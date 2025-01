https://thecradle.co/articles/we-will-not-withdraw-until-we-see-fit-israel-digs-heels-in-south-lebanon



„Wir werden uns erst zurückziehen, wenn wir es für richtig halten“: Israel bleibt im Südlibanon hart

Eine kürzlich erfolgte Verlängerung der Waffenruhe wird dazu führen, dass die israelischen Streitkräfte ihre Präsenz aufrechterhalten und die gewaltsamen Angriffe im Süden fortsetzen werden

29. JANUAR 2025

(Bildnachweis: Israelische Armee)

Israel wird seine Truppen erst dann aus dem Südlibanon abziehen, wenn es der Meinung ist, dass die libanesische Armee ihre Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen erfüllt hat, sagte ein israelischer Militärbeamter am 29. Januar gegenüber der Nachrichtenseite Ynet.

„Solange die libanesische Armee ihre Missionen nicht erfüllt und keine gute und ausreichende Kontrolle über das Gebiet ausübt, werden wir nicht empfehlen, die Kontrolle an [die libanesische Armee] zu übertragen“, so die Quelle.

Der Bericht kommt nach der Verlängerung der 60-tägigen Waffenstillstandsperiode, in der sich die israelische Armee aus dem Libanon zurückziehen und die libanesischen Streitkräfte (LAF) die Präsenz und Infrastruktur der Hisbollah südlich des Litani-Flusses abbauen sollten.

Die Umsetzungsfrist wurde nun auf Druck Israels auf die USA bis zum 18. Februar verlängert. Der libanesische Staat stimmte der Verlängerung widerwillig zu.

Laut dem Bericht von Ynet werden israelische Truppen in den nächsten drei Wochen „im Südlibanon bleiben und eine lange Reihe von Operationen durchführen, um terroristische Gebiete zu zerstören und Waffen einzusammeln, die die Hisbollah versteckt hat und die noch vorhanden sind, hauptsächlich im östlichen Sektor, der an das obere Galiläa grenzt.“

„In den Dörfern, die nicht an den Zaun im westlichen und zentralen Teil des Südlibanons angrenzen, haben wir die Kontrolle an die libanesische Armee zurückgegeben. Aber in den Dörfern, die an uns angrenzen, und entlang des Grenzzauns, über seine gesamte Länge, sind wir immer noch da. Die Verantwortung für die Sicherheit unserer Bewohner liegt bei der IDF und sicherlich nicht bei der libanesischen Armee oder einer anderen ausländischen Streitmacht“, fügte die Quelle hinzu.

Israel plant außerdem, zwischen jeder israelischen Siedlung und dem libanesischen Grenzzaun einen Außenposten zu errichten. Dem Bericht zufolge haben die israelischen Streitkräfte bereits mit dem Bau dieser Außenposten begonnen. Während einige der Siedler aus den evakuierten nördlichen Siedlungen Israels bereits mit der Rückkehr begonnen haben, zögern viele andere und fürchten, dass die Hisbollah eine Bedrohung für sie darstellt.

Israel führte am Abend des 28. Januar große Angriffe auf Nabatieh und Zawtar durch und behauptete, Fahrzeuge mit Waffen des libanesischen Widerstands ins Visier genommen zu haben. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen dreißig Menschen verletzt.

Es handelte sich um die schwersten Angriffe seit dem Waffenstillstand Ende November.

Mindestens sechs weitere wurden verletzt, als israelische Truppen am Dienstag das Feuer auf libanesische Zivilisten eröffneten, die versuchten, in die Stadt Yaroun zu gelangen.

Bewohner von Grenzdörfern im Südlibanon, die während des Krieges vertrieben wurden, begannen am 26. Januar mit der Rückkehr in ihre Städte, nachdem die 60-tägige Frist für die Umsetzung des Waffenstillstands, die nun verlängert wurde, abgelaufen war. Über zwei Dutzend libanesische Bürger wurden getötet, seit die Vertriebenen in ihre zerstörten Dörfer zurückgekehrt sind.

Israel beschuldigt die zurückkehrenden libanesischen Bewohner, „Hisbollah-Aktivisten“ und „Randalierer“ zu sein. Es behauptet auch, dass die libanesische Armee ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht nachgekommen sei, und behauptet, dass die Hisbollah südlich des Litani-Flusses immer noch präsent sei.

Israel hat seit Abschluss des Abkommens mehr als 1.300 Mal gegen den Waffenstillstand verstoßen. Der von den USA geleitete Dreiparteienmechanismus, der Waffenstillstandsverletzungen überwachen soll, hat Israel nicht zur Rechenschaft gezogen. Israel behauptet, es handle „in Übereinstimmung“ mit dem Abkommen.

