PATRICK LAWRENCE: Wo sind all die Liberalen hin?

Von Patrick Lawrence

Sonderbeitrag für Consortium News

29. Januar 2025

Der neue liberale Konsens, der aus einer gemeinsamen „Erschöpfung“ entstanden ist, besagt, dass es an der Zeit ist, „abzuschalten“, „eine Pause zu machen“ oder einfach die Augen und Ohren zu verschließen.

Capital slurry. (Michael Galkovsky, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Ich kann mir einfach nicht erklären, wie amerikanische Liberale und „Progressive“ – „Pogwessives“, wie der verstorbene Alexander Cockburn sie nannte – funktionieren.

Sie tun nichts, wenn sie mit katastrophalen Ereignissen konfrontiert sind, und nennen das harte Arbeit. Wenn sich dann der politische Prozess (so wie er ist) radikal zum Schlechten wendet und es ernsthafte Arbeit zu leisten gibt, verkünden sie, dass sie erschöpft sind und „eine Pause“ von allem machen müssen.

Und dann fahren sie nach Mexiko-Stadt, Barbados oder in die Cotswolds.

Ich verstehe das nicht. Wenn es hart auf hart kommt, besorgen sich Liberale … Tickets nach Santorin oder Sizilien.

Ich schlage eine kurze Untersuchung des Verhaltens von Liberalen während der Biden-Jahre vor und jetzt, da Donald Trump sein Amt antritt, nicht als eine Angelegenheit der Lächerlichkeit, obwohl es an diesem Punkt viel in der Kultur des amerikanischen Liberalismus gibt, das lächerlich ist. Nein, meine Sorge gilt den größeren Auswirkungen dessen, was auf Massenfrivolität hinausläuft.

Liberale sind mir noch nie als besonders verlässliche Gruppe aufgefallen. Ihre erklärten Positionen und „Werte“ – ein lächerliches Wort an sich – sind traditionell immer von höchster Qualität. Aber sie geben so häufig und vorhersehbar der Reaktion nach.

Die Liberalen des Kalten Krieges erwiesen sich in dieser Hinsicht als die Schlimmsten: Sie waren immer bereit, sich hinter die konservativen Kalten Krieger zu stellen, wenn authentische politische Prinzipien in Frage gestellt wurden.

Okay, das ist eine lange, traurige Geschichte. Aber seit den Clinton-Jahren in den 1990er Jahren hat sich die Lage geändert. Kapitulation selbst ist zur Position, zum Wert geworden.

Dies wurde völlig offensichtlich, als Hillary Clinton – Kriegstreiberin, Interventionistin, Putschistin, rundum autoritär – eine prominente Stimme unter den liberalen Eliten einnahm. Seit der politischen Saison 2016 haben Liberale, und das ist kaum zu übersehen, … Kriege, Interventionen, Staatsstreiche, Zensur und einen gewissen autoritären Wohlfühl-Charakter energisch befürwortet.

Sie betrachten das Militär und die „Geheimdienstgemeinschaft“ – ein Begriff, der die liberale Umarmung widerspiegelt – als ihre Verbündeten und Freunde. Sie sind, kurz gesagt, die direkten Nachkommen der Liberalen des Kalten Krieges der vergangenen Jahrzehnte.

Ich verspüre den starken Drang, den folgenden Satz zu schreiben: Amerikanische Liberale vertrauen der Central Intelligence Agency.

Klar, einfach, kahl und kühn, unwiderlegbar. Nur sieben Wörter vermitteln einen nützlichen Eindruck davon, wie weit die Dinge fortgeschritten sind. Und Sie werden jetzt wissen, was ich mit „lächerlich“ meine.

Die vierjährige Regierungszeit des Biden-Regimes und die Wahl von Trump im vergangenen November veranlassen uns, eine Mischung aus Lächerlichkeit und Kritik, vielleicht sogar Ernsthaftigkeit, zu verwenden, wenn wir die Kultur der Liberalen charakterisieren.

Offizielles Antrittsporträt von Präsident Donald, 15. Januar. (Daniel Torok, Wikimedia Commons, Public domain)

Wir haben in dieser Zeit den Zusammenbruch selbst des schwachen, schläfrigen Liberalismus der Vergangenheit erlebt. Ich sehe einen qualitativen Unterschied, den ich damit sagen will, zwischen dem Liberalismus von früher und dem, was in den letzten Jahren aus dem Liberalismus geworden ist.

Der Liberalismus, wie wir ihn aus unseren Fenstern sehen, scheint heute kaum mehr als aus Performance und Signifikanten zu bestehen. Es gibt Posen und autorisierte Reden, und es gibt Konsummuster, die von liberalen Medien als eine Art Semiologie bestätigt werden.

Schauen Sie sich eine beliebige Tagesausgabe der New York Times an: Was im Grunde genommen die Gütesiegel der heutigen Good Housekeeping sind – „T-Shirts, die wir lieben“, das richtige Olivenöl, „unser Lieblings-Bananenbrot“ – hat einen deutlich höheren Stellenwert als alles, was nach Anzahl der Spaltenzeilen als ernsthafte Nachrichten durchgeht.

Und vor allem gibt es eine erschreckend unterwürfige Autoritätshörigkeit, wobei der Rest nur eine Unterkategorie davon ist. Und das wiederum führt bei den Liberalen zu einer Mischung aus Handlungsunwilligkeit und Handlungsunfähigkeit, einer Lähmung.

Man konnte den Abgleiten des Liberalismus in Richtung Überheblichkeit in all diesen vermeintlich panischen Schreien lesen, als Trumps Schwung während der politischen Saison 2024 zunahm. Faschist, Tyrann, Totalitarist, Diktator und vor allem eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie: Es war alles sehr ernst, von historischem Ausmaß.

Aber ich musste mich fragen, was all die Leute, die diese Dinge sagten, gegen eine so bedrohliche Aussicht wie eine zweite Amtszeit von Trump unternahmen. Ich konnte nicht viel finden; es war alles bedeutungslos. Das Aussprechen reichte irgendwie aus, alles, was man tun musste, war politisches Handeln.

Um die Sache einmal anders zu betrachten: Während die Aussicht auf eine Präsidentschaft Trumps große Besorgnis auslöste und abgesehen von der Minderheit, die für ihre Prinzipien eintrat und auf Universitätsgeländen und anderswo demonstrierte, schienen die Liberalen wenig zu sagen zu haben, während Joe Biden die Vereinigten Staaten in einen Völkermord hineinrissen.

Wo waren diese Leute? Das möchte ich immer noch wissen.

Es reichte aus, am 5. November Kamala Harris zu wählen, wie sich herausstellte – obwohl sie den israelischen Terror genauso offen befürwortete wie der Präsident.

Ansprüche

Solidaritätsgeste mit der Faust für Luxus-Sportwagen, Washington, D.C., November 2020. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC)

Nach der Wahl musste ich lachen, als ein konservativer Kommentator, dessen Namen ich nicht mehr weiß, sich in der Presse fragte, warum all die Liberalen, die mit „Faschist“, „Diktator“, „Tyrann“ und so weiter um sich warfen, nicht in die Berge geflüchtet waren, wie die alten französischen Maquisards – Sie wissen schon, die Guerillas aus Kriegszeiten, die ihren Beitrag und ihre Familie aufgaben, um von Bergverstecken aus, in denen sie sich von Blättern und Unkraut ernährten, bewaffnete Aktionen und Sabotageakte gegen die Wehrmacht der Nazis durchzuführen Unkraut ernährten.

Ein solches Vakuum der Stille und was auf Trägheit hinausläuft.

Lächerlich ist nicht gleichbedeutend mit lächerlich, sage ich. Wie kann man Menschen ernst nehmen, die einem erzählen, dass sie jetzt unter einer faschistischen Diktatur leben, während sie ihren Geschäften wie gewohnt nachgehen?

Vielleicht ist das Wort, nach dem ich suche, Infantilisierung – die Infantilisierung des Liberalismus. Gibt es einen besseren Begriff für das, was aus den Liberalen seit Trumps Aufstieg geworden ist?

In diesem Moment, so die liberale Erzählung, ist politisches Handeln in großer Vielfalt dringend erforderlich, um unsere Republik zu retten. Der neue liberale Konsens, der aus einer gemeinsamen „Erschöpfung“ entstanden ist, besagt, dass es an der Zeit ist, „abzuschalten“, „eine Pause zu machen“ oder einfach die Augen und Ohren zu verschließen.

Wie viele Nachrichtenberichte habe ich zu diesem Thema gelesen? Politico: „Der Widerstand kommt nicht, um euch zu retten. Er schaltet ab.“ The Associated Press: „Amerikaner sind von politischen Nachrichten erschöpft. TV-Einschaltquoten und eine neue Umfrage zeigen, dass sie abschalten.“

Und aus The New York Times: „Bestimmte linksgerichtete, nachdenkliche New Yorker erklären … sie seien ausgelaugt, erschöpft, resigniert und bereit, sich für eine klagende Ignoranz zu entscheiden.“

An manchen Morgen liebe ich die Times einfach. Nachdenkliche New Yorker – natürlich linksgerichtet – ziehen sich ehrenvoll in die Ignoranz zurück. Das ist einfach unschlagbar.

Schokolade in rauen Mengen, von morgens bis abends britische Krimis schauen, Menschen, die sich auf Laufbändern verausgaben: Wenn man sich den sozialen Medien zuwendet, entdeckt man alle möglichen bodenständigen Formen der Flucht. Und dann gibt es natürlich die tugendhaften Reisenden.

Man muss die Erlaubnis haben, sich solchen Dingen hinzugeben, das sollte klar sein. Man muss die Zustimmung eines neuen liberalen Konsenses haben, und diese kommen heutzutage in dichter und schneller Folge, ein neuer Konsens bei jedem Blick. Keine Sorge, Liberale: Die Times ist wieder für Sie da.

Hier ist Charles Blow, der erzliberale Kolumnist der Times, mit einem Artikel, der am 18. Dezember unter der Überschrift „Vorübergehend von der Politik abgekoppelt?“ in der Zeitung erschien:

„Sollte sich jemand schuldig fühlen, weil er sich dafür entscheidet, nicht ständig zu grübeln oder vorsorglich in Panik zu geraten? Weil er sich dafür entscheidet, erst einmal tief durchzuatmen und sich zu sammeln, bevor er sich wieder in den Kampf stürzt … der mit ziemlicher Sicherheit bevorsteht, sobald Donald Trump wieder an der Macht ist?

Auf keinen Fall.“

Sich wieder in den Kampf stürzen? Welcher Kampf war das? Er meint wohl, im vergangenen November in der Wahlkabine für das Ticket „Joy and Vibes“ zu stimmen. Ich entnehme all dem, dass es anstrengend war.

Der jetzt offensichtliche Konsens – verstehen Sie, was ich meine? Noch einer – ist, dass es ausreicht, solange der liberale Amerikaner die richtigen Gefühle empfindet, die anerkannten Gefühle: Es besteht keine Notwendigkeit, tatsächlich etwas zu tun. Nichts darf die Anspruchsroutinen des Liberalen durchbrechen.

Und wir stellen auch eine völlige Weigerung fest, die Hälfte Amerikas anzusprechen oder auch nur anzuerkennen, die Donald Trump ins Amt gebracht hat und nicht der liberalen Version der Realität entspricht.

Das ist es, was ich in dem plötzlichen Impuls zu reisen lese: Es ist ein Zurückschrecken, ein Abwenden, mehr nicht. Alles, um die Missstände der nicht-liberalen Mehrheit nicht anerkennen zu müssen, alles, um sich nicht mit der wahren Zusammensetzung der amerikanischen Politik auseinandersetzen zu müssen, alles, um die liberale Blase vor einem Durchstechen zu schützen.

Wie konnte es so weit kommen? Ich kann es mir immer noch nicht erklären. Wissenschaftler debattieren derzeit über die Zukunft des amerikanischen Liberalismus und darüber, ob er gerettet werden kann oder sich selbst retten kann, um einen nützlichen Zweck in der Politik zu erfüllen. Ich kann mir das auch nicht erklären.

Ich sehe Liberale nicht gerne als Vertreter von irgendjemand anderem als sich selbst, aber in dem Maße, in dem sie etwas widerspiegeln, das der vorherrschenden Stimmung in Amerika nahekommt, macht mich ihr Verhalten in letzter Zeit traurig. Sind wir eine Nation, die so erbärmlich ist wie sie?

Sind wir so verloren wie sie, in Memen und narrativen Träumen, die uns vor der Realität schützen und uns von jeglicher Verantwortung zum Handeln entbinden?

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, erreichen einen Moment, der schwierig und vielversprechend zugleich ist. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien immer mehr Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus für immer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend. In Anerkennung des Engagements für unabhängigen Journalismus abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die des Autors und können die von Consortium News.

