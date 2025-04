https://thegrayzone.substack.com/p/the-masters-of-the-universe-are-jews?utm_source=post-email-title&publication_id=474765&post_id=162409823&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



„Die Herren des Universums sind Juden“, erklärt ehemaliger US-Senator in Israel

The Grayzone

29. April 2025

Von Wyatt Reed – 28. April 2025

Der ehemalige republikanische Senator und Vorsitzende der Republican Jewish Coalition, Norm Coleman, erklärte mit ernster Miene, dass Juden die Welt kontrollieren, während einer Konferenz in Jerusalem, auf der der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Rede hielt.

Dieser Substack wird von Lesern unterstützt. Um neue Beiträge zu erhalten und meinen Beitrag zu unterstützen, können Sie kostenloser oder kostenpflichtiger Abonnent werden.

Der ehemalige US-Senator Norm Coleman hat für Aufsehen gesorgt, als er bei einer großen Veranstaltung der zionistischen Lobby in Jerusalem erklärte, dass „die Herren des Universums Juden sind“. In einer Rede auf einem von Adelson finanzierten Gipfeltreffen des Jewish News Syndicate am 27. April verwies Coleman auf verschiedene große Technologieunternehmen, die von Juden gegründet wurden, und deutete an, dass die gemeinsame Religion der Unternehmensgründer zu einer größeren Bereitschaft führen sollte, Kritik an Israel zu zensieren.

„Und wenn man darüber nachdenkt, sind die Herren des Universums Juden! Wir haben Altman bei OpenAI, wir haben [Facebook-Gründer Mark] Zuckerberg, wir haben [Google-Gründer] Sergey Brin, wir haben eine ganze Gruppe. Jan Koum, wissen Sie, hat WhatsApp gegründet. Das sind wir.“

Coleman beklagte, dass pro-israelische Propagandisten den „digitalen Krieg“ um die Herzen und Köpfe der jüngeren Generationen verlieren, und forderte eine strengere Zensur pro-palästinensischer Äußerungen.

„Die Mehrheit der Generation Z hat einen negativen Eindruck von Israel. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wir den digitalen Krieg verlieren. Sie beziehen ihre Informationen von TikTok, und … und wir verlieren diesen Krieg.“

Zahlreiche Umfragen zeigen, dass junge Amerikaner Israel zunehmend skeptisch gegenüberstehen – eine aktuelle Umfrage ergab, dass 71 % der Demokraten und 50 % der Republikaner unter 49 Jahren Israel mittlerweile ablehnend gegenüberstehen – und etablierte Politiker machen konsequent den Algorithmus von TikTok für den Rückgang der Begeisterung für den Völkermord verantwortlich. Im Februar gab der führende Demokrat im Geheimdienstausschuss des Senats, Mark Warner, bekannt, dass der Gesetzentwurf, der Chinas ByteDance zum Verkauf von TikTok zwingt, durch die Sichtbarkeit pro-palästinensischer Inhalte in der App motiviert war.

Für Coleman schien dies jedoch nicht genug zu sein. „Wir müssen einen Weg finden, den digitalen Kampf zu gewinnen“, sagte er den Teilnehmern des Gipfels. „Wir müssen unsere digitalen Turnschuhe anziehen, damit die Wahrheit über die Lügen siegt. Und wenn wir das tun, wird die Zukunft Israels stärker sein, weil die Mehrheit aller Amerikaner Israel unterstützen wird. Wir werden das erreichen, wir müssen es erreichen. Danke, Baruch hashem.“

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu betrat unmittelbar nach Colemans Rede die Bühne und betonte das Interesse Tel Avivs an der Veranstaltung, die als „Erster JNS-Gipfel zu drängenden strategischen Fragen Israels“ angekündigt worden war.

Als archetypischer Neokonservativer begann Coleman als Anti-Kriegsaktivist, arbeitete zeitweise als Roadie für Jethro Tull und wurde von der Hofstra University wegen Anführung einer Sitzblockade suspendiert. „Ich war in Woodstock und habe gekifft!“, prahlte er auf dem JNS-Gipfel. Nachdem er zunächst als Mitglied der Democratic-Farmer-Labor-Party sein Amt angetreten hatte, verlor Coleman 2008 als Republikaner knapp seinen Senatssitz an Al Franken.

Neben seiner Tätigkeit als nationaler Vorsitzender der Republican Jewish Coalition und Gründer des Super-PAC Congressional Leadership Fund arbeitet Coleman heute als Top-Lobbyist für das Königreich Saudi-Arabien.

Dieser Substack wird von seinen Lesern unterstützt. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, können Sie kostenloser oder kostenpflichtiger Abonnent werden.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …