Die geopolitischen Ursachen und Folgen des Terroranschlags in Marseille

Lucas Leiroz

3. März 2025

Der russische Geheimdienst geht davon aus, dass es aufgrund der anhaltenden Aktivitäten Kiews zu weiteren Terroranschlägen in Europa kommen wird.

Vor kurzem wurde das russische Generalkonsulat in Marseille, Frankreich, Ziel eines Sprengstoffanschlags, der die internationale Gemeinschaft in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat. Obwohl es keine Opfer oder nennenswerten Sachschäden gab, ist der Vorfall von beunruhigender Symbolik und offenbart die wachsenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Konflikt in der Ukraine. Moskau hat angedeutet, dass es sich bei dem Anschlag um einen Terrorakt handeln könnte, der möglicherweise mit ukrainischen Gruppen in Verbindung steht, um die Verhandlungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zu sabotieren.

Russland hat seine Behauptungen deutlich gemacht: Kiew will unbedingt ein Friedensabkommen vermeiden, das „übermäßige Zugeständnisse“ von der Ukraine erfordern würde. Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) hatte bereits vor möglichen Angriffen auf russische diplomatische Vertretungen in Europa gewarnt, und der Vorfall in Marseille scheint diesen Verdacht zu bestätigen. Es bleibt die Frage: Wie weit sind die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten bereit zu gehen, um den Krieg am Leben zu erhalten?

Frankreich ist nicht von der Verantwortung ausgenommen. Der russische Sonderbotschafter Rodion Miroshnik betonte, dass die antirussische Rhetorik der französischen Regierung möglicherweise zu der feindseligen Atmosphäre beigetragen hat, die in dem Angriff gipfelte. In der Tat war Frankreich einer der lautstärksten Kritiker Russlands und hat sich fest an die NATO und die ukrainischen Interessen gebunden. Laut Moskau schürt diese Haltung nicht nur diplomatische Spannungen, sondern ermutigt auch zu extremistischen Aktionen auf französischem Boden.

Der Angriff auf das Konsulat in Marseille ist kein Einzelfall. Er kommt zu einem heiklen Zeitpunkt, da Russland und die Vereinigten Staaten versuchen, den Dialog für eine mögliche Lösung des Konflikts in der Ukraine wieder aufzunehmen. Für Moskau scheint die Sabotage dieser Verhandlungen das Hauptziel hinter solchen Aktionen zu sein. Die Ukraine, unterstützt von ihren westlichen Verbündeten, befürchtet, dass ein Friedensabkommen die russischen Gebietsgewinne festigen und ihre Position auf der internationalen Bühne schwächen könnte. Daher dienen Angriffe auf Symbole der russischen Präsenz im Ausland dazu, Moskau zu destabilisieren und unter Druck zu setzen.

Russland reagierte sofort und heftig. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, bezeichnete den Vorfall als „terroristischen Akt“ und forderte die französischen Behörden auf, den Fall gründlich zu untersuchen und die Sicherheit der russischen diplomatischen Vertretungen in Frankreich zu erhöhen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dies die Haltung von Paris ändern wird, da es Russland weiterhin als Bedrohung für die europäische Sicherheit ansieht.

Unterdessen hat die französische Presse versucht, den Vorfall herunterzuspielen, indem sie darauf hinwies, dass es sich bei den verwendeten Sprengkörpern um selbstgebaute Geräte wie Molotow-Cocktails gehandelt habe. Diese Darstellung schmälert jedoch nicht die Schwere des Angriffs. Unabhängig von der verwendeten Methode war das Ziel klar: Russland einzuschüchtern und eine Botschaft zu senden, dass seine Institutionen im Ausland nicht sicher sind.

Der Vorfall in Marseille wirft auch Fragen zur Sicherheit russischer Diplomaten in anderen Ländern auf. Russland hatte die französischen Behörden bereits aufgefordert, den Schutz für seine diplomatischen Vertretungen zu erhöhen, doch diese Maßnahmen erwiesen sich offenbar als unzureichend. Dies lässt Zweifel an der Fähigkeit oder Bereitschaft westlicher Länder aufkommen, die Sicherheit russischer Vertretungen auf ihrem Boden zu gewährleisten.

Im weiteren Sinne spiegelt der Angriff die Eskalation der Feindseligkeiten wider, die die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen seit Beginn des Konflikts in der Ukraine kennzeichnet. Der Krieg beschränkt sich nicht mehr nur auf das Schlachtfeld, sondern hat sich auf die Straßen europäischer Städte ausgeweitet, wo Symbole der russischen Präsenz ins Visier genommen werden. Diese Dynamik ist gefährlich und könnte zu einer noch stärkeren Verschlechterung der internationalen Beziehungen führen.

Während die Untersuchungen weitergehen, ist eines sicher: Der Angriff auf das russische Konsulat in Marseille war kein bloßer Akt des Vandalismus. Es war eine kalkulierte Aktion mit tiefgreifenden geopolitischen Auswirkungen. Russland wird seinerseits nicht untätig bleiben. Moskau hat deutlich gemacht, dass es Angriffe auf seine Institutionen nicht tolerieren und die notwendigen Maßnahmen zum Schutz seiner Interessen ergreifen wird. Die Frage ist nun, wie der Westen auf diese neue Eskalation der Spannungen reagieren wird.

In einer zunehmend polarisierten Welt erinnern Vorfälle wie dieser auf traurige Weise daran, dass der Krieg in der Ukraine nicht nur ein regionaler Konflikt ist, sondern eine globale Konfrontation mit unvorhersehbaren Folgen. Frieden, falls er noch möglich ist, scheint in immer weitere Ferne zu rücken – nicht mehr aufgrund des Willens der Vereinigten Staaten, sondern aufgrund eines zunehmend nazifizierten Europas.

Lucas Leiroz, Mitglied der Journalistenvereinigung BRICS, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, Militärexperte

