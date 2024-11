Stocksauer Von Julian Macfarlane

https://julianmacfarlane.substack.com/p/mad-as-hell?utm_source=post-email-title&publication_id=837411&post_id=151420218&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Stocksauer

Und ich nehme das nicht mehr hin

Von Julian Macfarlane

9. November 2024

Israelische Fußballfans wurden in Amsterdam angegriffen. Die Gewalt wurde als antisemitisch verurteilt APNews

Ich bin sicher, dass Sie solche Schlagzeilen – überall – in den Mainstream-Medien gesehen haben.

Ein Pogrom! Arme Juden. Nicht schon wieder! Oh, nie wieder – außer für Palästinenser, für die es immer wieder ist, immer und immer wieder.

Nur war dies kein „antisemitisches Pogrom“ in Amsterdam – das findet in Gaza statt: Zionisten gehen mit Hilfe der Amerikaner gegen semitische Palästinenser vor. Was in den Niederlanden geschah, war ein Aufstand gegen den Zionismus.

Die Menschen waren plötzlich wütend wie die Hölle und wollten das nicht mehr hinnehmen.

B’s Gedanken

Wie immer kommt die allerbeste Berichterstattung von B. von Moon of Alabama.

In der Nacht vom 6. auf den 7. November, einen Tag vor einem Spiel gegen Ajax Amsterdam, rissen Hooligan-Fußballfans von Maccabi Tel Aviv, vermutlich unter dem „Schutz“ des Mossad, palästinensische Flaggen von privaten niederländischen Wohnhäusern (Video) herunter und griffen niederländische Taxifahrer arabischer Abstammung an: Moon of Alabama

Und aus der Daily Mail (wie von B._ berichtet)

Israelische Fußball-Hooligans rissen Palästina-Flaggen herunter, als sie am Mittwochabend in einem Chaos durch Amsterdam marschierten, bevor Maccabi Tel Aviv Ajax besuchte.

Videos zeigen Dutzende vermummter Gestalten in schwarzer Kleidung, die jubeln und „F*** you Palestine“ und „Ole“ rufen, während einer von ihnen auf halber Höhe eines Gebäudes auf der Rokin, einer Hauptstraße, eine Flagge entfernt.

Aufnahmen zeigen auch, wie ein Schläger mit einem Brecheisen auf ein Taxi einschlägt, bevor der Fahrer losfährt, während es zu Zusammenstößen zwischen den angereisten Hooligans und Taxifahrern gekommen sein soll.

Inzwischen zeigen Clips, die von einer bekannten Pro-Hooligan-Seite geteilt wurden, angebliche Auseinandersetzungen zwischen Maccabi-Fans und einer Gruppe marokkanischer Ajax-Anhänger.

Zionistische Beleidigungen

Die Zionisten haben es nicht nur geschafft, ihr wahres Gesicht zu zeigen, sondern ganz Europa zu beleidigen, ganz zu schweigen von den wahren Traditionen und humanitären Werten des Judentums.

Vor dem Spiel wurde eine Schweigeminute für die Opfer der Überschwemmungen in Spanien abgehalten. Der Mossad wies die Maccabi-Hooligans an, diese zu ignorieren.

Nach dem Spiel soll es zu weiteren Schlägereien und Ausschreitungen gekommen sein. Diesmal waren die zionistischen Hooligans jedoch offenbar in der Minderheit gegenüber einer Gruppe propalästinensischer Ajax-Fans und mussten in ihre Hotels fliehen.

Heute wird die berechtigte Aktion gegen das empörende, vom Mossad gedeckte Verhalten der Maccabi-Hooligans als Pogrom bezeichnet.

B.s Fazit?

Ein passendes Ergebnis für die Leute vom Mossad, die diese Provokation geplant und angestiftet haben.

Es waren also nicht nur Fußballfans, die sich haben hinreißen lassen. Es war von langer Hand geplant.

Fußball und Hooliganismus gehören zusammen wie Wein und Käse. Oder vielleicht wie Bier und Chips, denn die schlimmsten Übeltäter sind in der Regel die Briten, die den „Hooliganismus“ erfunden zu haben scheinen. In Kanada haben wir keine „Hooligans“, sondern betrunkene Arschlöcher und Straßenschläger.

Aber die berüchtigten britischen Fußball-Hooligans reisten nicht zu ihren Spielen in Europa, geschützt von großen, muskulösen MI6-Leuten, die in Waffen und unbewaffnetem Kampf ausgebildet waren. In diesem Fall wurde das Maccabi-Team vom Mossad eskortiert.

Anscheinend dachten die Maccabis, dass die Unterstützung des Mossad ihnen die Lizenz gab, die Einheimischen anzugreifen und ihren zionistischen Rassismus zur Schau zu stellen.

Die Einheimischen haben sich das nicht gefallen lassen. Ehrlich gesagt ist es an der Zeit, dass jemand die Geduld verliert.

Zionismus ist ein Schimpfwort

Zionismus ist die Kehrseite des Nationalsozialismus. Genauso hässlich. Genauso verabscheuungswürdig. Genauso mörderisch und beleidigend . Es ist ein weiteres Schimpfwort. Joe Biden – wasch dir den Mund mit Seife aus! Du auch, Donald.

Antizionismus ist nicht antisemitischer als Antinazismus antideutsch ist. Wenn der Mossad diese Provokation tatsächlich „geplant“ und „angestiftet“ hat, hat er dem Zionismus damit keinen Gefallen getan.

Es ist klar, dass viele Menschen in Europa und weltweit genug von Völkermördern und einer Ideologie haben, die so offensichtlich böse ist.

Und der Mossad hätte es besser wissen müssen, als den Fußball zu benutzen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Alle Sportarten haben sowohl eine soziale als auch eine politische Dimension.

Orwell über Sport als Politik

Die meisten Spiele, die wir heute spielen, sind sehr alt, aber zwischen der Römerzeit und dem 19. Jahrhundert wurde der Sport offenbar nicht sehr ernst genommen. Selbst in den englischen Privatschulen begann der Spielekult erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Dr. Arnold, der allgemein als Begründer der modernen öffentlichen Schule gilt, betrachtete Spiele einfach als Zeitverschwendung. Dann wurden Spiele, hauptsächlich in England und den Vereinigten Staaten, zu einer stark finanzierten Aktivität ausgebaut, die in der Lage war, große Menschenmengen anzuziehen und wilde Leidenschaften zu wecken, und die sich von Land zu Land ausbreitete. Am weitesten verbreitet sind die kämpferischsten Sportarten, Fußball und Boxen. Es besteht kein Zweifel daran, dass das Ganze mit dem Aufkommen des Nationalismus zusammenhängt – das heißt mit der modernen wahnwitzigen Gewohnheit, sich mit großen Machteinheiten zu identifizieren und alles in Bezug auf wettbewerbsorientiertes Prestige zu sehen. Außerdem gedeihen organisierte Spiele eher in städtischen Gemeinden, in denen der Durchschnittsmensch ein sitzendes oder zumindest ein eingeschränktes Leben führt und nicht viele Möglichkeiten für kreative Arbeit hat.

Wenn man den riesigen Fundus an Missgunst, der derzeit in der Welt existiert, noch weiter vergrößern wollte, könnte man dies kaum besser tun als durch eine Reihe von Fußballspielen zwischen Juden und Arabern, Deutschen und Tschechen, Indern und Briten, Russen und Polen sowie Italienern und Jugoslawen, wobei jedes Spiel von einem gemischten Publikum von 100.000 Zuschauern verfolgt werden sollte. Ich behaupte natürlich nicht, dass Sport eine der Hauptursachen für internationale Rivalität ist; der Hochleistungssport ist meiner Meinung nach lediglich eine weitere Auswirkung der Ursachen, die den Nationalismus hervorgebracht haben. Dennoch verschlimmert man die Situation, indem man eine Elf-Mann-Mannschaft, die als nationaler Meister ausgezeichnet wurde, in den Kampf gegen eine gegnerische Mannschaft schickt und von allen Seiten spüren lässt, dass die besiegte Nation „ihr Gesicht verliert“. Der Sportsgeist. George Orwell . 1945

Die Maccabis haben nicht nur das Spiel verloren. Auch Israel und der internationale Zionismus haben verloren.

Die Mainstream-Medien zeichnen natürlich ein anderes Bild.

Aber die jüngsten Wahlen in den USA – und auch anderswo – haben gezeigt, dass die Menschen den Medien nicht mehr viel Glauben schenken. Sie haben nicht nur Kamala Harris abgelehnt, sondern auch jahrelange Propaganda zurückgewiesen.

APNews ist daher nur ein weiteres Nazi-Blatt.

Die Menschen werden wütend …

Ägäische Katze

Die Ägäische Katze kann als die Nationalkatze Griechenlands bezeichnet werden. Es handelt sich um eine „Rasse“, die nie „gezüchtet“ wurde! Das bedeutet, dass sie im Ägäischen Meer heimisch ist, eine der ältesten bekannten Rassen, die hauptsächlich in Fischerdörfern lebt und durch natürliche Selektion entstanden ist. Sie mag Wasser – und natürlich Fisch. Und auch Menschen. Sie miaut auf Griechisch.

Es gibt sie in einer Vielzahl von Farben und Mustern. Da sie sich auf natürliche Weise entwickelt hat, ist sie frei von den meisten Katzenkrankheiten – eine der gesündesten Katzen.

