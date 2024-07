https://mondoweiss.net/2024/07/the-frankfurt-book-fair-and-multinational-publishers-are-complicit-in-the-gaza-genocide/



Die Frankfurter Buchmesse und multinationale Verlage sind mitschuldig am Völkermord in Gaza

Von Verleger für Palästina

8. Juli 20241

Multinationale Verlage in deutschem Besitz sind in den israelischen Völkermord an 2,3 Millionen Palästinensern in Gaza verwickelt.

Die LitAg-Halle auf der Frankfurter Buchmesse 2022 mit Literaturagenten, die arbeiten und Kunden treffen, 21. Oktober 2022. (Foto: Wikimedia Commons)

Seit der Absage der Preisverleihung an die palästinensische Schriftstellerin Adania Shibli, die auf der Frankfurter Buchmesse mit dem LiBeratur-Preis ausgezeichnet werden sollte, im vergangenen Oktober eine Welle der Verurteilung ausgelöst wurde, hat der Versuch, Palästinenser und die Unterstützung für die palästinensische Sache durch kulturelle Institutionen im Westen zum Schweigen zu bringen, weiter zugenommen. Gleichzeitig hat sich die Untersuchung der institutionellen Komplizenschaft mit der israelischen Apartheid und dem Völkermord auf breiter Ebene verschärft. Bedeutende Erfolge der BDS-Bewegung, darunter der Ausstieg von Universitäten und Unternehmen, sowie die jüngsten Ankündigungen des Hay Festivals 2024 und des Edinburgh International Book Festivals, ihre Partnerschaften mit der Investmentfirma Baillie Gifford zu beenden, die an der Klimazerstörung, der israelischen Apartheid und dem Völkermord beteiligt ist, Die anschließende Beendigung der Finanzierungsbeziehungen von BG mit allen britischen Literaturfestivals und der Rückzug seiner Beteiligung an dem multinationalen Bergbauunternehmen Rio Tinto sowie die Halbierung der Beteiligung des großen kanadischen Kultursponsors Scotiabank an dem israelischen Waffenhersteller Elbit Systems deuten allesamt auf einen Wandel hin und weisen auf eine erhebliche Kluft zwischen großen Unternehmen und Kultureinrichtungen auf der einen Seite und ihren Beschäftigten, dem Publikum und der breiten Öffentlichkeit auf der anderen Seite hin.

Bedeutende internationale Menschenrechtsorganisationen schlagen weiterhin Alarm wegen der entsetzlichen und eskalierenden Menschenrechtsverletzungen, die Israel gegen Millionen von Palästinensern begeht. Viele dieser Verstöße wurden in der von Südafrika im Dezember beim Internationalen Gerichtshof eingereichten Klage gegen Israel wegen des Verbrechens des Völkermords aufgezeigt. Trotz des Urteils dieses Gerichts vom Januar, dass Israel glaubhaft einen Völkermord begeht, trotz der darauf folgenden Urteile, dass Israel den Fluss humanitärer Hilfe zulassen und die Militäroperationen in Rafah einstellen muss, und trotz der Anträge des Internationalen Strafgerichtshofs auf Haftbefehle gegen hochrangige israelische Beamte sowie trotz der massiven Studenten- und Arbeiteraufstände zur Unterstützung der palästinensischen Befreiung und zur Beendigung der Komplizenschaft mit Israel in der ganzen Welt geht die völkermörderische Kampagne Israels gegen das palästinensische Volk in Gaza im Wesentlichen ungehindert von seinen größten Unterstützern – den USA und anderen westlichen Kolonialmächten – weiter.

Von besonderer Bedeutung für Schriftsteller und Verleger ist die Tatsache, dass die Frankfurter Buchmesse (FBM), die weltweit größte Veranstaltung der Buchbranche, in der Vergangenheit die Anwesenheit des Apartheidstaates Israel sehr begrüßt hat. Man könnte meinen, dass Kultureinrichtungen wie die FBM angesichts des israelischen Vorgehens und der stark zunehmenden internationalen Empörung diese Unterstützung zurückziehen, Israel für seine Verstöße verurteilen und die Beziehungen abbrechen würden. Doch die anfängliche Position der Frankfurter Buchmesse, Israel während der gesamten Laufzeit im vergangenen Oktober zu unterstützen – eine Position, die Erklärungen im Namen der Messe und des Geschäftsführers Jürgen Boos und Pläne beinhaltete, israelische Stimmen durch die Hinzufügung von Sonderprogrammen, einschließlich eines Panels mit dem Titel „Aus Sorge um Israel“, „besonders sichtbar“ zu machen -, scheint bis heute unverändert zu sein, und die FBM hat sich in den vergangenen Monaten auffällig still zu dem sich entfaltenden Völkermord verhalten.

Diese lautstarke und stillschweigende Unterstützung steht in krassem Gegensatz zu früheren nationalen Verboten seitens des massiven internationalen Verlagsforums, einschließlich eines seit 2022 andauernden Verbots, das Russland auferlegt wurde, unter Berufung auf die „Verletzung des Völkerrechts“ infolge der russischen Invasion in der Ukraine. In einem am 24. April verbreiteten Newsletter der FBM heißt es unter anderem „Buchmarkt Ukraine: Ruinierte Bibliotheken und neue Buchhandlungen“, in dem es heißt: „Es gibt eine Frage, die Verlegern auf internationalen Veranstaltungen und in privaten Gesprächen immer wieder gestellt wird: Wie können Sie während des Krieges weiterarbeiten?“ Doch die FBM erwähnt mit keinem Wort den Gazastreifen, wo Schriftsteller, Akademiker, Verleger, Bibliotheken, Universitäten und Druckereien schon lange vor dem 7. Oktober ins Visier genommen und in den vielen Monaten danach brutal beseitigt wurden. Diese Zerstörung von Wissen wurde ausführlich dokumentiert, unter anderem in einem gründlichen Bericht, der von Bibliothekaren und Archivaren mit Palästina verfasst wurde. Die UNO hat seitdem über den „Schulmord“ in Gaza berichtet. Jede Universität in Gaza wurde zerstört. Die Tatsache, dass die FBM bisher weder ein Verbot gegen Israel angekündigt hat, wie es Russland auferlegt wurde, noch auch nur einen Hauch von Besorgnis über Israels Verletzung internationalen Rechts geäußert hat, wirft eine bereits bestehende Unstimmigkeit in ein scharfes Licht.

Die Besonderheiten der Komplizenschaft der Frankfurter Buchmesse gehen jedoch über ihre öffentlichen Botschaften hinaus und können nur durch ihre engen Beziehungen zur deutschen Regierung und zu zwei deutschen Verlagsimperien, die zu milliardenschweren multinationalen Konzernen geworden sind, verstanden werden: Holtzbrinck Publishing Group und Bertelsmann SE & Co. KGaA.

Zunächst muss die Bedeutung des israelischen Kulturbereichs – einschließlich der Verlags- und Literaturwelt – für die Aufrechterhaltung der israelischen Apartheid betont werden. Die Tatsache, dass sich der israelische Staat in hohem Maße auf seinen mitschuldigen Kultursektor verlässt und eng mit ihm zusammenarbeitet, um sein Image zu beschönigen, wurde öffentlich deutlich, als Nissim Ben-Sheetrit, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor von „Brand Israel“, offen zugab, dass er keinen Unterschied zwischen “ Hasbara [Propaganda] und Kultur“ macht. Maya Winds neues Buch“ Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom“ (Türme aus Elfenbein und Stahl: Wie israelische Universitäten die palästinensische Freiheit verweigern ) beschreibt die Rolle der Universitäten speziell im Hinblick auf ihre Rolle in dieser Undifferenziertheit, Kollaboration und Komplizenschaft. Naomi Klein zufolge enthüllen Winds Recherchen „zahllose Wege, auf denen die berühmtesten und geschichtsträchtigsten Bildungseinrichtungen der Nation in die gewalttätige Maschinerie der palästinensischen Enteignung, Besetzung, Einkerkerung, Überwachung, Belagerung und militärischen Bombardierung verstrickt sind“.

Diese Verflechtung von Kunst und Kultur mit den Zielen des israelischen Staates wird seit langem von der Palästinensischen Kampagne für den akademischen und kulturellen Boykott Israels (PACBI), einem Gründungsmitglied der palästinensisch geführten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS), wirksam bekämpft. Die vor zwanzig Jahren ins Leben gerufene PACBI hat den Rest der Welt dazu aufgerufen, die Zusammenarbeit mit israelischen kulturellen und akademischen Einrichtungen, die sich mitschuldig machen, zu unterlassen. Um von dem PACBI-Boykottaufruf ausgenommen zu werden, muss eine Institution zwei Dinge tun: sich von Israels Völkermord und dem zugrunde liegenden siedlungskolonialen Apartheidregime distanzieren und die vollen Rechte des palästinensischen Volkes nach internationalem Recht, einschließlich des Rechts auf Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, unterstützen.

Die größte Buchmesse der Welt und das deutsche Klima der Missbilligung

Das Programm der Frankfurter Buchmesse 2024 wird noch in diesem Monat bekannt gegeben. Während wir darauf warten, dass es veröffentlicht wird, nehmen internationale Kritik und Besorgnis über die Beschneidung der Bürgerrechte durch die deutsche Regierung in Form von Unterdrückungstaktiken zu, um die Solidarität mit Palästina zum Schweigen zu bringen. Dazu gehörten in den letzten Monaten die Durchsuchung und gewaltsame Schließung des Palästina-Kongresses in Berlin und das Verbot der Einreise nach Deutschland und der Teilnahme am Kongress (persönlich und online) für den palästinensisch-britischen Chirurgen und Rektor der Universität Glasgow, Dr. Ghassan Abu-Sittah. Als er im Mai versuchte, nach Frankreich einzureisen, um vor dem französischen Parlament über seine Erfahrungen in Gaza zu sprechen, musste Abu-Sittah feststellen, dass Deutschland so weit gegangen war, ein einjähriges europaweites Reiseverbot gegen ihn zu verhängen.

Lesen Sie auch: Überlegungen zur Unterdrückung des Berliner Palästina-Kongresses durch den deutschen Staat

Erst kürzlich hat Deutschland ein Gesetz verabschiedet, das von neuen Staatsbürgern verlangt, das „Existenzrecht“ Israels als 76 Jahre altes Apartheidregime gegen das palästinensische Volk zu bestätigen – anstatt seinen Verpflichtungen nachzukommen, die Komplizenschaft mit diesem Regime zu beenden.

Hinter dieser staatlichen Praxis der extremen Missbilligung steht die enorme militärische und diplomatische Unterstützung Deutschlands für Israel. Deutschland liefert fast die Hälfte der aktuellen Waffenlieferungen Israels (an zweiter Stelle nach den USA) und ist sein größter Handelspartner in Europa und sein viertgrößter Exportpartner in der Region.

Die deutsche Buchverlagsbranche ist eine der größten der Welt und wird im Jahr 2022 einen Umsatz von 11,4 Milliarden Dollar erzielen; der deutsche Buchabsatz ist enorm und liegt nur hinter den USA und China. Die Nutzung des Verlagswesens durch die Nazi-Regierung für ihre Propaganda ist ein dunkler historischer Präzedenzfall. Aber die Beziehung kann heute kaum noch als unparteiisch bezeichnet werden. Ein Beispiel aus jüngster Zeit: Die Monopolkommission drängt auf die Abschaffung der Buchpreisbindung, die Bücher als Kulturgut schützen soll, und nennt das Gesetz ein „ordnungspolitisches Ärgernis ersten Ranges“; eine solche Abschaffung würde kleinere Verlage und Buchhändler vor ernsthafte Probleme stellen und die Präsenz progressiver Stimmen in der ohnehin schon stark überwachten kulturellen Atmosphäre Deutschlands unweigerlich noch weiter einschränken. Aber die Ziele der Kommission für den freien Markt sind klar: „Das kulturelle und politische Interesse des nationalen Gesetzgebers an Büchern muss gegen das Interesse an einem unverfälschten Wettbewerb abgewogen werden.“

Die Frankfurter Buchmesse ist in ihrer Struktur und ihrem Umfang einzigartig. Sie zählt jährlich 9.000 Aussteller und bietet ein umfangreiches Programm, das sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Branche bestimmt ist. Die FBM ist eine Tochtergesellschaft des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, der alle Ebenen des Buchhandels, einschließlich Verlagswesen, Herstellung, Zwischengroßhandel und Vertrieb , überwacht und sich auch mit politischer Lobbyarbeit befasst“, und wird von diesem organisiert und geleitet. Der FBM unterhält Beziehungen zu lokalen, regionalen und bundesstaatlichen Behörden und ist eng mit dem deutschen Staat verflochten. Finanziert wird sie von der deutschen Regierung, einschließlich des Auswärtigen Amtes, sowie durch Verträge und Anmeldungen von Ausstellern und Besuchern aus der ganzen Welt.

Die Messe findet jedes Jahr im Oktober auf dem Gelände der Frankfurter Messe statt – einem riesigen Ausstellungs- und Konferenzzentrum im Zentrum der Stadt. Das Messegelände gehört zusammen mit anderen materiellen Einrichtungen, Telekommunikationseinrichtungen und einem internationalen Netzwerk von Konferenzzentren der Messe Frankfurt GmbH und wird von dieser betrieben. Die Stadt Frankfurt ist mit 60 % und das Land Hessen mit 40 % an der Messe Frankfurt beteiligt. Als die Stadt Frankfurt im März 2023 ein Konzert von Roger Waters wegen dessen Unterstützung für Palästina absagte, wurde die Stadt in der Entscheidung „als Gesellschafter der Messe Frankfurt GmbH“ genannt.

Die Messe Frankfurt ist ein großer multinationaler Konzern, der eine israelische Tochtergesellschaft hat und weltweit Verträge für Kongresse abschließt, darunter die Intersec, eine Messe für „Innere Sicherheit, Notfalldienste, Polizei und CyberExhibition“, auf der israelische Drohnen-, Überwachungs- und Militärtechnologie vorgestellt wird. Die Intersec-Ausgabe 2025 soll einen Workshop zur Drohnenabwehr mit einem ehemaligen IDF-Vertragspartner und einem israelischen Unternehmen für digitale Überwachung beinhalten. Wie Antony Loewenstein in The Palestine Laboratory detailliert darlegt, werden israelische Technologie- und Überwachungsindustrien entwickelt und aggressiv gegen das palästinensische Leben eingesetzt und dienen als Testgelände für brutale militärische Expansionsprojekte anderswo. Die Messe Frankfurt ist auch Gastgeber des jährlichen Deutschen Israelkongresses, der 2010 ins Leben gerufen wurde und als „Europas größte Pro-Israel-Veranstaltung“ bezeichnet wird. Ziel des Kongresses ist es, wie es im Bericht der Messe Frankfurt für 2018 heißt, „die bilateralen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland auf allen Ebenen zu verbessern.“

Obwohl die Teilnahme israelischer Verleger an der Frankfurter Buchmesse in den letzten Jahren zurückgegangen zu sein scheint, traten 2004 24 Verleger im israelischen Länderpavillon unter der Koordination des Außenministeriums und des Israelischen Instituts für Export und Internationale Zusammenarbeit zusammen mit einer Sonderausstellung auf, um 40 Jahre deutsch-israelische diplomatische Beziehungen zu feiern. Zu den „Herausgebern“ gehörten israelische Think Tanks sowie das israelische Verteidigungsministerium. Im Jahr 2018 wurde unter anderem der Lavi P. Enterprises Ltd. Publishing House, dessen Verleger ein ehemaliger IDF-Geheimdienstler war.

Massive Investitionen deutscher multinationaler Verlage in israelische Technologie

In der Welt der Buchverlage jenseits der Frankfurter Buchmesse gehören zwei der „Big Five“-Verlage, Macmillan Publishers und Penguin Random House, den bereits erwähnten deutschen multinationalen Unternehmen Holtzbrinck Publishing Group und Bertelsmann SE & Co. KGaA, wie oben erwähnt.

Holtzbrinck , Eigentümer von Macmillan und zahlreicher Verlage weltweit, darunter Scientific American, Springer und Die Zeit, verfügt über ein Vermögen von 3,81 Milliarden Dollar, meldete für 2022 einen Umsatz von 4,14 Milliarden Dollar, besitzt 400 Unternehmen in aller Welt und hält mindestens neun große Investitionsportfolios, zu denen viele Millionen Investitionen in israelische Technologie, KI, Überwachungs- und Sicherheitstechnologien gehören, einschließlich der jüngsten Unternehmensübernahmen durch b2venture und Insight Partners.

Holtzbrinck ist Gastgeber des Jerusalem International Book Forum Breakfast der Frankfurter Buchmesse, einer langjährigen jährlichen Veranstaltung auf der FBM, und ist seit 1985 Hauptsponsor des Birger Fellowship Program der JIBF, das gemeinsam mit der Stadt Jerusalem ins Leben gerufen wurde. Holtzbrinck stiftet das Museum on the Seam, „ein israelisches Museum an der Ost-West-Trennung Jerusalems“, das für sich in Anspruch nimmt, „das erste gesellschaftspolitische Museum in Israel für zeitgenössische Kunst zu sein, das Gleichheit, Menschenrechte und Vielfalt fördert“. Die Internationale Buchmesse in Jerusalem, eine ehemals öffentlichkeitswirksame, jetzt industrieorientierte Veranstaltung, hat ihre Ausgabe 2024 abgesagt und angekündigt, dass sie stattdessen 2025 wieder stattfinden wird, mit einem schrägen Verweis auf „die aktuelle Situation in Israel und der Region“.

Die Unterstützung von Holtzbrinck für israelische Start-ups geht über das Finanzielle hinaus und umfasst auch die Reichweite ihrer Publikationsorgane. Ein Investitionsportfolio rühmt sich: „Neben finanziellen Mitteln unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen mit Management-Know-how und einem internationalen Investorennetzwerk“, und beschreibt ein „exklusives Media-for-Equity-Programm, das Zugang zu starken Marken wie Handelsblatt, Wirtschafts Woche, Die Zeit und Apotheken Umschau und damit eine enorme Reichweite in den jeweiligen Zielgruppen bietet.“

Bertelsmann, eines der größten Medienkonglomerate der Welt mit einem Rekordgewinn von 32,8 Milliarden Euro im Jahr 2022, besitzt Penguin Random House und Dachkonzerne wie das internationale Medienkonglomerat RTL Group, das Musiklabel und den Verlag BMG, den IT- und Finanzkonzern Arvato sowie eine Reihe von Bertelsmann-Teilkonzernen in den Bereichen Bildung, Druck und Rundfunk. In einer Atmosphäre scheinbar laxer Kartellgesetze umfasst das Bertelsmann-Verlagsmodell seit langem alle Ebenen des Buchmarkts, mit Beteiligungen nicht nur im Verlagswesen, sondern auch im Vertrieb, Buchhandel und Druck in Deutschland. Im Jahr 2000 wurde der ehemalige Bertelsmann-Chef Thomas Middlehoff in der New York Times zitiert, um die Bedeutung des Unternehmens für die Frankfurter Buchmesse zu unterstreichen: „Wissen Sie“, sagte er, „es ist wirklich meine Messe… Es ist die Bertelsmann-Buchmesse.“

Wie Holtzbrinck geht auch Bertelsmanns globale Expansion weit über die Ursprünge des Verlagswesens hinaus, mit Investitionsportfolios auf der ganzen Welt, die ebenfalls umfangreiche Investitionen in israelische Technologie, KI, Überwachungs- und Sicherheitstechnologien in Millionenhöhe umfassen.

Bertelsmann ist verantwortlich für einen „German-Israeli Young Leaders Exchange“. In der Berichterstattung über einen Pitch-Abend 2019 wird auf der Bertelsmann-Website erörtert, wie „israelische Gründer von Deutschlands Prozessintelligenz und Planungskapazitäten profitieren könnten“, und es wird dargelegt, wie die deutsch-israelischen Beziehungen davon profitieren würden. Ein weiterer Bertelsmann-Bericht befasst sich mit der Eignung Nordrhein-Westfalens für eine Zusammenarbeit mit Israel in den Bereichen Cybersicherheit und Nachrichtendienste: „Speziell für NRW ergeben sich mögliche Synergien mit dem israelischen Markt aus der hohen Komplementarität der beiden Ökosysteme.“

Eine weitere Bertelsmann-Studie mit dem Titel „German and Israeli Innovation: Das Beste aus zwei Welten“ befasst sich mit der Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen den IDF und dem israelischen Geheimdienst. Er unterstreicht die Bedeutung der IDF für den Hightech-Sektor und den Nutzen des obligatorischen Militärdienstes für den Sektor durch „Eliteprogramme, die Unternehmer hervorbringen, die durch Alumni-Programme in Verbindung bleiben“, verbindet akademische und wissenschaftliche Gemeinschaften mit diesen Projekten und hebt die Bedeutung der Datenerfassung und -entschlüsselung des israelischen Nachrichtendienstes für „datengesteuerte oder Cyber-Unternehmen, die einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt genießen“, hervor.

Das Dokument geht auch auf die Technologietransferbüros (TTOs) ein, die mit dem ausdrücklichen Ziel der Kommerzialisierung des an öffentlichen Universitäten erworbenen Wissens geschaffen wurden, und beschreibt Israels Profitstruktur, die „Streitkräfte, Universitäten in Zusammenarbeit mit TTOs, Regierungsbehörden, multinationale Niederlassungen und F&E-Labors, Risikokapitalfonds, Inkubatoren und Beschleuniger“ als ein wünschenswertes „Innovationsökosystem“ integriert.

Eine Erklärung auf der Bertelsmann-Website vom 23. Oktober 2023, die die wirtschaftliche Grundlage für die Beziehung des Unternehmens zu Israel unterstreicht, ist bis heute zu lesen:

„Wir stehen uneingeschränkt an der Seite unserer israelischen Freunde und Partner sowie des Staates Israel. Zwischen Bertelsmann und Israel haben sich über Jahrzehnte hinweg enge und äußerst stabile freundschaftliche Beziehungen entwickelt. Diese Freundschaft reicht vom Engagement der Gesellschafterfamilie Mohn über Projekte der Bertelsmann Stiftung bis hin zu den Geschäften und Investitionen von Bertelsmann in Israel. Unsere uneingeschränkte Solidarität gilt den Menschen in Israel.

Von den Ursprüngen des Nazi-Opportunismus bis zur heutigen Mittäterschaft

Die historischen Wurzeln sowohl von Holtzbrinck als auch von Bertelsmann verdienen ebenfalls Beachtung. Trotz früherer Bemühungen, ihre Verbindungen zu Nazideutschland herunterzuspielen, wurde in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren aufgedeckt, dass beide Unternehmen ihre Verlagsimperien explizit durch Kollaboration mit dem NS-Staat und Opportunismus aufgebaut hatten. Laut Artikeln in Vanity Fair, der Irish Times und Radio Free Europe war das Holtzbrinck-Verlagsimperium – das zu diesem Zeitpunkt Macmillan und zahlreiche Verlage wie St. Martins, Picador und den Fischer Verlag, Die Zeit und die Backlists vieler der bekanntesten englischsprachigen Autoren umfasste – „auf dem Nationalsozialismus aufgebaut“. Bertelsmann hatte zu der Zeit, als diese Artikel erschienen, gerade Random House übernommen, zu dem auch Knopff und Tochtergesellschaften gehörten, und hatte bereits Bantam, Doubleday, Delacourt und viele andere erworben.

David Margolick bezeichnet es in seinem Vanity Fair-Artikel als „Schicksalsschlag“, dass Teddy Kollek, den er als „einen der großen Helden des Zionismus“ bezeichnet, „regelmäßig den Charakter“ des Gründers Georg von Holtzbrinck, den er als „diesen ehemaligen Nazi“ bezeichnete, bescheinigt hatte.

Ronald Eggleston hat diese Geschichte in seinem 2002 erschienenen Artikel für Radio Free Europe näher beschrieben. Georg von Holtzbrinck war 1933 der Nazi-Partei beigetreten und blieb dem Dritten Reich während des gesamten Zweiten Weltkriegs treu. Eggleston weist auch darauf hin, dass „von Holtzbrinck nach dem Zweiten Weltkrieg den Ruf eines Freundes Israels genoss, der die Unterstützung jüdischer Führer pflegte und viele Einrichtungen in Jerusalem finanziell und anderweitig unterstützte“.

Eggleston beschreibt, wie Bertelsmann „seine Verbindungen zum Nazi-Regime nutzte, um sich von einem provinziellen Verlag für lutherische religiöse Bücher in einen Massenverlag zu verwandeln“. Der Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann, Heinrich Mohn, „war Mitglied einer Gruppe, die die Nazi-SS-Sonderpolizei durch monatliche Spenden unterstützte und auch andere nationalsozialistische Zwecke förderte.“ Eggleston zufolge baute Bertelsmann sein Imperium auf Nazi-Propaganda auf und veröffentlichte 19 Millionen Bücher mit „heroischer und eskapistischer Literatur für Nazi-Soldaten“. Bertelsmann war der größte Buchlieferant der deutschen Armee, darunter auch Titel „voller antisemitischer Themen“. Eine Untersuchungskommission über die nationalsozialistischen Wurzeln von Bertelsmann fand außerdem heraus, dass das Unternehmen in einer Druckerei in Litauen, die für einige seiner Publikationen genutzt wurde, Sklavenarbeit einsetzte. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass „Bertelsmann während des Dritten Reiches ein Wirtschaftsunternehmen blieb, dessen Verlagsentscheidungen auf Umsatz, Gewinn, Investitionen und anderen steuerlichen Daten beruhten.“

Der Gedanke, dass die Entscheidungen von Bertelsmann oder Holtzbrinck eher wirtschaftlich als ideologisch motiviert waren, sollte unsere Aufmerksamkeit auf die Frage lenken, warum diese Motivationen weniger schrecklich erscheinen sollten, wenn die Entmenschlichung und der Völkermord an einem Volk das Endergebnis ist – sei es in der Geschichte oder in der Gegenwart. Wir sollten uns auch veranlasst sehen, unsere kollektive Unterstützung in der Gegenwart, in der Buchbranche und darüber hinaus, zu hinterfragen, und zwar nicht nur die Komplizenschaft von verflochtenen Institutionen wie der Frankfurter Buchmesse, sondern auch das Wirtschaftssystem, das solche Beziehungen ermöglicht und so vollständig und konsequent den Weg für die Entmenschlichung aus Profitgründen ebnet.

