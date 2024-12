https://www.aljazeera.com/opinions/2024/12/30/jimmy-carter-the-father-of-arab-israeli-normalisation



Jimmy Carter: Der Vater der arabisch-israelischen Normalisierung

Mit den Abkommen von Camp David setzte der verstorbene US-Präsident die schrittweise Aufgabe der palästinensischen Sache durch die arabischen Staaten in Gang.

Imad K. HarbImad K. Harb ist Direktor für Forschung und Analyse am Arab Center Washington DC.

Veröffentlicht am 30. Dezember 2024

Der ägyptische Präsident Anwar Sadat, US-Präsident Jimmy Carter und der israelische Premierminister Menachem Begin reichen sich auf dem Nordrasen des Weißen Hauses die Hände, nachdem sie den Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel am 26. März 1979 in Washington unterzeichnet haben [Datei: AP/Bob Daugherty]

Am 29. Dezember verstarb der ehemalige Präsident Jimmy Carter im Alter von 100 Jahren. Als 39. Präsident der Vereinigten Staaten und als Privatmann war Carter ein Verfechter des Friedens zwischen den Nationen, der Demokratie und verschiedener humanitärer und ökologischer Anliegen. Im Nahen Osten wird er jedoch als der Vater der arabisch-israelischen Normalisierung in Erinnerung bleiben.

Als er 1977 als Präsident vereidigt wurde, erhielt Carter vom ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat die Gelegenheit, als Architekt des ersten Normalisierungsabkommens zwischen einem arabischen Land und dem zionistischen Staat aufzutreten. Er unterstützte Sadat und den israelischen Premierminister Menachem Begin beim Abschluss des Camp-David-Abkommens von 1978 und bei der Aushandlung des ägyptisch-israelischen Friedensvertrags von 1979, der den Konflikt zwischen den beiden Ländern offiziell beendete.

Wie die Entwicklungen in den letzten vier Jahrzehnten gezeigt haben, haben weder die Abkommen noch der Vertrag zu Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten geführt. Israel hält das Westjordanland und Ostjerusalem weiterhin besetzt und hat einen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen geführt; die Palästinenser haben immer noch keinen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt; und eine überwältigende Mehrheit der arabischen Öffentlichkeit weigert sich, Israel anzuerkennen oder einer Normalisierung der Beziehungen zu ihm zuzustimmen.

Wenn man auf die von Carter vermittelten Abkommen zurückblickt, wird deutlich, dass sie der Beginn einer langsamen und allmählichen, wenn auch nicht öffentlich zugegebenen Aufgabe der palästinensischen Sache durch die arabischen Behörden und einer US-Kampagne waren, mit der die nationalen Bestrebungen der Palästinenser begraben werden sollten.

Das Vermächtnis von Camp David

Die Abkommen von Camp David waren in erster Linie ein Fahrplan für einen vollständigen ägyptisch-israelischen Frieden, die vollständige Anerkennung Israels durch Ägypten und die Beendigung der Beteiligung Ägyptens am arabischen Wirtschaftsboykott gegen Israel. Natürlich bildeten die Abkommen lediglich den Rahmen für die Verhandlungen zwischen den beiden Ländern, die einige Monate später zur Unterzeichnung eines Friedensvertrags führen sollten.

Sie enthielten jedoch auch Bestimmungen, die sich auf das palästinensische Volk bezogen und deren Wortlaut auf das eigentliche Ziel des Abkommens hindeutete. Das Dokument sprach von einem Plan, den „Einwohnern“ der besetzten Gebiete „Autonomie“ zu gewähren, als ob die Palästinenser Ausländer wären, die im Westjordanland und im Gazastreifen hausen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die USA die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) noch nicht als einzige legitime Vertretung des palästinensischen Volkes anerkannt. Daher sahen die Abkommen die Wahl einer „Selbstverwaltungsbehörde“ für die besetzten Gebiete vor. Diese Autonomie und die gewählte Behörde sollten jedoch von Israel, Ägypten und Jordanien überwacht werden, was eine offensichtliche Verletzung des Rechts der Palästinenser auf Bildung einer unabhängigen, nationalen Regierung darstellt.

Während der gesamten 1980er Jahre waren die Palästinenser aufgrund der von den USA unterstützten israelischen Einwände abwesend und wurden daran gehindert, eine Rolle bei der Ausarbeitung von Friedensplänen für den arabisch-israelischen und palästinensisch-israelischen Konflikt zu spielen. Der Ausbruch der ersten Intifada im Dezember 1987 und der Verzicht Jordaniens auf das Westjordanland 1988 machten jedoch deutlich, dass die Palästinenser bei den Friedensverhandlungen nicht länger ignoriert werden konnten.

Dennoch nahmen die Palästinenser 1991 an der Madrider Konferenz nur als Teil einer jordanischen Delegation teil und verleugneten damit erneut ihre nationale Zugehörigkeit.

