Trumps Plan „Beendet den Völkermord“: Der hässliche Amerikaner auf Steroiden

Kevin Barrett

03. März 2025

Von Kevin Barrett für Crescent International

Seit Franklin D. Roosevelt den Zweiten Weltkrieg inszenierte, das Britische Empire heimlich besiegte, sein Gold beschlagnahmte und seine Position als Weltmacht Nummer eins an sich riss, hat der hässliche Amerikaner (zumindest in seiner eigenen Wahrnehmung) die Welt erobert. Und wer ist dieser hässliche Amerikaner? Laut Wikipedia ist „der hässliche Amerikaner ein Stereotyp, das amerikanische Bürger als laut, arrogant, selbstsüchtig, herablassend, gedankenlos, ignorant und ethnozentrisch darstellt.“

Man kann mit Sicherheit sagen, dass es in der gesamten Geschichte der hässlichen Amerikaner noch nie einen so hässlichen wie Donald J. Trump gegeben hat. Und in den 75 hässlichen Jahren der Weltherrschaft Amerikas, in denen etwa 60 Millionen Menschen bei CIA- und Militärinterventionen ermordet wurden, sind noch nie hässlichere Worte aus dem blutigen, schaumgefüllten Mund eines US-Führers gekommen als Trumps wahnsinniges Geschwätz über die Beendigung des Völkermords im Gazastreifen.

Anknüpfend an seine Wahlversprechen, „den Job zu beenden“ und „es (Gaza) auszuräumen“, sagte Trump am 26. Januar, er wolle „einfach alles ausräumen“, indem er die Bewohner von Gaza nach Ägypten und Jordanien zwingt. Obwohl die verdutzten Regierungen Jordaniens und Ägyptens, ganz zu schweigen von den Bewohnern des Gazastreifens, die Idee sofort ablehnten, wiederholte Trump sie am 27., 30. und 31. Januar und sagte, er erwarte, dass Jordanien und Ägypten sich fügen würden. Vor und nach seinem Treffen mit Netanjahu am 4. Februar legte Trump dann noch einmal nach und sagte: „Ich weiß nicht, wie sie (in Gaza) bleiben wollen können“, und fügte hinzu: „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen. … Er wird uns gehören.“ Er schwor sogar, „wenn nötig“ US-Truppen einzusetzen.

Trump bestand darauf, dass ethnisch gesäuberte Bewohner des Gazastreifens niemals in die künftige Enklave in US-Besitz zurückkehren dürften. Am nächsten Tag widersprach ihm seine eigene Pressesprecherin Karoline Leavitt und sagte, die Vertreibung der Bewohner des Gazastreifens sei nur vorübergehend.

Am 11. Februar bestellte Trump den jordanischen König Abdullah nach Washington ein und gelobte, den Gazastreifen seinem Volk zu entreißen, ohne einen Cent dafür zu bezahlen: „Wir werden den Gazastreifen haben. Es gibt keinen Grund zu kaufen. Es gibt nichts zu kaufen. Es ist Gaza. Es ist ein vom Krieg zerrissenes Gebiet. Wir werden es uns nehmen. Wir werden es halten.“ König Abdullah, der vor Angst (vor der Reaktion seines eigenen Volkes) zitterte, sagte energisch ‚Nein‘, vermutlich während er sich übermenschlich anstrengte, seine Augen nicht verdrehen zu müssen.

Man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand von Bedeutung, vielleicht nicht einmal Trump selbst, Trumps „Plan“ für Gaza ernst nimmt. Alle relevanten Staats- und Regierungschefs der Welt haben ihn entschieden abgelehnt, mit einer Ausnahme: dem israelischen Premierminister Netanjahu, der Trumps verrückte Vision als politische Rettungsleine ansieht. Obwohl Netanjahu sicherlich nicht erwartet, dass die USA Palästinenser vertreiben und Gaza übernehmen, kann er Trumps Geschwätz seinen ultragenozidalen Ministern Smotrich und Ben-Gvir als indirekte Unterstützung ihres tausendjährigen messianischen Wunsches verkaufen, alle Palästinenser aus dem historischen Palästina zu vertreiben und zu ermorden, um die Ankunft ihres Messias vorzubereiten, eines jüdischen Militärführers, der ihrer Meinung nach die Welt für die Juden erobern, alle Nichtjuden ausrotten oder versklaven und die Erde von einem Tempel für Blutopfer im besetzten Jerusalem aus regieren wird.

