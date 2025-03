https://english.almayadeen.net/articles/analysis/the-israeli-agenda-for-gaza-and-the-west-bank-that-everyone



Die israelische Agenda für Gaza und das Westjordanland, die alle übersehen

Robert Inlakesh

Quelle: Al Mayadeen Englisch

4. März 2025

Die Waffenruhe in Gaza lenkt von der tieferen Strategie „Israels“ ab: die Zerschlagung der palästinensischen Eigenstaatlichkeit, die Auferlegung ausländischer Kontrolle und die Sicherstellung einer dauerhaften Besatzung unter US-amerikanischer Führung.

Die öffentliche Diskussion über das Schicksal des Waffenstillstands im Gazastreifen wurde von der Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump und des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu dominiert, wobei es den meisten Analysten nicht gelang, die Situation zwischen den Zeilen zu lesen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Ablenkungen vom Gesamtbild.

Während einige nun auf die amerikanischen Drohungen fixiert sind, Gaza „in Besitz zu nehmen“ und ethnisch zu säubern, und andere befürchten, dass „Israel“ versucht, seinen völkermörderischen Angriff erneut zu starten, was beides berechtigte Bedenken sind, wird hinter den Kulissen etwas viel Unheilvolleres heraufbeschworen.

Wie ich in früheren Beiträgen ausführlicher dargelegt habe, sind die meisten Vorschläge von Donald Trump für Gaza eher eine kranke orientalistische Fantasie als ernsthafte Drohungen. „Gaza zu besitzen“ würde bedeuten, in den Gazastreifen einzumarschieren und seinen Widerstand vollständig zu brechen, was Tausende von US-Soldaten das Leben kosten und Washington am Ende Hunderte Milliarden Dollar kosten würde; außerdem würde es wahrscheinlich scheitern. Daher ist eine Invasion äußerst unwahrscheinlich, würde eine sorgfältige Planung erfordern, und wir haben auf logistischer Seite einfach keine Anzeichen dafür gesehen, dass es überhaupt einen kohärenten Plan für die Durchführung gibt.

Die Gefahr einer ethnischen Säuberung, die in den Aufrufen des amerikanischen Präsidenten, die Bevölkerung des Gazastreifens „auszuräumen“, impliziert ist, hat jedoch einen gewissen Bezug zur Realität. Die Methode, mit der die zionistische Entität dies umzusetzen versucht, ist eher schrittweise als plötzlich, es sei denn, sie versucht, in den ägyptischen Sinai einzudringen und einen Landstreifen zu erobern, in den die Menschen umgesiedelt werden können, was die Dinge beschleunigen könnte.

Die Trump-Falle

Wenn wir uns die israelische und die amerikanische Führung ansehen, ist es ein grundlegender Fehler anzunehmen, dass sie sich in Bezug auf das gewünschte Endziel für die Region irgendwie uneinig sind. Auch wenn es bei kurzfristigen Themen zu Interessensunterschieden zwischen den Verbündeten kommen kann, sind diese im Großen und Ganzen eher unbedeutend.

Als Ausgangspunkt für diese Analyse müssen wir von der Position ausgehen, dass die Vereinigten Staaten – als mächtigster Akteur mit dem größten Einfluss – daran arbeiten, eine Zukunft zu sichern, die ihrem israelischen Verbündeten zugutekommt, dies aber auf eine Weise tun, die zur amerikanischen Vorherrschaft beiträgt.

Washington hat die Schaffung des Wirtschaftskorridors Indien-Naher Osten-Europa im Visier. Um dies zu erreichen, muss Saudi-Arabien zunächst gezwungen werden, die Beziehungen zum zionistischen Regime zu normalisieren. Doch das Problem Palästina steht dem im Weg.

Die USA wären zwar klüger, wenn sie ihren Einfluss nutzen würden, um die Israelis zur Annahme einer sogenannten „Zwei-Staaten-Lösung“ zu zwingen, um ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen, wie es die Biden-Regierung befürwortet hat. Doch in Wirklichkeit kann die amerikanische Regierung den Israelis diese Realität nicht aufzwingen. Warum? Weil die zionistische Lobby in den Vereinigten Staaten einfach zu mächtig ist, selbst wenn es im nationalen Interesse der USA liegt.

Daher wäre ein Präsident nötig, der bereit ist, seine politische Karriere, seinen Ruf und vielleicht sogar sein Leben zu opfern, um dies zu erreichen. Als der ehemalige US-Präsident Bill Clinton in den Verhandlungen zwischen den Israelis und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) die sogenannten „Clinton-Parameter“ vorbrachte, wurde der Plan – der sehr pro-israelisch war und das Völkerrecht in vielerlei Hinsicht völlig ignorierte, um den Israelis zu gefallen – von der Lobby als Auferlegung der „Auschwitz-Grenzen“ verurteilt.

Donald Trump hat weder den Mut noch das Interesse an diesem Thema – was sich in seinem klaren Verständnis der Realitäten dieses Problems zeigt –, gegen die Lobby zu kämpfen, um eine wirklich „America First“-Position in dieser Frage durchzusetzen. Stattdessen hat er sich dafür entschieden, den Zionisten dabei zu helfen, einen anderen Weg zur regionalen Vorherrschaft zu finden, der sowohl im Interesse Washingtons als auch Tel Avivs liegt; zumindest glauben das die Zionisten.

Dieser Weg zur Vorherrschaft führt über die vollständige Zerstörung der Idee eines palästinensischen Staates, die Neuzeichnung von Landkarten und die Konfrontation mit dem Iran als „gemeinsamer Feind“ aller mit den USA verbündeten Regime.

Die Palästinenser ohne Palästina?

Sobald der Waffenstillstand im Gazastreifen in Kraft trat – der von der Hamas eigentlich respektiert, vom zionistischen Regime jedoch täglich verletzt wird – starteten die Israelis sofort die sogenannte „Operation Eiserne Wand“ im nördlichen besetzten Westjordanland.

Das Ziel dieser Invasion im Westjordanland ist es, die gesamte Bevölkerung kollektiv zu bestrafen, aus der Widerstandsgruppen hervorgegangen sind. Das israelische Militär zerstört Häuser und Straßen, verhängt Ausgangssperren, entzieht der Zivilbevölkerung Wasser und Strom, ermordet Zivilisten durch Luftangriffe, riegelt die Bevölkerung mit Panzern und Toren ab und nimmt jeden, der sich gegen ihren Terror auflehnt, massenhaft fest. Dies geschieht mit dem Ziel, die Menschen in diesem Gebiet in die Unterwerfung zu zwingen.

In der Zwischenzeit haben die Vereinigten Staaten kürzlich beschlossen, die Finanzierung der Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland einzustellen. Es ist auch klar, dass die Trump-Kampagne von „Israels“ reichster Milliardärin, Miriam Adelson, mit 100 Millionen Dollar finanziert wurde, was, wie die Zeitung Haaretz berichtete, als Gegenleistung dafür gewährt wurde, dass der Präsident eine israelische Annexion des Westjordanlandes akzeptiert. Zunächst sah es so aus, als ob die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) in einem solchen Szenario weiterhin an der Macht bleiben könnte, was wahrscheinlich einer Annexion von Gebiet C und Teilen von Gebiet B gleichgekommen wäre, während die PA weiterhin über die großen Bevölkerungszentren in Gebiet A/B herrschen würde.

Die PA scheint jedoch ihren Test nicht bestanden zu haben, nachdem sie über 40 Tage lang einen Angriff gegen den palästinensischen Widerstand im Flüchtlingslager Dschenin gestartet hat und sich als unfähig erwies, die dortigen Dschenin-Brigaden zu zerschlagen. Jetzt wird sie den Preis dafür zahlen, dass sie die finanzielle Unterstützung der USA verloren hat.

Was hat das alles mit dem Waffenstillstand im Gazastreifen zu tun, werden Sie sich fragen? Ganz einfach: Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland abgeschafft wird, kann sie auf keinen Fall auch noch den Gazastreifen übernehmen. Verschiedene Mitglieder der israelischen Führung haben wiederholt erklärt, dass sie nicht wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen übernimmt, da dies ihrer Meinung nach der Palästinensischen Autonomiebehörde die Legitimität verleihen würde, erneut eine „Zwei-Staaten-Lösung“ zu fordern.

Die zionistische Entität ist sich sehr wohl bewusst, dass das palästinensische Volk nicht einfach seine Sachen packen und gehen wird, selbst wenn einige gewaltsam vertrieben werden, die Mehrheit wird bleiben. Daher ist ihr Plan sehr klar: Sie wollen eine international geführte Truppe, die die Besatzung der Palästinenser für sie verwaltet.

Wenn Netanjahu davon spricht, die Hamas aus dem Gazastreifen zu entfernen, kann seine Methode nicht der Krieg sein, denn er hat das 15 Monate lang versucht und ist gescheitert. Wenn er es erneut versucht, wird er ebenfalls scheitern. Stattdessen sehen wir bereits, wie sein Plan in die Tat umgesetzt wird. Er will versuchen, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten, um das Ergebnis eines eingefrorenen Konflikts zu erreichen, in dem er dann die Menschen in Gaza langsam töten kann, indem er ihnen weiterhin Schutz, Hilfe und die Mittel zum Wiederaufbau des Gebiets vorenthält.

Dieses Szenario zielt darauf ab, die Notlage der Menschen in Gaza so schlimm zu machen, dass sie nach einer Alternative suchen, auch wenn diese Alternative sie ihrer Autonomie beraubt. Währenddessen werden die Zionisten die arabischen Regime und andere Nationen nutzen, um ein Programm für eine „Nachkriegsverwaltung“ aufzustellen.

Donald Trumps wahnsinnige, rassistische und provokative Äußerungen sowie sein jüngstes AI-Video mit dem Titel „Trump Gaza“ dienen alle dazu, die Öffentlichkeit abzulenken, den Diskurs in die falsche Richtung zu lenken, Netanyahus politische Karriere zu retten und die arabischen Nationen zu zwingen, einen Plan auszuarbeiten. Die Idee einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens ist eine Drohung, die nicht nur zur Einschüchterung Ägyptens und Jordaniens, sondern auch Saudi-Arabiens und der anderen arabischen Länder eingesetzt wurde.

Es ist ein Ultimatum der USA: Entweder die arabischen Staats- und Regierungschefs übernehmen die Verantwortung für Gaza und die Palästinenser, oder Washington wird Maßnahmen ergreifen, die ihre Regime zum Einsturz bringen könnten. Deshalb haben sie sich plötzlich zusammengetan und mobilisiert, um eine Lösung zu finden. Dieser Prozess ist nun in der Schwebe, da sowohl die arabischen Staats- und Regierungschefs als auch Netanjahu verzweifelt versuchen, die Umsetzung der zweiten Phase des Waffenstillstands für Gaza hinauszuzögern.

Die widerrechtliche Aneignung weiterer syrischer Gebiete durch die zionistische Entität gibt erste Einblicke in ihre allgemeine Denkweise. Während eine „Pufferzone“ schon lange ihr Ziel war, scheint es, als ob sie versuchen, ein Bündnis mit zwei autonomen Regimen zu schaffen, von denen sie hoffen, dass sie sich bilden und ihre Unabhängigkeit von der Herrschaft Damaskus erklären. Es ist klar, dass die Israelis einen drusischen und einen kurdischen Staat in Syrien wollen, die mit „Tel Aviv“ verbündet wären und ihm Einfluss bis zum Euphrat und darüber hinaus verschaffen würden. Wenn nötig, könnte dies sogar eine Lösung für die drusische Bevölkerung sein, die die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, vorausgesetzt, es würde einen Beitrag leisten und würde nicht auf Widerstand der syrischen drusischen Bevölkerung stoßen.

Das Ziel scheint zu sein, dass die Israelis de facto die Kontrolle über das Gebiet haben, während es von ihren Stellvertretern verwaltet wird, um Bevölkerungsgruppen zu verwalten, die ihnen nicht genehm sind. Die Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) würde bedeuten, dass Palästina keinen Sitz in den Vereinten Nationen hat. Gleichzeitig zerstören sie nun mit Hilfe ihrer westlichen Verbündeten die UNRWA, was bedeutet, dass die Organisation, die den Status palästinensischer Flüchtlinge registriert, getötet wird. Der nächste Schritt wäre dann die Einsetzung einer externen Verwaltungsstelle/mehrerer Verwaltungsstellen, um das palästinensische Volk in ihren Bantustans zu regieren.

Dies ist das beste Szenario, auf das die Zionisten hoffen, in dem sie viele Tricks anwenden und möglicherweise sogar einen direkten Austausch mit dem Iran anstreben werden. Der einzige Weg, dies zu verhindern, ist ein geeinter regionaler Widerstand, der alle Differenzen beilegen muss, um gemeinsam gegen die Israelis zu kämpfen. „Groß-Israel“ ist da, der einzige Ausweg ist ein massenhafter Widerstand der Bevölkerung in der gesamten Region, die Alternative wären Jahrzehnte der Besatzung und Unterdrückung.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Verfassers wieder.

Politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer.

Übersetzt mit Deepl.com

