Die feindliche Übernahme der Vereinigten Staaten durch Unternehmensräuber ist in vollem Gange

Trump bricht mehrere Gesetze und fordert den Kongress und die Gerichte heraus, etwas dagegen zu unternehmen. Dies ist der Beginn des Weges sowohl in das wirtschaftliche Chaos als auch in die Diktatur.

Thom Hartmann

29. Januar 2025

Gestern wurde das Medicaid-Zahlungsportal in allen 50 Bundesstaaten abgeschaltet; es wurde wieder hochgefahren, als ein Bundesrichter Trumps illegale Beschlagnahme von Bundesmitteln bis zum 3. Februar aussetzte.

Und es ging nicht nur um Medicaid. Die Trump-Regierung hat Pell-Stipendien, staatlich geförderte Studentendarlehen, Obdachlosenunterkünfte für Veteranen, Selbstmordpräventionsprogramme für Veteranen, Schulmahlzeiten, Heizkostenzuschüsse, Wohngeld, Lebensmittelmarken, Lebensmittel für Frauen und Kleinkinder, Kinderbetreuung, Headstart, Ermittlungen bei Kindesmissbrauch, Vergewaltigungskrisenzentren und Hunderte anderer Programme eingestellt.

Warum?

Weil Trump versucht, die Bundesregierung auf die gleiche Weise zu zerschlagen, wie Mitt Romney Clear Channel zerschlagen hat, als ich vor einem Jahrzehnt meine Show in einem ihrer Studios machte.

Romneys Unternehmen tat dies, um Air America zu schließen und dann die Millionen an Vermögen von Clear Channel zu extrahieren, bevor es die Hülle des Unternehmens in den Bankrott stürzte; Trump zerreißt unsere Regierungssysteme, weil er und seine Milliardärskumpane sich durch die Idee beleidigt fühlen, Steuern zu zahlen, um der amerikanischen Mittelschicht und den Armen zu helfen.

Dabei verstößt Trump auch gegen mehrere Gesetze und fordert den Kongress und die Gerichte heraus, etwas dagegen zu unternehmen. Dies ist der Beginn des Weges in das wirtschaftliche Chaos und in die Diktatur.

Aber werfen wir zunächst einen Blick darauf, was Trump und seine milliardenschweren Geldgeber vorhaben und warum.

Im Jahr 1980 kandidierte David Koch für das Amt des Vizepräsidenten mit dem Versprechen, praktisch alle Bundesbehörden außer dem Militär und dem Gerichtssystem zu schließen. Einige Milliardäre hassen es nämlich, Steuern zu zahlen, und viele von ihnen halten all diese „Gummint“-Programme für unnötig und verschwenderisch.

Sein Wahlprogramm enthielt eine ganze Reihe von Positionen, die speziell darauf abzielten, die „Big-Government“-Programme von Franklin D. Roosevelt (und die von Nixon und Lyndon B. Johnson im Rahmen der „Great Society“ eingeführten Programme) zurückzunehmen und zu entkernen, die die Mittelschicht Amerikas im 20. Jahrhundert geschaffen und dann aufrechterhalten hatten:

– „Wir fordern die Aufhebung der Bundesgesetze zur Wahlkampffinanzierung und die sofortige Abschaffung der despotischen Federal Election Commission.

– „Wir befürworten die Abschaffung der Medicare- und Medicaid-Programme.

– ‚Wir lehnen jede Pflichtversicherung oder steuerfinanzierte Pläne zur Bereitstellung von Gesundheitsdiensten ab, einschließlich solcher, die Abtreibungsdienste finanzieren.

– ‘Wir befürworten auch die Deregulierung der Krankenversicherungsbranche.

– “Wir befürworten die Abschaffung des betrügerischen, praktisch bankrotten und zunehmend repressiven Sozialversicherungssystems. Bis zu dieser Abschaffung sollte die Teilnahme an der Sozialversicherung freiwillig sein.

– „Wir schlagen die Abschaffung des staatlichen Postdienstes vor.

– ‚Wir lehnen jegliche Besteuerung von Privatpersonen und Unternehmen ab, einschließlich der Kapitalertragssteuer.

– ‘Wir unterstützen die letztendliche Abschaffung aller Steuern.

– ‚Als vorläufige Maßnahme sollten alle straf- und zivilrechtlichen Sanktionen gegen Steuerhinterziehung sofort eingestellt werden.

– ‘Wir unterstützen die Abschaffung aller Gesetze, die die Fähigkeit einer Person, eine Beschäftigung zu finden, behindern, wie z. B. Mindestlohngesetze.

– „Wir befürworten die vollständige Trennung von Bildung und Staat. Staatliche Schulen führen zur Indoktrination von Kindern und beeinträchtigen die freie Wahl des Einzelnen. Staatliches Eigentum, Betrieb, Regulierung und Subventionierung von Schulen und Hochschulen sollten beendet werden.

– ‚Wir verurteilen die Schulpflichtgesetze … und fordern die sofortige Aufhebung solcher Gesetze.

– ‘Wir unterstützen die Aufhebung aller Steuern auf das Einkommen oder Eigentum von Privatschulen, ob gewinnorientiert oder gemeinnützig.

– „Wir unterstützen die Abschaffung der Umweltschutzbehörde.“

– ‚Wir unterstützen die Abschaffung des Energieministeriums.

– ‘Wir fordern die Auflösung aller Regierungsbehörden, die sich mit dem Transportwesen befassen, einschließlich des Verkehrsministeriums.

– “Wir fordern die Rückgabe des amerikanischen Eisenbahnsystems an private Eigentümer. Wir fordern die Privatisierung der öffentlichen Straßen und des nationalen Autobahnsystems.

– „Wir lehnen insbesondere Gesetze ab, die Einzelpersonen dazu verpflichten, sogenannte ‚Selbstschutzausrüstung‘ wie Sicherheitsgurte, Airbags oder Sturzhelme zu kaufen oder zu verwenden.

– ‚Wir befürworten die Abschaffung der Federal Aviation Administration.

– ‘Wir befürworten die Abschaffung der Food and Drug Administration.

– “Wir unterstützen die Beendigung aller in unseren derzeitigen Gesetzen verankerten Subventionen für Kinder, einschließlich aller Sozialpläne und der Bereitstellung steuerlich geförderter Dienstleistungen für Kinder.

– „Wir lehnen alle staatlichen Wohlfahrts-, Hilfsprojekte und Programme zur Unterstützung der Armen ab. All diese Regierungsprogramme verletzen die Privatsphäre, sind paternalistisch, erniedrigend und ineffizient. Die richtige Quelle für die Hilfe für solche Personen sind die freiwilligen Bemühungen privater Gruppen und Einzelpersonen.“

– “Wir fordern die Privatisierung der Binnenwasserstraßen und des Verteilungssystems, das Wasser an Industrie, Landwirtschaft und Haushalte liefert.

– „Wir fordern die Aufhebung des Arbeitsschutzgesetzes (OSHA).

– ‚Wir fordern die Abschaffung der Kommission für die Sicherheit von Verbraucherprodukten (CPSC).

– ‘Wir unterstützen die Aufhebung aller staatlichen Wucher-Gesetze.“

Mit anderen Worten: Die Bundesregierung soll auf die gleiche Weise ausgeschlachtet werden, wie Mitt Romneys Unternehmen Clear Channel ausgeschlachtet hat. Aber in der Politik und Regierungsführung nennt man das Libertarismus, die angesagte neue Philosophie für die Tech-Bro-Milliardäre aus dem Silicon Valley.

Der von der Heritage Foundation ausgearbeitete Plan „Project 2025“ (der jahrelang zum Teil vom Netzwerk der Koch-Brüder finanziert wurde) war eine entschlackte Version der libertären Parteiplattform von Koch aus dem Jahr 1980 für das 21. Jahrhundert. Und jetzt sehen wir, wie er Schritt für Schritt umgesetzt wird.

So wie Romney das liberale Talk-Radio-Netzwerk aus Clear Channel herauslöste, so entfernen sie jetzt das 20. Jahrhundert aus unseren Gesetzen und Richtlinien.

Deshalb leisten Republikaner einen so großen Beitrag zur Entmachtung von Frauen am Arbeitsplatz, angefangen mit der Beseitigung ihrer Kontrolle über ihre eigene Fortpflanzungsfähigkeit.

Deshalb tun sie auch alles, um die landesweiten DEI-Programme (Diversity, Equity, and Inclusion) von Unternehmen zu beenden. Die Mehrheit der Neueinstellungen und höheren Lohnvorteile, die aus DEI-Programmen von Unternehmen, Behörden und Hochschulen resultieren, gehen an Frauen, eine Situation, die republikanische Männer als unerträglich empfinden.

Die Republikaner wollen entweder zu einem Verständnis der Verfassung aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg „zurückkehren“ (wie von Clarence Thomas und Sam Alito befürwortet) oder Russell Voughts „postkonstitutionelle“ Ordnung annehmen, in der die „Innovationen“ des letzten Jahrhunderts (einschließlich der Einkommensteuer, des Frauenwahlrechts, der „Wohlfahrtsprogramme“, der Ansprüche und sogar der kostenlosen öffentlichen Schulen und Hochschulen) zurückgenommen werden.

Wir sehen dies auch daran, wie die Republikaner am Obersten Gerichtshof sowohl das Bürgerrechtsgesetz von 1964 als auch das Wahlrechtsgesetz von 1965 ausgehöhlt haben, wie sie dem National Labor Relations Act von 1935 die meisten Zähne gezogen haben und wie sie dazu beitragen, die meisten Regulierungsbehörden, darunter die EPA, die FTC und sogar die IRS, zu kastrieren.

Mit anderen Worten: Die Republikaner versuchen, mit unserer Regierung das zu tun, was Unternehmensräuber mit Unternehmen tun.

Zum Teil ist es schlichte Gier: Während die Mittelschicht schrumpft und die Armut wächst, wächst der Geldschatz an der Spitze der amerikanischen Wirtschaftspyramide exponentiell.

Andere amerikanische Oligarchen folgen den Lehren von Russell Kirk, William F. Buckley und Ronald Reagan, die alle argumentierten, dass eine Mittelschicht, die größer als 50 % ist, eine Bedrohung für die Stabilität der Nation darstellt.

Die einfache Realität ist, dass Nationen ohne eine große und aktive Bundesregierung, die ihren Bürgern Schutz und Dienstleistungen bietet, niemals eine große Mittelschicht entwickeln.

Ein unregulierter Kapitalismus führt immer zu einer Nation, wie Charles Dickens sie in „A Christmas Carol“ und seinen vielen anderen Romanen beschrieben hat: Ein winziges Prozent besitzt den größten Teil des Vermögens; eine kleine Mittelschicht von 3 bis 5 Prozent besteht aus Ärzten, Anwälten und Kleinunternehmern (Ebeneezer Scrooge); und eine riesige Klasse von über 90 Prozent der arbeitenden Armen (Bob Cratchit).

Seit Russell Kirk in den 1950er Jahren sein Manifest The Conservative Mind verfasste, argumentiert eine kleine Gruppe von Republikanern und Milliardären, dass die „Big-Government“-Programme von Franklin D. Roosevelt – die dazu führten, dass der Anteil der Mittelschicht in den 1930er Jahren von 10 % auf über 60 % stieg, als Reagan 1981 sein Amt antrat (heute liegt er unter 50 %) – gefährlich seien.

Wie ich in „The Hidden History of American Oligarchy“ ausführlich darlege, beruhte ihr Argument weitgehend auf den Unruhen der 1960er Jahre, als Frauen, Schwarze und junge Menschen Rechte forderten. Sie befürchteten, dass diese Proteste zur Zerstörung unserer Republik und zu einer „kommunistischen Machtübernahme“ führen könnten.

Heutzutage haben die meisten rechtsgerichteten Milliardäre dieses Argument weitgehend aufgegeben und erklären einfach, dass sie es ablehnen, Steuern zu zahlen, um Programme zu unterstützen, die in erster Linie „den kleinen Leuten“ zugutekommen.

Und dann gibt es natürlich noch diejenigen in der Republikanischen Partei, die Amerika einfach nur wegen seines Pluralismus und seiner Vielfalt hassen.

Zuletzt hat Trump sein Engagement unter Beweis gestellt, indem er per E-Mail an 2 Millionen Bundesangestellte deren und Putins Wunsch nach einer Zerstörung der amerikanischen Regierung erfüllte und ihnen acht Monatsgehälter anbot, wenn sie kündigen.

Genau wie damals, als ich bei Clear Channel und Romneys Unternehmen war und mehr als die Hälfte der Mitarbeiter hier in Portland entlassen oder gekündigt wurden.

