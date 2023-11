Blades of Grass Israelis joke about needing to decimate each generation of Palestinian militants as „mowing the grass,“ an ugly metaphor that’s penetrated think-tanks in Official Washington, Elizabeth Murray first reported in 2012. By Elizabeth Murray Special to Consortium News Nov. 16, 2012 In early 20



Israelis scherzen über die Notwendigkeit, jede Generation militanter Palästinenser zu dezimieren, als „Gras mähen“ – eine hässliche Metapher, die bis in die Denkfabriken im offiziellen Washington vorgedrungen ist, wie Elizabeth Murray erstmals 2012 berichtete.

Grashalme

Von Elizabeth Murray

Speziell für Consortium News

10. November 2023



Nov. 16, 2012

Anfang 2010 hielt einer der renommiertesten Think Tanks in Washington ein Seminar über den Nahen Osten ab, bei dem auch Israels Angriff auf den Gazastreifen von Dezember 2008 bis Januar 2009 diskutiert wurde, bei dem etwa 1.300 Palästinenser getötet wurden.

Als die Zahl der Todesopfer erwähnt wurde, lächelte ein Experte auf dem Podium rätselhaft und stimmte ein: „Es ist bedauerlich, aber ab und zu muss man den Rasen mähen“.

Diese Bemerkung, die das Töten von Hunderten von Männern, Frauen und Kindern, von denen viele keine Kämpfer waren, mit dem Mähen des Rasens verglich, wurde im Saal, der mit einigen der elitärsten, hochgebildeten und gut bezahlten Nahostexperten Washingtons gefüllt war, mit leichtem Gekicher aufgenommen. Keiner von ihnen hatte etwas gegen den schwarzen Humor des Podiumsteilnehmers einzuwenden.

Im Gegenteil, mehrere Analysten und Experten grinsten über die Anspielung auf Israels Strategie, die Palästinenser regelmäßig anzugreifen, um jede neue Generation von Kämpfern auszuschalten. Das ist die Nonchalance von Washingtons politikberatenden Koryphäen gegenüber dem anhaltenden und systematischen Völkermord an der unterdrückten Bevölkerung des Gazastreifens.

Die unbekümmerte Sprache ist symptomatisch für die zunehmende Tendenz der politischen Entscheidungsträger, die Menschlichkeit der palästinensischen Opfer israelischer Angriffe, die oft von israelischen Hightech-Drohnen und von den USA gelieferten F-16-Flugzeugen durchgeführt werden, zu missachten und zu verunglimpfen. Es besteht auch die Tendenz, israelische Kriegsverbrechen zu ignorieren oder herunterzuspielen.

Diese gefährliche soziopathische Haltung ist weit verbreitet, ob sie nun in einem billigen Scherz versteckt ist oder sich in dem Versäumnis des Sprechers des Außenministeriums widerspiegelt, die Kriminalität von Israels jüngstem Bombardement palästinensischer Zivilisten aus der Luft und vom Meer aus zu verurteilen oder auch nur anzuerkennen, von denen in den letzten 48 Stunden mindestens 18 getötet wurden. Auch drei Israelis starben durch den Vergeltungsbeschuss mit Raketen.

Nach den jüngsten Angriffen rechtfertigte das Außenministerium die israelische Bombardierung des Gazastreifens mit dem „Recht Israels, sich zu verteidigen“ gegen den Abschuss relativ primitiver Raketen, die meist von radikalen Gruppen aus dem Gazastreifen abgefeuert werden.

Doch während das Außenministerium beide Seiten aufforderte, zivile Opfer zu vermeiden, wurde nirgends das Recht der Palästinenser erwähnt, sich gegen die verschiedenen Angriffe Israels zu verteidigen. Offenbar wird dieses Privileg nur einer Seite zugestanden, so die Erklärung der USA.

Dass die Palästinenser von Israel und den Vereinigten Staaten auf einen menschenunwürdigen Status zurückgestuft werden, insbesondere die Bewohner des Gazastreifens, die ständig in einem Freiluftgefängnis eingesperrt sind und einer israelischen Blockade unterliegen, wurde von MIT-Professor Noam Chomsky nach einem Besuch in Gaza zur Teilnahme an einer akademischen Konferenz festgestellt. In einem Kommentar, der von Democracy Now am 14. November [2012] ausgestrahlt wurde, bemerkte Chomsky:

„Es ist irgendwie erstaunlich und inspirierend zu sehen, wie Menschen es irgendwie schaffen, als im Wesentlichen eingesperrte Tiere zu überleben, die ständigen, willkürlichen, sadistischen Bestrafungen ausgesetzt sind – nur um sie zu demütigen – ohne Vorwand. Sie [die Palästinenser] würden gerne ein würdiges Leben führen, aber die israelische Standardposition ist, dass sie ihren Kopf nicht erheben dürfen.“

Eine Vorliebe für den Konflikt

Anstatt sich ernsthaft um einen für beide Seiten akzeptablen Frieden zu bemühen, scheint Israel einen Zustand endloser Konflikte mit den Palästinensern vorzuziehen. Schließlich könnte die Aussicht auf Frieden von der israelischen Regierung verlangen, dass sie ihre Nachbarn als Gleichberechtigte behandelt und sich aus den seit 1967 besetzten Gebieten zurückzieht.

Anstatt sinnvolle Zugeständnisse zu machen, propagieren einige israelische Hardliner daher einfach die Idee, regelmäßig „das Gras zu mähen“, d. h. die jüngste Generation militanter Palästinenser zu töten, die aus der Ungerechtigkeit um sie herum hervorgeht. Vielleicht ist das der Grund, warum Israel am Mittwoch [14. November 2012] einen informellen Waffenstillstand brach, indem es den militärischen Befehlshaber der Hamas, Ahmed Jabari, mit einem Luftangriff tötete.

Jabari wurde wenige Stunden, nachdem er den Entwurf eines dauerhaften Waffenstillstandsabkommens mit Israel erhalten hatte, das Mechanismen zur Aufrechterhaltung des Waffenstillstands enthielt, getötet, so der israelische Friedensaktivist Gershon Baskin, der bei der Vermittlung von Gesprächen zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit geholfen hatte.

Jabari war ein wichtiger palästinensischer Gesprächspartner bei der Freilassung von Shalit und ein wichtiger Vermittler bei Waffenstillstandsverhandlungen mit Gruppen wie der PFLP und dem Islamischen Dschihad. Eine solche relativ gemäßigte Figur könnte von der israelischen Führung als Bedrohung empfunden worden sein, die es vorzieht, die Hamas als Ablehnerin jeglichen Friedens darzustellen.

Diese Entwicklungen und die Reaktion der USA darauf sind ein abschreckendes Omen für alle, die nach den US-Präsidentschaftswahlen auf eine Änderung der US-Nahostpolitik gehofft hatten – nämlich auf einen stärkeren Druck auf Israel, seine grausame Unterdrückung der Palästinenser zu beenden und das Völkerrecht zu befolgen.

Noch besteht für die USA die Möglichkeit, ihren Ansatz zu ändern, bevor die Gewalt außer Kontrolle gerät. Man kann auch hoffen, dass Präsident Barack Obama die Telefone laufen lässt, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu zügeln. Aber Obamas unheimliches und verwerfliches Schweigen während des israelischen Angriffs auf Gaza im Dezember 2008 und Januar 2009 darf sich nicht wiederholen.

Elizabeth Murray war stellvertretende Geheimdienstbeauftragte für den Nahen Osten im National Intelligence Council, bevor sie nach einer 27-jährigen Karriere in der US-Regierung in den Ruhestand ging, wo sie sich auf politische und mediale Analysen des Nahen Ostens spezialisierte. Sie ist Mitglied von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).

Die Autorin nahm 2018 an einer Flottille teil, die versuchte, Hilfsgüter nach Gaza zu liefern, und hat diese Berichte an Consortium News geschickt:

Übersetzt mit Deepl.com



