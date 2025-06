https://antonyloewenstein.substack.com/p/understanding-the-genocidal-actions?utm_source=post-email-title&publication_id=1488706&post_id=162586630&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die genozidalen Handlungen und Absichten des israelischen Staates verstehen

Seit Jahrzehnten ist Israel von Völkermordwahn erfasst, der sich seit dem 7. Oktober 2023 um das 1000-fache verschlimmert hat.

Antony Loewenstein

02. Juni 2025

Es sollte nicht überraschen, aber die jüngste Umfrage in Israel zeigt eine Gesellschaft, die Massenmord als notwendig und moralisch voll und ganz akzeptiert:

Eine überwältigende Mehrheit der israelischen Juden unterstützt die Umsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen, wie eine Umfrage der Pennsylvania State University ergab.

Die im März durchgeführte und am Donnerstag von der Zeitung Haaretz veröffentlichte Umfrage ergab, dass 82 Prozent der israelischen Juden die Zwangsvertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen unterstützen.

Gleichzeitig beantworteten 47 Prozent der israelischen Juden die Frage „Befürworten Sie die Aussage, dass die [israelische Armee] bei der Eroberung einer feindlichen Stadt ähnlich vorgehen sollte wie die Israeliten unter der Führung Josuas bei der Eroberung Jerichos, d. h. alle Einwohner töten?“ mit Ja. Der Verweis bezieht sich auf die biblische Erzählung von der Eroberung Jerichos.

Wie ich schon lange sage, gehen die Probleme in Israel weit über Premierminister Netanjahu und seine extremistische Regierung hinaus. Neben der grassierenden staatlichen Zensur der Medien wurde die israelische Mainstream-Gesellschaft so lange von der lokalen Presse und internationalen Regierungen verwöhnt und beschwichtigt, dass es seit Jahrzehnten keinen greifbaren Preis für die illegale Besetzung Palästinas und die Aufrufe zur Ermordung von Palästinensern gibt.

So sind wir an einen Punkt gelangt, an dem keine glaubwürdige Rechtsinstanz mehr daran zweifelt, dass in Gaza Völkermord stattfindet. Und dies wird von einem beträchtlichen Teil der israelisch-jüdischen Gesellschaft unterstützt. Weiterlesen bei antonyloewenstein. substack.com

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …