LIVE: Israel zerstört Dialysezentrum in Gaza; Empörung über Tötungen durch GHF wächst

02:05

Israel tötet mindestens 31 Palästinenser, die an von den USA unterstützten Hilfsstellen in Gaza auf Lebensmittel warten

Von Usaid Siddiqui

Veröffentlicht am 2. Juni 20252. Juni 2025

Israelische Streitkräfte haben in Gaza 54 Menschen getötet und die einzige Einrichtung für Dialysepatienten im Norden des Gebiets zerstört.

Die UNO und Hilfsorganisationen verurteilen die Tötung Dutzender hungernder Palästinenser durch Israel, die in der Nähe von Verteilungsstellen der von den USA unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nach Lebensmitteln suchten.

Mindestens vier Palästinenser wurden getötet, nachdem israelische Streitkräfte ein Zelt im südlichen Gazastreifen in der Nähe der Stadt Khan Younis angegriffen hatten, wie Hind Khoudary von Al Jazeera aus Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens berichtete.

Marwan al-Hams, der Leiter der Feldlazarette im Gesundheitsministerium von Gaza, hat unseren Kollegen von Al Jazeera Arabic mitgeteilt, dass die meisten Krankenhäuser in der Enklave aufgrund von Treibstoffmangel bald geschlossen werden müssen.

Claire Menara, Notfallkoordinatorin bei Ärzte ohne Grenzen (MSF) im Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis, sagt, dass das Personal unter schlimmsten Bedingungen arbeitet und mit einem gravierenden Mangel an medizinischer Versorgung zu kämpfen hat.

Unsere Kollegen von Al Jazeera Arabic berichten, dass israelische Streitkräfte die Mauer des European Gaza Hospital in Khan Yunis zerstört und in der Umgebung des Krankenhauses Bulldozer eingesetzt haben.

Der britische Premierminister Keir Starmer sagt, die Lage in Gaza verschlechtere sich „von Tag zu Tag“ und es sei wichtig, dass die palästinensische Enklave dringend mehr humanitäre Hilfe erhalte.

Rauch von israelischen Bombardements steigt über Gebäuden im nördlichen Gazastreifen auf, gesehen vom südlichen Israel aus, 2. Juni 2025. [Maya Alleruzzo/AP]

Zwei Palästinenser bei israelischem Angriff auf nördlichen Gazastreifen getötet: Zivilschutz

Unsere Kollegen von Al Jazeera Arabic berichten unter Berufung auf den Zivilschutz in Gaza, dass zwei Palästinenser bei einem israelischen Angriff auf das Haus der Familie al-Barash in der Old Gaza Street im nördlichen Teil von Jabalia al-Balad getötet wurden.

Eine unbekannte Anzahl von Menschen wurde ebenfalls verletzt, teilte der Rettungsdienst mit.

Britischer Premierminister Starmer sagt, die Lage in Gaza verschlechtere sich „von Tag zu Tag“

Der britische Premierminister Keir Starmer sagt, die Lage in Gaza verschlechtere sich „von Tag zu Tag“ und es sei wichtig, dass die palästinensische Enklave dringend mehr humanitäre Hilfe erhalte.

„Die Lage in Gaza ist unerträglich und verschlechtert sich von Tag zu Tag“, sagte Starmer vor Journalisten in Schottland, als er gefragt wurde, ob Großbritannien Maßnahmen in dieser Angelegenheit ergreifen werde.

„Deshalb arbeiten wir mit unseren Verbündeten zusammen, um ganz klar zu machen, dass humanitäre Hilfe schnell und in einem Umfang bereitgestellt werden muss, wie es derzeit nicht der Fall ist, was zu einer absoluten Verwüstung führt“, fügte er hinzu.

Palästinenser reagieren am Ort eines israelischen Angriffs auf eine Moschee in Deir el-Balah im zentralen Gazastreifen, 2. Juni 2025. [Ramadan Abed/Reuters]

vor 45 Minuten

Israelische Streitkräfte greifen Krankenhaus im Süden Gazas an

Unsere Kollegen von Al Jazeera Arabic berichten, dass israelische Streitkräfte die Mauer des European Gaza Hospital in Khan Younis zerstört haben und in der Umgebung des Krankenhauses Bulldozer einsetzen.

Im Mai wurden bei einem israelischen Angriff in der Nähe des European Hospital mindestens 28 Menschen getötet.

VIDEO: Israel bombardiert vertriebene Palästinenser in al-Mawasi

Das Video zeigt die Folgen eines israelischen Luftangriffs auf Zelte, in denen vertriebene Familien in al-Mawasi, südwestlich von Gaza, untergebracht waren. Dabei wurden mindestens vier Palästinenser getötet.

Das israelische Militär hatte das Gebiet als „Sicherheitszone“ ausgewiesen, aber seit dem Bruch der Waffenruhe hat Israel alle Hinweise auf diese angebliche Schutzzone entfernt.

