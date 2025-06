https://www.palestinechronicle.com/hamas-has-defeated-us-ret-israeli-maj-gen-brik-speaks-of-collective-suicide/



„Die Hamas hat uns besiegt“ – Der pensionierte israelische Generalmajor Brik spricht von „kollektivem Selbstmord“

8. Juni 2025 Nachrichten

Der israelische Generalmajor Itzhak Brick und Premierminister Benjamin Netanjahu. (Bild: Palestina Chronicle)

TeilenTweetPinE-Mail

Von Palestina Chronicle Staff

Der pensionierte General sprach direkt über den andauernden Krieg in Gaza, der nun in seinen zwanzigsten Monat geht, und wies die offiziellen israelischen Behauptungen über Fortschritte zurück.

Der pensionierte israelische Generalmajor Itzhak Brik hat eine vernichtende Bewertung der militärischen und politischen Führung Israels abgegeben und gewarnt, dass das Land am Rande eines „kollektiven Selbstmords“ stehe und dass die Armee in Gaza von der Hamas effektiv besiegt worden sei.

In einem vernichtenden Kommentar, der am Sonntag in der israelischen Zeitung Maariv veröffentlicht wurde, schrieb Brik, der zuvor als Ombudsmann für Soldatenbeschwerden bei der IDF tätig war, dass die israelischen Streitkräfte (IDF) „zurückgelassen wurden, ohne eine Antwort auf zukünftige Kriege zu haben“ und sich „auf die Kriege der Vergangenheit vorbereiten, nicht auf die Kriege der Zukunft“.

Brik, ein langjähriger Kritiker der israelischen Militärdoktrin, warf der israelischen Regierung vor, das Land auf einen katastrophalen Weg zu führen.

„Mit einer politischen und militärischen Führung dieser Art brauchen wir keine äußeren Feinde; sie werden uns mit ihrer Dummheit ins Unglück stürzen“, warnte er.

„Wir könnten bald einen Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt, und dann bleibt uns nur noch, zu unserem Gott zu beten, dass er uns zu Hilfe kommt, und dann werden wir alle zu Messiasse, die um Wunder beten.“

Der pensionierte General ging direkt auf den anhaltenden Krieg in Gaza ein, der nun in den zwanzigsten Monat geht, und wies die offiziellen israelischen Behauptungen über Fortschritte zurück.

In Bezug auf die jüngste Militäroperation mit dem Namen „Operation Gideons Streitwagen“ schrieb Brik: „Genauso wie die politischen und militärischen Führungskräfte die Öffentlichkeit während des gesamten Krieges belogen und immer wieder erklärten, es sei nur eine Frage von Tagen, bis die Hamas kapitulieren würde, werden auch jetzt noch dieselben Lügen der politischen und militärischen Führungskräfte verbreitet.“

Er fügte hinzu: „Es vergeht kein Tag, an dem unsere Soldaten nicht getötet oder verwundet werden … Wir werden verstehen, in welche schreckliche Tragödie diese Gruppe und ihre Freunde, die aus der Bahn geraten sind und mit schockierender Verantwortungslosigkeit handeln und unter jeder Kritik stehen, das israelische Volk führen.“

Der vielleicht vernichtendste Teil von Briks Kritik war sein unverblümtes Eingeständnis der Niederlage: „Eine Armee, die sich als die stärkste im Nahen Osten behauptet hat, wurde von der Hamas besiegt – ein schwerer Schlag für Israels Abschreckung gegenüber seinen Feinden, der unsere Feinde an unseren Grenzen ermutigen wird, sich auf einen Krieg gegen uns vorzubereiten.“

Brik argumentiert, dass Israels strategische Entscheidungen – insbesondere seine übermäßige Abhängigkeit von Luftwaffe und die Vernachlässigung der Bodentruppen und Raketentechnologie – das Militär unvorbereitet für die moderne Kriegsführung gemacht haben.

Er verwies auf die jüngsten Drohnenangriffe der Ukraine auf russische Luftwaffenstützpunkte als Paradigmenwechsel in der globalen Militärdoktrin, während Israel weiterhin Milliarden in veraltete Technologien investiert.

„Selbst nach all den Lehren, die wir aus dem ‚Eisernen Schwert‘-Krieg gezogen haben, der bewiesen hat, dass es unmöglich ist, Kriege allein mit Flugzeugen zu gewinnen, investieren wir weiterhin vierzig Milliarden Dollar in den Kauf von Flugzeugen“, schrieb Brik und warnte, dass „bemannte Flugzeuge ihren Platz an Schwärme unbemannter Luftfahrzeuge verlieren“.

Er wies darauf hin, dass China mittlerweile bis zu 700.000 Angriffsdrohnen pro Monat produziert, während Israel auf ähnliche technologische Veränderungen nicht vorbereitet ist. „Die Luftrevolution ist bereits da“, erklärte Brik.

Im Gazastreifen sei die militärische Strategie Israels weitgehend gescheitert. „Die IDF ist fast nicht in der Lage, der Hamas Schaden zuzufügen, sondern trifft vor allem unbeteiligte Bewohner Gazas, die hauptsächlich unter den Bombenangriffen der Luftwaffe leiden“, schrieb Brik und fügte hinzu, dass Hamas-Kämpfer sich in Tunneln frei bewegen können, während die israelischen Streitkräfte weiterhin hohe Verluste erleiden.

„In der Zwischenzeit werden die Entführten in den Tunneln sterben und viele weitere unserer Soldaten werden verwundet und getötet werden.“

Der ehemalige General warnte auch vor einem bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch. „Das Finanzministerium gibt bekannt, dass bei diesem Tempo innerhalb weniger Wochen der Staatshaushalt erschöpft sein wird … und wir haben noch nicht einmal die Jahresmitte erreicht.“

Brik schloss mit einer düsteren Prognose: „Sie führen das israelische Volk in den kollektiven Selbstmord.“

(The Palestina Chronicle)

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …