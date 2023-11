https://www.unz.com/pgiraldi/the-israel-exception-to-free-speech/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi



Israels Würgegriff auf die amerikanische Außenpolitik muss erkannt und beseitigt werden



Die israelische Ausnahme von der Meinungsfreiheit

Von Philip Giraldi



– 10. November 2023

Am vergangenen Dienstag kam es im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten im Südflügel des Kapitols zu einer schändlichen Zurschaustellung von bösartigem Verhalten. Das Repräsentantenhaus, das sich seit langem durch seine Abneigung gegenüber Wahrheit, Gerechtigkeit und dem, was einmal der amerikanische Weg war, auszeichnet, ist von Sonderinteressen korrumpiert worden, die effektiv eine überwältigende Mehrheit der Abgeordneten gekauft haben, einschließlich der Führung der beiden großen politischen Parteien. Im Bereich der Außenpolitik sowie in vielen innenpolitischen und verfassungsrechtlichen Fragen gibt es keine mächtigere Lobby als die des Staates Israel, und ihre Macht wurde am Dienstagnachmittag deutlich, als die Abgeordnete Rashida Tlaib wegen des Verbrechens, palästinensischer Abstammung zu sein und sich gegen den anhaltenden Völkermord an ihrem Volk durch den jüdischen Staat auszusprechen, verurteilt wurde. Fast alle Republikaner stimmten für ihre Verurteilung, ebenso wie eine beträchtliche Anzahl ihrer demokratischen Kollegen.

Am folgenden Tag fügte das Weiße Haus seine eigene Verurteilung von Tlaib hinzu und bezog sich dabei insbesondere auf den von ihr verwendeten Satz „vom Fluss bis zum Meer“, einen Slogan, der von einigen wie der fanatischen zionistischen Anti-Defamation League (ADL) als arabischer Schlachtruf für die Auslöschung Israels angesehen wird. Der grässliche Direktor der ADL, Jonathan Greenblatt, setzt die Verwendung der Phrase unweigerlich mit „Antisemitismus“ gleich, und die ADL besteht darauf, dass „‚Vom Fluss zum Meer‘ ein Aufruf der Hamas zur Vernichtung Israels“ ist, während sie gleichzeitig „behauptet, dass es sich um eine Kundgebung für Koexistenz handelt, die dem Terror Deckung gibt“. Tlaib ihrerseits wollte die Erinnerung an das Palästina wiederbeleben, das es einmal war, und sie beteuerte, der Slogan sei „ein Aufruf zu Freiheit, Menschenrechten und friedlicher Koexistenz, nicht zu Tod, Zerstörung oder Hass“. Pro-palästinensische Demonstranten verwenden den Slogan auch als Plädoyer für ihre lange aufgeschobene nationale Zugehörigkeit, aber Gruppen wie die ADL ziehen es vor zu behaupten, dass diese Aktivität „materielle Unterstützung für die Hamas“ bedeutet, und da die Hamas eine in den USA gelistete Terrorgruppe ist, kommt das der Unterstützung von Terroristen gleich. Tlaib hatte das Weiße Haus auch besonders verärgert, weil sie kürzlich ein Video online gestellt hatte, in dem sie Präsident Biden beschuldigte, den Völkermord im Gazastreifen zu unterstützen – eine scheinbar unbestreitbare Behauptung.

Man könnte argumentieren, dass selbst Kongressabgeordnete durch das Recht auf freie Meinungsäußerung nach dem Ersten Verfassungszusatz geschützt sind, aber es wird immer offensichtlicher, dass die Bill of Rights nicht gilt, wenn es um Israel geht, weder in den Hallen des Kongresses noch auf dem Campus, wo palästinensische Gruppen schikaniert und verboten werden. Das Misstrauensvotum gegen Tlaib kann als Teil der überparteilichen Bemühungen gesehen werden, den Staat Israel vor jeglicher Kritik zu schützen. Rashida Tlaib hat kein Gesetz gebrochen, niemanden bedroht und auch nicht zur Zerstörung einer Nation aufgerufen, dennoch wurde sie von einer Reihe ihrer Mitstreiter im Repräsentantenhaus für so etwas wie ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeprangert, weil sie sich gegen einen der engsten Verbündeten Amerikas, einen besten Freund und die einzige Demokratie im Nahen Osten wandte, was alles Lügen sind. Israel ist kein Verbündeter, was eine gewisse Gegenseitigkeit voraussetzen würde, ein Wort, das es im Hebräischen offenbar nicht gibt. Und in der gegenwärtigen Krise hat der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bewiesen, dass er sich von US-Interessen nicht dazu bewegen lässt, das Gemetzel zu mildern, egal wie sehr sich Blinken-Biden bei ihm einschleimen, um ihn zum Einlenken zu bewegen. Und was die Behauptung der Demokratie angeht, so gewährt Israel nur Juden die Staatsbürgerschaft mit vollen Rechten, was kaum eine demokratische Maßnahme darstellt. Die Einstellung der massiven US-Hilfe, einschließlich der derzeitigen 14,5 Milliarden Dollar für die Ausrottung der Palästinenser, steht offenbar nicht einmal zur Debatte. Israel wird immer sein Pfund Fleisch bekommen und in seinen Beziehungen zu Washington das Sagen haben.

