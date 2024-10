https://strategic-culture.su/news/2024/10/18/the-geoeconomic-drivers-of-sco-brics-synergy/



Die geoökonomischen Triebkräfte der SCO-BRICS-Synergie

Von Pepe Escobar

18. Oktober 2024

Die von Russland und China angestrebte Unteilbarkeit der Sicherheit bedeutet die de facto-Anwendung der UN-Charta. Das Ergebnis wäre Frieden auf globaler Ebene – und damit der Todesstoß für die NATO

Eine Woche vor dem absolut entscheidenden BRICS-Gipfel in Kasan fand in Islamabad ein Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) statt.

Diese Zusammenkunft ist in mehr als einer Hinsicht wichtig. An dem Gipfel in Pakistan nahm der Rat der Staats- und Regierungschefs der SCO-Mitgliedstaaten teil. Daraus ging ein gemeinsames Kommuniqué hervor, in dem die Notwendigkeit betont wurde, die auf dem jährlichen SCO-Gipfel im vergangenen Juli in Astana gefassten Beschlüsse umzusetzen: Dort versammelten sich die Staats- und Regierungschefs tatsächlich, darunter auch das neue Vollmitglied der SCO, der Iran.

China hat nach dem rotierenden Vorsitz der SCO durch den engen Verbündeten Pakistan – das nun von einer zweifelhaften Regierung geführt wird, die von den Schlägertrupps des Militärs, die den äußerst beliebten ehemaligen Premierminister Imran Khan im Gefängnis halten, voll unterstützt wird – offiziell den Vorsitz der SCO für den Zeitraum 2024 bis 2025 übernommen. Und wie zu erwarten, geht es ums Geschäft.

Das Motto der chinesischen Präsidentschaft lautet – wie könnte es anders sein – „Aktion“. Peking hat sich also nicht lange Zeit gelassen, um weitere, schnellere Synergien zwischen der Belt and Road Initiative (BRI) und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) zu fördern, deren vorherrschende Macht Russland ist.

Stichwort: Die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China treibt die trans-eurasischen Wirtschaftskorridore schnell voran. Und das bringt uns zu einigen wichtigen Nebenaspekten der Konnektivität, die auf dem Gipfel in Islamabad eine wichtige Rolle spielten.

Auf der Steppe

Beginnen wir mit der faszinierenden Steppenstraße – einer mongolischen Idee, die sich als aufgewerteter Wirtschaftskorridor herauskristallisiert. Die Mongolei ist Beobachter bei der SOZ, kein Vollmitglied: Die Gründe dafür sind recht komplex. Dennoch schwärmte der russische Premierminister Michail Mischustin seinen SOZ-Gesprächspartnern von der Steppenstraße vor.

Die Idee einer Taliin Zam („Steppenstraße“ auf Mongolisch) kam den Mongolen bereits 2014 in den Sinn und umfasst nicht weniger als „Fünf große Passagen“: ein Labyrinth aus Transport- und Energieinfrastruktur, das mit Investitionen von insgesamt mindestens 50 Milliarden US-Dollar gebaut werden soll.

Dazu gehören eine 997 km lange transnationale Schnellstraße, die Russland und China verbindet, 1.100 km elektrifizierte Eisenbahninfrastruktur, der Ausbau der bereits bestehenden Transmongolischen Eisenbahn von Suchbaatar im Norden nach Zamyn-Uud im Süden und natürlich Pipelineistan, d. h. neue Öl- und Gaspipelines, die Altanbulag im Norden mit Zamyn-Uud verbinden.

Der mongolische Premierminister Oyun-Erdene Luvsannamsrai war ebenso begeistert wie Mischustin und verkündete, dass die Mongolei bereits 33 Steppe-Road-Projekte abgeschlossen hat.

Diese Projekte passen zufällig gut zum russischen Trans-Eurasischen Korridor – einem Verbindungslabyrinth, zu dem die Transsibirische Eisenbahn, die Transmandschurische Eisenbahn, die Transmongolische Eisenbahn und die Baikal-Amur-Magistrale (BAM) gehören.

Bereits im Juli diskutierten Putin und der mongolische Präsident Ukhnaagiin Khurelsukh auf dem SCO-Gipfel ausführlich über die strategischen Feinheiten der eurasischen Logistik.

Anfang September besuchte Putin dann die Mongolei, um den 85. Jahrestag des gemeinsamen sowjetisch-mongolischen Sieges über die Japaner am Fluss Chalchin Gol zu begehen. Putin wurde wie ein Rockstar empfangen.

All das ist strategisch absolut sinnvoll. Die Grenze zwischen Russland und der Mongolei ist 3.485 km lang. Die UdSSR und die Mongolische Volksrepublik nahmen vor über einem Jahrhundert, im Jahr 1921, diplomatische Beziehungen auf. Sie haben bei wichtigen Projekten zusammengearbeitet, wie der Transmongolischen Gaspipeline – einer weiteren Verbindung zwischen Russland und China –, der Modernisierung des Joint Ventures Ulaanbaatar Railway, der Lieferung von Treibstoff für den neuen internationalen Flughafen Chinggis Khaan durch Russland und dem Bau eines Kernkraftwerks durch Rosatom.

Die Mongolei verfügt über einen sprichwörtlichen Reichtum an natürlichen Ressourcen, von Seltenerdmetallen (die Reserven könnten erstaunliche 31 Millionen Tonnen erreichen) bis hin zu Uran (voraussichtliche Reserven von 1,3 Millionen Tonnen). Auch wenn die Mongolei den sogenannten „Dritten-Nachbarn-Ansatz“ anwendet, muss sie einen sorgfältigen Balanceakt vollführen, da sie ständig auf dem Radar der USA und der EU ist und der gesamte Westen auf eine geringere eurasische Zusammenarbeit mit Russland und China drängt.

Natürlich hat Russland einen großen strategischen Vorteil gegenüber dem Westen, da Moskau die Mongolei nicht nur als gleichberechtigten Partner behandelt, sondern auch die Bedürfnisse seines Nachbarn in Bezug auf die Energiesicherheit decken kann.

Was das Ganze noch verlockender macht, ist, dass Peking die Steppenstraße als „in hohem Maße konsistent“ mit der BRI ansieht, und zwar mit dem sprichwörtlichen Enthusiasmus, mit dem die Synergie und die „Win-Win-Kooperation“ zwischen beiden Projekten begrüßt wird.

Dies ist kein Militärbündnis

Ergänzend zur Steppenstraßen-Initiative reiste der chinesische Premierminister Li Qiang nicht nur zum SCO-Gipfel nach Pakistan, sondern auch mit einer Priorität in Sachen Konnektivität: die nächste Phase des 65 Milliarden Dollar teuren China-Pakistan-Wirtschaftskorridors (CPEC), dem wohl wichtigsten Projekt der BRI, voranzutreiben.

Li und sein pakistanischer Amtskollege Sharif weihten schließlich den strategisch wichtigen, von China finanzierten internationalen Flughafen Gwadar im Südwesten Belutschistans ein – allen Widrigkeiten und zeitweiligen Überfällen durch von der CIA finanzierte separatistische Belutschi-Guerillas zum Trotz.

CPEC ist ein äußerst ehrgeiziges, mehrstufiges Infrastrukturentwicklungsprojekt, das mehrere Knotenpunkte umfasst, beginnend an der chinesisch-pakistanischen Grenze am Khunjerab-Pass, über den – ausgebauten – Karakorum-Highway und weiter südlich durch Belutschistan bis hin zum Arabischen Meer.

In Zukunft könnte die CPEC sogar eine Gaspipeline von Gwadar nach Norden bis nach Xinjiang umfassen, wodurch Chinas Abhängigkeit von Energietransporten über die Straße von Malakka, die vom Hegemon im Handumdrehen blockiert werden könnte, weiter verringert würde.

Auf dem SCO-Gipfel vor dem BRICS-Gipfel in Pakistan wurde erneut die Synergie mehrerer Aspekte in Bezug auf beide multilaterale Gremien bekräftigt. Die SCO-Mitgliedstaaten – von den zentralasiatischen Staaten bis hin zu Indien und Pakistan – verstehen die Argumentation Russlands in Bezug auf die Unvermeidbarkeit der Special Military Operation (SMO) überwiegend.

Die offizielle chinesische Position ist ein Wunder an Ausgewogenheit und höflicher Zweideutigkeit. Obwohl Peking die Unterstützung des Prinzips der nationalen Souveränität betont, hat es Russland nicht verurteilt und gleichzeitig die NATO nie direkt für den De-facto-Krieg verantwortlich gemacht.

Die geoökonomische Konnektivität hat für die SCO-Spitzenmächte und strategischen Partner Russland und China höchste Priorität. Seit Anfang der 2000er Jahre hat sich die SCO von der Terrorismusbekämpfung zur geoökonomischen Zusammenarbeit entwickelt. In Islamabad wurde erneut deutlich, dass die SCO kein Militärbündnis nach dem Vorbild der NATO werden wird.

Abgesehen von der geoökonomischen Zusammenarbeit ist es für alle Mitglieder jetzt am wichtigsten, den Krieg des Westens gegen den Terror zu bekämpfen, der mit dem bevorstehenden, demütigenden Scheitern des Projekts Ukraine mit Sicherheit an Fahrt aufnehmen wird.

Ein Mechanismus, der die SCO weiter festigen und den Weg für eine Fusion mit den BRICS auf dem weiteren – steinigen – Weg ebnen könnte, ist das chinesische Konzept der Global Security Initiative, das zufällig mit dem russischen Konzept übereinstimmt, das den USA im Dezember 2021 vorgelegt – und von ihnen abgelehnt – wurde, nur zwei Monate vor der Unvermeidbarkeit der SMO.

China schlägt vor, „das Prinzip der unteilbaren Sicherheit aufrechtzuerhalten“ sowie „eine ausgewogene, effektive und nachhaltige Sicherheitsarchitektur aufzubauen“ und sich entschieden gegen „den Aufbau nationaler Sicherheit auf der Grundlage der Unsicherheit anderer Länder“ zu stellen. Das ist etwas, dem jedes Mitglied der SCO – ganz zu schweigen von den BRICS – zustimmt.

Kurz gesagt bedeutet die von Russland und China angestrebte Unteilbarkeit der Sicherheit die de facto Anwendung der UN-Charta. Das Ergebnis wäre Frieden auf globaler Ebene – und damit der Todesstoß für die NATO.

Während die Unteilbarkeit der Sicherheit noch nicht eurasienweit umgesetzt werden kann – da der Hegemon an mehreren Fronten einen Krieg des Terrors entfesselt, um die Entstehung einer multiknotigen Welt zu untergraben – schreitet die grenzüberschreitende Win-win-Konnektivität von der Steppenstraße bis zu den Korridoren der Neuen Seidenstraße weiter voran.

