Großbritanniens heimliche Maschinerie zur Einmischung in Übersee

Kit Klarenberg

Quelle: Al Mayadeen English

27. Februar 2025

Die Westminster Foundation for Democracy (WFD), eine britische Geheimdienstorganisation, finanziert und orchestriert heimlich politische Destabilisierungs- und Regimewechselbemühungen weltweit unter dem Deckmantel der Demokratieförderung.

Nach der „Pause“ der Trump-Regierung bei den Ausgaben für Auslandshilfe sind unzählige von den USA finanzierte Destabilisierungs- und Regimewechselbemühungen in völliges Chaos geraten. Trotz verzweifelter Aufrufe der Begünstigten an die Europäische Union, die Lücke zu schließen, haben die Mitgliedstaaten darauf reagiert, indem sie ihre eigenen Ausgaben für die „Entwicklung in Übersee“ „drastisch“ gekürzt haben. Bisher gibt es jedoch keine Anzeichen dafür, dass Großbritannien beabsichtigt, die Aktivitäten der Westminster Foundation for Democracy, Londons wenig bekannter internationaler Einmischungsmaschine, einzuschränken.

Die 1992 gegründete WFD wurde direkt nach dem Vorbild des National Endowment for Democracy in Washington gestaltet, das im vergangenen Jahrzehnt von der CIA gegründet wurde, um öffentlich das durchzuführen, was die Agentur zuvor verdeckt getan hatte. Nämlich die Finanzierung von Medien, politischen Parteien, Aktivistengruppen, „NGOs“, Gewerkschaften und anderen Elementen, die dazu gebracht werden können, ausländische Regierungen zu destabilisieren, wenn nicht gar zu stürzen, falls und wenn sie es wagen, aus der Reihe zu tanzen. Hauptsächlich finanziert vom Auswärtigen Amt, beschreibt sich die WFD schwerfällig als „eine ausführende, nicht-ministerielle öffentliche Einrichtung“.

Dies ist ein Euphemismus dafür, dass die Stiftung eine britische Geheimdienstorganisation ist, die formal als unabhängige Organisation ohne staatliche Kontrolle oder Zugehörigkeit agiert, in Wirklichkeit aber politisch sensible, riskante Aktivitäten im Ausland durchführt, mit denen London nicht offen und direkt in Verbindung gebracht werden möchte. Diese Daseinsberechtigung wird in einer ausgesprochen aufschlussreichen, seit ihrer Veröffentlichung durchlöcherte offizielle Überprüfung der Aktivitäten der WFD aus dem Jahr 2005 ausführlich dargelegt. Dies ist bis heute der einzige Fall, in dem ihre Arbeit einer ernsthaften Prüfung unterzogen wurde.

In der Überprüfung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass „der Beitrag der WFD eine Distanz zur Regierung erfordert“ und das Außenministerium „von der Tarnung profitiert“. Die „zentrale Begründung“ der Stiftung besteht darin, „Hilfe“ zu leisten, die London „nicht direkt leisten könnte oder möchte“. Die indirekte Gewährung von Unterstützung für „umstrittene“ Projekte, die sich mit der Absetzung „feindlicher“ Staats- und Regierungschefs oder der Unterstützung erfolgreich eingesetzter Marionettenregierungen „in Ländern, die für Großbritannien von zentralem Interesse sind“, befassen, begrenzt den „Schaden für die offiziellen Beziehungen zwischen Regierungen“ und „vermeidet die Gefahr, dass die Präsenz der britischen Regierung als ausländische Einmischung interpretiert wird“:

„[WFDs] distanzierte Beziehung … bietet dem [Außenministerium] den besten Schutz … je weniger das [Außenministerium] versucht, Kontrolle auszuüben, desto mehr kann es Verantwortung ablehnen … Die Stiftung stellt ein notwendiges und wertvolles Instrument dar.“

Der Gründer der WFD, Michael Pinto-Duschinsky, ein langjähriger NED-Berater, der Ende der 1980er Jahre vom Außenministerium mit der Schaffung eines britischen Stiftungsäquivalents beauftragt wurde, wird in dem Bericht ausführlich zitiert. Er erklärt, dass der zeitgenössische Erfolg des NED bei der Beseitigung des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa gezeigt habe, dass „Einmischung in die Innenpolitik anderer Länder“ „effektiver“ sei, wenn sie offen durchgeführt werde. Bisherige verdeckte „Einmischung“ durch die CIA und den MI6 „habe Probleme verursacht, als geheime finanzielle Unterstützung … an die Öffentlichkeit gelangte“.

Pinto-Duschinsky prahlte weiter damit, dass das „besondere Merkmal“ und der „komparative Vorteil“ der WFD darin bestünde, dass sie „die Freiheit hat, politische – und nicht technische oder bildungsbezogene – Zuschüsse zu vergeben“, einschließlich der Bereitstellung von Mitteln „für politische Kräfte, die in direkter Opposition zu bestehenden Regierungen stehen“. Die Großzügigkeit der Stiftung könnte auch für die „Ausbildung von Polizeikräften in Entwicklungsländern“ eingesetzt werden. Die natürlich nicht in regelmäßigen Abständen zur Wahl stehen und offensichtlich dazu dienen, unpopuläre, illegitime, von Großbritannien unterstützte Regime an der Macht zu halten.

„Parteiliche Herangehensweise“

Der Bericht führt mehrere Beispiele für britische Einmischung in Übersee an, die seit der Gründung der WFD durchgeführt wurde, und prahlt damit, dass „wir uns auf diesem Weg viele gute Freunde für Großbritannien unter den wichtigsten Führungspersönlichkeiten in Politik und Zivilgesellschaft“ auf der ganzen Welt gemacht haben. In den Anfangsjahren infiltrierte die Stiftung den Aufbau „demokratischer Institutionen“, politischer Parteien und der Zivilgesellschaft im ehemaligen sowjetischen Einflussbereich. Gleichzeitig war die WFD in Südafrika „im Vorfeld der entscheidenden Wahlen von 1994“ stark aktiv.

Bei dieser historischen Wahl, der ersten, an der Bürger aller Rassen des Landes teilnehmen durften, wurde Nelson Mandelas African National Congress mit überwältigender Mehrheit gewählt, was das Ende der Apartheid markierte. Während der Kampagne klammerte sich die WFD an den ANC und die Democratic Alliance, die wichtigste Oppositionspartei Südafrikas, und unterstützte gleichzeitig „unabhängige“ Medienorganisationen „und Gruppen, die Frauen in der Politik förderten“. Anschließend „verlegte die Stiftung ihre Ressourcen und Erfahrungen“ in andere Teile Afrikas und auf den Westbalkan.

Die Rolle des NED – und von USAID und der CIA – bei der Absetzung des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic im Oktober 2000 ist bekannt und wurde damals offen beworben. Der Bericht zeigt, dass die WFD die Machenschaften dieser Agenturen widerspiegelte, indem sie „enge Beziehungen“ zu „bürgerlichen Reformgruppen“ und „Oppositionskräften“ aufbaute, um den Antagonismus gegenüber Milosevic „im ganzen Land“ zu „verstärken und zu entwickeln“ – auch in den „Kerngebieten“ des Staatsoberhaupts, in denen seine öffentliche Unterstützung „am stärksten“ war. Die Stiftung verkündet offen, dass „dieser Beitrag … zur Niederlage von Milosevic beigetragen hat“.

Anschließend richtete WFD ein Programm ein, in dessen Rahmen „mehr als 900 Richter, Staatsanwälte, Anwälte und andere Personen aus dem ganzen Land“ geschult wurden, wodurch „ein landesweites Netzwerk von Rechtsreformern geschaffen wurde“. Die Stiftung rühmte sich, dass „viele Teilnehmer“ später „prominent“ in der pro-westlichen Post-Putsch-Regierung Jugoslawiens wurden, darunter in „verschiedenen wichtigen Regierungsabteilungen, dem Obersten Gerichtshof und der Polizei“. Gleichzeitig half die WFD dabei, den Boden für die Revolution in der Ukraine zu bereiten, indem sie seit der Unabhängigkeit Kiews im Jahr 1991 heimlich mit lokalen „Oppositionsgruppen“ zusammenarbeitete.

Im November 2004 erzwangen vom NED ausgebildete und finanzierte NGOs und Aktivisten in der Ukraine eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen in diesem Jahr, um Viktor Janukowitsch zu stürzen und Viktor Juschtschenko, eine NATO-freundliche Marionette des Westens, zu wählen. Auch hier ist die grundlegende Rolle der USA bei dieser Palastrevolution gut belegt und wird offen zugegeben. Der Bericht deutet darauf hin, dass der Beitrag der WFD zu dem Putsch, der Washingtons Bemühungen imitierte, entscheidend war. Die Stiftung „mobilisierte Massenunterstützung“ für den „friedlichen Widerstand“ gegen Janukowitschs ursprünglichen Sieg und nutzte dabei „ukrainische Parteien und Jugendorganisationen“ für diesen Zweck aus:

„Trotz anfänglicher Bedenken [des Auswärtigen Amtes] ist der Beitrag der Partei in der Ukraine ein klarer Beweis dafür, wie der parteiische Ansatz der WFD zu einer erfolgreichen politischen Reformbewegung beitragen kann.“

In der Zwischenzeit organisierte die WFD „Besuche von jungen Ausbildern“, die an früheren Bemühungen zum Regimewechsel in Jugoslawien und Georgien beteiligt waren, „die ihre jüngsten, vergleichbaren Erfahrungen“ mit dem Sturz von Regierungen in Kiew teilen konnten. Die Stiftung beförderte außerdem Aktivisten durch die Ukraine, um „Unterstützung zu mobilisieren“, um am Wahltag im ganzen Land für Chaos zu sorgen, und „ermutigte kleine Jugendgruppen und NGOs, ihre Bemühungen zu koordinieren“. Infolgedessen wurde „jungen Menschen geholfen, ihre Energien zu bündeln und ihre Wirkung auf die Wahlen zu maximieren“.

„Politische Veränderungen“

Im Laufe ihres drei Jahrzehnte währenden Bestehens wurde die WFD, geschweige denn ihre Aktivitäten, von den britischen Medien kaum wahrgenommen. Dennoch belegen durchgesickerte Dokumente, dass die Stiftung weiterhin heimtückisch Jugendliche im Ausland als Chaos-Agenten ausbeutet. Zum Beispiel baute die Stiftung heimlich eine Armee junger Aktivisten im Libanon auf, um während der Parlamentswahlen im Mai dieses Jahres Chaos zu stiften. In vertraulichen Eingaben an das Auswärtige Amt prahlte die WFD damit, dass sie so tief in Beirut eingedrungen sei, dass sie ein eigenes „Büro im libanesischen Parlamentsgebäude“ unterhielt.

Das Projekt sollte sich an „Jugendliche im Alter von 18 bis 30 Jahren richten, die bei den Wahlen im Libanon wahlberechtigt sind und sich politisch engagieren können“. Zwei „Untergruppen junger Menschen“ standen im Fadenkreuz der Stiftung. Dazu gehörten „Jugendliche, die bereits politisch aktiv sind, in traditionellen politischen Parteien und von der Zivilgesellschaft geführten Bewegungen und Initiativen, auch an Universitäten“, insbesondere „Jugendleiter“, und „weniger engagierte Jugendliche, die Interesse zeigen und von der Entwicklung ihrer Fähigkeiten und dem Aufbau ihres sozialen Kapitals profitieren werden“:

„Dieses Projekt [wird] ausdrücklich einen Beitrag zu neuen Akteuren und Dynamiken in der libanesischen Politik leisten … Jugendleiter werden ihre Ansichten und Netzwerke erweitern, indem sie sich an Dialogen, Lobbyarbeit und Aktivitäten mit den Gemeinden und dem Parlament beteiligen … die übrigen Jugendlichen werden mehr von Schulungen und Möglichkeiten zur Gestaltung und Umsetzung von Initiativen profitieren, ihr Verständnis und Interesse für politische Prozesse entwickeln und befähigt werden, aktive Bürger zu sein. Durch den WFD erhalten Jugendliche die Möglichkeit, mit Parlamentariern in Kontakt zu treten.“

An anderer Stelle, „auf lokaler Ebene in ausgewählten Gemeinden“, würde die Stiftung „lokale Jugendgruppen ansprechen, Schulungen, Coaching und Unterstützung für die Interessenvertretung bei lokalen Institutionen zu ausgewählten Themen anbieten“, um „junge Männer und Frauen zu befähigen, Beteiligung und Rechenschaftspflicht einzufordern“. Gleichzeitig versuchte die WFD, „das Verständnis von Jugendleitern dafür zu verbessern, wie politischer Wandel geschieht und wie er am effektivsten von aktiven Bürgern beeinflusst werden kann“. Man hoffte, dass dies zu „Veränderungen in Einstellungen und Verhaltensweisen“ bei den Zielgruppen der Stiftung führen würde.

Zusammengefasst liefen diese Bemühungen auf einen groß angelegten Plan à la Jugoslawien, Ukraine und anderswo hinaus, eine Legion jugendlicher Fußsoldaten für einen Regimewechsel heranzuziehen, gewählte Amtsträger zu schikanieren und Chaos zu stiften, wenn diese sich weigerten, ihren Forderungen nachzukommen, oder die Wahl 2018 die „falschen“ Ergebnisse brachte. Es war nur eines von mehreren bösartigen Nacht-und-Nebel-Projekten, die zu dieser Zeit von britischen Geheimdienstmitarbeitern im Libanon durchgeführt wurden, um einen vollständigen Regimewechsel herbeizuführen.

Aus der Sicht Londons hatte die Wahl in Beirut 2018 ein sehr unwillkommenes Ergebnis. Nämlich, dass die Hisbollah, die langjährige Bête Noire, als Siegerin hervorging. Unbeeindruckt davon deuten durchgesickerte Dokumente des Außenministeriums darauf hin, dass London einfach damit begann, noch mehr Gelder in heimliche Projekte zur Destabilisierung des Libanon zu pumpen, wobei die WFD ein Hauptnutznießer war. Nicht zufällig begannen diese Summen im Juli 2019 in Hülle und Fülle zu fließen – genau zu dem Zeitpunkt, als die ersten Proteste begannen, die schließlich vier Monate später in eine versuchte Revolution mündeten.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Investigativer Journalist.