Netanjahu ist ein gewiefter Politiker, kein messianischer Verrückter wie Smotrich und Ben-Gvir. Er erwartet nicht, dass ein Messias seine politischen Probleme löst, genauso wenig wie er erwartet, dass Trump seine Versprechen, die Bewohner des Gazastreifens zu vertreiben, einlöst. Stattdessen weiß der israelische Premierminister, dass er, indem er Smotrich und Ben-Gvir Völkermordphantasien wie die von Trump einflößt, verhindern kann, dass sie aus seinem Kabinett ausscheiden und seine Regierung stürzen. Wenn Smotrich und Ben-Gvir aussteigen, wird Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen ins Gefängnis gehen. Sie zu beschwichtigen hat also hohe Priorität, und Trumps völkermörderische Wahnvorstellungen kommen da gerade recht.

Trumps wirre Tiraden über Gaza sind eine politische Vergeltung für die 100 Millionen Dollar Bestechungsgeld der Adelson-Familie. Die Gangsterwitwe Miriam Adelson hat das Geld im Namen des extremistischen Likudnik-Flügels der zionistischen Bewegung übergeben, sodass Trump sich nun verpflichtet fühlt, die Ware zu liefern. Aber welche Ware kann er tatsächlich liefern? Sicherlich keinen entvölkerten Gaza-Streifen. Worauf hat es Trump also wirklich abgesehen? Abgesehen davon, dass er Netanjahu dabei helfen könnte, an der Macht zu bleiben, könnte Trump auch Verhandlungen mit einem typischen Trump-Trick einleiten: Er könnte eine scheinbar verrückte Position einnehmen, in der Hoffnung, seine Verhandlungspartner zu verwirren und sich so einen Vorteil zu verschaffen.

Das ist die Schlussfolgerung, die Außenminister Marco Rubio aus Trumps wirren Äußerungen zum Gaza-Konflikt zog: „All diese Länder beteuern, wie sehr ihnen die Palästinenser am Herzen liegen. Wenn die arabischen Länder einen besseren Plan haben, dann ist das großartig.“ Die New York Times berichtete, dass die arabischen Länder der Region reagieren:

Vertreter Ägyptens, Jordaniens, Saudi-Arabiens, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate koordinieren im Stillen eine alternative Vision für Gaza, in der arabische Länder den Wiederaufbau von Gaza finanzieren und überwachen würden, während die Bewohner vor Ort bleiben und die Möglichkeit eines palästinensischen Staates erhalten bleibt. Gesandte aus allen fünf Ländern sollen die Details am Freitag in Saudi-Arabien und dann erneut auf einem größeren Gipfel am 4. März in Kairo ausarbeiten. Bei diesen Treffen wird Ägypten wahrscheinlich vorschlagen, einen Ausschuss aus palästinensischen Technokraten und Gemeindevorstehern zu bilden, die alle nicht mit der Hamas verbunden sind und die Gaza nach dem Krieg regieren könnten.

Diese Vorschläge der von den USA besetzten oder quasi besetzten arabischen Länder stoßen auf zahlreiche Hindernisse. Aber im Vergleich zu Trumps völkermörderischem Geschwätz scheint der arabische Plan relativ realistisch zu sein. Und das könnte der Grund dafür sein, dass Trump den lächerlichen Plan, den Genozid zu beenden, überhaupt erst ins Spiel gebracht hat.

Trumps völlig unrealistische Völkermorddrohungen sollten vermutlich Druck auf die Hamas und ihre Unterstützer ausüben. Der palästinensische Widerstand im Gazastreifen ist weit davon entfernt, besiegt und vernichtet zu sein, wie Netanjahu versprochen hatte. Er ist heute genauso stark oder stärker als am 6. Oktober 2023, wie US-Außenminister Anthony Blinken vier Tage vor Trumps Amtseinführung zugab. Da die Hamas auf dem Schlachtfeld gesiegt hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich freiwillig auflöst. Indem Trump den Bewohnern des Gazastreifens mit der totalen Vernichtung droht, könnte er versuchen, die Position der arabischen Führer zu stärken, die die Hamas davon überzeugen wollen, zumindest einen Teil ihrer Macht abzugeben, als Feigenblatt für die Niederlage Israels.

„Israels“ Zugzwang

Aber wird Israel seine Niederlage eingestehen, egal wie viele Feigenblätter es bekommt? Die zionistische Entität befindet sich nach fast anderthalb Jahren Völkermord in einer Position, die Schachspieler als Zugzwang bezeichnen: eine Situation, in der jeder Zug die Lage verschlimmert. Angesichts der Tatsache, dass sie auf dem Schlachtfeld von mutigen Außenseitern besiegt wurde und dass sie durch den Völkermord, den sie weiterhin jeden Tag begehen, ihre Legitimität und ihre langfristigen Aussichten weiter untergraben, könnten die Zionisten versucht sein, auf ihre eigenen messianisch-millenarischen Extremisten zu hören und „vorwärts zu fliehen“ in einen großen regionalen und vielleicht globalen Krieg – eine Katastrophe, die ihnen die einzige denkbare Hoffnung bieten würde, sieben Millionen Palästinenser zu ermorden und die Handvoll Überlebender zu vertreiben.

Die apokalyptische Fantasie, dass die jüdische Nation aus einem unvorstellbar zerstörerischen Krieg hervorgehen wird, um Nichtjuden zu unterwerfen und die Welt zu beherrschen, gibt es schon seit Jahrhunderten. Messianisch-millenarische Rabbiner glauben, dass ein solcher Krieg eine Voraussetzung ist, um ihren Messias herbeizuführen. Solche Endzeitphantasien haben in den letzten Jahrzehnten an Fahrt aufgenommen, da die orthodoxen Juden Israels ihre säkularen Glaubensbrüder demografisch überholt haben.

Wendet sich Israel als Reaktion auf seinen geopolitischen Zugzwang von der Realität ab und apokalyptischen Fantasien zu? Viele Kulturen sind im Laufe der Geschichte diesen Weg gegangen, und er hat im Allgemeinen nicht gut geendet. Im späten 19. Jahrhundert tanzten die amerikanischen Ureinwohner den Geistertanz, um eine apokalyptische Transformation auszulösen, die die Eroberung durch den weißen Mann rückgängig machen und den Büffel zurückbringen sollte. Wie die heutigen messianisch-millenarischen Rabbiner sahen sich diese amerikanischen Ureinwohner mit einer historischen Realität konfrontiert, die sich unaufhaltsam in eine ungünstige Richtung bewegte.

„Israel“ steht wie die amerikanischen Ureinwohner im 19. Jahrhundert vor einer höchst ungewissen Zukunft aufgrund welthistorischer Veränderungen, die sich der Kontrolle aller entziehen. Die ersten 75 Jahre der zionistischen Entität fanden in einem relativ günstigen geopolitischen Umfeld statt, das durch die imperiale Hegemonie der USA gekennzeichnet war. Obwohl die Usurpation des Heiligen Landes durch die völkermörderische jüdische Siedlerkolonie von den Menschen in der Region nie akzeptiert wurde und auch nie akzeptiert werden wird, spielten die Wünsche dieser Menschen keine Rolle, da es den zionistischen Juden gelang, die Macht über die US-Regierung zu erlangen und die Macht des globalen Hegemon zu nutzen, um den Zionismus einer protestierenden Welt aufzuzwingen.

Heute schwindet die globale Hegemonie der USA. Die kommende multipolare Welt wird vom Globalen Süden und seiner führenden Großmacht China dominiert werden, das eine bittere Erinnerung an den missbräuchlichen westlichen Kolonialismus bewahrt, der nun mit dem Völkermord in Gaza seinen Höhepunkt erreicht hat. In den nächsten Jahrzehnten wird das sich verändernde geopolitische Kräfteverhältnis ein internationales Umfeld schaffen, das für „Israel“ weit weniger günstig sein wird als die bisherige von den USA dominierte Weltordnung. Und je abscheulicher sich „Israel“ verhält, je mehr Kriege es verursacht und je mehr Völkermorde es begeht, desto antizionistischer wird die entstehende postamerikanische Weltordnung sein.

„Israel“ steht also vor einer schwierigen Entscheidung: (1) die Niederlage eingestehen und den Wiederaufbau des Gazastreifens zulassen, wobei die Hamas bestehen bleibt und somit siegreich ist, trotz aller Feigenblätter, die diese Tatsache verschleiern; oder (2) in einen immer apokalyptischeren Krieg und Völkermord fliehen und damit garantieren, dass die entstehende postamerikanische Welt das zionistische Experiment bald ‚mit äußerster Verachtung‘ beenden wird. So oder so, die Zeichen stehen schlecht für die zionistische Entität, und kein noch so obszönes, völkermörderisches Getöse, das von dem hässlichen Amerikaner Trump ausgeht, kann diese Tatsache verschleiern.