Bei der Demontage unserer Bundesregierung geht Trump jedoch noch einen Schritt weiter und verstößt gegen mehrere Gesetze:

Das Impoundment Control Act, das in den 1970er Jahren verabschiedet wurde, nachdem Nixon die Finanzierung von Programmen, die ihm nicht gefielen, zurückgehalten hatte, darunter das Clean Water Act, Public Housing-Projekte, das Elementary and Secondary Education Act, das öffentliche Schulen in armen Bezirken finanzierte, Bemühungen zur Aufhebung der Rassentrennung an Schulen, Nahverkehrsprogramme für Städte sowie Gesundheitsforschung und Gesundheitsprogramme für Menschen mit niedrigem Einkommen.

Das Gesetz besagt, dass Präsidenten die Ausgabe von Geldern, die vom Kongress bewilligt wurden, nicht ohne die ausdrückliche Genehmigung von Repräsentantenhaus und Senat verweigern dürfen, und verpflichtet ihn, ihnen 45 Tage Zeit zu geben, um die Beschlagnahme oder Streichung von Geldern zu prüfen.

Unser gesetzloser, vorbestrafter Präsident bricht dieses Gesetz ganz offen und fordert den Kongress und die Gerichte heraus, etwas dagegen zu unternehmen.

– Das Pendleton Civil Service Act von 1883 und das Civil Service Reform Act garantieren, dass Angestellte der Bundesregierung nicht aus „Vergeltung“ oder aus politischen Gründen entlassen werden dürfen; es müssen tatsächliche Beweise dafür vorliegen, dass sie ihre Arbeit nicht oder schlecht machen oder sich auf eine Weise verhalten, die eine Entlassung rechtfertigt.

Als Trump alle Staatsanwälte und Juristen im Justizministerium entließ, die an seiner Strafverfolgung beteiligt waren, war dies ein klarer Fall von politischer Vergeltung und ein klarer Gesetzesverstoß.

Unser gesetzloser, vorbestrafter Präsident bricht dieses Gesetz ganz offen und fordert den Kongress und die Gerichte heraus, etwas dagegen zu unternehmen.

– Das Generalinspektorengesetz von 1978 (das auch eine Reaktion auf die Korruption unter Nixon war) schreibt vor, dass der Präsident den Kongress mindestens 30 Tage vor der Entlassung eines Generalinspektors benachrichtigen und detaillierte, fallspezifische Gründe für die Entlassung angeben muss. Generalinspektoren sind die Wachhunde der Bundesbehörden, die unter anderem darauf achten, dass Personen in diesen Behörden keinen Betrug begehen, keine Gelder stehlen oder sich nicht an illegaler Bevorzugung oder Bestechung beteiligen.

Sie zu feuern ist so, als würde eine Polizeibehörde ihre Abteilung für interne Angelegenheiten entlassen, die sich mit korrupten Polizisten befasst. Dadurch wird jede von den Entlassungen betroffene Bundesbehörde von den Trump-Kumpanen, die für sie verantwortlich sind, korrumpiert. Selbst der republikanische Senator Chuck Grassley ist wütend darüber.

Unser gesetzloser, vorbestrafter Präsident bricht auch dieses Gesetz offen, indem er unsere Regierung überfällt und den Kongress und die Gerichte herausfordert, etwas dagegen zu unternehmen.

Wie Alexandria Ocasio-Cortez gestern in den sozialen Medien feststellte:

„Trump hält alle Krankenhäuser und lebenswichtigen Dienste des Landes als Geiseln, um die Macht vom Kongress zu übernehmen und sie an Milliardäre zu übergeben. Wir müssen die Wahrheit sagen: Dies ist eine Verfassungskrise. Es handelt sich um eine massive, illegale Machtübernahme, die das Repräsentantenhaus und der Senat zu stoppen verpflichtet sind.“

Trumps Missachtung dieser drei wichtigen Gesetze (und einiger anderer) in den ersten zwei Wochen seiner Präsidentschaft – und die Duldung seiner Kriminalität durch die Republikanische Partei – sind schreckliche Vorzeichen für die Zukunft der amerikanischen Demokratie.

Sie sind ehrlich gesagt sogar noch gefährlicher als seine unternehmerischen Raubzüge, mit denen er die amerikanische Regierung in die Knie zwingen will.

Die meisten Amerikaner, die für Trump gestimmt haben, wussten wahrscheinlich, dass er ein verurteilter Krimineller ist, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie auch dachten, er würde im Amt Verbrechen begehen, die den Schutz und die Programme, die so viele von ihnen brauchen, zunichte machen würden. Sie haben herumgefickt und jetzt finden sie es heraus.

Leider ziehen sie den Rest von uns mit sich …

