Healthcare in Gaza is in a state of acute trauma The global medical community has a duty to speak up against the attacks on hospitals and healthcare workers in Gaza.

Als palästinensischer Chirurg in den Vereinigten Staaten rufe ich die weltweite medizinische Gemeinschaft auf, sich gegen die israelischen Angriffe auf die Gesundheitsversorgung in Gaza auszusprechen.

Die Gesundheitsversorgung in Gaza ist akut traumatisiert

Osaid Alser

Mehrfach preisgekrönter palästinensischer Forscherr und chirurgischer Assistenzarzt aus Gaza, die in Texas, USA, lebt

Veröffentlicht am 8. März 20248. März 2024

Ein palästinensischer Mann geht am 15. Februar 2024 in Gaza-Stadt an einem stark beschädigten Gebäude der Alma Mater des Autors, der Islamischen Universität von Gaza [UIG], vorbei[AFP]

Am 7. Oktober begann mein Morgen wie jeder andere, zumindest oberflächlich betrachtet. Als Assistenzarzt in der Chirurgie, der sehr stolz auf seine Arbeit ist, machte ich inmitten der üblichen Hektik des Krankenhauses meine Visite bei den Patienten und machte mich dann fertig, um an der Seite eines meiner Mentoren einen Notfall zu operieren.

Als ich das kalte Metall des Skalpells in meiner Hand spürte, verspürte ich jedoch – vielleicht zum ersten Mal in meiner Karriere – keinen Nervenkitzel. Ich erlebte nicht die tiefe Freude, die normalerweise mit der Möglichkeit einhergeht, das Leben eines Menschen auf dem OP-Tisch zu verbessern.

Mein behandelnder Chirurg spürte, dass etwas nicht stimmte, und fragte mich, was los sei.

Ich erzählte ihm die Nachricht, die ich von meiner Mutter zu Hause erhalten hatte: Die Bombardierung hatte begonnen. Gaza, meine Heimat, wurde angegriffen.

Er hörte zu, und Tränen bildeten sich in seinen Augen. Als ich sah, dass er, ein Nicht-Palästinenser, meinen Schmerz teilte, brach etwas in mir zusammen, und ich brach zusammen. Er umarmte mich und sagte mir: „Deiner Familie wird es gut gehen. Wir sind alle bei dir.“

Ich wusste seine Solidarität wirklich zu schätzen, und die Solidarität, die ich seitdem von vielen meiner amerikanischen Kollegen erhalten habe. Heute bin ich der einzige in Gaza ausgebildete Chirurg in den Vereinigten Staaten, und das ist nicht leicht.

Ich bin emotional ausgelaugt und von Sorgen geplagt. Wenn ich die Angriffe auf Gaza aus der Ferne beobachte, fühle ich mich hilflos und gebrochen.

Ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, im amerikanischen System zu arbeiten und auszubilden. Doch seit dem 7. Oktober habe ich das Gefühl, dass meine Existenz zwischen zwei völlig verschiedenen, voneinander getrennten Welten aufgeteilt ist.

Ich verbringe meine Tage damit, mir Sorgen um meine Patienten hier in Amerika zu machen und mich um sie zu kümmern. Wird Herr Jones nach seiner Entlassung wieder angeschossen? Hat Frau Lopez‘ Versicherung die notwendige Operation bewilligt?

Aber während ich mein Bestes gebe, um ihnen und ihren Familien zu helfen, mache ich mir gleichzeitig Sorgen um meine Familie, meine Angehörigen und meine kämpfenden Kollegen zu Hause. Wie wird meine verwitwete, ältere Mutter mit ihrer lähmenden Arthritis, die weitgehend unbehandelt blieb, weil Israel ihr wiederholt eine Ausreisegenehmigung für eine Behandlung im Ausland verweigerte, unter starkem Bombardement kilometerweit in Sicherheit gehen können? Werden sie und meine anderen Verwandten Nahrung und Unterkunft finden? Wann werde ich wieder in der Lage sein, ihre Stimmen zu hören?

Meine Familie in Gaza steht seit dem 7. Oktober unter starkem israelischen Bombardement. Sie sind kilometerweit aus dem jetzt zerstörten nördlichen Gazastreifen in den Süden gelaufen, sind mindestens sechsmal von Schutzraum zu Schutzraum gezogen, konnten aber keine Sicherheit finden, weil Israels Luftangriffe keinen Ort in Gaza verschonen, auch nicht die vom israelischen Militär selbst als „sicher“ bezeichneten Gebiete. Einmal suchten sie Zuflucht im Innenhof des Al-Shifa-Krankenhauses, aber schließlich griff Israel auch dort an – ein Kriegsverbrechen nach internationalem Recht. Unser Familienhaus, der Schauplatz meiner schönsten Kindheitserinnerungen, wo wir die Hochzeit meines Bruders und die Beerdigung meines Vaters feierten, wurde ebenfalls zerstört.

