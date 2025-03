https://consortiumnews.com/2025/03/17/patrick-lawrence-the-zionists-within/?eType=EmailBlastContent&eId=c2e249a4-a608-4f8b-97ff-ca03f160c5e0



PATRICK LAWRENCE: Die Zionisten im Inneren

17. März 2025

Trump wird zeigen, inwieweit unzählige Anhänger der zionistischen Sache verlangen, dass Amerika sich selbst opfert, um die Barbarei des „jüdischen Staates“ vor Kritik zu schützen.

Präsident Donald Trump hält am 4. März im Kongress eine Rede in einer gemeinsamen Sitzung. (White House / Flickr)

Von Patrick Lawrence

Sonderausgabe für Consortium News

DWährend der ersten vier Jahre von Donald Trump im Weißen Haus hat der Fremde in den höllischen Machenschaften Washingtons nichts erreicht: Dafür sorgte diese Clique aus verschiedenen Anhängseln des Deep State – die oberen Ränge der Demokratischen Partei, der Geheimdienstapparat, das Justizministerium und das FBI sowie die Konzernmedien.

Trump scheint dies während seiner vier Jahre, die er in Mar-a-Lago Golf spielte, durchdacht zu haben. Er kehrte diese Woche vor zwei Monaten mit einem Plan in voller Montur ins Weiße Haus zurück, um das zu erledigen, was ihm beim ersten Mal nicht gelungen war.

Und jetzt schauen Sie sich das an. Donald Trump, der Unterminierte, war besser als Donald Trump, der Mächtige, so müssen wir schlussfolgern. Wer hätte das gedacht? Je mehr Trump dieses Mal tut, desto mehr blickt man mit einer seltsamen Vorliebe auf die Täuschung des Trump-I-Regimes zurück, das rechtswidrig und zersetzend für unsere angeschlagene Republik war, wie alles, was war.

Simplicius, der stets anregende Kommentator, der seinen Namen von dem Neuplatoniker aus dem sechsten Jahrhundert hat, veröffentlichte neulich eine interessante Zusammenfassung des aktuellen Standes der Dinge. „Trump“, schrieb er, „wälzt sich jetzt in einer post-euphorischen Phase der Flaute seiner schwächelnden zweiten Amtszeit, in der praktisch jedes seiner Wahlversprechen ins Stocken geraten oder gescheitert ist.“

Schwächelnde Präsidenten neigen dazu, Chaos zu verursachen. Das Chaos, auf das sich Simplicius bezieht, betrifft den Ukraine-Krieg und die Beziehungen Washingtons zu Moskau. Ersteres zu beenden und Letzteres zu reparieren, war das größte von Trumps vielen großen Versprechen während der Wahlkampfsaison im vergangenen Jahr.

Trump hat sich in dieser Schlüsselfrage nicht festlegen wollen. Der Mann, der sich klar gegen den Krieg ausgesprochen hat, beliefert die Ukraine nun wieder mit Waffen und Informationen über das Schlachtfeld. In der vergangenen Woche bot Marco Rubio, der eher wie ein Schuljunge als wie ein Außenminister wirkt, Moskau einen Waffenstillstandsvertrag mit dem Regime in Kiew an, als ob – man kann darüber lachen oder das Gegenteil tun – die USA der ehrliche Makler und nicht der Hauptkriegführende in dem Stellvertreterkrieg wären, den der ehemalige Präsident Joe Biden leichtfertig provoziert hat.

Es ist überall dasselbe – im Norden in Kanada, im Süden in Mexiko, auf der anderen Seite des Atlantiks in Europa, auf der anderen Seite des Pazifiks in China. Die Richtung der Politik zu ändern ist eine Sache, die sehr oft gerechtfertigt ist; Krisen zu verursachen ist eine andere und in der Regel ein Zeichen für diplomatische Inkompetenz.

Zölle, die die Menschen an die Folgen des Smoot-Hawley-Gesetzes in den 1930er Jahren erinnern, Beziehungen zu Peking, die von Spannungen zu Feindseligkeit übergehen, das alberne Gerede, Grönland zu besitzen, in Mexiko einzumarschieren, den Panamakanal wieder in Besitz zu nehmen, und so weiter und so fort: Es ist verlockend zu sagen, dass Trump Joe Biden langsam gut aussehen lässt – eine Leistung, die die Vorstellungskraft aller Männer übertreffen würde.

Aber nein, wir müssen uns Israel und der Terrorkampagne der Zionisten gegen die Palästinenser in Gaza und jetzt im Westjordanland zuwenden. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass Joe Biden im Vergleich zu diesen Leuten gut aussieht – nicht jetzt, nicht in der Geschichte, die noch geschrieben werden muss.

Die Nachfolge Bidens in Bezug auf Israel

Lichtprojektion, Washington, D.C., 31. Dezember 2023. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Bei den Israelis ist Trump nicht ins Straucheln geraten. Er macht genau dort weiter, wo sein völkermörderischer Vorgänger aufgehört hat, und erreicht damit genau das, was er will. Die beiden sind sich sehr ähnlich, wenn es um den „jüdischen Staat“ geht. Genau wie Joe Biden ist Trump äußerst vorsichtig, um bei den Zionisten keinen Fehler zu machen.

Steven Witkoff, Trumps „Sondergesandter“ in Westasien – im wirklichen Leben ein weiterer Immobilienentwickler aus New York, der keine Ahnung davon zu haben scheint, wie man Diplomatie betreibt – hat angeblich kurz nach Trumps Amtsantritt einen mehrphasigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ausgehandelt. Ich sage „angeblich“, weil wir nicht wissen, was zwischen Witkoff und den Israelis vorgefallen ist, und das werden wir vielleicht nie erfahren. Wir haben einen offiziellen Bericht mit einem schlechten Eindruck für Trump, da er sich als Staatsmann für den Frieden ausgibt.

Seitdem hat Witkoff – bleiben wir bei „angeblich“, da Tel Aviv wahrscheinlich seine Bedingungen diktiert hat – eine siebenwöchige Verlängerung dieser ersten Phase organisiert, gerade als die zweite Phase beginnen sollte. Meiner Meinung nach ist das keine Diplomatie, sondern eine Choreografie.

Net: Trumps Mann hat einen Waffenstillstand unterzeichnet und dann dafür gesorgt, dass er gebrochen wird, während die Israelis offen planen, ihren Terrorkrieg wieder aufzunehmen. Es sieht nur so aus, als würde man zappeln, wie ich schon sagte.

Israel hat die Blockade der humanitären Hilfe für Gaza wieder aufgenommen, diesmal sowohl Wasser als auch Lebensmittel, Zelte und andere lebensnotwendige Güter. Ich habe am Wochenende gelesen, dass Israel jetzt eine Rekordzahl von Ärzten und Helfern daran hindert, in den Gazastreifen einzureisen.

Aus dem Weißen Haus kam als Reaktion auf diese unverhohlenen Kriegsverbrechen: Kein Ton.

Am Wochenende genehmigte Trump groß angelegte Luftangriffe gegen den Jemen; Reuters berichtet, dass dies die umfangreichste Militäroperation der USA seit Trumps Amtsantritt ist. Trump, Sie werden sich erinnern, war einst gegen Amerikas militärische Eskapaden im Ausland. Der Jemen, daran werden Sie sich auch erinnern, ist einer der Schauplätze des „Sieben-Fronten-Krieges“, in den Bibi Netanjahu Israel letztes Jahr verwickelt hat.

Ich denke an diese Dinge und dann an die zahlreichen Berichte, die wir über viele Monate hinweg erhalten haben, dass Trump während seines Wahlkampfs 2024 100 Millionen Dollar von Miriam Adelson angenommen hat, die die erzzionistischen Aktivitäten ihres verstorbenen Mannes weiterführt. Trumps Verbindungen – seine Schulden, in der Tat – zu den Adelsons und anderen, die wie sie von Israel besessen sind, stehen außer Frage.

Und in letzter Zeit denke ich an etwas anderes – etwas, worüber wir alle mehr nachdenken sollten.

Mahmoud Khalil und der Angriff auf Universitäten

Gebäude der Columbia University, in dem sich die School of International and Public Affairs befindet, 2020. (Lisianthus1215 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Ich kenne nur wenige Menschen, die nicht schockiert sind über die Verhaftung von Mahmoud Khalil, dem jüngsten Absolventen der School of International and Public Affairs an der Columbia University, S.I.P.A., und Sprecher derjenigen, die im vergangenen Jahr gegen den Völkermord Israels und die Unterstützung Amerikas dafür demonstriert haben, ohne Anklage – denn es gibt nichts, was man ihm vorwerfen könnte. Diejenigen, die sich für die palästinensische Sache einsetzen, Verfassungsrechtler, normalerweise zahnlose Medienkommentatoren: Alle halten Khalils Inhaftierung und den Plan der Trump-Regierung, ihn abzuschieben, für einen ungeheuerlichen Verstoß.

Die Verhaftung von Khalil ist Teil eines umfassenden Angriffs auf Columbia und der Startschuss für eine Kampagne gegen zahlreiche andere Universitäten. Trump strich mehr oder weniger zeitgleich 400 Millionen Dollar an etablierten staatlichen Zuschüssen, als die Einwanderungs- und Zollpolizei Khalil am vorletzten Wochenende in einen Van steckte.

Die New York Times veröffentlichte in ihrer Sonntagsausgabe einen merkwürdigen Kommentar zu Trumps inzwischen offensichtlichem Angriff auf die Hochschulbildung. Meghan O’Rourke lehrt Englisch in Yale. Dies ist der Kern ihres Arguments unter der Überschrift „Das Ende der Universität, wie wir sie kennen“:

„Was hier wirklich passiert, ist ein Angriff auf den amerikanischen Glauben an Wissen als Wert und öffentliches Gut, das uns gute Dienste geleistet hat.

Wenn es im Kampf um die Universitäten nur um Budgets ginge, wäre der Kampf vielleicht anders. Aber was ins Visier genommen wird, ist etwas Tieferes: die Fähigkeit von Institutionen, die Freiheiten zu wahren, die das Fundament unserer Demokratie bilden.“

Meghan O’Rourke spricht die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Trumps Vorgehen gegen die höheren Bildungseinrichtungen Amerikas hat zwar eine lange Geschichte unter Konservativen, ist aber durch die Besessenheit dieser Regierung von Antisemitismus – ich meine „Antisemitismus“, um das klarzustellen – motiviert. Dies ist die Besessenheit, die Zionisten seit Jahrzehnten absichtlich kultivieren; Trump bringt dies mit seinem Adelson-Geld und seiner Nachsicht gegenüber israelischem Terror lediglich in eine neue Phase der Aggression.

Meghan O’Rourke erwähnt dies kein einziges Mal, kein einziges Mal den Fall Khalil. Meghan O’Rourke ist praktisch ein Symptom für genau den fortgeschrittenen Krebs, den sie nicht beim Namen nennen will.

Während ich, wie viele andere auch, über den äußerst ungerechten Fall von Mahmoud Khalil und alles, was dahintersteckt, nachdachte, kam ein Bericht von MintPress News, der mich mit der Kinnlade auf den Schreibtisch fallen ließ. Es handelte sich um Alan MacLeods Artikel mit der Überschrift „Professor im Zentrum des Columbia-Universitäts-Abschiebungsskandals ist ehemaliger israelischer Spion“. Er erschien drei Tage, nachdem Khalil aus seiner Wohnung in der Nähe von Columbia geholt worden war.

Die Verhaftung von Mahmoud Khalil erhielt augenblicklich eine völlig neue Dimension. MacLeod hat die Angewohnheit, den berichteten Ereignissen auf diese Weise Ballast hinzuzufügen: Er gehört zu den besten investigativen Journalisten, die derzeit in unabhängigen Medien veröffentlichen.

Er schreibt unter anderem:

„Dr. Keren Yarhi-Milo, Dekanin der Columbia University und im Zentrum der Säuberungsaktion der Universität, ist eine ehemalige Offizierin des israelischen Militärgeheimdienstes. Jetzt wird sie beschuldigt, die Abschiebung eines palästinensischen Studentenführers mitorganisiert zu haben und abweichende Meinungen auf dem Campus gegen den Krieg Israels gegen Gaza zum Schweigen gebracht zu haben.

Khalils Dekan, … Leiter der School of International and Public Affairs, ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des israelischen Militärs und Beamter der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen. Yarhi-Milo spielte eine bedeutende Rolle dabei, die öffentliche Besorgnis über eine angebliche Welle des unerträglichen Antisemitismus auf dem Campus zu schüren und damit den Grundstein für das umfassende Durchgreifen gegen die bürgerlichen Freiheiten zu legen, das auf die Proteste folgte.

Es handelt sich um einen langen, detaillierten Artikel, der gründlich recherchiert ist und mich zum Nachdenken anregte. Wie hat eine ehemalige Offizierin der israelischen Verteidigungskräfte im Geheimdienst ihren Weg zur Leitung des Columbia-Äquivalents der Kennedy School of Government in Harvard gefunden? O.K., israelische Spionage bei der israelischen Vertretung bei den Vereinten Nationen ist ein plausibler Werdegang. Aber wie kam Yarhi-Milo von dort zum SIPA der Columbia? Wie könnte der Weg ausgesehen haben?

MacLeod verweist uns auf eine dieser Lobeshymnen, die Alumni-Magazine über berühmte Absolventen veröffentlichen, in diesem Fall The Owl. Darin lesen wir, dass die junge Yarhi-Milo, die außerhalb von Tel Aviv aufwuchs, den Vorlesungsverzeichnis der Columbia las, wie andere Mädchen in ihrem Alter Die Bobbsey Twins lasen.

Während ihrer Zeit bei der UN-Mission bewarb sie sich bei S.I.P.A. und der Dekan rief sie bald darauf an. In einem anschließenden Interview berichtete Yarhi-Milo: „Wir haben uns auf Anhieb verstanden.“ Sie führten „ein tiefgründiges Gespräch“, und die Spionin in spe wurde angenommen.

So etwas passiert natürlich ständig. Ich war eine Zeit lang Doktorand an der SIPA, und ich kann Ihnen sagen, dass ich nie einen Anruf vom Dekan erhalten habe und nie ein tiefgründiges Gespräch mit jemand anderem als meinem Fakultätsberater geführt habe.

Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Nach allen vorliegenden Erkenntnissen und mit meinen Bullshit-Detektoren, die gerade aus der Werkstatt zurück sind, ist dies eine zu niedliche Coverstory, die offenbar dazu gedacht ist, die Ernennung eines zionistischen Spitzels an der Spitze einer bedeutenden Institution an einer bedeutenden amerikanischen Universität zu beschönigen.

Wie Alan MacLeod ganz klar darlegt, hat Yarhi-Milo seit ihrer Ankunft bei S.I.P.A. vor sechs Jahren im Auftrag der zionistischen Sache gehandelt. Sie hat in der Tat stillschweigend Khalils Verhaftung gebilligt, da sie – sein Dekan, um Himmels willen – keinen Kommentar abgegeben hat, seit er gewaltsam inhaftiert wurde.

Donald Trump ist der allzu öffentliche Maßstab dafür, wie Zionisten in die höchsten Ebenen der US-Regierung eingedrungen sind. Dieses Phänomen ist natürlich nicht neu. Trump wird nun zeigen, inwieweit die unzähligen Anhängsel der zionistischen Sache von Amerika verlangen, sich selbst zu opfern – seine Institutionen, seine Gesetze, seine Geheimdienste –, um die Barbarei des „jüdischen Staates“ vor Kritik zu schützen.

Die Karriere von Keren Yarhi-Milo von einer israelischen Geheimdiensteinheit an die Spitze einer führenden amerikanischen Hochschuleinrichtung sagt uns noch etwas anderes. Das heimtückische Eindringen von Zionisten in das Gefüge des amerikanischen Lebens ist sehr umfangreich, unkalkulierbar. Es wäre schwierig, die Folgen dieser Realität zu übertreiben – die Korruption, die Kompromisse, die Doppelzüngigkeit, die Erniedrigungen, denen unser Gemeinwesen ausgesetzt ist.

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, hauptsächlich für The International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Account @thefloutist wurde dauerhaft zensiert.

