https://english.almayadeen.net/articles/opinion/the-zionist-regime-front-and-the-beren-family



Die Front des zionistischen Regimes und die Familie Beren

Von David Miller

Quelle: Al Mayadeen English 9. November 2024

Wieder einmal stellen wir fest, dass Aktivisten gegen Antisemitismus tatsächlich militante Unterstützer, ja sogar Agenten des Völkermords in Palästina sind.

Die „Combat Antisemitism Movement“ ist in Wirklichkeit eine Fassade für das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten, die für den globalen Kampf gegen die palästinensische Befreiungsbewegung zuständige Abteilung des Regimes. (Al Mayadeen English; Illustration: Zeinab el-Hajj)

„Mit Partnerschaften, die über 850 interreligiöse Organisationen, einflussreiche Entscheidungsträger und ein Netzwerk von mehr als fünf Millionen Aktivisten und 250 Social-Media-Influencern umfassen, führt CAM eine Einheitsfront gegen den Judenhass an.“

So beschreibt sich die Bewegung zur Bekämpfung von Antisemitismus.

Es klingt wie eine unabhängige Kampagnengruppe an der Spitze einer globalen Bewegung. Aber führt sie tatsächlich „irgendetwas an“?

Schauen wir uns das genauer an.

Die Bewegung wirbt damit, dass zu ihren „Schlüsselinitiativen“ die „Global Coalition of Cities Fighting Antisemitism“ und die „spezialisierte Zusammenarbeit mit Gouverneuren und Gesetzgebern der US-Bundesstaaten“ gehören.

Sie sagen, dass sie „Millionen Menschen durch digitale Kampagnen, Partnerschaften mit Influencern und ein Innovationslabor erreichen“.

Sie haben „Partnerschaften“ mit „fast tausend“ Gruppen.

Die Bewegung begann mit dem Versprechen, den Antisemitismus zu bekämpfen.

Mittlerweile sind mehr als 850 Organisationen aus der ganzen Welt als „Mitglieder“ registriert.

Hier ist eine Auswahl von ihnen, wobei die meisten ihren Sitz in den USA haben, aber auch in Lateinamerika, Europa, Australasien und darüber hinaus, darunter Südafrika und Russland. In anderen Teilen Afrikas gibt es kaum welche und in Kuba, Venezuela, Bolivien, Nordkorea, China, Libanon, Jemen, Iran oder Irak gibt es keine.

Es sieht nach einem sehr umfangreichen globalen Netzwerk aus. Aber wer steckt dahinter?

Um diese Frage zu beantworten, muss man mehrere Schichten der Zwiebel abziehen.

Zunächst einmal gibt es in den USA keine Organisation mit diesem Namen. Es gibt jedoch eine Combat Hate Foundation, die als organisatorisches Vehikel für die Bewegung fungiert. Sie ist registriert beim Internal Revenue Service. Öffentliche Dokumente zeigen, dass sie von einer Vielzahl zionistischer Stiftungen finanziert wird. Die größten Geldgeber scheinen Stiftungen zu sein, die mit der in Kansas ansässigen Familie Beren verbunden sind, die ihr Vermögen in der Öl- und Gasindustrie gemacht hat.

Während einer Kontroverse über die Bewegung im Jahr 2021 berichtete The Forward, dass sie als „dunkle Geld“-Frontgruppe für den Öl-Milliardär Adam Beren aus Kansas fungierte. Aber diese Enthüllung bringt uns nur bedingt weiter. Palestine Declassified enthüllte, dass die Combat Hate Foundation Teil eines „Joint Ventures“ ist, das vom israelischen Regime geleitet wird.

Das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten ist dafür zuständig. Das Joint Venture wird über den verleugnungsfähigen Unternehmensvermittler Voices of Israel des Ministeriums geführt, obwohl diese Beziehung auf der Website der Combat Antisemitism Movement nicht erwähnt wird.

Auf der Website von Voices of Israel wird die Beziehung jedoch ausführlich dargelegt: „Voices of Israel hat eine Joint-Venture-Vereinbarung mit dem Staat Israel unter der Leitung des Ministeriums für Diaspora-Angelegenheiten und Antisemitismusbekämpfung.“

Die Bewegung zur Bekämpfung des Antisemitismus ist also Teil des verdeckten Netzwerks des zionistischen Regimes. Die beeindruckende Natur der 850 „Partner“-Organisationen nimmt angesichts dieser Enthüllung einen eher unheimlichen Farbton an.

Die Bewegung zur Bekämpfung des Antisemitismus ist in der Tat eine Fassade für das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten, die für den globalen Kampf gegen die palästinensische Befreiungsbewegung zuständige Abteilung des Regimes.

Es hat über 850 Partnerorganisationen – ein beeindruckendes zentral gesteuertes Netzwerk.

Obwohl es sich um eine Fassade für das Völkermordregime handelt, stammen die meisten Ressourcen, die es unterstützen, aus einer anderen Quelle.

Als die Bewegung zur Bekämpfung des Antisemitismus 2019 gegründet wurde, war nicht klar, wer dahintersteckt. Mitte 2020 begann sie, Mitarbeiter und leitende Berater offenzulegen.

Es überrascht nicht, dass zwei ihrer vier leitenden Berater direkt aus dem Ministerium für strategische Angelegenheiten kamen, der Abteilung, die für die weltweite Verfolgung pro-palästinensischer Aktivisten zuständig ist.

Es handelte sich um Brigadegeneral Sima Vaknin Gil, eine ehemalige israelische Geheimdienstoffizierin und ehemalige Chefzensorin der Organisation. Zu diesem Zeitpunkt war sie Generaldirektorin des Ministeriums für strategische Angelegenheiten;

Revital Yakin Krakowsky. CAM gab nur zögerlich zu, dass auch sie für das Ministerium arbeitete, und sagte lediglich, dass sie Präsidenten, Regierungsminister, Bürgermeister, internationale Organisationen usw. in keinem bestimmten Land beraten habe. In Wirklichkeit arbeitete sie jedoch von Januar 2017 bis zur Schließung des Ministeriums für strategische Angelegenheiten im Mai 2021 in Vollzeit für dieses Ministerium, wie aus ihrer eigenen LinkedIn-Seite hervorgeht.

Weitere direkte Verbindungen zum Regime bestehen darin, dass der Direktor Sacha Dratwa früher für das New Media Operations Team der Besatzungstruppen gearbeitet hat. Tatsächlich hat er eine langjährige Karriere in der Propagandaarbeit für das Regime hinter sich. Dratwa ist Belgier. Er schloss sich dem IOF an, nachdem er Siedlerkolonist geworden war, und war Student am Interdisciplinary Center Herzliya (IDC). Er leitete die französischsprachige Online-Überwachungskampagne im HelpUsWin.org-Lagezentrum, das am IDC zur Unterstützung der Operation „Gegossenes Blei“ in Gaza 2008/09 eingerichtet wurde. Help Us Win wurde vom Regime gesponsert und am IDC mit Unterstützung des Regimemitglieds StandWithUs betrieben. Von Mai 2010 bis November 2014 arbeitete er in der IOF-Sprecherabteilung und stieg dort zum Leiter des New Media Desk auf. 2016 zog er nach New York, um für den World Jewish Congress digitale Propaganda zu betreiben, eine Position, die er 2019 verließ. Dratwa nahm 2019 an der Ministry of Strategic Affairs Digitell19 Conference teil.

Wie Berater und Mitarbeiter mitteilten, dauerte es weitere drei Jahre, bis die treibende Kraft hinter der Organisation zugab, daran beteiligt gewesen zu sein, und auch erst, nachdem die Verbindung von der Zeitung T „Forward“ aufgedeckt worden war.

Aber selbst dann wurde versucht, die Herkunft der Finanzierung der Gruppen zu verschleiern.

Auf die Frage, ob Beren tatsächlich Combat Antisemitism finanziere, antwortete Misha Galperin, Sprecher und leitender Berater von CAM: „Wir haben eine Reihe von Geldgebern, die anonym bleiben wollen, also ist das nichts, worauf ich näher eingehen möchte.“

The Forward enthüllte außerdem, dass versucht worden war, die Beren-Verbindung zu vertuschen:

Als ein linker Blog namens Jewish Worker im Dezember 2019 Screenshots auf Twitter veröffentlichte, die Adam Beren und Berexco mit der Combat Hate Foundation in Verbindung brachten, erklärte Twitter, dies verstoße gegen die Regeln „gegen das Posten privater Informationen“. „Jemand hat Twitter dazu gebracht, mich zu zwingen, meine Tweets speziell zu diesem Thema zu löschen“, erklärte der Herausgeber von Jewish Worker, der anonym bloggt und twittert und unter der Bedingung sprach, dass dies beibehalten wird.

Auf die Frage nach der Geheimhaltung antwortete Galperin, dass die Spender der Gruppe Anonymität bevorzugten, um den Fokus auf Antisemitismus zu legen – und nicht auf sich selbst oder ihre spezifische Politik. „Es geht nicht um Transparenz, es geht darum, dass kein Ego Teil der Sache sein soll“, sagte er.

Recherchen in Dokumenten, die beim Internal Revenue Service eingereicht wurden, zeigen jedoch, dass Stiftungen, die von der Familie Beren geführt werden, Millionen von Dollar in die Finanzierung der CAM gesteckt haben. Drei verschiedene Beren-Stiftungen (Israel Henry Beren Charitable Foundation Inc, Israel Henry Beren Charitable Trust, Robert M Beren Foundation Inc) haben Millionen in eine vierte, die Beren Sea Foundation, gesteckt. Diese wiederum hat der Combat Hate Foundation in den drei Jahren von 2020 bis 2022 6,6 Millionen Dollar gespendet, was fast 70 Prozent ihres Gesamteinkommens in diesem Zeitraum entspricht.

Weitere Spenden der Beren-Familienstiftungen zeigen, dass die Familie den Völkermord in Palästina uneingeschränkt unterstützt. Dazu gehören über eine halbe Million Dollar für die Freunde der israelischen Verteidigungskräfte, über zwei Millionen für die völkermörderische Chabad-Sekte und fast neun Millionen für Ohr Torah Stone, das in sogenannten „Hesder“-Jeschiwot in illegalen Siedlungen ultraorthodoxe Rekruten direkt für die Besatzungstruppen ausbildet. Dies ist ein Mechanismus, um ultraorthodoxe Rekruten in die Besatzungstruppen einzugliedern, indem man ihnen erlaubt, Teilzeit Tora zu studieren und dann Zeit mit den Besatzungstruppen zu verbringen, um Palästinenser zu töten. Es gibt sogar eine spezielle Hesder-Jeschiwa, die auf gestohlenem Land in der Nähe von Efrat im Westjordanland gebaut wurde und nach dem Familienpatriarchen benannt ist: Robert M. Beren Machanaim Hesder Jeschiwa

Und wieder einmal stellen wir fest, dass Aktivisten gegen Antisemitismus in Wirklichkeit militante Unterstützer, ja sogar Agenten des Völkermords in Palästina sind.

Die in diesem Artikel erwähnten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Ermittler, Rundfunksprecher und Akademiker. Er ist Gründer und Co-Direktor der Lobbying-Überwachungsorganisation Spinwatch und Herausgeber von Powerbase.info.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …