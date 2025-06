Die Herrschaft der Idioten Chris Hedges

https://chrishedges.substack.com/p/the-rule-of-idiots?utm_source=post-email-title&publication_id=778851&post_id=165340048&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=gp7s3&triedRedirect=true&utm_medium=email



Die Herrschaft der Idioten

In den letzten Tagen aller Imperien übernehmen die Idioten die Macht. Sie spiegeln die kollektive Dummheit einer Zivilisation wider, die sich von der Realität losgelöst hat.

Chris Hedges

06. Juni 2025

Absurdes Puppentheater – von Mr. Fish

Die letzten Tage sterbender Imperien werden von Idioten beherrscht. Die römische, mayanische, französische, habsburgische, osmanische, romanische, iranische und sowjetische Dynastie zerfielen unter der Dummheit ihrer dekadenten Herrscher, die sich von der Realität abgewandt hatten, ihre Nationen ausplünderten und sich in Echokammern zurückzogen, in denen Fakten und Fiktion nicht mehr zu unterscheiden waren.

Donald Trump und die ihm hörig geschafften Clowns in seiner Regierung sind moderne Versionen der Herrschaft des römischen Kaisers Nero, der riesige Staatsausgaben tätigte, um magische Kräfte zu erlangen; des chinesischen Kaisers Qin Shi Huang, der wiederholt Expeditionen zu einer mythischen Insel der Unsterblichen finanzierte, um einen Zaubertrank zu holen, der ihm ewiges Leben versprechen sollte; und eines unfähigen zaristischen Hofes, der Tarotkarten las und Séancen abhielt, während Russland durch einen Krieg dezimiert wurde, der über zwei Millionen Menschenleben forderte, und in den Straßen die Revolution brodelte.

In „Hitler und die Deutschen“ weist der politische Philosoph Eric Voegelin die Vorstellung zurück, dass Hitler – begabt in Rhetorik und politischem Opportunismus, aber schlecht ausgebildet und vulgär – das deutsche Volk hypnotisiert und verführt habe. Die Deutschen, schreibt er, unterstützten Hitler und die „grotesken Randfiguren“ um ihn herum, weil er die Pathologien einer kranken Gesellschaft verkörperte, die von wirtschaftlichem Zusammenbruch und Hoffnungslosigkeit geplagt war. Voegelin definiert Dummheit als „Verlust der Realität“. Der Verlust der Realität bedeutet, dass ein „dummer“ Mensch „sein Handeln in der Welt, in der er lebt, nicht richtig ausrichten kann“. Der Demagoge, der immer ein Idiot ist, ist kein Freak oder eine soziale Mutation. Der Demagoge drückt den Zeitgeist der Gesellschaft aus, ihre kollektive Abkehr von einer rationalen Welt der überprüfbaren Fakten.

Diese Idioten, die versprechen, verlorenen Ruhm und Macht zurückzugewinnen, schaffen nichts. Sie zerstören nur. Sie beschleunigen den Zusammenbruch. Begrenzt in ihrer intellektuellen Fähigkeiten, ohne moralischen Kompass, grob inkompetent und voller Wut auf die etablierten Eliten, von denen sie sich gekränkt und abgelehnt fühlen, verwandeln sie die Welt in einen Spielplatz für Betrüger, Schwindler und Größenwahnsinnige. Sie führen Krieg gegen Universitäten, verbieten wissenschaftliche Forschung, verbreiten Quacksalber-Theorien über Impfstoffe als Vorwand, um die Massenüberwachung und den Datenaustausch auszuweiten, entziehen legalen Einwohnern ihre Rechte und ermächtigen Armeen von Schlägern, zu denen die US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) geworden ist, um Angst zu verbreiten und Passivität zu gewährleisten. Die Realität, sei es die Klimakrise oder die Verelendung der Arbeiterklasse, hat keinen Einfluss auf ihre Fantasien. Je schlimmer es wird, desto idiotischer werden sie.

Hannah Arendt macht eine Gesellschaft, die sich bereitwillig dem radikalen Bösen verschreibt, für diese kollektive „Gedankenlosigkeit” verantwortlich. In ihrer Verzweiflung, der Stagnation zu entkommen, in der sie und ihre Kinder gefangen sind, hoffnungslos und verzweifelt, ist eine verratene Bevölkerung darauf konditioniert, alle um sich herum auszubeuten, um in einem verzweifelten Kampf um Fortschritt voranzukommen. Menschen sind Objekte, die benutzt werden, und spiegeln so die Grausamkeit der herrschenden Klasse wider.

Eine Gesellschaft, die von Unordnung und Chaos erschüttert ist, feiert, wie Voegelin betont, die moralisch Verkommenen, die Gerissenen, Manipulativen, Betrügerischen und Gewalttätigen. In einer offenen, demokratischen Gesellschaft werden diese Eigenschaften verachtet und kriminalisiert. Diejenigen, die sie zeigen, werden als dumm verurteilt; „ein Mann [oder eine Frau], der sich so verhält”, bemerkt Voegelin, „wird sozial boykottiert”. Aber in einer kranken Gesellschaft sind die sozialen, kulturellen und moralischen Normen umgekehrt. Die Eigenschaften, die eine offene Gesellschaft stützen – Sorge um das Gemeinwohl, Ehrlichkeit, Vertrauen und Selbstaufopferung – werden lächerlich gemacht. Sie sind schädlich für das Leben in einer kranken Gesellschaft.

Wenn eine Gesellschaft, wie Platon feststellt, das Gemeinwohl aufgibt, entfesselt sie immer amoralische Begierden – Gewalt, Gier und sexuelle Ausbeutung – und fördert magisches Denken, das Thema meines Buches „Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle“.

Das Einzige, was diese sterbenden Regime gut können, ist Spektakel. Diese Brot-und-Zirkus-Aktionen – wie Trumps 40 Millionen Dollar teure Militärparade, die an seinem Geburtstag am 14. Juni stattfinden soll – unterhalten eine verzweifelte Bevölkerung.

Die Disneyfizierung Amerikas, des Landes der ewig glücklichen Gedanken und positiven Einstellungen, des Landes, in dem alles möglich ist, wird verkauft, um die Grausamkeit der wirtschaftlichen Stagnation und sozialen Ungleichheit zu verschleiern. Die Bevölkerung wird durch die Massenkultur, die von sexueller Kommerzialisierung, banaler und sinnloser Unterhaltung und grafischen Darstellungen von Gewalt dominiert wird, darauf konditioniert, sich selbst für ihr Versagen verantwortlich zu machen.

Søren Kierkegaard warnt in „Die zeitgenössische Krankheit mit ihrer Sehnsucht nach Erlösung“ davor, dass der moderne Staat danach strebt, das Gewissen auszurotten und Individuen zu einer gefügigen und indoktrinierten „Öffentlichkeit“ zu formen und zu manipulieren. Diese Öffentlichkeit ist nicht real. Sie ist, wie Kierkegaard schreibt, eine „monströse Abstraktion, ein allumfassendes Nichts, eine Fata Morgana“. Kurz gesagt, wir sind Teil einer Herde geworden, „unwirkliche Individuen, die niemals in einer realen Situation oder Organisation vereint sind und vereint sein können – und doch als Ganzes zusammengehalten werden“. Diejenigen, die die Öffentlichkeit hinterfragen, die die Korruption der herrschenden Klasse anprangern, werden als Träumer, Freaks oder Verräter abgetan. Aber nur sie können nach der griechischen Definition der polis als Bürger betrachtet werden.

Thomas Paine schreibt, dass eine despotische Regierung ein Pilz ist, der aus einer korrupten Zivilgesellschaft wächst. Das ist es, was mit vergangenen Gesellschaften geschehen ist. Das ist es, was mit uns geschehen ist.

Es ist verlockend, den Verfall zu personalisieren, als würde uns die Absetzung Trumps zu Vernunft und Nüchternheit zurückführen. Aber der Verfall und die Korruption haben alle unsere demokratischen Institutionen ruiniert, die zwar formal funktionieren, aber nicht inhaltlich. Die Zustimmung der Regierten ist ein grausamer Witz. Der Kongress ist ein Club, der sich von Milliardären und Konzernen ausbeuten lässt. Die Gerichte sind Anhängsel der Konzerne und der Reichen.

Die Presse ist ein Echo der Eliten, von denen einige Trump nicht mögen, aber keiner von ihnen befürwortet die sozialen und politischen Reformen, die uns vor der Despotie retten könnten. Es geht darum, wie wir die Despotie verkleiden, nicht um die Despotie selbst. Der Historiker Ramsay MacMullen schreibt in „Corruption and the Decline of Rome“, dass das, was das Römische Reich zerstört hat, „die Umleitung der Staatsgewalt, ihre Fehlleitung“ war. Macht diente der Bereicherung privater Interessen. Diese Fehlleitung macht die Regierung machtlos, zumindest als Institution, die sich um die Bedürfnisse der Bürger kümmern und ihre Rechte schützen kann. In diesem Sinne ist unsere Regierung machtlos. Sie ist ein Werkzeug der Konzerne, Banken, der Kriegsindustrie und der Oligarchen. Sie kannibalisiert sich selbst, um den Reichtum nach oben zu leiten. „Der Niedergang Roms war die natürliche und unvermeidliche Folge seiner maßlosen Größe“, schreibt Edward Gibbon.

„Der Wohlstand ließ das Prinzip des Verfalls reifen; die Ursachen für den Untergang vermehrten sich mit dem Ausmaß der Eroberungen; und sobald die Zeit oder ein Zufall die künstlichen Stützen beseitigt hatten, gab das gewaltige Gebilde dem Druck seines eigenen Gewichts nach. Die Geschichte des Untergangs ist einfach und offensichtlich: Anstatt zu fragen, warum das Römische Reich zerstört wurde, sollten wir uns eher wundern, dass es so lange Bestand hatte.“

Der römische Kaiser Commodus war wie Trump von seiner eigenen Eitelkeit fasziniert. Er gab Statuen von sich selbst als Herkules in Auftrag und hatte wenig Interesse an der Regierungsführung. Er sah sich selbst als Star der Arena, inszenierte Gladiatorenkämpfe, bei denen er zum Sieger gekrönt wurde, und tötete Löwen mit Pfeil und Bogen. Das Reich – er benannte Rom in Colonia Commodiana (Kolonie des Commodus) um – war ein Mittel, um seinen grenzenlosen Narzissmus und seine Gier nach Reichtum zu befriedigen. Er verkaufte öffentliche Ämter so, wie Trump Begnadigungen und Gefälligkeiten an diejenigen verkauft, die in seine Kryptowährungen investieren oder für sein Amtseinführungskomitee oder seine Präsidentenbibliothek spenden.

Schließlich veranlassten die Berater des Kaisers, dass er in seinem Bad von einem professionellen Wrestler erwürgt wurde, nachdem er angekündigt hatte, das Konsulat als Gladiator verkleidet anzutreten. Aber seine Ermordung konnte den Niedergang nicht aufhalten. Commodus wurde durch den Reformer Pertinax ersetzt, der drei Monate später ermordet wurde. Die Prätorianergarde versteigerte das Amt des Kaisers. Der nächste Kaiser, Didius Julianus, regierte nur 66 Tage. Im Jahr 193 n. Chr., dem Jahr nach der Ermordung von Commodus, gab es fünf Kaiser.

Wie das späte Römische Reich ist auch unsere Republik tot.

Unsere verfassungsmäßigen Rechte – ein ordentliches Gerichtsverfahren, Habeas Corpus, Privatsphäre, Freiheit von Ausbeutung, faire Wahlen und Meinungsfreiheit – wurden uns durch gerichtliche und gesetzgeberische Verfügungen genommen. Diese Rechte existieren nur noch dem Namen nach. Die enorme Kluft zwischen den angeblichen Werten unserer Scheindemokratie und der Realität bedeutet, dass unser politischer Diskurs, die Worte, mit denen wir uns selbst und unser politisches System beschreiben, absurd sind.

Walter Benjamin schrieb 1940 inmitten des Aufstiegs des europäischen Faschismus und des drohenden Weltkriegs:

Ein Gemälde von Klee mit dem Titel „Angelus Novus” zeigt einen Engel, der aussieht, als wolle er sich von etwas entfernen, das er gebannt betrachtet. Seine Augen starren, sein Mund ist offen, seine Flügel sind ausgebreitet. So stellt man sich den Engel der Geschichte vor. Sein Gesicht ist der Vergangenheit zugewandt. Wo wir eine Kette von Ereignissen sehen, sieht er eine einzige Katastrophe, die Trümmer auf Trümmer häuft und sie vor seine Füße schleudert. Der Engel möchte bleiben, die Toten wecken und das Zerschlagene wieder zusammenfügen. Aber ein Sturm weht aus dem Paradies, der sich mit solcher Gewalt in seinen Flügeln verfängt, dass er sie nicht mehr schließen kann. Der Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken gewandt hat, während der Trümmerhaufen vor ihm himmelhoch wächst. Dieser Sturm ist das, was wir Fortschritt nennen.

Unser Verfall, unsere Unwissenheit und unser kollektiver Rückzug aus der Realität haben sich lange vorbereitet. Die stetige Aushöhlung unserer Rechte, insbesondere unserer Rechte als Wähler, die Umwandlung der Staatsorgane in Instrumente der Ausbeutung, die Verelendung der arbeitenden Armen und der Mittelschicht, die Lügen, die unsere Luftwellen sättigen, die Verschlechterung der öffentlichen Bildung, die endlosen und sinnlosen Kriege, die erschütternde Staatsverschuldung, der Zusammenbruch unserer physischen Infrastruktur spiegeln die letzten Tage aller Imperien wider.

Trump, der Pyromane, unterhält uns, während wir untergehen.

Übersetzt mit Deepl.com