Wie andere Wiederholungen des von den USA geführten und geförderten „Friedensprozesses“ führte auch der Madrider Weg in eine Sackgasse, da Israel weiterhin die nationalen Rechte der Palästinenser ignorierte und jedes Gespräch über die Beendigung seiner Besetzung ablehnte. Nach den israelischen Wahlen von 1992, bei denen die Arbeitspartei an die Macht kam, vermittelten die USA die Osloer Abkommen zwischen der PLO und Israel, mit denen die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) geschaffen wurde. Als konstituierte Regierung für die Palästinenser musste die PA das Existenzrecht Israels anerkennen, bevor sie die offizielle Anerkennung der palästinensischen Beschwerden und nationalen Bestrebungen durch Israel sicherstellen konnte.

Jordanien seinerseits musste einen Friedensvertrag mit Israel unterzeichnen und war damit nach Ägypten der zweite arabische Staat, der den zionistischen Staat anerkannte. Das Einzige, was Amman aus seinen Beziehungen zu Palästina bewahren konnte, war die Vormundschaft über die religiösen Stätten in Jerusalem, ein Status, der heute von den israelischen Behörden ständig in Frage gestellt wird.

Das Abraham-Abkommen

Während des so genannten „Friedensprozesses“, der durch die Abkommen von Camp David in Gang gesetzt wurde, waren die USA bestrebt, die arabischen Staaten zu ermutigen, ihre Interessen getrennt von denen der Palästinenser zu betrachten. Diese Ermutigung wurde während der Präsidentschaft von Donald Trump zu einer regelrechten Kampagne, die zusammen mit seinen Amtskollegen mehr als die übliche amerikanische Voreingenommenheit zugunsten des zionistischen Staates erkennen ließ.

Im Jahr 2020 leitete Trump die Unterzeichnung des so genannten Abraham-Abkommens, das die Beziehungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko normalisierte. Der Sudan schloss sich im folgenden Jahr an.

Zwar betonten alle beteiligten arabischen Staaten, dass die Normalisierung der Beziehungen zu Israel dazu beitragen würde, das Leben der Palästinenser zu verbessern, und nicht als Aufgabe der Palästinenser angesehen werden sollte, doch in Wahrheit bekamen sie alle eine Gegenleistung dafür, dass sie Israel ohne Rücksicht auf die palästinensischen Interessen anerkannten.

Die Normalisierung der VAE mit Israel scheint die schnellste und tiefste zu sein. Die beiden Länder haben ihre militärischen und wirtschaftlichen Beziehungen schnell entwickelt und ausgebaut. Bahrain wollte seine Beziehungen zu Israel als Absicherung gegen einen aggressiven Iran nutzen. Marokko erhielt die lang ersehnte Anerkennung seiner Souveränität über die Westsahara durch die USA. Und dem Sudan gelang es, sich von der US-Liste der staatlichen Förderer des Terrorismus streichen zu lassen.

Sicherlich waren die Abraham-Abkommen nicht mehr als Transaktionen, die die Interessen der Unterzeichner auf Kosten der palästinensischen Sache vorantrieben und es Israel ermöglichten, seine Apartheidpolitik zu vertiefen und seine Besetzung palästinensischen Landes zu festigen.

Und es ist nicht schwer zu erkennen, dass die künftige Trump-Administration einen starken Wunsch nach einer erweiterten Karte der arabischen Normalisierung mit Israel hat, die zum Beispiel auch Saudi-Arabien einschließt. Wie schon bei früheren Normalisierungsabkommen werden die Palästinenser die Letzten sein, die von einer größeren arabischen Offenheit gegenüber Israel profitieren.

Ein willkommener Sinneswandel

Nach dem Ende seiner Amtszeit als Präsident setzte Carter seine Bemühungen um Frieden zwischen Palästinensern und Israelis fort. Doch je mehr er die Situation vor Ort beobachtete, desto mehr kam er zu der Überzeugung, dass die Politik der USA, Israel unnachgiebig zu unterstützen, falsch und kontraproduktiv war.

So veröffentlichte er 2007 ein Buch mit dem Titel Palästina: Peace Not Apartheid“, in dem er erklärte, dass die israelische Politik in den besetzten palästinensischen Gebieten dem Verbrechen der Apartheid gleichkommt. Dies war ein willkommener Sinneswandel gegenüber einer lange Zeit vertretenen Überzeugung vieler US-amerikanischer Politiker und Meinungsbildner. Carter bleibt der einzige prominente US-Politiker, der den Mut hatte, die israelische Politik und Praxis beim Namen zu nennen.

Während die Amerikaner seinen Tod betrauern und sich an sein Vermächtnis erinnern, ist es wichtig, über die katastrophale US-Politik in Palästina nachzudenken. In den letzten vier Jahrzehnten ist die israelische Besatzung immer gewalttätiger geworden, was zu einem großen Teil auf die bedingungslose Unterstützung der USA zurückzuführen ist.

Es ist an der Zeit, dass Washington seine Haltung gegenüber Israel und Palästina überdenkt. Eine Kehrtwende in der US-Politik gegenüber Palästina – eine Politik, die die Rechte der Palästinenser anerkennt und Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zieht – wäre etwas, das Jimmy Carter wahrscheinlich noch zu seinen Lebzeiten hätte sehen wollen.

