dass Israel nicht für den Tod der Bibas-Jungs verantwortlich sei, bestätigte jedoch, dass Israel den Leichnam ihrer Mutter Shiri Bibas erhalten hatte, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die zunächst von der Hamas zurückgegebenen sterblichen Überreste einer anderen Frau gehörten.

Die Hamas räumte daraufhin die „Möglichkeit eines Irrtums oder einer Verwechslung von Leichen“ ein und führte die Verwirrung auf die Schwierigkeit zurück, Leichen und Leichenteile unter den Trümmern zu bergen, die durch wahllose israelische Bombenangriffe verursacht worden waren.

Doch selbst nachdem Israel Shiri Bibas, den notorisch fanatischen Finanzminister des Landes, Bezalel Smotrich, empfangen hatte, verurteilte dieser die Verwechslung als „schwerwiegenden Verstoß gegen das Abkommen“, während Netanjahu versprach, „dafür zu sorgen, dass die Hamas den vollen Preis für diesen grausamen und bösartigen Verstoß gegen das Abkommen zahlt“. Zwei Tage später erklärte Israel einseitig das Ende der Waffenruhe und weigerte sich, seiner Verpflichtung nachzukommen, über 600 Palästinenser freizulassen, die ohne Anklage inhaftiert worden waren, und berief sich dabei auf die „wiederholten Verstöße der Hamas“ gegen das Abkommen.

Heute hängt der Waffenstillstand am seidenen Faden.

Israelischer Analyst findet heraus, dass Israel Bibas Familienmitglieder getötet hat

Mainstream-Medien von USA Today bis zur BBC haben die Behauptung der israelischen Regierung wiederholt, die Hamas habe die Bibas-Kinder mit bloßen Händen erwürgt, was die zentristische Erbpolitikerin Meghan McCain dazu veranlasste, dazu aufzurufen, „die Menschen, die dieses Baby [Kfir Bibas] getötet haben, in die Hölle zu schicken“.

Eine Analyse von Adar Weinreb, einem unabhängigen israelischen Forscher und ehemaligen Soldaten der israelischen Streitkräfte (IDF), zeigt jedoch, dass ein israelischer Luftangriff die wahrscheinlichste Todesursache für Shiri, Ariel und Kfir Bibas war.

„Während Israel behauptet, die Familie Bibas sei ‚brutal von Terroristen ermordet‘ worden, deutet eine genauere Betrachtung der verfügbaren Beweise auf etwas anderes hin“, schrieb Weinreb. “Angesichts der Geschichte Israels mit irreführenden forensischen Berichten, seines etablierten Musters, Geiseln bei Luftangriffen zu töten, und des überwältigenden Mangels an Präzedenzfällen für islamistische Kämpfer, die kleine Kinder hinrichten, glaube ich, dass die plausibelste Erklärung mit Abstand die ist, dass sie bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden.“

Darüber hinaus „stützen die verfügbaren Beweise nicht die Behauptung, dass die Hamas systematisch kleine Kinder ins Visier genommen hat“, erklärte Weinreb und wies darauf hin, dass am 7. Oktober die Zahl der getöteten Kinder unter 13 Jahren „etwa siebenmal niedriger war als ihr Anteil an der Bevölkerung“ und dass Kinder unter 5 Jahren, wie die Bibas-Kinder, „etwa elfmal seltener getötet wurden als ihr Anteil an der Bevölkerung“.

Doch in den Monaten nach dem 7. Oktober griff Israel praktisch alles an, was sich im Gazastreifen bewegte, einschließlich israelischer Geiseln. Weinreb wies insbesondere auf Noa Marciano hin, einen 19-jährigen Unteroffizier der israelischen Armee, der „mit ziemlicher Sicherheit durch einen israelischen Luftangriff getötet wurde“, nachdem er am 7. Oktober gefangen genommen worden war. Nach der Tötung von Marciano behauptete der israelische Militärsprecher Hagari, der pathologische Bericht zeige, dass „Noa durch den Angriff verletzt wurde, aber nicht lebensgefährlich“, und behauptete, „nach Geheimdienstinformationen wurde Noa in das Shifa-Krankenhaus gebracht, wo sie von einem Hamas-Terroristen ermordet wurde“.

Weinreb merkt an: „Diese Darstellung ergibt absolut keinen Sinn. Warum sollten ihre Entführer sie mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus bringen, nur damit ein Arzt sie tötet? Das weitaus plausiblere Szenario ist, dass Noa bei dem Luftangriff verletzt wurde, ins Krankenhaus gebracht wurde und an ihren Verletzungen starb.“

Schließlich schrieb Weinreb: „Unter den über 80 freigelassenen Geiseln ist die ständige Angst, durch israelische Luftangriffe getötet zu werden, das einheitlichste Zeugnis.“ Dazu gehörte auch Noa Argamani, eine junge Israelin, die nach ihrer Rettung aus dem Gazastreifen bei einem blutigen Einsatz israelischer Soldaten offenbarte, dass sie „sich in einem Gebäude befand, das von der Luftwaffe bombardiert wurde“.

„Sie führen eine Hannibal-Prozedur an uns durch“

Am 25. Februar sagte Argamani vor den Vereinten Nationen über den erschütternden Moment aus, als ihr Mitgefangener Yossi Sharabi bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde und sie beinahe dasselbe Schicksal erlitt: „Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht atmen. Ich dachte, es wäre die letzte Sekunde meines Lebens. Ich schrie so laut, dass mich jemand hören würde, und ich hörte auch Yossi schreien. Aber nach ein paar Sekunden hörte ich nichts mehr von Yossi.“

Bei einem Treffen mit Netanyahus Kabinett erklärte ein ehemaliger Geiselnehmer angeblich: „Die Realität ist, dass ich mich in einem Versteck befand, das bombardiert wurde, und wir wurden zu verwundeten Flüchtlingen. Dabei ist der Hubschrauber, der auf dem Weg nach Gaza auf uns feuerte, noch nicht einmal mitgerechnet. Sie behaupten, es gäbe Geheimdienstinformationen, aber in Wirklichkeit wurden wir bombardiert.“

Schätzungen zufolge sind bei dem Angriff am 7. Oktober etwa 800 israelische Zivilisten ums Leben gekommen, aber es ist immer noch unklar, wie viele von palästinensischen Militanten getötet wurden – und wie viele vom israelischen Militär getötet wurden. Einen Monat nach Kriegsbeginn bestätigte ein israelischer Hubschrauberpilot, dass das Militär an diesem Tag eine „Massen-Hannibal-Operation“ gegen sein eigenes Volk durchgeführt hat. Gemäß der israelischen Hannibal-Richtlinie sind Soldaten befugt, sowohl auf israelische Zivilisten als auch auf Truppen, die gefangen genommen werden, das Feuer zu eröffnen, um zu verhindern, dass sie als Verhandlungsmasse benutzt werden.

Nach ihrer Evakuierung nach Gaza wurden mindestens drei Israelis, die es geschafft hatten, ihren Entführern von der Hamas zu entkommen, von israelischen Streitkräften getötet, die anschließend aussagten, sie hätten sie mit Palästinensern verwechselt. Diese Soldaten machten sogar eine der entkommenen Geiseln zu Fuß ausfindig und erschossen sie aus nächster Nähe.

Im Januar 2024 enthüllte die Mutter eines israelischen Soldaten, Ron Sherman, der getötet wurde, während er in Gaza festgehalten wurde, dass er von seinen eigenen Streitkräften getötet worden war, als die israelische Armee den Gazastreifen-Tunnel, in dem er sich befand, mit Gas auslöschte – ein Tod, der, wie sie sagte, „wie Auschwitz“ war.

Noam Dann, die Nichte des gefangenen Ofer Calderon, beklagte öffentlich: „Sie führen eine Hannibal-Prozedur an uns durch. Mein Kabinett, mein Premierminister, mein Verteidigungsminister führen Operationen an meiner Familie durch, an Bürgern, die aus ihren Häusern entführt wurden – eine Hannibal-Prozedur.“

Viele befreite Geiseln haben beschrieben, dass sie mehr Angst vor israelischen Bombenangriffen hatten als vor ihren Hamas-Entführern. Diese Angst wurde vielleicht am besten von Menir Oz zusammengefasst, einem befreiten Israeli, der dem Kabinett des Landes sagte, dass sie, als „wir in den Tunneln saßen, schreckliche Angst hatten, dass nicht die Hamas, sondern Israel uns töten würde, und dann würden sie sagen – die Hamas hat euch getötet.“

Auch wenn es seltsam erscheinen mag, dass das Netanjahu-Regime absichtlich Orte bombardiert, an denen israelische Geiseln festgehalten werden, so kann laut dem israelischen Soziologen Yigal Levy „die Entscheidung der Regierung, Gaza trotz der Anwesenheit von Geiseln an den bombardierten Orten anzugreifen, als eine Erweiterung der ‚Hannibal‘-Richtlinie angesehen werden“.

Ariel BibasBenjamin NetanyahuBibas familyGazaGaza StripHamasHannibal DirectiveIsraeli disinformationKfir Bibas7. OktoberShiri BibasUnit 8200Yarden Bibas

Wyatt Reed

Wyatt Reed ist leitender Redakteur von The Grayzone. Als internationaler Korrespondent hat er über Geschichten aus über einem Dutzend Ländern berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @wyattreed13.

Max Blumenthal

Chefredakteur

Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller „Republican Gomorrah“, „Goliath“, „The Fifty One Day War“ und „The Management of Savagery“. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoberichte und mehrere Dokumentarfilme produziert, darunter „Killing Gaza“. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um den Zustand des permanenten Krieges in Amerika und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen journalistisch zu beleuchten.

