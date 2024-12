https://strategic-culture.su/news/2024/12/27/fishy-story-of-cable-sabotage-in-baltic-sea/



Die Geschichte einer Kabelsabotage in der Ostsee

27. Dezember 2024

Der mutmaßliche Vandalismus an den Unterseekabeln ist eine Rückkehr an den Tatort Nord Stream.

In dieser Woche gab es einen weiteren Vorfall von mutmaßlicher Sabotage an Unterseekabeln in der Ostsee. Berichten zufolge wurde eine Stromleitung, die auf dem Meeresgrund von Finnland nach Estland verläuft, unterbrochen. Westliche Medien machen einen Tanker mit russischem Rohöl dafür verantwortlich und vermuten, dass der Schaden absichtlich verursacht wurde.

In den letzten Wochen gab es weitere Vorfälle von angeblicher Sabotage von Telekommunikationskabeln unter der Ostsee. Am 17. November wurde eine Datenverbindung zwischen Finnland und Litauen beschädigt. Am darauffolgenden Tag, dem 18. November, wurde Berichten zufolge eine weitere, auf dem Meeresgrund liegende Internetleitung von Finnland nach Deutschland gekappt. Beide Kabel sollen durch äußere Gewalt zerstört worden sein.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und andere russophobe Politiker unterstellten, dass es sich bei der angeblichen Sabotage um eine Form der „hybriden Kriegsführung“ handele, die von Russland und im Falle der Vorfälle vom November möglicherweise mit Hilfe Chinas geführt werde.

Moskau und Peking haben kategorisch jede Beteiligung an Eingriffen in die Unterwasserinfrastruktur in der baltischen Region bestritten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Anschuldigungen gegen Russland wegen schwerer Schäden als „absurd“ zurück und wies darauf hin, dass sie in der Regel ohne überprüfbare Beweise erhoben werden.

Nach dem jüngsten Vorfall in dieser Woche versicherte NATO-Chef Mark Rutte Finnland, Schweden und den baltischen Staaten, dass die Allianz auf ihre Forderungen nach mehr Sicherheit reagiere, indem sie die militärischen Kräfte der Allianz für die Patrouille der Seewege aufstocke.

Jeder unabhängige Ermittler würde leicht glaubwürdige Antworten auf die Frage „Cui bono“ (Wer profitiert?) finden.

Kabel werden ungewöhnlich häufig durchtrennt (was darauf hindeutet, dass es sich nicht um zufällige Schäden handelt); die Personen, die über die Schäden berichten, tun dies, ohne Beweise vorzulegen (wir verlassen uns auf ihre Version); die Anschuldigungen werden ohne Beweise an Russland gerichtet, beruhen aber auf russophoben Vorurteilen; die Anschuldigungen werden wiederum angeführt, um Forderungen nach verstärktem NATO-Schutz zu erheben; und die NATO stellt den geforderten „Schutz“ ordnungsgemäß bereit.

Ein Ergebnis ist, dass das NATO-Militär sich selbst die Erlaubnis erteilt, die Zahl der Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Überwachungssysteme an der Nordflanke Russlands zu erhöhen – alles unter dem Vorwand, „auf russische Sabotageakte zu reagieren“.

Ein solches Vorgehen ist natürlich Teil des langfristigen strategischen Versuchs, Russland einzukreisen, seine nationale Sicherheit zu bedrohen und seine Souveränität zu destabilisieren. Mit anderen Worten, dies alles ist Teil der langfristigen geopolitischen Konfrontation zwischen dem US-geführten NATO-Block und Russland, in der der Krieg in der Ukraine nur ein Schauplatz ist.

Die Kontrolle der arktischen Seewege und Ressourcen ist eines der wichtigsten strategischen Ziele der Vereinigten Staaten und insbesondere ihrer skandinavischen NATO-Partner. Russland hat aufgrund seiner geografischen Lage einen natürlichen Vorteil in der arktischen Region. Eine Möglichkeit, das Gleichgewicht des Vorteils zu kippen, ist die Militarisierung der Region durch die NATO.

Ein weiteres strategisches Ziel besteht darin, den russischen Frachtverkehr über die Ostsee einzudämmen. Tanker, die von den russischen Ostseehäfen Primorsk, Ust-Luga, St. Petersburg, Vyborg und Vystok aus operieren, stellen eine wichtige Seeroute für russische Rohölexporte dar.

Es ist bezeichnend, dass die Geheimdienste der NATO ihr Augenmerk darauf richten, Russlands Ölexporte über die Ostsee zu unterbinden. Wie unser Kolumnist Ian Proud letzte Woche andeutete, herrscht unter den westlichen Gegnern große Bestürzung darüber, dass die im letzten Jahrzehnt verhängten beispiellosen Wirtschaftssanktionen die russische Wirtschaft nicht lahmgelegt haben. Ganz im Gegenteil, Russlands Wirtschaft entwickelt sich prächtig, auch weil seine Öl- und Gasexporte alternative Weltmärkte zu den traditionellen europäischen Märkten finden, die durch die einseitig verhängten Sanktionen gegen Russland abgeschnitten wurden.

Eine aufschlussreiche Schlagzeile in der europäischen Pravda (einem von der CIA gesponserten Propagandaorgan) lautete wie folgt: „Warum die EU es immer noch nicht schafft, russische Ölexporte zu beschränken und was stattdessen getan werden sollte“.

In dem Artikel heißt es weiter: „Das Volumen der Rohölexporte aus russischen Ostseehäfen macht etwa 60 % der gesamten russischen Ölexporte auf dem Seeweg aus… Früher oder später wird die EU oder eine Koalition von Ostseeländern zusammen mit Norwegen und dem Vereinigten Königreich gezwungen sein, restriktive Maßnahmen gegen diesen Ölhandel auf dem Seeweg zu ergreifen.“

Angesichts der Tatsache, dass die von den USA geführte NATO-Agenda, Russland über seinen Stellvertreter in der Ukraine zu besiegen, gescheitert ist, und angesichts der Tatsache, dass sich die westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland als nutzlos erwiesen haben, ist davon auszugehen, dass andere Formen des Zwangs und der Aggression gesucht werden müssen. Ein kalkulierter Schlag wäre es, Russlands Öl- und andere Frachtrouten in der Ostsee abzuschneiden.

Um diese Offensive plausibel zu machen, kann man davon ausgehen, dass die NATO und die extrem russophoben Mitglieder in den baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland sowie die Skandinavier sich auf Provokationen gegen Russland einlassen werden, um eine „Sicherheitsreaktion“ der NATO zu rechtfertigen.

Durch die Besetzung des Baltikums mit NATO-Streitkräften wäre es möglich, russische Tanker zu bedrängen und die Voraussetzungen für eine Blockade der russischen Seehäfen zu schaffen.

Russland hat kein Motiv, die Unterseekabel in der Ostsee zu sabotieren. Die NATO-Mächte schon.

Schließlich waren es die Vereinigten Staaten, die die Nord-Stream-Gaspipelines, die von Russland nach Deutschland unter der Ostsee hindurchführten, in die Luft gesprengt haben. Über diesen Akt des staatlich geförderten Terrorismus im September 2022 hat der Enthüllungsjournalist Seymour Hersh treffend berichtet. Das Ziel dieser Sabotage war es, die russische und europäische Wirtschaft zum strategischen Nutzen der Vereinigten Staaten zu schädigen.

Es ist beschämend, dass keine europäische Untersuchung durchgeführt wurde, um den Schuldigen zu ermitteln, obwohl es offensichtlich ist, dass es die USA waren.

Der angebliche Vandalismus an den Unterseekabeln ist eine Rückkehr zum Tatort Nord Stream. Es ist offensichtlich, dass die US-geführte NATO von den jüngsten Vorfällen profitiert.

Die Ironie besteht darin, dass, während der nächste Staatschef der Vereinigten Staaten, Donald Trump, den NATO-Mitgliedern Kanada und Dänemark (Grönland) mit der Annexion ihres Territoriums droht, andere NATO-Mitglieder in der baltischen Region den amerikanischen imperialistischen Tyrannen um Schutz anflehen.

So etwas kann man nicht erfinden. Aber das ist die Absurdität des imperialistischen Wahnsinns der USA und der NATO.

Übersetzt mit Deepl.com

