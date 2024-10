https://www.trtworld.com/magazine/idea-of-greater-israel-fuelling-netanyahus-ideology-top-un-official-18218835



„Die Idee eines Groß-Israels befeuert Netanjahus Ideologie“: UN-Spitzenbeamtin

Von Murat Sofuoglu

12. Oktober 2024

Reuters-Archiv

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete prangert Israels gefährliche Expansionsagenda an und legt ihre Vision für den Frieden im Nahen Osten dar.

Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in den palästinensischen Gebieten, sagte gegenüber TRT World, dass Israel „nicht als Apartheidstaat leben kann“ und fügte hinzu, dass die internationale Gemeinschaft das Abschlachten von Palästinensern durch Israel stoppen müsse. Foto/Denis Balibouse

Francesca Albanese, die führende UN-Autorität für Menschenrechte in den besetzten palästin

In einem Exklusivinterview mit TRT World kritisierte die italienische Professorin für internationales Recht das Verhalten der Regierung Netanjahu in Gaza, im besetzten Westjordanland, im Libanon und in anderen Gebieten der Region scharf und warf Israel vor, das internationale System an seine „Belastungsgrenze“ zu bringen.

Sie ist der Meinung, dass der Westen das Verhalten Israels nur „spiegelt“, indem er Proteste gegen das brutale Vorgehen der Regierung Netanjahu im gesamten Nahen Osten unterdrückt.

Sie findet aber auch, dass das „Erwachen“ der neuen Generation gegen „das System“ hoffnungsvoll und vielversprechend für die Zukunft ist.

TRT World: Warum hat Netanjahu seine Angriffe auf die UNO verstärkt? Was versucht er zu erreichen?

Francesca Albanese: Israel verstößt systematischer gegen das Völkerrecht als jedes andere Land. Viele Länder verstoßen gegen das Völkerrecht, das ist ein offenes Geheimnis. Und dennoch hat Israel dies unter Missachtung der Regeln und Vorschriften der Vereinten Nationen getan, auch angesichts strafrechtlicher oder quasi-strafrechtlicher Verfahren, die von internationalen Tribunalen eingeleitet wurden. Es tut dies ungestraft. Warum tut Israel das? Weil es früher aggressiv gegen das System und seine Regeln vorging, ohne jemals Konsequenzen zu spüren. Das ist also Hybris.

Aber warum lässt die internationale Gemeinschaft zu, dass Israel sich so verhält? Warum genießt Netanjahu so viel Toleranz oder Straflosigkeit seitens der internationalen Gemeinschaft?

FA: Ich ziehe es vor, mich an Antworten zu halten, die in den Bereich meiner Kompetenzen und Fähigkeiten fallen. Aber dies ist ein ernstes Problem, denn heute ist Israels Missachtung des internationalen Systems und des Völkerrechts, auf dem die Nachkriegsordnung basiert, äußerst problematisch. Es bringt diese Ordnung und das Völkerrecht an den Rand des Abgrunds. Das System bricht zusammen, und die Menschenrechte werden schmerzlich vermisst werden, sobald sie nicht mehr da sind.

Einerseits gibt es diese anhaltenden Angriffe, nicht nur auf Gaza, sondern auf die Palästinenser, auf die Menschen in der Region, einschließlich der Libanesen. Es gibt diesen Angriff auf jeden, der es wagt, Israel zu kritisieren, seien es Sonderberichterstatter, Menschenrechtsorganisationen, normale Bürger oder der Generalsekretär. (Israel hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres kürzlich zur Persona non grata erklärt).

Parallel dazu nehmen (weltweit) illiberale Praktiken zu, auch im Westen. Ich meine, der Westen spiegelt wider, was Israel tut, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Schauen Sie sich an, wie viele normale Bürger oder Menschen in westlichen Ländern auf der Straße zusammengeschlagen, verhaftet, profiliert und zum Schweigen gebracht werden. Das ist entsetzlich, aber es passiert wirklich. Wir sollten also in der Lage sein, einen Schritt zurückzutreten und zu erkennen, dass es hier nicht nur um Israel gegen Palästina oder Israelis gegen Palästinenser geht. Ich stimme dem Papst zu, wenn er sagt, dass die Palästinenser nicht Opfer eines Krieges sind, sondern Opfer einer Ideologie. Aber ich frage mich, ob wir heute nicht erkennen können, dass diese Ideologie viel umfassender ist als das Land Palästina und uns alle betrifft.

Wie definieren Sie diese Ideologie?

Diese Ideologie, über die wir sprechen, ist diejenige, die das Existenzrecht in dem Land, das das historische Palästina war, vorsieht. Und Israel sieht es als Groß-Israel, das vom Fluss [Jordan] bis zum [Mittelmeer] vereint ist. Mehrere israelische Politiker und Führungspersönlichkeiten sprechen offen darüber, dass Groß-Israel Teile des Irak, des Libanon, Jordaniens und Saudi-Arabiens umfassen sollte. Ich meine, es ist unverantwortlich, was wir Israel damit durchgehen lassen. Aber es gibt eben eine Ideologie, die das Existenzrecht in diesem Land nur für das jüdische Volk vorsieht.

Andere

Laut Bibel erstreckt sich „Großisrael“ über weite Teile des Nahen Ostens vom Nil bis zum Euphrat. Es gibt Anzeichen dafür, dass viele einflussreiche politische und religiöse Gruppen in Israel die Idee von „Großisrael“ befürworten. Karte: Enes Danis

Und im Jahr 2018 verabschiedete der Staat Israel sogar ein Gesetz, das das Recht auf Selbstbestimmung in diesem Land nur dem jüdischen Volk zugesteht und jüdische Siedlungen als nationale Priorität im [besetzten] Westjordanland, in Ostjerusalem und wahrscheinlich auch im Gazastreifen anerkennt. Das ist also die Ideologie. Es geht um Großisrael oder, wenn man so will, um Zionismus. Das ist äußerst problematisch, weil es die Palästinenser nicht als gleichberechtigte Menschen sieht, die ebenfalls Rechte, Freiheit und Gerechtigkeit genießen können.

Hat diese Ideologie etwas mit der Kolonialgeschichte zu tun?

FA: Das kann man so sagen.

Wo liegen die Grenzen von Großisrael?

FA: Das weiß ich nicht. Da müssen Sie die Israelis fragen. Ich weiß, dass es bei dem Plan um das Land geht, das von Palästina übrig geblieben ist. Dazu gehören sicherlich das besetzte Westjordanland, Ostjerusalem und Gaza. Sie sprechen offen über die Umsiedlung von Gaza [in der Zeit nach dem 7. Oktober]. Der Aufruf, der seit Beginn des Angriffs in Gaza nach dem 7. Oktober von vielen Soldaten aufgezeichnet wurde, lautet zu besetzen, zu vertreiben und umzusiedeln. Und seitdem haben sich die Pläne, die Palästinenser gewaltsam aus dem nördlichen Gaza in den Süden zu vertreiben, wo sie gefangen sind, vervielfacht und werden immer offener diskutiert. So weit sind wir also mit Sicherheit.

Das Großisrael beginnt mit der Annexion der Überreste des historischen Palästinas, aber ich bin mir nicht sicher, ob es dabei bleiben wird, denn jetzt sprechen die Menschen in Israel offen darüber, ob der Libanon ein souveränes Land ist oder ob Israel den Libanon erneut besetzen sollte. Mir scheint das auch eine dystopische Zukunft zu sein, denn Israel hätte schon vor Jahrzehnten gestoppt werden müssen. Und die Tatsache, dass dies nicht geschehen ist, hat Israel [zu weiteren Verstößen] ermutigt.

Gleichzeitig sehen die Menschen, insbesondere im Westen, nicht, wie sehr die Israelis selbst durch diese Ideologie gefährdet sind, indem sie in einer Weltsicht gefangen sind, die einen permanenten Krieg als Normalzustand ansieht. Dies macht es fast unmöglich, sich Frieden und Koexistenz in der Region vorzustellen, ohne Formen der Vorherrschaft aufzuzwingen.

AA

Eine Gruppe jüdischer Siedler unter dem Schutz israelischer Soldaten überfällt am 14. September 2024 die Altstadt von Hebron (Al Halil) im Westjordanland.

Jeder friedliebende Mensch würde Ihrer Vision von Frieden zustimmen. Aber wie kann diese Vision in dieser chaotischen Situation im Nahen Osten umgesetzt werden?

FA: Nein, das ist heute sehr schwierig. Wir sind so weit von der Idee des Friedens in der Region entfernt wie nie zuvor und es ist chaotischer als je zuvor. Für mich und viele andere sollte es Priorität haben, das Abschlachten von Zivilisten zu stoppen, den Völkermord zu beenden. Das hat heute Priorität.

Und die nächste Priorität ist die Beendigung der militärischen Besetzung und Kolonisierung Palästinas, denn selbst der Internationale Gerichtshof hat Israel vor weniger als drei Monaten aufgefordert, die Besatzung zu beenden, die Ausbeutung der palästinensischen natürlichen Ressourcen einzustellen, die fortschreitende Annexion zu stoppen und die Kolonien aufzulösen. Die Präsenz Israels in den besetzten palästinensischen Gebieten ist rechtswidrig. Danach müssen Israelis und Palästinenser das Apartheid-Regime abbauen.

Die Mitgliedstaaten wiederholen gebetsmühlenartig das Mantra der Zweistaatenlösung. Aber wie kann es zwei Staaten geben, wenn ein Volk ausgelöscht wird? Das sage ich seit Oktober 2023 im Nebel des Krieges. Israel ergreift die Gelegenheit, Palästinenser aus den Überresten ihres Heimatlandes zu vertreiben. Das hat es 1948 getan, das hat es 1967 getan und das tut es seit 2023.

Die einzige Möglichkeit, dies zu stoppen, besteht darin, Israel von dem abzuhalten, was es tut, was nicht bedeutet, die Israelis verwundbarer zu machen. Im Gegenteil, es geht darum, sie zu schützen, denn sie haben eine Regierung, die sie in einen permanenten Krieg führt. Im Krieg gewinnt niemand. Ich glaube nicht, dass Israel eine Möglichkeit hat, wirklich für Frieden und Sicherheit zu sorgen, wenn es so weitermacht wie bisher.

AP

Die wahllosen Angriffe Israels haben seit letztem Jahr mehr als 42.000 Zivilisten in Gaza getötet und die palästinensische Enklave in ein Schlachtfeld verwandelt.

Die meisten Israelis sind wahrscheinlich nicht glücklich über die Art und Weise, wie Sie die Dinge im Nahen Osten sehen.

FA: Sie wären überrascht, wie viele Israelis meine Arbeit schätzen und wie viele Israelis zwar nicht meiner Meinung sind, aber dennoch einen sehr respektvollen Umgang mit mir pflegen. Das Problem besteht nicht zwischen mir und einzelnen Israelis. Das Problem ist die Ideologie, die diese Regierung verteidigt. Ich habe nichts gegen den Staat Israel. Im Gegensatz zu dem, was die Leute schreiben, befürworte ich nicht die Auslöschung des Staates Israel. Ich fordere lediglich, dass Israel das Völkerrecht einhält. Israel kann nicht als Apartheidstaat leben, und solange Israel sich wie ein Apartheidstaat verhält und Verbrechen begeht, werde ich immer ein entschiedener Gegner dieser Praktiken sein und mit der israelischen Regierung in Konflikt geraten.

Menschenrechtsbewegungen, Anwälte und Menschen wie wir sollten starke Schultern haben, um die Hauptlast der Kritik zu tragen. Es gibt noch mehr zu sagen, nicht über mich, sondern über Menschen, die sich gegen das System stellen und deren Stimme entweder verstummt oder deren Worte völlig verzerrt werden. Das Unglaubliche an dieser Zeit ist, dass dies nicht nur in Israel geschieht, sondern auch im Westen, wo das Ausmaß der Pro-Israel-Propaganda untersucht werden muss, weil es phänomenal ist. So schockierend.

Glauben Sie, dass Ihre Haltung die friedensfördernden Proteste auf der ganzen Welt widerspiegelt?

FA: Die meisten Menschen, die gegen den Völkermord protestieren, wollen einfach nur, dass er aufhört. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen, die eine Botschaft vertreten, die dem Völkerrecht und der Gerechtigkeit so nahe kommt. Das ist phänomenal. Dies zeigt auch, dass die Menschenrechte heute viel besser verstanden werden als beispielsweise vor 20 oder 30 Jahren. Die jüngere Generation spricht diese Sprache. Sie ist menschenrechtsorientiert und das ist das Schönste, was mich überrascht hat. Diese neue Generation ist in der Lage, die Zusammenhänge herzustellen und die Gemeinsamkeiten und Kernfragen im Kampf für Gerechtigkeit zu erkennen. Das sind soziale Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Gerechtigkeit für Migranten und Flüchtlinge, Gerechtigkeit in Palästina. Sie sind alle miteinander verbunden, und das ist erstaunlich und wahr.

Letztendlich weisen sie auf ein Modell hin, ein wirtschaftliches Finanzmodell, das dahinter steht und es untermauert, und das wollen sie nicht mehr. Letztendlich läuft es auf den Kapitalismus hinaus. Das ist es, was eine Revolution viel mächtiger macht und langfristig viel positivere Auswirkungen haben kann. Ich bewundere diese junge Generation, von der Greta Thunberg wahrscheinlich die bekannteste ist.

TT News Agency via AP

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg nimmt am 9. Mai 2024 an einer Stop-Israel-Demonstration in Malmö, Schweden, teil.

Wie kann Israel mit den Folgen seiner Verstöße gegen das Völkerrecht umgehen?

FA: Israel sollte als Staat, der abscheuliche Verbrechen und Vergehen begangen hat, isoliert werden. Das ist die Realität, die ein Waffenembargo, die Aussetzung der Lieferung von Treibstoffen und allen anderen Materialien, die zur Aufrechterhaltung des militärischen Angriffs auf die Palästinenser und andere Menschen in der Region verwendet werden können, erfordert.

Natürlich hat Israel das Recht, sich selbst zu schützen, aber das tut es nicht. Die derzeitige Strategie Israels ist der größte Feind des israelischen Volkes, weil sie eine ganze Region gegen sich aufbringt. Israel hat syrisches und libanesisches Gebiet bombardiert. Es verwüstet den gesamten Libanon. Es hat den Irak und den Iran bombardiert. Meiner Meinung nach sollte Israel davon abgehalten werden, eine Bedrohung für die Palästinenser, die Region und die Israelis darzustellen.

QUELLE: TRT World

Murat Sofuoglu

Murat Sofuoglu ist Redakteur bei TRT World.

@Readingavenue

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …