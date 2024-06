The Grayzone targeted in US govt-backed ‚enemies of Ukraine‘ list – The Grayzone The US government-backed Ukrainian outlet „Data Journalism Agency“ has just released a report attacking Americans as enemies for opposing military aid to Ukraine. The Grayzone is included alongside hundreds of others from both the political right and left. The new Ukrainian report, titled „Roller Coaster: From Trumpists to Communists.

Die Grayzone im Visier der von der US-Regierung unterstützten „Feinde der Ukraine“ Liste

Antiwar Dot Com

-12. Juni 2024

Die von der US-Regierung unterstützte ukrainische „Data Journalism Agency“ hat soeben einen Bericht veröffentlicht, in dem Amerikaner als Feinde angegriffen werden, weil sie sich der Militärhilfe für die Ukraine widersetzen. Die Grauzone ist darin neben Hunderten von anderen sowohl von der politischen Rechten als auch von der Linken aufgeführt.

Der neue ukrainische Bericht mit dem Titel „Roller Coaster: From Trumpists to Communists. The forces in the U.S. impeding aid to Ukraine and how they do it“ (Die Kräfte in den USA, die die Hilfe für die Ukraine behindern, und wie sie es tun) will amerikanische Politiker, Journalisten und Social Media Influencer als Werkzeuge Russlands verleumden und schreibt:

„Die meisten der in unserer Studie untersuchten Personen haben keine direkten, nachgewiesenen Verbindungen zur russischen Regierung oder zu Propagandisten. Die Argumente, mit denen sie die Behörden auffordern, sich von der Ukraine zu distanzieren, entsprechen jedoch den Kernbotschaften der russischen Propaganda, die darauf abzielt, den Ukrainern die Möglichkeit zu nehmen, sich mit westlichen Waffen und Geldern zu verteidigen. (Hervorhebung hinzugefügt)“

Obwohl die „Feindesliste“ vorgibt, Desinformationen über die Ukraine zu korrigieren, die von den Personen auf der Liste verbreitet werden, ist der Bericht selbst voll von groben Desinformationen. Zum Beispiel diese Passage:

„Sogar längst widerlegte Mythen tauchen immer wieder auf, wie die Behauptung einer Nazi-Dominanz und amerikanischer Biolabs in der Ukraine und die Darstellung der Revolution der Würde von 2014 als Putsch.“

Die Behauptung der Organisation, dass diese Behauptungen „längst widerlegt“ sind, mag Wunschdenken sein, aber zurück in der Realität ringen sogar Mainstream-Medienseiten in den USA, die die Ukraine unterstützen, die Hände über die beunruhigenden, extremistischen Bilder, die aus dem Land kommen. NBC News schrieb zum Beispiel: „Das Nazi-Problem der Ukraine ist real, auch wenn Putins ‚Entnazifizierungs‘-Behauptung es nicht ist.“ Newsweek fragte sich: „Warum haben sich so viele Neonazis für die Sache der Ukraine eingesetzt? Schon vor dem aktuellen Konflikt sorgten sich ukrainefreundliche Mainstream-Publikationen wie Reuters in 2918 über „das Neonazi-Problem der Ukraine“.

Was die Biolabore betrifft, so gab keine Geringere als die Mutter des Maidan, Victoria Nuland, in einer Anhörung des US-Senats zu, dass es in der Ukraine Biolabore gibt. Man könnte jedoch einwenden, dass dies keine „amerikanischen Biolabore“ waren. Da die Echtheit des berüchtigten Laptops von Hunter Biden während seines Prozesses nun absolut bestätigt wurde, muss ein Bericht der New York Post von vor zwei Jahren, der sich auf den Laptop stützte, ebenfalls als zutreffend angesehen werden. In dem Artikel heißt es: „Russlands Behauptung, dass Präsident Bidens Sohn Hunter ‚biologische Labors in der Ukraine finanzierte‘, basierte auf der Wahrheit, wie aus von der Post eingesehenen E-Mails hervorgeht.“

Und zu der Frage, ob die Maidan-Ereignisse von 2014 eine „Revolution der Würde“ oder ein Staatsstreich waren, brauchen wir uns nur Victoria Nulands berüchtigtes Telefongespräch mit dem US-Botschafter in Kiew, Geoffrey Pyatt, zu Gemüte zu führen, um alle Beweise dafür zu finden, dass die USA die Absetzung eines gewählten Führers und seine Ersetzung durch handverlesene US-Marionetten im Alleingang betrieben haben.

Der Bericht enthält auch prominente amerikanische Politiker und Journalisten wie Senator J.D. Vance, Senator Rand Paul, Abgeordneter Matt Gaetz, Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, Abgeordneter Jim Jordan und Oberst Douglas Macgregor.

Sogar unsere Freunde von Antiwar.com finden sich auf der ukrainischen Feindesliste“ wieder:

In dem Bericht heißt es:

„Auf unserer Liste stehen 391 Personen und 76 Organisationen. Dazu gehören Politiker, politische Bewegungen und Gruppen, Medien und Journalisten, Experten und Denkfabriken (einige Personen erscheinen in mehreren Kategorien).“

Am schockierendsten an diesem Angriff auf amerikanische Bürger ist vielleicht die Tatsache, dass die Data Journalism Agency (TEXTY) seit langem mit der US-Regierung selbst verbunden ist! Der Gründer der Publikation, Anatoly Bondarenko, wird auf einer Website der US-Regierung als Teilnehmer des „TechCamp“-Projekts des US-Außenministeriums aufgeführt.

Die Datenjournalismus-Agentur (TEXTY) ist als „Implementing Partner“ des TAPAS-Projekts (Transparency and Accountability in Public Administration and Services) der US-Behörde für internationale Entwicklung aufgeführt.

Die Ukrainer lieben es offenbar, Listen ihrer „Feinde“ zu erstellen. Eine ihrer berüchtigtsten Listen ist die berüchtigte „Tötungsliste“, die vom Mirotvorets Center in Kiew herausgegeben wurde. Von dieser Liste sind bereits mehrere Personen von der Ukraine ermordet worden, darunter die bekannte russische Journalistin Daria Dugina.

Man fragt sich, wie beispielsweise der ehemalige US-Präsident Donald Trump und Dutzende von Mitgliedern des US-Kongresses reagieren werden, wenn sie erfahren, dass US-Steuergelder in die Ukraine fließen, damit von den USA unterstützte ukrainische Organisationen „Hasslisten“ und „Tötungslisten“ für patriotische Amerikaner wie sie selbst erstellen.

Anmerkung der Grayzone-Redaktion: Der Abgeordnete Jim Banks (R-IN) hat einen Brief an die anderen republikanischen Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses verfasst, in dem er gegen die Verwendung von Bundesmitteln zur „Einschüchterung und zum Schweigen von US-Bürgern und Gesetzgebern“ protestiert.

Data Journalism AgencyRusslandState DepartmentDie GrauzoneUkraine

Antiwar Dot Com

Antiwar.com ist eine Website, die sich der Aufgabe verschrieben hat, die Medienfilter zu umgehen und die Wahrheit über Amerikas Außenpolitik zu enthüllen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …