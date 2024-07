Kritik an Bidens Weltanschauung, an der Taktik der Demokratischen Partei und an Amerikas Schicksal von Richard Falk

https://www.counterpunch.org/2024/07/09/critiquing-bidens-worldview-democratic-party-tactics-and-americas-destiny/



von Richard Falk

9. Juli 2024

Die Demokratische Partei führt ihre Wahlkampagne 2024 mit zwei Themen: erstens mit einer Anprangerung all dessen, was Trump als Präsidentschaftskandidat vorschlägt, wobei die Zerstörung der amerikanischen Demokratie im Falle seiner Wahl im Mittelpunkt steht, und zweitens mit einer positiven innenpolitischen Bilanz der Biden-Jahre mit mehreren bemerkenswerten Vorteilen für das amerikanische Volk, darunter Arbeitsplätze und Löhne, Klima, Energiepolitik, sozialer Schutz, Waffenkontrolle und ein Aktienmarkt auf Rekordhöhe.

Was in diesem rosigen Bild von Amerika und erst recht in der Lobbyarbeit der Demokratischen Partei fehlt, sind weder Behauptungen noch Erklärungen zur Außenpolitik, sondern nur ohrenbetäubendes Schweigen. Es scheint, als wolle die Führung der Demokratischen Partei, dass die Wählerschaft vergisst, dass es da draußen eine Welt jenseits der nationalen Grenzen gibt. Und sie hat gute Gründe, diese ausweichende Haltung einzunehmen, insbesondere in einem Wahljahr.

Und doch erscheint diese nationale Haltung seltsam, da die USA in den Jahrzehnten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor über 30 Jahren so stark in militärische Fähigkeiten investiert haben, um ihre globale Dominanz zu sichern. Infolgedessen sind sie derzeit in die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen verwickelt, die sehr umstritten sind. Es hat den Anschein, dass selbst Biden nur ungern in nationalem Rahmen Anerkennung für die Unterstützung Israels und der Ukraine durch die USA einfordert und es vorzieht, in allgemeinen Worten über die Größe Amerikas als ein Land zu sprechen, dessen Zukunft rosig ist, außer in dem Maße, wie sie durch das drohende Aufkommen von Trump und dem Trumpismus getrübt wird. Diese Tendenz, die Welt zu ignorieren, sollte die amerikanischen Wähler noch mehr beunruhigen als Bidens Weigerung, die Präsidentschaftsbühne angesichts seiner kaum zu leugnenden altersbedingten und psychischen Beeinträchtigungen zu verlassen, die seine Kandidatur für 2024 in Gefahr bringen. Ein solches Ausweichverhalten führt zu absurd grandiosen, aber verzerrenden Einschätzungen der gegenwärtigen allgemeinen politischen Lage.

Bidens Rede zum3. Jahrestag des aufrührerischen Angriffs auf den Kongress am 6. Januar ist ein typisches Beispiel. Nach einer langen, überzeugenden Aufzählung von Warnungen vor der Bedrohung durch Trump gibt Biden einige allgemeine Bemerkungen zum Besten, die mit seinem oft wiederholten, verblüffenden Ausdruck des persönlichen Glaubens an die Zukunft Amerikas beginnen: „Ich war noch nie so optimistisch, was die Zukunft unseres Landes angeht.“ Es wird keine Erklärung dafür gegeben, warum das so ist, und es könnte auch keine geben, selbst wenn man sich auf Orwellsche Tropen stützt. Keine Erwähnung der fragwürdigen Kriege, der massiven Obdachlosigkeit, der gefährlich großen Ungleichheiten, der Epidemie von Massenerschießungen, der zunehmenden Spannungen zwischen Migranten, des Rückschritts bei den Kohlendioxidemissionen und der damit verbundenen Zunahme extremer Wetterereignisse oder der zahlreichen Anzeichen für das steigende Risiko künftiger größerer Kriege mit China und Russland, die möglicherweise den Einsatz von Atomwaffen nach sich ziehen, der zutiefst beunruhigenden Aushöhlung der akademischen Freiheit, die oft mit strafenden Eingriffen in die Meinungsfreiheit einhergeht, sowie der erbittertsten und spaltendsten gesellschaftlichen Polarisierung seit dem Bürgerkrieg. Ich gestehe, dass ich noch nie in meinem Leben so pessimistisch über die Zukunft des Landes gedacht habe. Zumindest hätte man von einem bekennenden Liberalen wie Biden erwartet, dass er die unerfüllten illiberalen Herausforderungen, die während seiner Jahre im Weißen Haus grassierten, offen anspricht und ein Programm vorlegt, um dies zu tun, falls die Demokraten im November ein Regierungsmandat erhalten.

Biden war bei dieser Gelegenheit auch unreif und prahlerisch. „Wir sind die großartigste Nation auf der Welt.“ Und um seine Unsicherheit zu verraten, fügte er sofort die folgenden Worte hinzu, ohne sie näher auszuführen: „Das sind wir wirklich“. Dann fuhr er fort, die Art von Hybris an den Tag zu legen, die lange Zeit mit der Dämmerung vergangener untergehender Imperien in Verbindung gebracht wurde. Im Gegensatz zur Geschichte bemerkte Biden: „Wir wissen, dass Amerika gewinnt. Das ist amerikanischer Patriotismus‘. Er untermauert die weiter gefasste Behauptung, die außerhalb des Westens Zweifel und Widerstand hervorruft: „Es gibt kein Land auf der Welt, das besser in der Lage ist, die Welt zu führen, als Amerika… Denken Sie daran, wer wir sind. Wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika, um Himmels willen“. Die Erinnerung daran, wer wir sind oder geworden sind, ist der ideologische Führer der (un)liberalen Demokratien des Westens, der vor allem Israel unterstützt hat, während es in den letzten Monaten einen völkermörderischen Angriff auf die hilflos verwundbare 2,3 Millionen zivile Bevölkerung des winzigen Gazastreifens durchgeführt hat. Diese von den Amerikanern angeführte Komplizenschaft bei dem, was von einem Großteil der Weltbevölkerung als durchsichtiger Völkermord wahrgenommen wurde, wurde in den von Israels politischer Führung formulierten Argumenten und verfolgten Strategien, die von seinen Streitkräften in die tödliche Praxis umgesetzt wurden, sogar als solcher proklamiert. Während er behauptet, „die heilige Sache der Demokratie zu verteidigen“, respektiert Biden die Bürger nicht ausreichend, um anzuerkennen, dass Israels Politik vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) vor nie dagewesenen Herausforderungen steht, und bietet weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung. Wir müssen uns fragen, ob ein solches Versäumnis, die Bürger in die Bewertung einer Außenpolitik einzubeziehen, die in weiten Teilen der Öffentlichkeit auf Ablehnung stößt, mit einer existenziellen Verpflichtung zu demokratischen Regierungsformen vereinbar ist. Oder ob sich kooperative Sicherheitsvereinbarungen und freundschaftliche Beziehungen zu den Regierungen Indiens, Saudi-Arabiens, Ägyptens und anderer Länder mit den Zielen der Förderung einer sich demokratisierenden Welt vereinbaren lassen.

Die US-Demokratie ist seit der Gründung der Republik vor fast 250 Jahren mit einer verfassungsrechtlichen Regelung verbunden, die die Aufteilung und das Gleichgewicht zwischen den drei Hauptregierungszweigen betont und durch den Leitgedanken ergänzt wird, dass selbst die Handlungen des Präsidenten nicht über den Beschränkungen und Rechenschaftspflichten des Rechts stehen. Derzeit bröckeln diese beiden Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie und stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Der Oberste Gerichtshof der USA hat sich noch nie so sehr von den Werten der Gesellschaft und der Verteidigung ihres demokratischen Charakters entfernt, nicht nur durch seine Verweigerung der reproduktiven Rechte der Frauen, sondern auch in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Bezug auf das Verhalten des Präsidenten und die Regulierung von Fehlverhalten von Unternehmen. Der Kongress ist in vielen wichtigen Bereichen der öffentlichen Politik zum Gefangenen gut finanzierter Lobbyisten und der Interessen der reichsten Amerikaner geworden, was Kommentatoren zu der Behauptung veranlasst, dass Plutokratie eine genauere Beschreibung der Regierungsform geworden ist als Demokratie.

Ein untrügliches Zeichen für die Entfremdung des Regierungsprozesses von den Bürgern ist für mich die überparteiliche Einladung an den umkämpften israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, Ende Juli vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses zu sprechen. Die Verleihung einer solch bedeutenden Ehre an einen ausländischen Staatschef, gegen den der gewohnheitsmäßig vorsichtige Internationale Strafgerichtshof (ICC) „Haftbefehle“ empfohlen hat, wird durch ein Treffen mit dem Präsidenten im Weißen Haus noch aufgewertet, das zweifellos von einem TV-Moment begleitet wird, der die Harmonie zwischen diesen beiden Staatschefs zeigt, die bedingungslose Unterstützung und ein Bekenntnis zu gemeinsamen Werten beinhaltet. Eine solche unangemessene Geste der Zustimmung ist ein Schlag ins Gesicht der vielen amerikanischen Gegner der israelischen Politik im Gazastreifen in den letzten Monaten, insbesondere eine Respektlosigkeit gegenüber den jungen Amerikanern, die auf den Universitätsgeländen im ganzen Land protestierten und dafür Polizeibrutalität und berufsschädigende Bestrafungen durch die Bildungsverwaltung erfuhren, die ihrerseits unter dem Druck von Geldgebern und Politikern stand. Die Einladung von Netanjahu ist eine erbauliche Metapher, die die düsteren Vorahnungen von Skeptikern wie mir bestätigt, die der globalen Rolle der USA seit dem Ende des Kalten Krieges kritisch gegenüberstehen und die Zukunft des Landes zutiefst pessimistisch einschätzen. Unter diesem Blickwinkel sind Bidens abwegiger Optimismus und die Taktik des Establishments der Demokratischen Partei nicht gerade beruhigend. Vielmehr halte ich diese Muster für ein starkes Indiz für gefährliche Formen des Eskapismus vor den unbequemen Realitäten der nationalen Gegebenheiten und für eine hartnäckige Zurschaustellung der Eitelkeit eines versagenden Führers.

Richard Falk ist emeritierter Albert G. Milbank-Professor für internationales Recht an der Princeton University, Inhaber des Lehrstuhls für globales Recht an der Queen Mary University London und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orfalea Center of Global Studies, UCSB.

Übersetzt mit deepl.com

