Die „Gazafizierung“ von Dschenin wird nicht gelingen.

Der palästinensische Widerstand ist eine Idee, die nicht weggebombt werden kann.

Veröffentlicht am 11. Februar 2025

Rauch steigt nach Angriffen der israelischen Armee auf, bei denen am 2. Februar 2025 Gebäude im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland zerstört wurden [Majdi Mohammed/AP]

Letzten Monat, als die israelische Armee im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens mit dem Abzug aus dem Gazastreifen begann, kündigte sie eine „Operation“ in der besetzten Stadt Dschenin im Westjordanland und ihrem Flüchtlingslager an. Seit drei Wochen terrorisiert sie nun schon das palästinensische Volk dort und setzt Kampfjets, Hubschrauber, Panzer, Drohnen und Bulldozer ein, um zu töten und zu zerstören.

Ermutigt durch die Gleichgültigkeit der Welt versucht die israelische Regierung eindeutig, Gaza im Westjordanland zu replizieren. Aber die Gazafizierung von Dschenin und anderen Flüchtlingslagern im Westjordanland wird scheitern, so wie ähnliche brutale Strategien in der Vergangenheit gescheitert sind.

Es gibt einen Grund, warum Israel Dschenin für den Beginn seines erneuten blutigen Angriffs auf das Westjordanland ausgewählt hat.Das Lager, das nach der Nakba errichtet wurde, um 8.000 Palästinenser aufzunehmen, die von zionistischen Truppen gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben worden waren, ist seit Jahrzehnten ein Brutkasten des Widerstands.

Während der ersten Intifada wurde es zu einem der Kernpunkte der palästinensischen Organisation und des Widerstands. Die Jugend, die nichts anderes als Besatzung kannte, wurde zu seiner Stimme, seiner Faust, seinem Herzen.

Während der zweiten Intifada war Dschenin erneut ein Zentrum des Widerstands. Im April 2002 marschierte die israelische Armee in die Stadt ein, ermordete 52 Palästinenser, zerstörte Hunderte von Häusern und vertrieb mehr als ein Viertel der Bevölkerung.

Israel erklärte damals den Sieg und behauptete, den „Terror“ zerschlagen zu haben. Doch aus den Ruinen von Dschenin erhob sich eine neue Generation, die den unerschütterlichen Willen zum Widerstand weiterführte.

In den 2020er Jahren intensivierte sich der bewaffnete Widerstand in Dschenin und anderen Flüchtlingslagern im Westjordanland.Dies gipfelte in einem weiteren brutalen israelischen Angriff auf die Stadt im Juli 2023, nur wenige Monate vor dem Ausbruch des Völkermords in Gaza. An der Operation waren Kampfflugzeuge, bewaffnete Drohnen, Panzer, Bulldozer und Tausende von Soldaten beteiligt. Die israelische Armee tötete mindestens 10 Palästinenser, zerstörte Häuser und Infrastruktur und vertrieb Tausende. Und doch kam es erneut zu Widerstand und man folgte den Aufrufen aus Gaza zur Mobilisierung.

Jenin ist aus gutem Grund zu einem Zentrum des Widerstands geworden. Flüchtlingslager sind nicht nur Orte, an denen die Vertriebenen überleben – sie sind das schlagende Herz des palästinensischen Bewusstseins. Es sind Orte, an denen die Wunden und das Trauma der Nakba von Generation zu Generation weitergegeben werden, an denen Söhne und Töchter den Wunsch ihrer Eltern und Großeltern erben, nach Hause zurückzukehren.

Kinder wachsen mit dem Anblick von Razzien in ihren Stadtvierteln, inhaftierten oder ermordeten Freunden auf, genau wie der zehnjährige Saddam Rajab aus Tulkarem, der am 28. Januar von einem israelischen Soldaten in den Bauch geschossen wurde und dessen Krankenwagen von israelischen Truppen an einem Kontrollpunkt aufgehalten wurde. Saddam starb zehn Tage später.

Kinder in Flüchtlingslagern kennen den hohen Preis des Kampfes für die Freiheit, und als Erwachsene entscheiden sie sich trotzdem dafür, ihn zu zahlen.

Im Gazastreifen sind Flüchtlingslager wie Jabalia aus demselben Grund seit Jahrzehnten auch Hochburgen des palästinensischen Widerstands. Historisch gesehen war Jabalia mit 100.000 Bewohnern das größte Flüchtlingslager in Palästina. 1987 ging von dort die erste Intifada aus. Es war wiederholt Ziel israelischer Militärangriffe, die zahlreiche Opfer und Zerstörung zur Folge hatten.

Nach dem Beginn des völkermörderischen Krieges Israels startete die israelische Armee mehrere Angriffe auf das Lager, die jedes Mal nach demselben brutalen Muster abliefen: massive Bombardierungen, Zerstörung von Häusern und Vertreibung von Zivilisten. Jedes Mal behauptete sie, den Widerstand gebrochen zu haben, nur um einige Monate später für eine weitere „Säuberungsaktion“ zurückzukehren.

Im Herbst startete die israelische Armee eine massive Luftangriffskampagne, die Jabalia verwüstete. Schätzungsweise 90 Prozent der Gebäude wurden zerstört.

Doch der Widerstand hielt an und führte zu Operationen, die zu erheblichen Verlusten unter den israelischen Militärs führten.

Der anhaltende Angriff auf Dschenin folgt demselben erfolglosen Schema, um den Widerstand durch Zerstörung zu „zerschlagen“.Es hat mehr als 45 Palästinenser getötet, darunter die zweijährige Laila al-Khatib, 20.000 Menschen vertrieben, ganze Häuserblocks abgerissen, ein Krankenhaus belagert und die Stadt vom Rest des Westjordanlandes abgeschnitten.

Die totale Zerstörung hat in Dschenin und Gaza nicht funktioniert, warum sollte sie es jetzt tun?

Diese Militärstrategie offenbart Israels fundamentale Blindheit. Israel sieht den Widerstand als etwas Greifbares an – Kämpfer, die es zu eliminieren gilt, Tunnel, die es zu zerstören gilt, Anführer, die es zu ermorden gilt, Waffen, die es zu beschlagnahmen gilt. Aber in den palästinensischen Flüchtlingslagern fließt der Widerstand durch Generationen wie Blut durch die Adern. Er lebt in den überlieferten Geschichten, im hartnäckigen Beharren auf Würde unter Belagerung, in der Entschlossenheit, das Zerstörte wieder aufzubauen.

Die Geschichte hat diese Geschichte bereits geschrieben.In Dschenin, Dschabalija und in jedem Flüchtlingslager in ganz Palästina haben Generationen aus Räumen vorübergehender Zuflucht dauerhafte Monumente einer Idee geschaffen, die nicht getötet werden kann. Mit jeder Invasion, mit jeder Zerstörung, mit jedem Versuch, den Willen dieser Gemeinschaften zu brechen, wird die Entschlossenheit nur stärker. Sie lebt im entschlossenen Schritt eines Kindes, das durch Kontrollpunkte zur Schule geht, im trotzigen Lächeln eines Älteren, der sein Haus zum wiederholten Mal wiederaufbaut, und in der kollektiven Weigerung, Vertreibung als Schicksal zu akzeptieren.

Deshalb wird die „Gazafizierung“ von Dschenin scheitern. Man kann Revolutionäre töten, aber nicht die Revolution. Man kann eine Idee nicht mit Bomben zum Schweigen bringen. Man kann den Willen zur Freiheit nicht töten.