Meine Familie ist jetzt obdachlos. Sie hat keine Würde und ist gezwungen, in einem behelfsmäßigen Zelt zu leben, wie einst meine Großeltern, nachdem sie während der Nakba aus ihrem Dorf vertrieben wurden.

Meine Großeltern wurden 1948 aus ihrem Dorf Hammama vertrieben, wo sie Seite an Seite mit ihren jüdischen Nachbarn ein friedliches, wohlhabendes Leben führten. Nachdem sie aus ihren Häusern vertrieben worden waren, wurden ihre Identität und ihre politischen Rechte ausgelöscht und sie wurden zu dauerhaften Flüchtlingen gemacht. Nach dieser Katastrophe, nach diesem schweren Verbrechen, gelang es meiner Familie irgendwie, in Gaza ein neues Leben von Grund auf aufzubauen. Doch jeder Bombenangriff, jeder Angriff auf unsere Heimat lässt das generationenübergreifende Trauma wieder aufleben, das wir während der Nakba erlitten haben. Und nun ist meine Familie erneut vertrieben worden, in einem Zelt, ohne Wurzeln und mit ungewisser Zukunft.

Bei diesem jüngsten Angriff auf Gaza habe ich viele Mitglieder meiner Großfamilie, darunter drei Cousins, durch israelische Bombardements verloren. Zwei weitere Cousins wurden grundlos verschleppt. Meine überlebenden Familienmitglieder erleben Schrecken, die sich der Vorstellungskraft entziehen. Besonders traumatisch ist die Situation für die Kinder. Mein Neffe Adam hat jetzt Angst vor der Dunkelheit und leidet unter Nachtangst und Inkontinenz.

Aufgrund von Telekommunikationsproblemen konnte ich seit über drei Monaten keinen Videochat mit meiner Familie führen. Mein Bruder konnte mir vor über einem Monat ein Bild von sich und meinen Familienmitgliedern schicken, nachdem es ihm gelungen war, über Roaming eine Verbindung zu einem ägyptischen Telefondienst herzustellen. Als ich das Bild betrachtete, war ich entsetzt, wie viel sie alle abgenommen hatten, fast Haut auf Knochen. In nur wenigen Wochen war auch das Gesicht meiner Mutter faltig geworden, fast bis zur Unkenntlichkeit.

Seit dem 7. Oktober sind im Gazastreifen mehr als 30 000 Menschen getötet worden, mehr als zwei Drittel davon Frauen und Kinder. Etwa 70.000 weitere wurden verletzt und mindestens 1,7 Millionen Menschen wurden vertrieben.

Jeden Tag mache ich mir Sorgen um meine Familie, und ich mache mir Sorgen um mein Volk. Aber als Chirurg, der genau weiß, dass die Gesundheitsversorgung die wichtigste Lebensader jeder Gesellschaft ist, mache ich mir auch Sorgen über die unerbittlichen, illegalen Angriffe Israels auf das Gesundheitssystem des Gazastreifens.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts sind nur 12 der 36 Krankenhäuser in Gaza teilweise funktionsfähig. Meine medizinische Fakultät, die Islamische Universität von Gaza, wurde zerstört, ebenso wie das einzige Krebsbehandlungszentrum im Gazastreifen. Das bedeutet, dass Tausende von Medizinstudenten ihr Studium in Gaza nicht fortsetzen können, und Krebspatienten haben auf absehbare Zeit keinen Zugang mehr zu Krebsbehandlungen.

Die israelischen Angriffe auf das Gesundheitswesen richten sich nicht nur gegen die Infrastruktur. Einem aktuellen Bericht von The Healthcare Workers Watch – Palestine zufolge wurden seit Beginn des Krieges mehr als 400 Beschäftigte im Gesundheitswesen in Gaza getötet. Darunter sind auch der ehemalige Dekan meiner medizinischen Fakultät, Dr. Omar Ferwana, und mehrere Auszubildende, darunter Dr. Israa Al-Ashqar, eine sehr freundliche Assistenzärztin in der Anästhesie, und Dr. Ibtihal Al-Astal, eine hervorragende Praktikantin.

Darüber hinaus hat das israelische Militär mindestens 110 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Gaza entführt. Die Familien dieser von ihren Arbeitsplätzen entführten Mitarbeiter des Gesundheitswesens wissen nicht, wo sie sich derzeit aufhalten, und sie wissen nicht einmal, ob sie tot oder lebendig sind.

Ich wollte Chirurg werden, seit ich denken kann. Nicht nur ein Chirurg, sondern einer der fähigsten Chirurgen in ganz Palästina. Von klein auf verstand ich die Last des vermeidbaren Todes, die alle Palästinenser, die unter der Besatzung leben, zu tragen haben, und ich wollte alles tun, was ich kann, um meinem Volk zu helfen. Ich wollte nie ins Ausland gehen und dort bleiben, ich habe nie davon geträumt, meine chirurgische Ausbildung zu nutzen, um aus dem Freiluftgefängnis auszubrechen, in das wir alle eingesperrt sind. Meine chirurgische Ausbildung war immer Teil meines Gesellschaftsvertrags mit meinem Volk – mein Ziel war es immer, so viel wie möglich zu lernen und dann nach Hause zurückzukehren, um dieses Wissen zu nutzen, um meinem Volk zu helfen.

Seit Beginn meiner Ausbildung in den Vereinigten Staaten hatte ich zweimal die Gelegenheit, nach Hause zurückzukehren, um Medizinstudenten in Gaza chirurgische Grundkenntnisse und Advanced Trauma Life Support zu vermitteln. Während ich nun hilflos aus der Ferne die Angriffe auf das Gesundheitspersonal mitansehen muss, erhalte ich von diesen ehemaligen Studenten aktuelle Informationen. Sie berichten mir von den unmenschlichen Bedingungen, unter denen sie arbeiten, einschließlich des Mangels an lebenswichtigen Medikamenten wie Betäubungsmitteln, die für Amputationen bei Kindern benötigt werden. Sie berichten mir von ihren Kollegen, die vom israelischen Militär verletzt, getötet oder entführt wurden.

Es ist schwer in Worte zu fassen, wie schmerzhaft es ist, ihren Berichten zuzuhören und ihr Leiden und das Leiden der Menschen, die sie unter verabscheuungswürdigen Bedingungen zu behandeln versuchen, aus der Ferne zu beobachten.

Glücklicherweise bin ich hier in den USA von Patienten, Familien, Studenten, Mitbewohnern, Krankenschwestern und Assistenzärzten umgeben, die die immer tieferen Kämpfe und das Leiden der Palästinenser in Gaza kennen. Sie unterstützen mich nicht nur, sondern sprechen sich auch gegen diese Ungerechtigkeiten aus, die sie nicht persönlich betreffen. Sie setzen sich unermüdlich dafür ein, dass gezielte Angriffe auf Mitarbeiter des Gesundheitswesens, wie wir sie in Gaza erlebt haben, nicht zur Norm werden. Viele von ihnen haben zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufgerufen, um die Angriffe auf das palästinensische Gesundheitspersonal und die Infrastruktur zu beenden.

Ihre moralische Klarheit und Tapferkeit geben mir Kraft und Hoffnung für die Zukunft.

Und doch sind sie leider in der Minderheit. Die medizinische Gemeinschaft im Allgemeinen hat zu den anhaltenden Angriffen auf die palästinensische Gesundheitsversorgung völlig geschwiegen oder sich sogar mitschuldig gemacht. Mehrere Krankenhäuser und akademische Institute gaben einseitige Erklärungen zur Unterstützung des israelischen Regimes ab und zensierten ihre Studenten und Mitarbeiter, die sich gegen den Völkermord im Gazastreifen und im Westjordanland aussprachen.

Diese Gleichgültigkeit bricht mir das Herz, aber sie bricht nicht meine Entschlossenheit. Als palästinensischer Chirurg habe ich immer davon geträumt, meine Ausbildung und mein Wissen zu nutzen, um ein unabhängiges und kompetentes Gesundheits- und Bildungssystem in Palästina aufzubauen – eines, das es uns ermöglichen würde, unsere eigenen Ärzte kompetent auszubilden, unsere eigenen Patienten respektvoll zu behandeln und unserem Land zu helfen, zu gedeihen und sein immenses Potenzial zu erreichen.

Trotz des Todes und der Zerstörung, die wir derzeit in Palästina erleben, habe ich diesen Traum noch nicht aufgegeben. Ich weiß jedoch, dass mein Traum nur dann Wirklichkeit werden kann, wenn wir Gerechtigkeit und einen dauerhaften Frieden erreichen, der auf Gleichheit, Würde und gleichen Rechten für alle beruht. Aus diesem Grund rufe ich die weltweite medizinische Gemeinschaft auf, sich mir anzuschließen und einen Waffenstillstand und ein Ende der Angriffe auf unsere Kollegen, auf Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in Palästina zu fordern. Ich weiß, dass Träume noch Wirklichkeit werden können, aber nur, wenn wir uns mit einer Stimme gegen diese Angriffe auf unseren Berufsstand aussprechen.

Osaid Alser, MD, MSc(Oxon) ist ein mehrfach ausgezeichneter palästinensischer Forscher und Facharzt für Chirurgie aus Gaza, der in Texas, USA, lebt.

