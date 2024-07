https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-abandon-netanyahu-sinking-ship-hes-lost



Die Israelis sollten Netanjahus sinkendes Schiff verlassen. Er ist verloren

Von David Hearst

22. Juli 2024

Israel ist in eine neue Ära eingetreten, in der Widerstandsgruppen in der gesamten Region nicht mehr nach ein paar Wochen Kampf die weiße Fahne hissen. Sie kämpfen zurück

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei seiner Ankunft zu einer Pressekonferenz in Tel Aviv am 13. Juli 2024 (AFP)

Wissen Sie noch, wie der längste Krieg in der Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts begann? Mit Jake Sullivan, dem nationalen Sicherheitsberater der USA, der sich rühmte: „Die Region des Nahen Ostens ist heute so ruhig wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr.“

Mit Joe Biden und Donald Trump hat Israel zwei der freizügigsten US-Präsidenten in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten gehabt. Die späten Präsidenten Ronald Reagan und George HW Bush waren im Vergleich dazu unnachgiebig.

In Friedenszeiten erlaubte Trump Israel, die besetzten Golanhöhen zu annektieren, verlegte die US-Botschaft nach Jerusalem und brachte das Abraham-Abkommen auf den Weg, ein Versuch, die reichsten arabischen Staaten dazu zu bringen, Israel ohne ein palästinensisches Veto anzuerkennen.

Im Krieg überschwemmte Biden Israel mit Waffen, stimmte wiederholt gegen einen sofortigen Waffenstillstand, und als er versuchte, eine Offensive in Rafah zu bremsen, wurde er vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu ignoriert.

Die Strategie der „Bärenumarmung“ ist erneut gescheitert.

Die Ergebnisse jeder US-Präsidentschaft lassen sich am Verhalten des israelischen Premierministers ablesen, der nach wie vor das Haupthindernis bei den Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln und die Beendigung des neunmonatigen Krieges darstellt, und zwar weit mehr als die Hamas, die Vermittler oder gar die israelischen Unterhändler selbst.

Um zu bekräftigen, dass Israel seine Streitkräfte nicht von der Grenze zu Rafah oder dem Philadelphi-Korridor abziehen wird, was in der ersten Phase des Abkommens, das Außenminister Antony Blinken immer wieder als beschlossene Sache bezeichnet, erforderlich wäre, besuchte Netanjahu Rafah, um – einmal mehr – zu erklären, dass ein Sieg in Sicht sei.

Als Reaktion auf den Angriff der jemenitischen Houthi auf Tel Aviv am Freitag bombardierte er am Wochenende ein großes Ölterminal im jemenitischen Hafen von Hodeidah.

Bedrohung der Stabilität

Israelische Kommentatoren griffen die strategische Bedeutung des israelischen Angriffs schnell auf.

Es handele sich um mehr als einen taktischen Schlag gegen die Houthis, die als Ansar Allah bekannt sind, wegen ihres Drohnenangriffs auf Tel Aviv, bei dem ein Israeli getötet und mehrere andere verletzt wurden, schrieben sie.

Der Angriff auf den Ölhafen war eine Botschaft an den Iran, die besagte, dass die Insel Kharg, der wichtigste Ölexporthafen des Landes, potenziell durch den nächsten Vergeltungsschlag israelischer Kampfflugzeuge verwundbar sei.

Der israelische Angriff richtete sich aber auch an die internationale Gemeinschaft, die Israel für sich in Anspruch nimmt. Es ging darum, dass Israel die Energielebensader des Nahen Ostens unterbrechen könnte.

Die Kommentatorin Morielle I. Lotan schrieb: „Dieser Schritt erinnert die internationale Gemeinschaft auch an die weitreichenderen Folgen der regionalen Instabilität. Die Weltwirtschaft ist eng mit dem stetigen Fluss von Öl aus dem Nahen Osten verbunden.

„Jede größere Störung, insbesondere wenn wichtige Exportterminals wie Kharg Island betroffen sind, hätte weltweit tiefgreifende wirtschaftliche Folgen. Indem Israel das Potenzial für solche Störungen aufzeigt, fordert es die Weltmächte implizit auf, die iranische Bedrohung ernst zu nehmen und die Bemühungen zu unterstützen, die destabilisierenden Aktivitäten Teherans einzudämmen.“

Mit anderen Worten: Israel bedroht mit dem Angriff auf den Hafen von Hodeidah ausdrücklich die Stabilität des internationalen Ölhandels.

Dies ist eine weitere gefährliche Drehung der Schraube, die Netanjahu auf seinem Flug nach Washington zur Vorbereitung seiner Rede vor dem Kongress in dieser Woche vorgenommen hat.

Jeder Kapitän eines westlich registrierten Tankers oder Containerschiffs, der durch die Meerenge Bab el-Mandeb an der Mündung des Roten Meeres fährt, wird Ihnen sagen, dass die westliche Schifffahrt durch die Angriffe der Houthis stärker gefährdet ist als die Houthis oder der Iran durch einen Angriff Israels.

Das Gleiche gilt für Aramco in Saudi-Arabien, dessen Produktion 2019 durch einen Drohnenangriff halbiert wurde, oder für die Öltanker, die in den Häfen der Vereinigten Arabischen Emirate ihre Ladung von iranischen Seeminen abholen. Beide Golfstaaten haben die Botschaft ihrer Verwundbarkeit erhalten, eine Botschaft, die bis zum heutigen Tag gilt.

Bidens Vermächtnis

Dies ist also das Vermächtnis von Bidens erster und einziger Amtszeit. Unter seiner Aufsicht und mit seiner aktiven Unterstützung hat Israel neun Monate lang einen völkermörderischen Krieg geführt, der den Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht und ausgehungert hat, ohne die Hamas zu vertreiben, und der die gesamte Region an den Rand eines Krieges gebracht hat.

Hamas, Hisbollah und Jemen sind mutiger und militärisch fähiger, zurückzuschlagen als je zuvor in dem 76-jährigen Konflikt.

In seiner Amtszeit hatte Israel die Zweistaatenlösung endgültig abgelehnt. Unter seiner Amtszeit ist es in den Augen des internationalen Rechts offiziell zu einem Apartheidstaat geworden.

Amerika befindet sich nun in einem offenen Konflikt mit den beiden obersten Gerichten der internationalen Justiz: dem Internationalen Gerichtshof (IGH) und dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH), während es weiterhin behauptet, es verteidige eine auf Regeln basierende Weltordnung.

Das Schlimmste ist, dass Biden Israel erlaubt hat, den Gazastreifen an allen Landübergängen auszuhungern, und dass der Hilfsgütertransport, der an dem unglückseligen Pier hätte anlanden sollen, nun über den israelischen Hafen von Aschdod läuft.

Darüber hinaus verweigern die USA der Unrwa, der einzigen UN-Agentur, die palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachkommen anerkennt, nach wie vor die Mittel. Im vergangenen März verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das die weitere Finanzierung der Unrwa bis mindestens März 2025 untersagt.

Doch Israel hat in diesem Krieg keineswegs an Abschreckung gewonnen, sondern sie verloren.

Die Hamas, die Hisbollah und die von den Palästinensern und dem Iran unterstützten bewaffneten Gruppen im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen sind kühner und militärisch besser gerüstet, um zurückzuschlagen als je zuvor in dem 76-jährigen Konflikt.

Pro-palästinensische Aktivisten tragen am 8. Juni 2024 vor dem Weißen Haus Masken, auf denen US-Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu abgebildet sind (AFP)

Im Gazastreifen ist das Tunnelnetz immer noch intakt. Die Hamas bewies dies, indem sie israelische Panzer im Norden, im Zentrum und im Süden des Streifens gleichzeitig angriff und das Video innerhalb weniger Stunden auf Al Jazeera Arabic veröffentlichte.

Israel war überrascht, dass die Hamas nach neun Monaten immer noch diese nationale Kontrolle über den Streifen ausübt.

Außerdem gab die Armee zu, dass die Hamas so viele Panzer beschädigt hatte, dass sie nicht mehr genug übrig hatte, um in den Libanon einzufallen.

In einer Eingabe an den Obersten Gerichtshof Israels, in der die Aufnahme von Frauen in das Panzerkorps der Armee gefordert wurde, erklärte die Armee, dass viele ihrer Panzer im Gaza-Krieg beschädigt worden seien und sie nicht über genügend Munition verfüge.

„Die Zahl der einsatzfähigen Panzer im Korps reicht nicht aus, um den Bedürfnissen des Krieges gerecht zu werden und um Experimente mit dem Einsatz von Frauen durchzuführen“, berichtete die israelische Tageszeitung Yediot Aharonot unter Berufung auf die Gerichtsakte.

Die Drohnen- und Raketenangriffe der Hisbollah auf israelische Signal- und Aufklärungszentren im Norden Israels waren so präzise, dass sie Teile des Südlibanon vorübergehend für israelische Drohnen und andere Operationen blind gemacht haben.

Selbst wenn die israelische Armee eine Offensive starten wollte, um die Hisbollah von der Grenze wegzudrängen und sich nördlich des Litany-Flusses zurückzuziehen, ist sie nicht in der Lage, eine zweite Front zu eröffnen. Sie braucht Zeit und Munition, um sich von Gaza zu erholen.

Eine neue Ära

Die Ära der kurzen Strafexpeditionen, mit denen „das Gras gemäht“ und jahrelange Rücksichtnahme hergestellt werden sollte, ist vorbei.

Israel ist in eine neue Ära eingetreten, in der Widerstandsgruppen nicht nach ein paar Wochen des Kampfes die weiße Fahne hissen. Sie gehen nicht ins Exil, und sie werden auch nicht einfach ihre Geiseln freilassen.

Sie schlagen zurück und fordern einen Preis für die Panzer, die Reservisten, die sie bemannen, und die israelische Wirtschaft. Der Preis für solche Kriege ist für Israel exponentiell gestiegen.

Darüber hinaus brodelt es in der gesamten arabischen Welt vor Wut.

Ein kleines, aber deutliches Zeichen dafür ist die Geschichte des verstorbenen ehemaligen Soldaten Ahmed Ahed al-Mahameed aus dem Gouvernement Ma’an im Süden Jordaniens.

Als Vergünstigung können Soldaten der jordanischen Armee nach 20 Dienstjahren ein Wohnungsbaudarlehen bei den jordanischen Streitkräften beantragen. Nach seinem Tod erfuhr seine Familie erst von seinem Anwalt, dass Al-Mahameed den gesamten Erlös des von ihm aufgenommenen Kredits an Menschen in Gaza gegeben hatte.

Geld und Waffen strömen in das besetzte Westjordanland. Da die Nacht auf den Tag folgt, nimmt der Widerstand gegen israelische Razzien zu. Im letzten Monat wurden bei Angriffen auf israelische Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge zwei tödliche und hochentwickelte Bomben am Straßenrand im irakischen Stil eingesetzt.

Dies bedeutet für Israel den zweiten großen strategischen Verlust seit dem 7. Oktober letzten Jahres.

Beim Abfangen der meisten ballistischen Raketen und Drohnen, die der Iran als Reaktion auf den israelischen Angriff auf seine Botschaft in Damaskus abgeschossen hat, viele davon über jordanischem Luftraum, rühmte sich Israel, die Unterstützung seiner Nachbarn zu haben. Die hat es aber nicht.

Die arabischen Machthaber wissen nur zu gut, dass sie nicht in der Lage sind, den Zorn im eigenen Land zu zügeln.

Jeder in der scheidenden Biden-Administration oder der neuen Trump-Administration, der sich vorstellt, dass Saudi-Arabien nach dem Ende des Gaza-Krieges kleinlaut die gepunktete Linie des Abraham-Abkommens unterschreiben wird und die USA und Israel zu einer Ära zurückkehren können, in der die Normalisierung mit den reichsten Golfstaaten über die Köpfe der Palästinenser hinweg erfolgt, lebt im Traumland.

Auch diese Ära ist vorbei.

Die arabischen Herrscher wissen nur zu gut, dass sie nicht in der Lage sind, die Wut im eigenen Land zu zügeln.

Natürlich könnte die Unterschrift von Kronprinz Mohamed bin Salman immer noch auf einem Dokument erscheinen, das ihm von Trump vorgelegt wird, aber sie würde deutlich weniger bedeuten als am 6. Oktober.

Israel hat die Möglichkeit verloren, die Zukunft des Konflikts zu diktieren. Es kann die Palästinensische Autonomiebehörde finanziell am Leben erhalten, aber es ist heute weniger in der Lage, zu diktieren oder zu bestimmen, wer der nächste palästinensische Präsident sein wird.

Sobald der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas geht, werden auch seine beiden gewählten Nachfolger, Hussein el-Sheikh, der Generalsekretär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), oder Majed Faraj, sein Sicherheitschef, gehen. Beide haben unter Abbas beträchtliche Macht, aber keiner von ihnen verfügt über Legitimität oder Autorität selbst innerhalb der Fatah.

Die politische Formel nach dem OsloerAbkommen, die darin bestand, zu prüfen und zu bestimmen, wer die Palästinenser vertritt, und ihnen gleichzeitig die Aussicht auf Gespräche in Aussicht zu stellen, die nie stattfinden oder nie zu einem Abschluss kommen, ist vorbei.

Daran ist Israel ebenso schuld wie die Hamas.

Israel: Ein sinkendes Schiff

Letzte Woche stimmte die Knesset mit überwältigender Mehrheit gegen eine Zweistaatenlösung, darunter auch die so genannten Moderaten in dieser Debatte, Oppositionsführer Benny Gantz und seine Partei.

Die weltweite Sanktionierung Israels ist bereits im Gange

Der Antrag lautete: „Die Errichtung eines palästinensischen Staates im Herzen des Landes Israel wird eine existenzielle Gefahr für den Staat Israel und seine Bürger darstellen, den israelisch-palästinensischen Konflikt aufrechterhalten und die Region destabilisieren.“

In dem Antrag heißt es, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Hamas die Stadt übernimmt und sie in eine „radikal-islamische Terror-Basis“ verwandelt. Die Schlüsselwörter hier und die wahre zionistische Botschaft sind jedoch die Worte „im Herzen des Landes Israel“.

Dieser Antrag ist nicht nur, wie Mustafa Barghouti, der Generalsekretär der Palästinensischen Nationalen Initiative, sagte, der Tod von Oslo.

Es ist die Proklamation einer Einstaatenlösung, eines jüdischen Minderheitenstaates, der das gesamte Land vom Fluss bis zum Meer kontrolliert und einen jüdischen Staat schafft, der gleichbedeutend mit dem biblischen Land Israel ist.

Dies war von Anfang an das Ziel der Zionisten.

Die Befürworter einer Zweistaatenlösung – zu denen alle westlichen Regierungen und die UNO gehören – können diese Tatsache nicht länger ignorieren. Ein palästinensischer Führer, der Israel anerkennt, hat niemanden, mit dem er reden kann.

Niemand hat mehr dazu beigetragen, das Argument zu zerstören, dass internationale Wirtschaftssanktionen Fortschritte auf dem Weg zu einer politischen Lösung für eine Zweistaatenlösung verhindern, als die israelische Knesset selbst. Sie hat mehr dazu beigetragen, diese besondere Leiche zu begraben, als die Siedler selbst.

Dies führt uns zu dem vierten Punkt, den Israel verloren hat, während Netanjahu seine Rede vor dem Kongress vorbereitet: die Weltöffentlichkeit.

Eine ganze Generation amerikanischer Jugendlicher kann erkennen, dass Israel niemals einen palästinensischen Staat zulassen wird, und die palästinensische nationale Sache ist zum wichtigsten Menschenrechtsthema der Welt geworden.

Netanjahu kann das bahnbrechende Urteil des Internationalen Gerichtshofs zu den besetzten Gebieten von letzter Woche als „absurd“ abtun.

„Das jüdische Volk ist kein Besatzer in seinem eigenen Land, weder in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem noch in Judäa und Samaria (Westjordanland), unserem historischen Heimatland“, sagte Netanjahu auf X.

In der Weltmeinung und im internationalen Recht sind sie es aber sehr wohl.

Die Entscheidung des Gerichts hat mehrere Auswirkungen. Das Argument des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und der USA, der IStGH sei für Israels Handlungen in den besetzten Gebieten nicht zuständig, weil die Palästinensische Autonomiebehörde gemäß den Osloer Verträgen israelische Truppen nicht strafrechtlich verfolgen könne, ist damit hinfällig.

Warum das neue Buch von Ilan Pappe über die Israel-Lobby ein Muss ist

Mehr lesen „

Der IGH sagt, dass das Völkerrecht über den Verträgen steht.

Der IGH erklärte nicht nur, dass Israels Besetzung palästinensischen Landes rechtswidrig sei und „so schnell wie möglich“ beendet werden müsse, sondern dass jeder Mitgliedstaat des IGH die Pflicht habe, dafür zu sorgen, dass dies geschehe. Damit gab der IGH der internationalen Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) rechtlichen Rückhalt. Außerdem erklärte er Israel zu einem Apartheidstaat.

Nun werden die USA das Urteil ignorieren.

Während der ersten Amtszeit von Donald Trump hatte der damalige Außenminister Mike Pompeo wenig Mühe, Sanktionen gegen die damalige IStGH-Anklägerin Fatou Bensouda und einen weiteren hochrangigen Vertreter der Anklage, Phakiso Mochochoko, zu verhängen und die Visa anderer an den IStGH-Ermittlungen Beteiligter einzuschränken. Zweifellos kann dies wieder geschehen.

Aber Europa, ein Kontinent, dessen Einheit und Identität auf den Schultern der Institutionen ruht, die es aufgebaut hat, wird es schwerer haben, sein eigenes Kind, den IGH in Den Haag, zu verwaisen.

Und das wird für Israel von Bedeutung sein, denn Israel wird vor allem von den Nachkommen der Flüchtlinge aus Europa bevölkert.

Die Israelis wären nicht so ängstlich, ein Schlupfloch in Europa zu erwerben, wenn sie sicher wären, in den palästinensischen Gebieten zu bleiben, die sie kolonisiert haben.

Die Israelis werden nach Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Spanien und Griechenland fliehen, wenn sie diesen Konflikt verlieren und gezwungen sind, mit den Palästinensern zu verhandeln.

Warum sind viele Israelis gerade jetzt so erpicht darauf, europäische Pässe zu bekommen? Sie wären nicht so ängstlich, sich ein Schlupfloch zu verschaffen, wenn sie sicher wären, in den palästinensischen Gebieten zu bleiben, die sie kolonisiert haben.

Ein solches Urteil wird die öffentliche Meinung beeinflussen und Druck auf die Regierungen in ganz Europa ausüben, ihre Haltung zu ändern. Die Regierungen selbst befinden sich bereits in der Zwickmühle, da sie ihre Waffenverträge mit Israel kaum noch verteidigen können.

Der IGH tut noch etwas anderes. Er hat keine Exekutivgewalt zur Durchsetzung seiner Entscheidungen. Aber er ermöglicht es jedem Gericht in einem Mitgliedsstaat, das die Zuständigkeit für die Regierungspolitik hat, Waffenverkäufe oder sogar jeden Handelsvertrag mit Israel anzufechten.

Wenn Israel seine moralische Überlegenheit verliert, wenn es offiziell zu einem Apartheidstaat wird – nicht nach Meinung von Nichtregierungsorganisationen, sondern nach Meinung des höchsten internationalen Gerichts – wenn es eine millionenstarke Opposition in der ganzen Welt hervorgerufen hat, werden viele Unternehmen den Handel mit Israel einstellen. Die weltweite Sanktionierung Israels ist bereits im Gange.

Der Verlust der Abschreckung, der Abbruch von Verhandlungen durch die eindeutige Erklärung, dass das gesamte Land dem jüdischen Volk gehört, der Verlust der Weltmeinung und nun die rechtliche Verdammung des internationalen Rechts – all das sollte pragmatische Israelis zu einer Schlussfolgerung führen: Es ist an der Zeit, den Kampf einzustellen und zu reden.

Im Moment gibt es alle Anzeichen dafür, dass sie mit dem sinkenden Schiff untergehen werden.

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

