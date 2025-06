https://thecradle.co/articles/israels-expanding-shadow-in-africas-great-game



Israels wachsender Schatten im Great Game um Afrika

Während Afrika erneut zum Schauplatz globaler Machtkämpfe wird, offenbart Israels zunehmende Infiltration des Kontinents eine Agenda, die mit der westlichen Hegemonie, Ausbeutung und der Erosion der traditionellen pro-palästinensischen Solidarität im Einklang steht.

Mawadda Iskandar

6. Juni 2025

Afrika wird erneut aufgeteilt – nicht durch Karten und Verträge, sondern durch Überwachungsnetzwerke, Militärpakte und verdeckte Allianzen. Im Zentrum dieses erneuten Wettlaufs steht der israelische Besatzungsstaat, der sich methodisch in die politischen, sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Strukturen des Kontinents eingeschleust hat.

Hinter der Rhetorik von Entwicklung und Partnerschaft ist die Afrika-Kampagne Tel Avivs eine Fortsetzung seines kolonialen Siedlungsprojekts: historische Solidaritäten mit Palästina zu zerstören, strategische Stützpunkte auf einem rohstoffreichen Kontinent zu sichern und afrikanische Staaten für westliche und zionistische Agenden zu instrumentalisieren.

Obwohl die israelisch-afrikanischen Beziehungen nie dringende Aufmerksamkeit erforderten, rückten sie durch die Operation Al-Aqsa Flood wieder in den Fokus. Die Widerstandsoperation, die regionale Allianzen neu zeichnete und langjährige Komplizenschaften aufdeckte, machte auch die Verankerung der Besatzungsmacht in Afrika deutlich.

Im selben Jahr reichte Südafrika eine historische Klage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) ein und warf ihm Völkermord in Gaza vor. Dieser Schritt unterstrich nicht nur das Engagement Pretorias für die palästinensische Sache, sondern bekräftigte auch das kontinentale Erbe des Widerstands gegen den Siedlerkolonialismus, das angesichts der expandierenden Präsenz Tel Avivs wiedererwacht ist.

Seit Jahrzehnten ist Afrika für Tel Aviv mehr als nur ein Randinteresse. Hinter der Fassade von Hilfsleistungen und Landwirtschaft auf einem Kontinent mit 1,4 Milliarden Einwohnern und einer Fläche von mehr als 30 Millionen Quadratkilometern verbirgt sich eine konzertierte Kampagne der externen politischen Durchdringung und verdeckter Operationen.

Doch Afrika ist kein Monolith. Die Vielfalt der Regime, Prioritäten und außenpolitischen Orientierungen auf dem Kontinent hat dazu geführt, dass israelische Einmischungen verschiedene Formen angenommen haben, die an die inneren und äußeren Verhältnisse jedes Staates angepasst sind und oft durch externe Machtkämpfe beschleunigt werden.

Eine kalkulierte Rendite

Nach der Nakba von 1948, als Israel einseitig seine Staatsgründung erklärte, war Afrika noch immer vom Kolonialismus geprägt. Die ersten Beziehungen zum Besatzungsstaat beschränkten sich auf Äthiopien und Liberia. Doch die tiefgreifenden Veränderungen in der postkolonialen Ordnung veranlassten Tel Aviv zu einer Neuausrichtung und nutzte die Gelegenheit, um durch Hilfe, Ausbildung und Sicherheitspartnerschaften Macht auszuüben. Dies gipfelte Mitte der 1960er Jahre – nur um nach dem Oktoberkrieg 1973 und der anschließenden panafrikanischen Unterstützung für die arabische Sache zusammenzubrechen, wodurch die Anerkennung Israels auf nur drei afrikanische Staaten schrumpfte: Malawi, Lesotho und Swasiland.

Trotz dieses diplomatischen Zusammenbruchs zog sich Tel Aviv nie vollständig zurück. Stattdessen passte es sich an – indem es Waffen an separatistische Bewegungen in Ländern wie dem Südsudan lieferte, Geheimdienstleistungen anbot und sich in die militärischen Strukturen von Staaten wie Zaire, Angola und Äthiopien einbettete.

In den 1980er Jahren baute Israel mit Hilfe der Abkommen von Camp David und Oslo sowie der politischen Zersplitterung der arabischen Welt seine Präsenz in Afrika wieder auf. Es agierte diskret und nutzte Krisen, Schulden und diplomatische Vakuums, um sich nicht als Paria, sondern als Partner in einer mittlerweile überfüllten Landschaft internationaler Mächte neu zu positionieren.

Diplomatische Architektur des Einflusses

Heute unterhält Tel Aviv volle diplomatische Beziehungen zu 44 von 54 afrikanischen Ländern und unterhält Botschaften in mindestens 11 davon, darunter Nigeria, Kenia, Äthiopien, Ghana, Angola und Südafrika – mit nicht ansässigen Botschaftern in den übrigen 33 Staaten. Während es weiterhin die Normalisierung der Beziehungen zu weiteren Ländern anstrebt, verdeutlicht die diplomatische Präsenz des Besatzungsstaates in Afrika den strategischen Wert, den er dem Kontinent beimisst.

Ruanda, Togo und der Südsudan haben sich zu wichtigen Versuchslabors für Israels Experimente zur Einflussnahme und Durchdringung entwickelt. In West- und Zentralafrika nutzt Tel Aviv militärische und geheimdienstliche Allianzen in Nigeria, Kenia, Äthiopien, Malawi, Sambia, Angola und der Elfenbeinküste.

Ebenso bemerkenswert ist die stetige Normalisierung der Beziehungen zu afrikanischen Staaten mit muslimischer Mehrheit. Die Wiederaufnahme der Beziehungen zum Tschad, die Normalisierung der Beziehungen zum Sudan und Marokko sowie Annäherungsversuche an andere Länder zielen darauf ab, die pro-palästinensische Front innerhalb afrikanischer Institutionen zu spalten. Der Versuch, den 2002 verlorenen Status als „Beobachterstaat“ in der Afrikanischen Union zurückzugewinnen, ist Ausdruck dieser Bemühungen, stößt jedoch bislang auf heftigen Widerstand Algeriens und Südafrikas.

Sicherheit und Überwachung als Trojanische Pferde

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Israel aktiv in die Sicherheitsmatrix Afrikas eingebettet. Unter dem Deckmantel der „Terrorismusbekämpfung” hat es von Kenia bis Nigeria Spionage- und Überwachungssysteme installiert. Institutionen wie MASHAV, die angeblich die Entwicklung fördern, dienen einem doppelten Zweck: der Ausweitung der Soft Power und der Verankerung israelischer Kontrollstrukturen.

Das Galilee Institute beispielsweise rekrutiert afrikanische Beamte für Programme, die Managementtraining mit Geheimdienstparadigmen verbinden und so Elitenetzwerke schaffen, die darauf vorbereitet sind, die israelische Weltanschauung zu unterstützen.

Israelische Cyberfirmen, insbesondere die NSO Group, haben invasive Spionagesoftware wie Pegasus an repressive Regierungen exportiert, um Dissidenten und Aktivisten zu verfolgen.

Nach der Operation Al-Aqsa Flood haben sich diese Operationen intensiviert, und es gibt Berichte über Geheimdienstzentren, die palästinensische Diaspora- und Achse-des-Widerstands-Bewegungen in ganz Afrika verfolgen.

Wirtschaftliche Tore zur strategischen Dominanz

Die wirtschaftlichen Aktivitäten Israels in Afrika sind nicht nur Handel. Sie sind ein strategisches Kontrollinstrument. In Ostafrika dominiert Tel Aviv die Infrastruktur, die Landwirtschaft und das Gesundheitswesen. In Westafrika dringen israelische Unternehmen in die Bereiche Bewässerung, Bergbau und Logistik vor.

Diese wirtschaftliche Expansion dient mehreren Zielen. Sie ermöglicht es Israel, seine internationale Isolation zu durchbrechen, indem es durch afrikanische Allianzen Legitimität schafft. Sie stärkt die Sicherheit des Besatzungsstaates, indem sie die jüdische Einwanderung aus Afrika erleichtert und bei der Überwachung von Widerstandsgruppen in der Region hilft.