Tlaibs Äußerungen stehen im Kontext eines Weißen Hauses, das glaubt, es könne Bomben nach Israel schicken, um palästinensische Kinder abzuschlachten – ohne auch nur zu verraten, wie viele Flugzeugladungen Waffen bereits geliefert wurden oder auf dem Weg dorthin sind. Und dann gibt es Kongressmitglieder wie Senator Lindsey Graham aus South Carolina, die einen „totalen Krieg“ gegen die, wie er es nennt, „extremistischste Bevölkerung der Welt“, d.h. die Palästinenser, befürworten können. Aber verbale Kritik an einem eindeutigen Völkermord und einer massiven Verletzung des Völkerrechts, die die US-Regierung zum Komplizen eines Kriegsverbrechens macht, ist unzulässig, und es gibt sogar Befürchtungen, dass die Tlaib-Zensur zur Grundlage für eine Kriminalisierung jeglicher Kritik an Israel werden könnte, unter der Annahme, dass alle Kritiker ipso facto Antisemiten sind und die Äußerungen selbst auf ein „Hassverbrechen“ hinauslaufen.

Denken Sie einen Moment lang an die Vorgänger von Tlaibs Schande, die immer noch im Amt sind, ohne dass irgendwelche Verfahrensschritte eingeleitet wurden, um zu definieren, was akzeptable Rechte von Gesetzgebern sind. Abgesehen von der unwidersprochenen Einladung von Senator Lindsey Graham zu einem Massenmord, gibt es da noch Senator Bob Menendez aus New Jersey, dessen offensichtliche Neigung, Bestechungsgelder anzunehmen, eine besonders reißerische Geschichte ist, zum Teil deshalb, weil ein Großteil der Beute aus 480.000 Dollar in bar bestand, die in Jackentaschen, Schränken und in einem Safe verstaut waren, zusammen mit 13 Goldbarren, von denen zwei mit einem Gewicht von einem Kilogramm im Wert von mehr als 100.000 Dollar gekennzeichnet waren. Beide Männer laufen immer noch frei von jeder Anklage herum!

Israels Liebe zu den Vereinigten Staaten ist nur oberflächlich, wenn es überhaupt so ist. Erinnern Sie sich einen Moment lang an die Äußerungen israelischer Ministerpräsidenten über die Art der Beziehung. Denken Sie an Ariel Sharons Bemerkung aus dem Jahr 2001: „Jedes Mal, wenn wir etwas tun, sagen Sie mir, dass die Amerikaner dies und jenes tun werden. Ich möchte Ihnen etwas ganz klar sagen: Machen Sie sich keine Sorgen über amerikanischen Druck auf Israel. Wir, das jüdische Volk, kontrollieren Amerika, und die Amerikaner wissen das… Es ist mir egal, was das amerikanische Volk denkt, mir gehört der Kongress!“ Oder Netanjahus berühmter Spruch ebenfalls aus dem Jahr 2001: „Amerika ist eine Sache, die man sehr leicht bewegen kann!“ Das ist es also, was die Führung von „Amerikas bestem Freund“ tatsächlich über die Vereinigten Staaten und ihr Volk denkt! Sie ist eine Cash Cow, die gemolken und anderweitig zur politischen Absicherung ausgenutzt wird, bevor sie entsorgt wird, wenn sie nicht mehr nützlich ist.

Scharon sagte auch: „Ich schwöre, wenn ich nur ein israelischer Zivilist wäre und einen Palästinenser träfe, würde ich ihn verbrennen und leiden lassen, bevor ich ihn töte“. Damit schließt sich die Quadratur des Kreises, warum die Menschen im Gazastreifen am 7. Oktober in Wut ausbrachen. Als Israel 1948 gegründet wurde, war Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ein einziger Staat. Seitdem hat Israel die Palästinenser ein Dreivierteljahrhundert lang ethnisch gesäubert, ihr Land gestohlen und geplündert, Hunderte von Dörfern ersetzt oder ausgelöscht, den Gazastreifen fast zwei Jahrzehnte lang belagert und Massenverhungerungen und jetzt auch Völkermord an den Menschen begangen. In den Kämpfen, die der Unabhängigkeit Israels vorausgingen, wurde eine dreiviertel Million Palästinenser von israelischen Milizen aus ihren Häusern vertrieben und in Flüchtlingslager verbannt, und Zehntausende wurden getötet. Jetzt werden die Flüchtlingslager im Gazastreifen zusammen mit Kirchen, Krankenhäusern, Schulen und Wohnblocks bombardiert, und wir haben gerade erst erfahren, dass einige israelische Beamte erwägen, eine ihrer Atombomben einzusetzen, um den Gazastreifen vollständig auszulöschen. Es ist erstaunlich, dass die Palästinenser so viel Zurückhaltung gezeigt haben, wie sie es getan haben.

In Anbetracht des Schadens, den ein korrumpierendes Israel dem politischen System Amerikas zugefügt hat, ist es wichtig zu fragen, was die Beziehung zu Israel dem durchschnittlichen Amerikaner gebracht hat, der mit seinen Steuergeldern das zionistische Unternehmen mitsamt seinem Plan, die Palästinenser zu beseitigen, unterstützt. Die Antwort ist, dass die so genannte Allianz, die die USA seit 1946 inflationsbereinigt 260 Milliarden Dollar an direkter Hilfe gekostet hat, nichts Gutes gebracht hat. Hinzu kommt die große Summe von 14,5 Milliarden Dollar, die vor kurzem genehmigt wurde und derzeit als eine Art Kriegsfonds anhängig ist, um Netanjahu die Vernichtung der Palästinenser zu ermöglichen. Israel erhält regelmäßig 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr an Direkthilfe aus dem US-Finanzministerium, ein Geschenk von Barack Obama, das ist mehr als alle anderen Länder zusammen. Hinzu kommen mehr oder weniger „inoffiziell“ beträchtliche zusätzliche Gelder aus speziellen und gemeinsamen Militärprojekten, dubiosen Wohltätigkeitsorganisationen und staatlichen Entwicklungshilfeorganisationen, so dass sich die Gesamtsumme auf etwa 10 Milliarden Dollar pro Jahr beläuft, nicht eingerechnet die Milliarden an Finanzhilfen, die in Wirklichkeit Bestechungsgelder sind, die an Ägypten und Jordanien gezahlt werden, damit sie den Frieden mit dem jüdischen Staat aufrechterhalten. Die Almosen von Uncle Sam machen Israel zu einem sehr wohlhabenden Land, das es sich leisten kann, seinen jüdischen Bürgern eine kostenlose Gesundheitsversorgung und Hochschulausbildung sowie subventionierten Wohnraum zu bieten.

Die Verbundenheit mit dem jüdischen Staat hat aber auch eine beträchtliche Kehrseite: So müssen die USA in regelmäßigen Abständen ihr Veto bei den Vereinten Nationen einlegen, um ihren Klientenstaat zu schützen, und sie sind in unnötige Kriege in Ländern wie dem Libanon, dem Irak, Syrien und Libyen verwickelt, wobei der Iran als nächstes an der Reihe ist. Israel hat auch nicht gezögert, Amerikaner zu töten, wenn es das Gefühl hatte, dass die USA seine Interessen nicht in vollem Umfang unterstützten, und das Weiße Haus ist durch seine „Allianz“ so eingeschränkt, dass es die Verbrechen gegen seine eigenen Bürger im Wesentlichen vertuscht hat. Die Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh durch einen Scharfschützen im letzten Jahr, die nur ein Wimmern des jüdisch dominierten Außenministeriums hervorrief, sowie die Akzeptanz israelischer Lügen über den Vorfall, ist ein Paradebeispiel dafür. Und dann ist da noch die Tötung von 34 Seeleuten und die Verletzung von 172 weiteren auf der USS Liberty in internationalen Gewässern am 8. Juni 1967. Das weitgehend unbewaffnete Aufklärungsschiff der US-Marine beobachtete die laufenden Kämpfe mit Ägypten, als es von israelischen Flugzeugen und Torpedobooten angegriffen wurde. Bemühungen, US-Flugzeugträger-Kampfflugzeuge zur Unterstützung des Schiffes zu entsenden, wurden von Präsident Lyndon B. Johnson zurückgerufen, der auch eine Vertuschung inszenierte, die Israel von der Schuld freisprach. Man kann nur hoffen, dass er und sein Verteidigungsminister Robert MacNamara jetzt in der Hölle schmoren.

Die US-Regierung ist so abgeneigt, Israel in Frage zu stellen, dass viele glauben, es seien noch andere, nicht enthüllte Einflüsse im Spiel, zu denen möglicherweise auch die Affäre um den pädophilen Sexhandel zwischen Jeffrey Epstein und dem Mossad gehört. Es ist seit langem bekannt, dass Kandidaten für hohe Ämter in den USA von Agenten der zionistischen Lobby angesprochen und dazu gezwungen werden, ein Versprechen zur Unterstützung Israels zu unterschreiben. Im Gegenzug erhalten die Kandidaten, die dieser Verpflichtung nachkommen, beträchtliche politische Zuwendungen und positive Medienberichte. Wenn sie „nein“ sagen, werden sie häufig zur Zielscheibe einer Niederlage und gehen den Weg von Cynthia McKinney, Charles Percy, William Fulbright, Pete McCloskey und Paul Findley.

Der Kongressabgeordnete James Traficant aus Ohio war in den 1980er und 1990er Jahren vielleicht die aggressivste Stimme im Kongress, die eine Kritik an Israels Macht zum Ausdruck brachte. Er war unweigerlich umstritten und wurde schließlich wegen Korruption für sieben Jahre ins Gefängnis gesteckt, was viele später als ein abgekartetes Spiel der Regierung betrachteten. Er hatte unter anderem behauptet, dass „Israel einen mächtigen Würgegriff auf die amerikanische Regierung hat“ und erklärt, wie Israel „einen Großteil unserer Außenpolitik kontrolliert“ und „einen Großteil unserer Innenpolitik beeinflusst“. Er behauptete ganz plausibel, dass der ehemalige Pentagon-Beamte Paul Wolfowitz, der für Israel arbeitet, Präsident George W. Bush in die katastrophale Invasion des Irak „manipuliert“ habe.

In den 1990er Jahren behauptete Traficant: „Wir betreiben die Expansionspolitik Israels, und jeder hat Angst, es auszusprechen. Sie kontrollieren einen Großteil der Medien, sie kontrollieren einen Großteil des Handels im Land, und sie kontrollieren beide Organe des Kongresses mit großer Macht. Sie besitzen den Kongress.“ Wenn Traficant noch unter uns weilen würde, wäre er erstaunt zu sehen, wie der jüdische Einfluss tatsächlich zugenommen hat: In 35 Staaten gibt es Vorschriften oder Gesetze, die Befürworter eines Boykotts gegen Israel bestrafen, und im Kongress liegen derzeit Gesetzesentwürfe vor, die einen automatischen Krieg gegen den Iran und sogar die Ausweisung der Palästinenser aus den USA genehmigen. Im Außenministerium gibt es einen Botschafter, der den so genannten Antisemitismus überwacht, und das Weiße Haus hat kürzlich dem so genannten „zunehmenden Antisemitismus“ den Kampf angesagt.

Derzeit wird jeder, der sich dem Engagement der USA an der Seite Israels bei der Ausrottung der arabischen Bevölkerung in dem von ihm kontrollierten Gebiet widersetzt, als Antisemit bezeichnet, und wer sich für die Palästinenser einsetzt, kann von der Universität geworfen werden und wird arbeitslos. Israels Freunde stellen fleißig Listen von Studenten zusammen, die die Palästinenser unterstützen, und arbeiten an Plänen, ihre Namen in Umlauf zu bringen, um ihnen nach ihrem Abschluss die Arbeit zu verweigern. Rashida Tlaib ist nur der jüngste Affront gegen die Würde und den gesunden Menschenverstand der US-Verfassung, aber sie wird sicher nicht das letzte Opfer der jüdischen Lobby sein, die als das bezeichnet werden muss, was sie ist, und die dazu gebracht werden muss, sich als Agent des israelischen Apartheidstaates registrieren zu lassen, und die davon ausgeschlossen werden muss, einseitig die Politik zu machen, für die wir alle Amerikaner im Nahen Osten den Preis zahlen müssen.

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Übersetzt mit Deep.com

