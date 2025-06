Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.haaretz.com/opinion/2025-06-09/ty-article-opinion/.premium/theres-no-way-to-explain-this-war-away/00000197-510c-debf-a39f-759d9ece0000



Meinung |

Es gibt keine Möglichkeit, diesen Krieg wegzuerklären

Um den Krieg zu beenden, muss die Welt die Verschleierungstaktiken der Hasbara durchschauen – und wir sollten die Schichten der Verleugnung durchbrechen. Wir sollten den Tatsachen ins Auge sehen. Denn dies ist kein Krieg, dies ist ein Massaker mit dem Ziel der ethnischen Säuberung.

Trauernde tragen die Leichen von Kindern der Familie Al-Arabeed, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, auf einem Friedhof in Gaza-Stadt im vergangenen Monat. Bildnachweis: Dawoud Abu Alkas/Reuters

Hagai El-Ad

9. Juni 2025, 8:11 Uhr IDT

Angesichts unangenehmer Tatsachen verteidigen wir uns oft, indem wir die Realität leugnen. Hier ist eine unangenehme Tatsache: Die Kinder von Gaza haben keinerlei Verteidigungsmöglichkeiten. Bis heute haben sich in dem Gazastreifen unzählige ihrer kleinen Leichen angehäuft: mehr als 16.000 Kinder.

Daher die Leugnung: Man könne diesen Zahlen nicht trauen, sagen wir, da es sich um Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza handelt – also um Zahlen der Hamas. Gut. Nehmen wir also an, die Zahlen seien doppelt so hoch. In diesem Fall hätten wir „nur” 8.000 Kinder getötet. Fühlen wir uns jetzt besser?

Nicht so gut, wie wir uns gefühlt hätten, wenn der Verteidigungsminister nur die Militärstaatsanwältin Yifat Tomer-Yerushalmi auf der jüngsten Konferenz der israelischen Anwaltskammer hätte auftreten lassen. Tatsächlich sorgte die Verweigerung des Ministers, die Militärstaatsanwältin ihre jährliche Rede vor der israelischen Anwaltschaft halten zu lassen, für empörte Schlagzeilen – also lassen Sie uns der Empörung auf den Grund gehen.

Hätte die Öffentlichkeit nur das Privileg gehabt, Tomer-Yerushalmi zuzuhören, hätten wir sicherlich verstanden, dass all diese Kinder rechtmäßig getötet wurden. Selbst die Kinder aus dieser Familie, die verbrannt sind, oder die aus der anderen Familie, oder die aus der anderen. Wir hätten es verstanden und uns sogar besser gefühlt.

Doch anstatt ihr zu erlauben, alles sorgfältig zu erklären, entschied sich der Verteidigungsminister, „ihre Autonomie zu untergraben“, und nun stürzen sich alle Hasbara- und Rechtsgenies herbei und bieten der Regierung kostenlos PR-Beratung an.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz bei der jährlichen Gedenkfeier zum Holocaust-Opfergedenktag in Jerusalem Anfang dieses Jahres. Bildnachweis: Naama Grynbaum

Und sie schreien wütend, dass der Minister nichts versteht und dass es besser gewesen wäre, den Militärstaatsanwalt erklären zu lassen, denn dann würden die Nudniks in Den Haag, Brüssel und Paris Tomer-Yerushalmi glauben.

Das heißt, sie würden uns glauben, dass all diese Tausenden von Kindern – wie viele es auch immer waren, wer kann sie schon zählen? – proportional und in Übereinstimmung mit allen Gesetzen des humanitären Völkerrechts in die Luft gesprengt, verbrannt oder unter den Trümmern eines Gebäudes begraben wurden (gibt es überhaupt noch Gebäude, die in dem Gazastreifen stehen?).

Militärstaatsanwältin MG Yifat Tomer-Yerushalmi auf der Konferenz der Anwaltskammer im letzten Jahr. Bildnachweis: Rami Shllush

Hätten sie sie nur gelassen, hätte die Militärstaatsanwältin alles so gut erklären können. Ich weiß das, weil sie es auf der Konferenz der Anwaltskammer im letzten Jahr so wunderbar erklärt hat!

Natürlich gab es damals mehrere tausend kleine Leichen weniger zu erklären, aber selbst dann war es schon eine Herausforderung. Kein Amateur hat jemals die Leiche eines kleinen Kindes wegdiskutiert, um unseren Nationaldichter Haim Nahman Bialik zu paraphrasieren. Und die Erklärungen unserer Anwälte sind definitiv nicht amateurhaft: Sie gehören zu einer elitären Gattung.

Angehörige eines palästinensischen Kindes, Massa Abed, 4, das bei einem Luftangriff der israelischen Armee auf den Gazastreifen getötet wurde, tragen ihre Leiche im Al-Aqsa-Krankenhaus in Deir al-Balah, Gaza, im April. Bildnachweis: Abdel Kareem Hana/AP

In ihrer Rede vor einem Jahr sprach Tomer-Yerushalmi von „der Reinheit unserer Waffen” (gut!) und erklärte, dass „die IDF unermüdlich daran arbeitet, den Schaden für die Zivilbevölkerung zu begrenzen” (noch besser!), und sie fügte hinzu, dass „die Behauptung, Israel verfolge eine absichtliche Politik der Aushungerung, zu einer Zeit, in der die IDF enorme Anstrengungen unternimmt, um die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen sicherzustellen, absurd ist”. (Fingerleckerfein!) und uns sogar mit den Worten „Dieser Krieg ist außergewöhnlich, auch weil er der legalste Krieg ist, den wir je erlebt haben“ beschwichtigte. Ich hörte mir all diese Erklärungen an, verstand sie und fühlte mich gut dabei.

Ein Gedanke schlich sich in meinen Kopf: Die Erklärungen vor einem Jahr waren in der Tat wunderbar, keine Frage. Aber dennoch sind seitdem so viele Tausende Kinder gestorben, und das ist irgendwie unangenehm.

Wie MK Tzvi Succot sagte: „Es ist möglich, in einer Nacht 100 Gazaner zu töten, und das interessiert niemanden.“ Doch so tröstlich seine Worte auch waren, schlich sich ein weiterer beunruhigender Gedanke in mein Herz: Wem sollten wir dankbar sein, dass es möglich ist, in einer einzigen Nacht 100 Gazaner zu töten – wenn auch manchmal sehr kleine Gazaner – und dass das niemanden interessiert?

Palästinensische Kinder stehen Schlange, um ihre Behälter mit Wasser zu füllen, im Al-Rimal-Viertel in Gaza-Stadt im zentralen Gazastreifen, letzten Monat. Bildnachweis: Omar Al-Qattaa/AFP

Was uns interessieren sollte, ist Folgendes: Den Krieg beenden. Wenn wir den Krieg nicht beenden, werden wir heute Nacht weitere „100 Gazaner“ töten. Und morgen Nacht, und übermorgen Nacht und in der Nacht danach.

Um den Krieg zu beenden, muss die Welt die Verschleierungstaktiken der Hasbara durchschauen – und wir sollten die Schichten der Verleugnung durchbrechen. Wir sollten den Tatsachen ins Auge sehen. Denn dies ist kein Krieg, dies ist ein Massaker mit dem Ziel der ethnischen Säuberung.

Es gibt keine Möglichkeit, dies wegzuerklären, egal wie sehr der Generalstaatsanwalt der Armee, der Generalstaatsanwalt oder die Richter des Obersten Gerichtshofs in juristischer Fachsprache schwadronieren.

Muss man wirklich lesen, wie die Armee „Vorfälle, bei denen Schäden an Unterkünften für Vertriebene gemeldet wurden”, untersucht, um zu verstehen, dass all dies nur ein Vorwand ist, um zu leugnen, zu verdummen und zu verzögern, damit wir eine weitere Nacht lang Kinder abschlachten können und am nächsten Morgen aufwachen und uns irgendwie noch in den Spiegel schauen können – und vor allem ohne internationale Sanktionen?

MK Tzvi Succot spricht in der Knesset. Bildnachweis: Sraya Diamant

Ergreifen Sie das Podium, Verteidigungsminister Israel Katz. Schnappen Sie sich das Mikrofon, MK Tzvi Succot.

Sie sind Sprecher der Wahrheit. Dank Ihnen und Ihren Kollegen besteht die Chance, die Blase der selbstgerechten Verleugnung zum Platzen zu bringen, als wäre Israel ein gesetzestreuer Staat, als würden die Oberhäupter seines Rechtssystems gewissenhaft das Völkerrecht einhalten, als wären Bezalel Smotrich und Co. wilde Extremisten und Tomer-Yerusalmi & Co. die „Guten“. Beide Seiten töten Kinder. Jede Nacht. Gesegnet seien die Sanktionen, die 1.000 Kinder vor dem Tod retten, die 100 Kinder retten, die 10 retten, die ein Kind retten. Weiterlesen in haaretz.com

Übersetzt mit Deepl.com

