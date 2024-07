https://consortiumnews.com/2024/07/22/kamala-harriss-distinguished-career-of-serving-injustice-2/



Kamala Harris‘ bemerkenswerte Karriere im Dienste der Ungerechtigkeit

Von Marjorie Cohn

22. Juli 2024

Die Bilanz der Präsidentschaftskandidatin in Kalifornien untergräbt ihren Anspruch auf progressive Referenzen, sagt Marjorie Cohn.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Consortium News am 9. Juli 2019veröffentlicht , als Senatorin Kamala Harris für die demokratische Präsidentschaftskandidatur kandidierte. Sie wurde später von Kandidat Joe Biden als seine Kandidatin ausgewählt, dient seit Januar 2021 als Vizepräsidentin und wurde am Sonntag von Präsident Biden unterstützt, um ihn bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 an der Spitze der Demokraten zu ersetzen. In dem Artikel wird Harris‘ Bilanz als Bezirksstaatsanwältin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien untersucht.

Harris im Jahr 2021. (Lawrence Jackson/Wikimedia Commons)

Truthout

9. Juli 2019

SenatorinKamala Harris steigt in den Umfragen, nachdem sie den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden während der Vorwahldebatte der Demokraten in dramatischer Weise mit seiner Ablehnung von staatlich verordneten Busfahrten zur Aufhebung der Rassentrennung konfrontiert hat.

In der darauffolgenden Woche wich Harris jedoch von ihrer Aussage ab, dass Busse immer staatlich vorgeschrieben sein sollten, und nannte sie nur ein „Werkzeug, das den Schulbezirken zur Verfügung steht“. Auf die Frage, ob sie Bundesmandate für Busse unterstützen würde, antwortete sie: „Ich glaube, dass jeder Schulbezirk jedes Mittel aus dem Werkzeugkasten in Betracht ziehen sollte. Bidens Umfragewerte sinken jedoch aufgrund von Harris‘ theatralischer Attacke.

Harris, die von 2004 bis 2011 als Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und von 2011 bis 2017 als Generalstaatsanwältin von Kalifornien tätig war, bezeichnet sich selbst als „progressive Staatsanwältin“. Harris‘ staatsanwaltliche Bilanz ist jedoch alles andere als progressiv.

Mit ihrer Entschuldigung für ungeheuerliches staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten, ihrer Weigerung, DNA-Tests für einen wahrscheinlich unschuldigen Insassen der Todeszelle zuzulassen, ihrer Ablehnung von Gesetzen, die von der Generalstaatsanwaltschaft unabhängige Ermittlungen bei polizeilichen Erschießungen verlangen, und vielem mehr hat sie einen wesentlichen Beitrag zu der schmutzigen Geschichte der Ungerechtigkeit geleistet, die sie anprangert.

Harris versuchte, den Skandal um den Gefängnisinformanten zu vertuschen

Jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang, setzte das Orange County Sheriff’s Department in Zusammenarbeit mit dem Orange County District Attorney (OCDA) Teams von Informanten in Gefängnissen ein, um Geständnisse zu erpressen.

Stellvertretende Sheriffs platzierten Informanten in der Nähe von Angeklagten, die von einem Anwalt vertreten wurden, um von ihnen Aussagen zu erhalten. Die Staatsanwälte wussten von diesem Programm und versprachen den Informanten ausdrücklich oder stillschweigend Vorteile. Dies verletzte das Recht der Angeklagten auf einen Rechtsbeistand nach dem Sechsten Verfassungszusatz.

In der Rechtssache People v. Dekraai (2016) [zu der Zeit, als Harris kalifornischer Generalstaatsanwalt war] erlangte ein Informant in diesem Programm rechtswidrig Aussagen von dem Angeklagten. Nachdem der Staatsanwalt zugestimmt hatte, die Aussagen nicht zu verwenden, bekannte sich Dekraai des Mordes schuldig und bereitete seine Verteidigung auf einen Prozess vor, in dem es darum ging, ob er die Todesstrafe erhalten würde. Er forderte den Richter auf, festzustellen, dass die OCDA aufgrund ihrer Beteiligung am Programm für Gefängnisinformanten in einem Interessenkonflikt stand.

Über einen Zeitraum von sechs Monaten hielt der Richter zwei Anhörungen ab und hörte 39 Zeugen.

Der Richter stellte fest, dass viele Zeugen, darunter Staatsanwälte und Strafverfolgungsbeamte, hinsichtlich der Art des Informantenprogramms und ihrer Rolle darin „nicht glaubwürdig“ waren. Einige konnten sich nicht erinnern, stellte der Richter fest, aber „andere haben zweifellos gelogen“.

Daher kam der Richter zu dem Schluss, dass das OCDA in einem Interessenkonflikt stand, und schloss das gesamte OCDA-Büro von jeder weiteren Beteiligung am Fall von Scott Evan Dekraai aus.

Kamala Harris, die zu diesem Zeitpunkt als Generalstaatsanwältin fungierte, übernahm dann die strafrechtliche Verfolgung der Todesstrafenphase von Dekraais Prozess. Harris legte jedoch Berufung gegen die Entscheidung des Richters ein und lehnte die Abberufung des OCDA ab.

Im Jahr 2016 wies das Berufungsgericht Harris‘ Argument zurück und bestätigte die Abberufung des OCDA durch den Prozessrichter. Das Berufungsgericht schrieb in seiner Stellungnahme:

„Auf der letzten Seite des Antwortschreibens des Generalstaatsanwalts heißt es: ‚Die Anordnung des Gerichts, das OCDA von der Verfolgung von Dekraais Strafprozess abzulehnen, war ein Mittel auf der Suche nach einem Konflikt.‘ Das ist Unsinn. Das Gericht hat das OCDA erst nach langen Beweisanhörungen ausgeschlossen, in denen es einen ständigen Strom von Beweisen für unangemessenes Verhalten der Staatsanwaltschaft hörte. Die Behauptung, der Richter habe den Fall vorverurteilt, ist rücksichtslos und grob unfair. Dieses Verfahren war eine Suche nach der Wahrheit. Der Beschluss wird bestätigt.“

Rechtsanwalt Jerome Wallingford vertrat einen Mann, der wie Dekraai ein Opfer des illegalen Orange County Gefängnis-Informantenprogramms war.

„Harris hätte ihre Arbeit tun und das Informantenprogramm auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts im Fall Dekraai untersuchen sollen“, sagte Wallingford gegenüber Truthout. „Aber stattdessen hat sie versucht, den Skandal zu beschönigen, indem sie den Staatsanwalt schützte und dem Sheriff die Schuld gab.“

Die Aufgabe des Generalstaatsanwalts ist es nicht, den Staatsanwalt zu schützen. Als oberster Strafverfolgungsbeamter des Staates ist es die Pflicht des Generalstaatsanwalts, „dafür zu sorgen, dass die Gesetze des Staates einheitlich und angemessen durchgesetzt werden“, wie es Artikel V der kalifornischen Verfassung vorschreibt. Harris hat in diesem Fall gegen ihre gesetzliche Pflicht verstoßen.

Harris verharmlost ‚unerhörtes Fehlverhalten‘

Harris verharmloste „empörendes Fehlverhalten der Regierung“ im Fall Volk gegen Velasco-Palacios (2015). Das Gericht stellte fest, dass der Staatsanwalt „absichtlich ein Vernehmungsprotokoll verändert hatte, um ein Geständnis aufzunehmen, das zur Rechtfertigung einer Anklage mit lebenslanger Haftstrafe verwendet werden konnte, und er verteilte es an den Verteidiger zu einem Zeitpunkt, als [der Staatsanwalt] wusste, dass der Verteidiger versuchte, den Angeklagten zu einem Vergleich zu bewegen.“

Nachdem der Staatsanwalt das gefälschte Geständnis in das Protokoll eingeschleust hatte, veranlasste es den Verteidiger, den Angeklagten dazu zu drängen, sich schuldig zu bekennen, wodurch das Vertrauen des Mandanten in seinen Anwalt untergraben wurde.

Der Richter stellte fest, dass das Vorgehen des Staatsanwalts „ungeheuerlich und empörend war und das Gewissen erschütterte“, und wies den Fall ab. Harris‘ Büro legte Berufung ein.

Das Berufungsgericht bestätigte die Klageabweisung und stellte fest, dass „die Klageabweisung eine angemessene Sanktion für staatliches Fehlverhalten ist, das ungeheuerlich genug ist, um die verfassungsmäßigen Rechte eines Angeklagten zu beeinträchtigen“.

Bezeichnenderweise stellte das Berufungsgericht fest, dass „ungeheuerliche Verstöße gegen die verfassungsmäßigen Rechte eines Angeklagten ausreichen, um ein unerhörtes Fehlverhalten der Regierung zu belegen“.

Das Berufungsgericht wies jedoch das Argument von Harris zurück, dass das Verhalten, wenn es nicht physisch brutal war , nicht den für eine Entlassung erforderlichen „Schock des Gewissens“-Standard erfüllen würde.

Wieder einmal deckte Harris staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten und ignorierte die Ermahnung des Obersten Gerichtshofs in der Rechtssache Berger gegen die USA, dass die Pflicht eines Staatsanwalts „nicht darin besteht, einen Fall zu gewinnen, sondern dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird“.

Harris: Nicht gerade fortschrittliche Bilanz. (Büro des Generalstaatsanwalts von Kalifornien über Wikimedia Commons)

Harris lehnte Ermittlungen zu polizeilichen Schießereien ab

Diese Fälle sind keine Einzelbeispiele für Harris‘ wenig fortschrittliche Bilanz als Staatsanwältin.

„Immer wieder, wenn Progressive sie drängten, als Bezirksstaatsanwältin und dann als Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Reformen der Strafjustiz anzunehmen, lehnte Frau Harris diese ab oder schwieg“, schrieb die Rechtsprofessorin der University of San Francisco School of Law, Lara Bazelon, in einem Artikel der New York Times mit dem Titel „Kamala Harris war keine ‚progressive Staatsanwältin‘“.

Bazelon fügte hinzu: „Am beunruhigendsten ist, dass Frau Harris mit Zähnen und Klauen dafür kämpfte, ungerechtfertigte Verurteilungen aufrechtzuerhalten, die durch behördliches Fehlverhalten zustande gekommen waren, einschließlich der Manipulation von Beweisen, falscher Zeugenaussagen und der Unterdrückung wichtiger Informationen durch Staatsanwälte.“

Nachdem ein Bundesrichter 2014 entschieden hatte, dass das kalifornische Todesstrafensystem so dysfunktional geworden war, dass es „gegen das Verbot des achten Verfassungszusatzes gegen grausame und ungewöhnliche Bestrafung verstößt“, legte Harris Berufung gegen die Entscheidung ein. Infolgedessen wurde die Todesstrafe in Kalifornien aufrechterhalten und bleibt bis heute in Kraft.

Harris lehnte DNA-Tests ab, die Kevin Cooper, einen wahrscheinlich unschuldigen Mann in der Todeszelle, entlasten könnten, und sie sprach sich gegen landesweite, am Körper getragene Polizeikameras aus. Harris befürwortete die Kriminalisierung des Schulschwänzens, die Erhöhung der Kautionsgebühren und die Inhaftierung von Gefangenen als billige Arbeitskräfte.

Sie unterstützte auch die Meldung verhafteter Jugendlicher ohne Papiere an die Einwanderungs- und Zollbehörde, deckte korrupte Polizeilaboranten und blockierte eine geschlechtsangleichende Operation für einen transsexuellen Gefangenen. Ein Richter des US-Bezirksgerichts kam zu dem Schluss, dass die Verweigerung der Operation eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung darstellt, die gegen den Achten Verfassungszusatz verstößt.

Viele von Harris‘ strafrechtlichen Maßnahmen schaden unverhältnismäßig vielen farbigen Menschen.

Harris lehnte ein Gesetz ab, das die Generalstaatsanwaltschaft dazu verpflichtet, Polizeierschießungen mit Todesfolge unabhängig zu untersuchen. Im Jahr 2016 forderten Mitglieder des California Legislative Black Caucus Harris auf, mehr zu tun, um die Verantwortlichkeit für polizeiliches Fehlverhalten zu stärken.

Der Abgeordnete Kevin McCarthy (D-Sacramento), Mitglied des Black Caucus, sagte der Los Angeles Times : „Die afroamerikanische Gemeinschaft und die Bürgerrechtsgemeinde sind enttäuscht, dass [Harris] sich in dieser Sache nicht stärker engagiert hat.

Harris half dem ‚Zwangsvollstreckungskönig‘

Obwohl viele von Harris‘ Strafverfolgungsmaßnahmen farbigen Menschen schadeten, half eine bemerkenswerte dem weißen „Zwangsvollstreckungskönig“ – Steve Mnuchin, [der] Trumps Finanzminister wurde.

Mnuchin war von 2009-2015 CEO der OneWest Bank. In einem Memo aus dem Jahr 2013, das The Intercept vorliegt, wird behauptet, dass „OneWest säumige Hausbesitzer aus ihren Häusern drängte, indem es gegen Kündigungs- und Wartezeitgesetze verstieß, wichtige Dokumente illegal rückdatierte und Zwangsversteigerungen effektiv manipulierte.“

Nach einer einjährigen Untersuchung fand die Abteilung für Verbraucherrecht des kalifornischen Generalstaatsanwalts „Beweise, die auf ein weit verbreitetes Fehlverhalten schließen lassen“. Im Jahr 2013 empfahl sie Harris, eine Zivilklage gegen die Bank zu erheben.

Ehemaliger Hauptsitz der OneWest Bank, Pasadena, Kalifornien. (Coolcaesar, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

„Ohne jegliche Erklärung lehnte Harris‘ Büro es ab, ein Verfahren in dem Fall einzuleiten.

Mnuchin spendete im Februar 2016 2.000 Dollar an Harris‘ Senatskampagne. Es war seine einzige Spende an einen demokratischen Kandidaten.

Im Januar 2017 behauptete die Campaign for Accountability (Kampagne für Rechenschaftspflicht), dass Mnuchin und die OneWest Bank „möglicherweise illegale Taktiken angewandt haben, um bis zu 80.000 kalifornische Häuser zu zwangsvollstrecken“, und forderte eine bundesweite Untersuchung.

Harris schrieb in ihren Memoiren „ The Truths We Hold“: „Amerika hat eine tiefe und dunkle Geschichte von Menschen, die die Macht des Staatsanwalts als Instrument der Ungerechtigkeit nutzen.“

Sie fügte hinzu,

„Ich kenne diese Geschichte gut – von unschuldigen Männern, die reingelegt werden, von Anklagen gegen Menschen ohne ausreichende Beweise, von Staatsanwälten, die Informationen zurückhalten, die Angeklagte entlasten würden, von der unverhältnismäßigen Anwendung des Gesetzes“.

Aus den öffentlichen Unterlagen geht hervor, dass Harris als Bezirksstaatsanwältin und später als Generalstaatsanwältin von Kalifornien zu der Ungerechtigkeit beigetragen hat, die sie zu verabscheuen vorgibt.

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, Dekanin der People’s Academy of International Law und ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild. Sie sitzt in den nationalen Beratungsgremien von Assange Defense und Veterans For Peace. Sie ist Mitglied des Vorstands der International Association of Democratic Lawyers und Vertreterin der USA im kontinentalen Beirat der Association of American Jurists. Zuihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötung: Legal, Moral and Geopolitical Issues (Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen).

Dieser Artikel stammt von Truthout und mit freundlicher Genehmigung abgedruckt.

Übersetzt mit deepl.com