Geostrategisch sichert sie Israel den Zugang zu strategischen Seewegen, insbesondere zur Bab al-Mandab-Straße, zum Horn von Afrika und zu Ostafrika, das an das Rote Meer und den Indischen Ozean grenzt. Schließlich erleichtert sie die Ausbeutung der reichhaltigen natürlichen Ressourcen Afrikas – darunter Diamanten, Uran und landwirtschaftliche Nutzflächen – und untergräbt gleichzeitig die historische arabisch-afrikanische Solidarität, insbesondere in der Nilbeckenregion.

Afrikas neuer Wettlauf: Alte Mächte, neue Agenden

Während Tel Aviv seinen Einfluss festigt, sieht es sich heftiger Konkurrenz gegenüber. Das Horn von Afrika bleibt der geopolitische Druckpunkt des Kontinents. Es ist das Tor zum Roten Meer, die Lebensader der Staaten am Persischen Golf und ein Transitweg für 40 Prozent des weltweiten Ölhandels.

Russland dehnt seinen Einfluss von Äthiopien auf den Sudan aus. In Eritrea investiert es in gemeinsame militärische Kapazitäten und Zugang zur Marine. In Somalia und im Südsudan nutzt es die Rohstoffgewinnung und das politische Vakuum. Die wachsende Unterstützung Moskaus – und sogar Teherns – im Sudan und in Eritrea ist in den Brüchen zwischen Khartum und Asmara mit Washington verankert.

China hat sich durch Handel, der in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ein Volumen von 167,8 Milliarden US-Dollar erreichte, sowie durch Infrastrukturprojekte und einen Marinestützpunkt in Dschibuti fest etabliert. In Äthiopien finanziert es Energie-Megaprojekte wie den Grand Renaissance Dam. Pekings stille Diplomatie verbindet die Ausbeutung von Bodenschätzen in Eritrea mit Ölgeschäften im Südsudan.

Die Staaten am Persischen Golf, angeführt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, nutzen Hafeninvestitionen und den Erwerb von Ackerland in Nigeria und Liberia unter dem Deckmantel der Ernährungssicherheit als Waffe. Nach den Abraham-Abkommen hat sich die Zusammenarbeit zwischen den Emiraten und Israel intensiviert, insbesondere am Horn von Afrika, wo beide Länder versuchen, den Einfluss des Iran und der Türkei einzudämmen.

Die Türkei hat ihrerseits durch militärische Ausbildungsbasen und Hafenausbau eine feste Stellung in Somalia erlangt und nutzt weiterhin Soft-Power-Instrumente wie humanitäre Hilfe, muslimische Solidarität und Bauaufträge, um ihre Präsenz in Ost- und Westafrika auszubauen.

Der Iran hat, wenn auch weniger sichtbar, stetig Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen von Eritrea bis zur Sahelzone aufgebaut.

Seine Annäherung an Algerien und Tunesien signalisiert eine strategische Neuausrichtung in Nordafrika, die im Einklang mit seiner umfassenderen Agenda der „Achse des Widerstands“ steht.

Afrikas Balanceakt in einer multipolaren Welt

Das heutige Afrika gleicht einem Schachbrett, auf dem ausländische Mächte um den Schachmatt kämpfen. Die vielschichtige Durchdringung Tel Avivs – diplomatisch, militärisch, wirtschaftlich – ist kein Einzelfall. Sie überschneidet sich mit den Interessen des Persischen Golfs, des Westens und sogar Chinas und wird oft von diesen unterstützt.

Diese Präsenz bleibt jedoch fragil und hängt von gefügigen Regimes und Normalisierungsprozessen ab. Die afrikanischen Staaten ihrerseits sind nicht passiv. Sie kalibrieren sich neu, balancieren zwischen alten Loyalitäten und neuen Chancen und sind sich bewusst, dass in einer sich rasch wandelnden Weltordnung ihre Souveränität der höchste Preis ist.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten spiegeln nicht unbedingt die Meinung von The Cradle wider.

