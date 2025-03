https://www.caitlinjohnst.one/p/some-thoughts-on-ukraine



Einige Gedanken zur Ukraine

Caitlin Johnstone

4. März 2025

Während die Trump-Regierung die Militärhilfe für die Ukraine einstellt und westliche Liberale weiterhin in Panik ausbrechen, weil Trump die Gefühle von Sankt Selenskyj verletzt, ist es wahrscheinlich sinnvoll, alle daran zu erinnern, dass die russische Invasion der Ukraine unbestreitbar durch westliche Aggressionen provoziert wurde. Aus diesem Grund haben so viele westliche Experten und Analysten jahrelang im Voraus davor gewarnt, dass westliche Aggressionen eine Invasion der Ukraine provozieren würden.

Nun mögen einige dies hören und sagen: „Okay, aber Russland hätte trotzdem nicht einmarschieren sollen, obwohl unsere westlichen Führer sie aggressiv provoziert haben.“ Aber bevor Sie das tun, wäre es vielleicht eine gute Idee, in sich hineinzuhören und sich zu fragen, woher dieser Impuls kommt. Warum sind Sie so erpicht darauf, den Teil zu überspringen, in dem Sie Ihre eigenen Machthaber für ihre Rolle bei der Auslösung dieses Krieges kritisieren, und sich ausschließlich auf die Kritik am Führer einer östlichen Regierung zu konzentrieren, die keine Macht über Sie hat? Was ist in Ihnen, das wild um sich schlägt, um eine gründliche Untersuchung der rücksichtslosen Kriegstreiberei Ihrer eigenen Regierung und ihrer Verbündeten zu vermeiden?

Das letzte Mal, als ein ausländischer Rivale eine glaubwürdige militärische Bedrohung in der Nähe der Grenze der Vereinigten Staaten darstellte, reagierten die USA so aggressiv, dass die Welt fast unterging (wenn Sie wissen wollen, wie nahe wir während der Kubakrise einer nuklearen Vernichtung kamen, schlagen Sie den Namen Vasili Arkhipov nach). Westliche Liberale sind darauf konditioniert, darauf zu bestehen, dass Russland anders auf die Anhäufung von Stellvertretertruppen des US-Imperiums an seiner Grenze hätte reagieren sollen, als die USA auf die gleiche Art von Bedrohung an ihren eigenen Grenzen reagieren würden. Die frenetischen mentalen Verrenkungen, die nötig sind, um diese lächerliche Doppelmoral zu rechtfertigen, sind nur möglich, weil der Westen von einheimischer Propaganda durchtränkt ist, die die Art und Weise manipuliert, wie er über die Welt denkt.

Es ist verständlich, dass Russland für seine Rolle in diesem Krieg kritisiert wird und dass die Menschen entsetzt sind über den Albtraum, der sich in den letzten Jahren in der Ukraine abgespielt hat. Was absolut keinen Sinn ergibt, ist, dass westliche Liberale (oder „Progressive“ oder wie auch immer sie sich nennen wollen) ihrer eigenen Regierung und ihren Verbündeten NULL PROZENT VERANTWORTUNG für ihre ausführlich dokumentierte Rolle bei der Auslösung dieses Konflikts zuweisen und EINHUNDERT PROZENT VERANTWORTUNG einer ausländischen Regierung ohne Macht über sie. Das ist erbärmliches, kriecherisches Verhalten und absolut unentschuldbar.

Hören Sie auf, sich in Rechtfertigungen zu ergehen, um die Missbräuche Ihrer Herrscher zu verteidigen. Zeigen Sie ein wenig Würde, um Himmels willen.

Es ist gut, dass Trump offenbar einen aussichtslosen Stellvertreterkrieg beenden will, den die Ukrainer nicht länger führen wollen. Jeder, der damit nicht einverstanden ist, ist ein mieser Mensch.

Ich bin Trump nicht dankbar, dass er diesen Albtraum beendet hat, aber ich bin einfach nur angewidert von jedem, der dagegen ist. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine wäre ohnehin relativ bald zu Ende gegangen. Die einzige Möglichkeit für die NATO, die stetigen Gewinne Russlands zu diesem Zeitpunkt rückgängig zu machen, wäre ein direkteres Eingreifen, das nukleare Konsequenzen mit sich bringen würde, die die westlichen Staats- und Regierungschefs nicht in Kauf nehmen wollen. Für sie war das immer ein Schachspiel; sie werden nicht ihren eigenen Kopf riskieren. Der Krieg musste also enden, um Platz für andere imperiale Projekte zu machen – die Trumpisten sind nur die Fraktion, die das Imperium mit der Umsetzung dieser Agenda beauftragt hat.

Ich werde Trump keinen Dank dafür zollen, dass er ein gescheitertes imperiales Vorhaben zur Schwächung Russlands rückgängig gemacht hat, aber ich werde jedem, der darauf besteht, dass die Ukrainer weiterhin ihre Körper in einen Krieg werfen sollten, den die Ukrainer selbst nicht mehr unterstützen, die Scheiße aus dem Leib schreien. Wenn Sie wollen, dass der Ukraine-Krieg weitergeht, dann melden Sie sich freiwillig und riskieren Sie Ihren Körper, damit die Ukrainer es nicht tun müssen. Die ukrainische Fremdenlegion nimmt immer noch Freiwillige auf. Wenn Sie wollen, dass dieser schreckliche Krieg weitergeht, dann gehen Sie entweder kämpfen oder halten Sie verdammt noch mal die Klappe. Hören Sie auf, vom Sofa aus in Ihrem sicheren, bequemen Zuhause zu twittern, und bewegen Sie Ihren Arsch an die Front. Bringen Sie so viele westliche Liberale mit, wie Sie für Ihre Sache gewinnen können.

Das westliche Imperium hat diesen Krieg provoziert. Das westliche Imperium sabotierte die Friedensgespräche in den ersten Wochen nach der Invasion. Sie haben die Ukraine immer weiter in diese Situation gedrängt und als Folge davon wird es der Ukraine viel schlechter gehen als vor Beginn dieser Ereignisse. Zu wollen, dass die Ukraine weiterhin Menschenleben in den Fleischwolf wirft, in der Hoffnung, dass sie ihr gesamtes verlorenes Territorium zurückerobern kann, ist zu diesem Zeitpunkt nur ein Trugschluss der versunkenen Kosten.

Die Ukrainer erkennen jetzt, dass es an der Zeit ist, die Verluste zu begrenzen und einen Frieden auszuhandeln. Auch die westlichen Kriegstreiber im Sessel sollten dies erkennen.

