Die Hauptursache für den 7. Oktober war Donald Trump. Hier ist der Beweis, von Mike Whitney – The Unz Review

Niemand ist mehr für die Anschläge vom 7. Oktober verantwortlich als Donald Trump. Es war Trump, der die Abraham-Abkommen initiierte, die darauf abzielten, die Palästinafrage „verschwinden zu lassen“ und der Zweistaatenlösung einen Dolchstoß ins Herz zu versetzen. Indem er arabische Führer zu bilateralen Abkommen verführte, die frühere Verpflichtungen zur Errichtung eines souveränen palästinensischen Staates abschüttelten, machte sich Trump daran, die palästinensischen Bestrebungen zu zerschlagen und das Thema für immer zu beseitigen. Angesichts der zunehmenden Isolation und Bedeutungslosigkeit schlug die Hamas um sich, in der Hoffnung, dass die internationale Gemeinschaft Notiz davon nehmen und ihr zu Hilfe kommen würde. Kurz gesagt, die Hauptursache für den 7. Oktober waren Trumps Abraham-Abkommen, die vorgetäuschte Friedensinitiative, die den Weg für einen Völkermord ebnete.

Es ist erwähnenswert, dass Joe Biden einen Großteil dieser Analyse bestätigte, als er am 25. Oktober meinte:

„Ich bin überzeugt, dass einer der Gründe, warum die Hamas zum jetzigen Zeitpunkt angegriffen hat, in den Fortschritten liegt, die wir bei der regionalen Integration für Israel und der regionalen Integration insgesamt gemacht haben …“

Mit „regionaler Integration“ bezieht sich Biden auf die Abraham-Abkommen, die als Möglichkeit für arabische Länder beworben wurden, ihre Beziehungen zu Israel zu „normalisieren“ und „den Friedensprozess im Nahen Osten voranzutreiben“. Aber lassen Sie sich nicht von dem Hype täuschen. Die Abkommen waren lediglich Phase 2 von Trumps einseitigem Geschenk an Israel. Wie einige Leser sich vielleicht erinnern, sah Phase 1 von Trumps sogenanntem Nahost-Friedensplan „ein vereinigtes Jerusalem als Hauptstadt Israels und die israelische Souveränität über das Jordantal und die wichtigsten jüdischen Siedlungen im Westjordanland vor, was einer Annexion von etwa 30 % des Territoriums gleichkommt. Den Palästinensern wurden einige Wüstengebiete nahe der ägyptischen Grenze, eine begrenzte Souveränität und ein nicht zusammenhängender Staat mit zahlreichen israelischen Enklaven zugestanden …“

Mit einer Handbewegung brach Trump also mit all seinen Vorgängern im Präsidentenamt, mit allen anwendbaren UN-Resolutionen und mit der traditionellen US-Außenpolitik der letzten fünf Jahrzehnte. Und das war erst der Anfang, denn – wie wir jetzt wissen – haben die Abraham-Abkommen die Dominosteine in Bewegung gesetzt, die unweigerlich zur Zerstörung des Gazastreifens und zur Vertreibung von zwei Millionen Zivilisten führten. Als Verfasser der Abkommen ist Trump maßgeblich für die sich abzeichnende Katastrophe verantwortlich.

Man sollte bedenken, dass die Abkommen wirklich nichts mit Frieden oder Normalisierung zu tun hatten. Wie Dana El Kurd, Senior Fellow am Arab Center, sagte: „Die Abraham-Abkommen als ein ‚Friedensabkommen‘ darzustellen, das die Stabilität zwischen den Unterzeichnern erhöht, ist bewusst irreführend. Sicherlich kann die Normalisierung der Beziehungen zwischen Arabern und Israelis nicht als ‚Friedensabkommen‘ betrachtet werden, sondern sollte eher als autoritäres Konfliktmanagement verstanden werden. Durch diese Linse ist es möglich, klarer zu verstehen, wie die Abkommen die Landschaft der Region verändert haben und warum die Verfolgung einer solchen Politik zu einer unhaltbaren Zukunft führt.

„Autoritäre Konfliktbewältigung“? Was bedeutet das?

Es bedeutet, dass die Anreize für die Teilnahme an den Abkommen mehr mit der Stärkung der inneren Unterdrückung als mit der Förderung des regionalen Friedens zu tun hatten. Hier ist noch mehr:

Zum Beispiel haben die VAE ihr Engagement mit israelischen Unternehmen, die auf repressive Technologien spezialisiert sind, ausgeweitet und in die israelische Verteidigungsindustrie investiert. Die marokkanische Regierung hat die Normalisierung in ähnlicher Weise genutzt, um ähnliche Kapazitäten zu erwerben. In einigen Fällen waren die Auswirkungen sehr direkt zu spüren, da Journalisten, Aktivisten und Intellektuelle ins Visier genommen und oft inhaftiert wurden. Dies ist eine Win-win-Situation für Israel und die Unterzeichnerstaaten. Die arabischen Regime können gegen alle verbleibenden Spuren von Dissens in der Region vorgehen, und Israel kann Investitionen in seine Verteidigungs- und Cybersicherheitsindustrie erleichtern und gleichzeitig dazu beitragen, Räume zu minimieren, die seiner Rolle in der Region und seiner anhaltenden Unterdrückung der Palästinenser kritisch gegenüberstehen.

Um es klar zu sagen: Israel ist nicht die einzige Quelle für Überwachungs- oder andere repressive Technologien, und arabische Regierungen haben sich sicherlich auch nach anderen Quellen umgesehen. Dennoch verschärft die arabisch-israelische Normalisierung diese Dynamik und erhöht die Kapazitäten dieser Regime durch die Diversifizierung ihrer Unterstützungsquellen. Bewertung der Abraham-Abkommen drei Jahre später , The Arab Center

Die Abraham-Abkommen sind also kein Versuch, „den Friedensprozess im Nahen Osten voranzutreiben“, sondern ein Plan zur Stärkung der tyrannischen Diktaturen, die die USA und Israel zur Förderung ihrer regionalen Agenda benötigen. Das bedeutet, dass die einzige Normalisierung, die stattfindet, die Normalisierung der 75-jährigen Besatzung und des anhaltenden Abschlachtens palästinensischer Frauen und Kinder ist. Und es kommt noch schlimmer:

Die arabisch-israelische Normalisierung als eine Form von „Frieden“ zu bezeichnen, ist daher ungenau. Vielmehrhandelt es sich um einen Prozess, der echte Verhandlungen und tiefere Überlegungen zu den Gründen des Konflikts ablehnt und stattdessen staatlichen Zwang und Macht einsetzt, um verschiedene Ziele zu erreichen.Mit anderen Worten: Die Abraham-Abkommen und alles, was seitdem folgte, können nur als autoritäre Konfliktbewältigung angesehen werden … (denn) jede Normalisierung der Beziehungen zu Israel bringt Unterdrückung mit sich, da die Regime beginnen, proaktiv gegen diejenigen vorzugehen, die sich dieser Entwicklung widersetzen würden … Bewertung der Abraham-Abkommen, drei Jahre später, The Arab Center

Und wer würde sich der Normalisierung der Beziehungen zu Israel widersetzen?

So gut wie jeder Araber im Nahen Osten, das ist die Antwort.

Und das bringt uns zu unserem nächsten Punkt …

Wie jeder, der die Entwicklungen in der Region verfolgt hat, weiß, hatte Israel nie die Absicht, die UN-Resolution 242 umzusetzen oder die Gründung eines palästinensischen Staates zuzulassen. Die Abraham-Abkommen wurden von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ins Leben gerufen, der die UN-Resolutionen umgehen und die Palästinafrage ein für alle Mal aus der Welt schaffen wollte. Dies war Trumps grundlegende Strategie und zwang die Hamas zu drastischen Maßnahmen, um den Normalisierungsprozess zu stören und gleichzeitig die Aufmerksamkeit wieder auf Palästina zu lenken.

Wir haben bereits erwähnt, dass Trumps zynisch als „Deal des Jahrhunderts“ bezeichneter Deal die Hamas davon überzeugte, dass das palästinensische Volk vor einer existenziellen Krise stehe, die nur durch einen massiven Angriff abgewendet werden könne, der andere Länder dazu zwingen würde, sich direkt zu beteiligen. Das war der Grund für die Anschläge vom 7. Oktober. Dennoch haben nur wenige Analysten den Schwindel durchschaut und die Wahrheit über die tatsächlichen Ereignisse aufgedeckt. Branko Marcetic ist einer dieser Journalisten, der die Details von Trumps Betrug in einem fesselnden Artikel auf Responsible Statecraft aufgedeckt hat. Hier ein Auszug aus seinem Artikel:

… das US-Heimatschutzministerium unter Donald Trump warnte im Oktober 2020, dass terroristische Gewalt unmittelbar bevorstehe… (DHS) verwies auf die Abraham-Abkommen: die von den USA angeführten Bemühungen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn… Die daraus resultierenden Abraham-Abkommen wurden, zumindest in der neokonservativen Welt, als Geniestreich angesehen. Anstatt eine Lösung für die scheinbar unlösbare Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit zu finden, wurde sie einfach beiseitegeschoben.

Die Unterzeichner ließen diese langjährige Vorbedingung fallen, als sie die diplomatischen Beziehungen wiederherstellten und die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Israel vertieften, während Trump sie mit Belohnungen überschüttete, wie einem Waffengeschäft für die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und der Anerkennung der Annexion der Westsahara durch Marokko durch die USA. Damit wurde die Arabische Friedensinitiative der saudischen Regierung, die seit ihrer Einführung im Jahr 2002 die Grundlage für das Programm der arabischen Welt zur Lösung des Konflikts bildete und die Palästinenser in den Mittelpunkt stellte, praktisch verdrängt.

Die grundlegende und zynische Annahme der neuen Normalisierungsabkommen war, dass die Notlage der Palästinenser sowohl von den Regierungen der Region als auch von der internationalen Gemeinschaft sicher ignoriert und vergessen werden könnte und würde … Als die arabischen Staaten allmählich begannen, ihre Beziehungen zu Israel zu vertiefen, rückten sie zunehmend von ihren historischen Positionen ab …

wurde der Normalisierungsprozess trotz dessen, was früher als inakzeptable Provokation sowohl gegen die Palästinenser als auch gegen den Islam selbst angesehen worden wäre, von den Befürwortern der Abkommen als Beweis dafür gefeiert, dass die anhaltende Unterdrückung der Palästinenser tatsächlich sicher ignoriert werden könnte. Aber die Palästinafrage konnte nicht einfach weggewünscht werden, und die Unterzeichnung der Abkommen führte zu einer Reihe von Widersprüchen, die die Spannungen schürten, die am 7. Oktober ausbrachen.

Die Palästinenser selbst, die in Meinungsumfragen sowohl von der Palästinensischen Autonomiebehörde als auch von der Hamas als „Verrat“, „verräterischer Dolchstoß“ und „schwerer Schaden“ bezeichnet wurden. Die Hamas forderte außerdem „einen integrierten Plan, um die Normalisierung zu Fall zu bringen“. …….

Während die Hamas diese Operation Berichten zufolge seit zwei Jahren plante und behauptete, sie sei durch die jahrelange Gewalt in Al-Aqsa motiviert, kann ihr Angriff auch nicht ohne den parteiübergreifenden Vorstoß zur israelisch-arabischen Normalisierung auf Kosten der Palästinenser und die Empörung, Wut und Verzweiflung, die er ausgelöst hat, verstanden werden.

Klar ist, dass die außergewöhnliche Gewalt der Hamas, der drohende regionale Krieg, den sie auslösen könnte, sowie die großen pro-palästinensischen Proteste in den arabischen Ländern als Reaktion auf die israelische Bombenkampagne zeigen, dass fast alle Annahmen, die den Abraham-Abkommen zugrunde lagen, katastrophal falsch waren, nicht zuletzt die Vorstellung, dass eine Abkehr von den Palästinensern zu einem friedlicheren Nahen Osten führen würde. Vergessen Sie den „Frieden“, haben die Abraham-Abkommen den Weg für den Israel-Gaza-Konflikt geebnet?Responsible Statecraft

Hervorragende Zusammenfassung, aber lassen Sie uns rekapitulieren:

Beamte des Heimatschutzministeriums warnten Trump, dass sich Ärger zusammenbraue, weil die Abraham-Abkommen „terroristische Gewalt“ schürten. (Der 7. Oktober kam also nicht unerwartet. Er wurde vorhergesagt.) Das Heimatschutzministerium äußerte seine Besorgnis darüber, dass die Abkommen „keine Lösung für die Frage der palästinensischen Eigenstaatlichkeit finden, sondern diese einfach beiseiteschieben …“ (Auch hier wurde die unmittelbare Ursache des 7. Oktober identifiziert, aber ignoriert.) Anstatt die Palästinafrage fair und rational anzugehen, „überhäufte Trump die (arabischen Führer) mit Belohnungen“, mit der klaren Absicht, ihre Unterstützung zu erzwingen. (Klingt nach Bestechung) „Als die arabischen Staaten begannen, ihre Beziehungen zu Israel allmählich zu vertiefen, rückten sie zunehmend von ihren historischen Positionen ab“, was sich auf den arabischen Friedensvorschlag von 2002 bezieht, der alle arabischen Staaten dazu verpflichtete, sich der Normalisierung mit Israel zu widersetzen, bis Israel der Gründung eines palästinensischen Staates auf seit 1967 besetztem Land zustimmt. Die Hamas forderte außerdem „einen integrierten Plan, um die Normalisierung zu Fall zu bringen“. (Sehr wichtig.) Die Hamas bezeichnete die „Normalisierung“ (die Abraham-Abkommen) als existenzielle Bedrohung, der entgegengewirkt werden müsse. Der „Angriff der Hamas kann auch nicht ohne den parteiübergreifenden Vorstoß zur israelisch-arabischen Normalisierung auf Kosten der Palästinenser und die Empörung, den Zorn und die Verzweiflung, die er ausgelöst hat, verstanden werden“. Kurz gesagt, die Abraham-Abkommen waren der Auslöser für die Anschläge vom 7. Oktober.

Ein letzter Gedanke:

Es gibt einen weiteren interessanten Aspekt der Anschläge vom Oktober, der von den Mainstream-Experten weitgehend ignoriert wurde, und er hängt mit dieser einen kurzen Frage zusammen: Was war das strategische Ziel der Anschläge vom 7. Oktober?

Was wollte die Hamas erreichen?

Die Medien möchten uns glauben machen, dass die Hamas überhaupt kein strategisches Ziel hatte, dass sie einfach nur „Juden töten oder gefangen nehmen“ wollte, um einem zutiefst rassistischen Drang nachzugeben. Aber das ist Unsinn. Wir haben bereits gezeigt, dass Trump der Beschlagnahme von mehr palästinensischem Land zugestimmt hatte, während er gleichzeitig die Beziehungen der Palästinenser zu ihren arabischen Nachbarn aktiv sabotierte. Das beweist, dass die Hamas mit dem Rücken zur Wand stand, nicht Israel. Die Eigenstaatlichkeit der Palästinenser stand kurz vor der Auslöschung, wenn keine Schritte unternommen wurden, um den Lauf der Ereignisse umzukehren und zu verhindern, dass die Palästinenser weiter isoliert, ausgegrenzt und „verschwinden“ würden.

Aber wie konnte eine kleine, schlecht bewaffnete Miliz etwas tun, das das von Israel und seinem Supermacht-Freund angestrebte Ergebnis wesentlich verändern könnte?

Das war das Rätsel, mit dem die Hamas konfrontiert war, und deshalb entschied sie sich für eine verzweifelte Strategie, die darin bestand, Israel zu einer Überreaktion zu provozieren, die es dem Rest der Welt ermöglichen würde, die Unmenschlichkeit und Bösartigkeit des zionistischen Staates zu erkennen. Das war das Ziel, und wir wissen, dass es das Ziel war, weil der Plan vom politischen und militärischen Führer der Hamas, Yahya Sinwar, sehr detailliert vorgestellt wurde. Er veröffentlichte die folgende Erklärung in einem kurzen Video auf Twitter. Er sagte Folgendes:

„Innerhalb eines begrenzten Zeitraums von Monaten – der meiner Schätzung nach ein Jahr nicht überschreiten wird – werden wir die Besatzung dazu zwingen, sich zwei Optionen zu stellen: Entweder zwingen wir sie, das Völkerrecht umzusetzen, internationale Resolutionen zu respektieren, sich aus dem Westjordanland und Jerusalem zurückzuziehen, die Siedlungen abzubauen, die Gefangenen freizulassen und die Rückkehr der Flüchtlinge zu gewährleisten, um die Gründung eines palästinensischen Staates auf den 1967 besetzten Gebieten, einschließlich Jerusalem, zu erreichen, oder wir bringen diese Besatzung in einen Zustand des Widerspruchs und der Kollision mit der gesamten internationalen Ordnung, isolieren sie auf extreme und mächtige Weise und beenden ihre Integration in der Region und der ganzen Welt, um den Zusammenbruch, der in den letzten Jahren an allen Fronten des Widerstands stattgefunden hat, anzusprechen.“ SuppressedNews

Die obige Erklärung legt Sinwars Strategie in klarer, unmissverständlicher Prosa dar. Der 7. Oktober war eine klare Provokation, die darauf abzielte, sich Israels unstillbaren Appetit auf Gewalt und Blutvergießen zunutze zu machen. Sinwar wusste nicht nur, dass Israel überreagieren würde, er rechnete damit. Er erwartete, dass sie genau das tun würden, was sie in den letzten 15 Monaten getan hatten: alles auf ihrem Weg zerstören, Zehntausende Zivilisten töten und den gesamten Gazastreifen in Schutt und Asche legen. Die Überreaktion Israels war die einzige Möglichkeit für die Hamas, der palästinensischen Sache neues Leben einzuhauchen, denn nur so konnte sie die Sympathie und Unterstützung der internationalen Gemeinschaft gewinnen. Das war die Strategie von Sinwar in Kürze: Israel provozieren und hoffen, dass andere Nationen sich moralisch verpflichtet fühlen, einzugreifen und das Gemetzel zu beenden. Es war ein riskantes Unterfangen, aber es war die einzige Option.

Tatsächlich war Sinwars Strategie weitgehend erfolgreich, abgesehen von der Tatsache, dass Washington alle Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Lösung der Krise, zur Entsendung von Friedenstruppen oder zur Umsetzung der einschlägigen UN-Resolutionen blockiert hat. Dennoch befindet sich Israel (wie Sinwar es vorhergesagt hat) „in einem Zustand des Widerspruchs und der Kollision mit der gesamten internationalen Ordnung und ist auf extreme und mächtige Weise isoliert“. Jüngste Umfragen deuten auf einen deutlichen Rückgang der weltweiten Unterstützung für Israel hin (eine Umfrage von Morning Consult ergab, dass die positive Einstellung zu Israel seit dem Krieg in 42 von 43 befragten Ländern abgenommen hat) und der Reputationsschaden (für Israel) wird von Tag zu Tag schlimmer. Wenn es einen Versuch gibt, Gaza „zu säubern“ (wie Trump es ausdrückte), dann wird Israel auf Jahrzehnte hinaus, vielleicht für immer, als globaler Paria gebrandmarkt werden. Und auch wenn diese Bezeichnung die Israelis heute vielleicht nicht stört, werden sie irgendwann erkennen, wie sie ihre umfassenderen Interessen und ihr kollektives Selbstwertgefühl untergräbt. Letztendlich wird Israel entweder internationale Resolutionen und das humanitäre Völkerrecht einhalten oder sich einer schmerzhaften Zukunft in Not, Isolation und Schande stellen müssen.

Auf jeden Fall verfolgte Sinwar eindeutig die einzige Strategie, die Aussicht auf Erfolg hatte. Tatsächlich hätte er es schaffen können, wenn Washington seine umfangreiche Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben und anderen tödlichen Waffen zurückgehalten hätte. Aber jetzt, da die USA zu einer Partei des Völkermords geworden sind, wird der Kampf um die Eigenstaatlichkeit zwangsläufig länger dauern. Es wird dieselbe Entschlossenheit und Beharrlichkeit erfordern, die das palästinensische Volk seit Beginn des Konflikts vor 76 Jahren an den Tag gelegt hat. Letztendlich werden sie siegen.