Vorführung von US-Geiseln in Teheran / US-Präsident Jimmy Carter © cc

«Die grösste Wahlmanipulation der US-Geschichte»

Das erklärte der frühere Diplomat und Professor Peter Dale Scott, Gründer der «Peace & Conflict Studies» an der University of California in Berkeley. Die Abwahl des jetzt im Alter von 100 Jahren verstorbenen Jimmy Carter sei die «grösste Wahlmanipulation der Geschichte» gewesen.

Im Jahr 1980 war mit Jimmy Carter zum ersten Mal seit 1932 ein amtierender US-Präsident abgewählt worden, der sich zur Wiederwahl stellte. Gewählt wurde Ronald Reagan.

In seinem Buch «The American Deep State – Wall Street, Big Oil, and the Attack on U.S. Democracy» fasst Scott mit vielen Quellenangaben die damaligen Ereignisse zusammen. Weiterlesen bei infosperber.ch

