Aus: Ausgabe vom 15.03.2025 , Seite 1 / Inland Krieg im Inneren

Die Heimatfront kriegstüchtig machen

Berlin: Neue Heimatschutzdivision für den Einsatz im Inneren aufgestellt

Von Philip Tassev

Jens Büttner/dpa »Heimatschützer« trainieren den Einsatz gegen »militante« Demonstranten (Rostock, 3.5.2024)

Wer erfolgreich Krieg nach außen führen will, braucht Ruhe und Ordnung an der Heimatfront. Dafür soll künftig die sogenannte Heimatschutzdivision sorgen, die am Freitag in Berlin offiziell aufgestellt wurde. Beim Aufstellungsappell in der früheren Hermann-Göring-Kaserne, heute nach dem SPD-Reichstagsabgeordneten Julius Leber benannt, sprach auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Der einstige Pfarrer predigte einen grundlegenden und dauerhaften »Mentalitätswandel« der »Mitte der Gesellschaft« und forderte »bewaffnete Friedfertigkeit«. Weiterlesen in jungewelt.de

