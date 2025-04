https://english.almayadeen.net/articles/analysis/muzzling-out-palestinian-intellectuals–photojournalists-and



Die Knebelung palästinensischer Intellektueller, Fotojournalisten und Denker ist Teil der ethnischen Säuberung durch Israel

Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen English

26. April 2025

„Israel“ hat einfach versucht, jede palästinensische Stimme zum Schweigen zu bringen, die es als Bedrohung für sein Apartheidregime und seine ‚staatlich geförderte Unterdrückung‘ ansieht, die seit Jahrzehnten andauert.

Das zionistische Regime will die Palästinenser vernichten.

Die Geschichte ist voll von Beispielen für seine ethnischen Säuberungen, bei denen es versucht hat, Generationen von Palästinensern durch eine gezielte, systematische Kampagne zu entwurzeln. Ob es nun Golda Meir war, die die Existenz eines palästinensischen Volkes leugnete, oder Ariel Sharon, der persönlich für das Massaker von Sabra und Shatila verantwortlich war, bei dem Tausende von Palästinensern getötet wurden – es lässt sich kaum leugnen, dass die Zionisten einen Vorwand brauchen, um die Palästinenser zu vernichten, unabhängig von den Umständen.

Teil dieser gezielten Strategie ist es auch, die Stimmen der Vernunft, der Intellektuellen und der Veränderer, die den globalen Diskurs beeinflussen können und dies auch getan haben, zum Schweigen zu bringen. Zu den jüngsten Opfern dieser grausamen, gezielten Vorgehensweise gehört Fatima Hassouna, deren Tod eine lange Liste von intellektuellen Vernichtungsaktionen der Zionisten gegen Palästinenser fortsetzt.

Hassounas Tod erinnert daran, dass die Wahrheit immer an den Pranger gestellt wird

Fatima Hassouna, eine palästinensische Fotojournalistin, die in dem neuen Cannes-Dokumentarfilm „Put Your Soul On Your Hand and Walk“ zu sehen war, wurde bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Norden Gazas gnadenlos getötet. Diese abscheuliche Tat veranlasste die Besatzungsmächte zu der Behauptung, der Angriff habe eine Brigade der Hamas in Gaza-Stadt zum Ziel gehabt, was jedoch eine falsche Darstellung ist, die in der internationalen Gemeinschaft weder Glaubwürdigkeit noch Glaubwürdigkeit genießt. Hassouna war jedoch eine Heldin, die 18 Monate lang erfolgreich das Leben der Zivilbevölkerung in Gaza unter dem barbarischen Völkermord „Israels“ dokumentierte und Licht auf die Notlage von Familien, die vor Luftangriffen flohen, die Folgen von Zerstörungen und die Vertreibung Tausender Menschen warf. Hätte sie weitergelebt, wäre Hassounas Leben in Gaza seit Beginn des Völkermords auf einem unabhängigen französischen Festival gezeigt worden, das zeitgleich mit Cannes stattgefunden hätte.

Der Ruhm und die Ehre, die sie für das Aussprechen der Wahrheit erlangte, waren jedoch nur von kurzer Dauer, da sie zusammen mit ihren Familienangehörigen, darunter ihre schwangere Schwester, in ihrer Wohnung ermordet wurde. Es ist offensichtlich, dass ihr Tod durch ihren Erfolg verursacht wurde, „Israel“ als Bluff zu entlarven, wobei die kaltblütige Art ihrer Ermordung ein weiteres Beispiel für den bewussten Versuch „Israels“ ist, eine palästinensische Verfechterin der Wahrheit zum Schweigen zu bringen. Dies reiht sich ein in eine lange Liste intellektueller Zerstörung, die das zionistische Regime dem palästinensischen Volk zugefügt hat, unabhängig davon, ob es sich um normale Bürger oder um Veränderer, Innovatoren, Künstler, Mediziner oder Trendsetter handelt. „Israel“ hat einfach versucht, jede palästinensische Stimme zu töten, die es als Bedrohung für sein Apartheidregime und die staatlich geförderte Unterdrückung ansieht, die seit Jahrzehnten andauert.

Präzedenzfälle in Zeit und Geschichte

Neben Unterdrückung und Apartheid reicht auch die Ermordung von Intellektuellen durch Zionisten Jahrzehnte zurück. Denken Sie an Ghassan Kanafani, einen Trendsetter der palästinensischen Literatur und einen der größten arabischen Autoren, den die Welt je gesehen hat. Seine hervorragenden Beiträge, darunter „Rückkehr nach Haifa“ (1970) und „Umm Saad“ (1969), führten schließlich 1972 zu seiner Ermordung durch den Mossad. Damals vertuschte „Israel“ einmal mehr seine ungeheuerlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, indem es behauptete, die Ermordung sei eine Reaktion auf Kanafani’s angebliche Rolle bei den Anschlägen auf den Flughafen Lod im Jahr 1972 gewesen. In Wirklichkeit jedoch war sein Tod auf seine Appelle an das palästinensische Nationalgefühl gegen den von „Israel“ aufgezwungenen Status quo zurückzuführen, während seine Literatur die Palästinenser dazu anspornte, gegen die herrschenden Ungerechtigkeiten zu rebellieren.

Denken Sie auch an Professor Refaat Alareer, der Literatur an der Islamischen Universität in Gaza lehrte und von den Besatzungstruppen auf unmenschliche Weise angegriffen wurde. Alareers Ansichten und Beiträge, darunter „Gaza Unsilenced“ aus dem Jahr 2015, in dem er die Reaktionen auf „Israels“ Angriff auf Gaza im Jahr 2014 dokumentierte, führten dazu, dass er sich auf Social-Media-Plattformen mit rechtsextremen Zionisten auseinandersetzen musste, die ihm mit dem Tod drohten und ihn mit abfälligen Äußerungen diskreditierten und als „Terroristen“ bezeichneten. Als der richtige Moment gekommen war, beseitigten die Besatzungstruppen ihn jedoch, da seine Stimme die internationale Gemeinschaft erreicht hatte und seine Enthüllungen über zionistische Kriegsverbrechen in den globalen Medien zu sehen waren.

Die gezielte Verfolgung von Palästinensern, die bahnbrechende Leistungen erbracht haben oder international anerkannt sind, ist zum Standardvorgehen des zionistischen Regimes und seiner Besatzungsstreitkräfte geworden. Die Liste der Opfer beschränkt sich nicht nur auf Literaten und Fotojournalisten, sondern umfasst auch Physiker wie Khitam al-Wasife und Sufyan Tayeh, Ärzte wie Adnan Ahmad al-Bursh und Künstler wie Muhammad Qraiqea.

Internationale Standards werden bewusst erhöht

Die Maßnahmen „Israels“ zur Entwurzelung palästinensischer Intellektueller stellen ein Problem für die internationale Gemeinschaft dar.

Diese Gemeinschaft behauptet, vielfältige Denkrichtungen, Ansichten und Veränderungen in der postkolonialen, postnazistischen Welt zu schätzen. Sie hat sich auch bemüht, Intellektuelle, die zum weltweiten Frieden und zur Harmonie beigetragen haben, zu achten, zu würdigen und zu ehren. Dazu gehören viele palästinensische Intellektuelle, die vor ihrer Vertreibung durch die Zionisten zahlreiche internationale Auszeichnungen und Preise erhalten haben. Diese Intellektuellen, Ärzte, Physiker und Trendsetter haben auch eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die palästinensische Sache ins Rampenlicht zu rücken, und haben lediglich die Haltung des Internationalen Gerichtshofs und die einhellige Meinung der Weltgemeinschaft zu den Kriegsverbrechen „Israels“ bestätigt.

Schweigen zu bewahren, während palästinensische Intellektuelle gezielt angegriffen werden, wäre ein eklatanter Verlust moralischer Gewissenhaftigkeit. Es würde einen Fall darstellen, in dem bestimmte Intellektuelle geschätzt werden, während andere, die Stipendien, journalistisches Gespür oder medizinische Professionalität besitzen, diffamiert werden. Dies ist kein gutes Zeichen für die Gerechtigkeit in der internationalen Gemeinschaft, und der einzige Weg, eine solche Zerstörung intellektueller Traditionen zu verhindern, besteht darin, „Israel“ für seine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, einschließlich der Verbrechen gegen palästinensische Veränderer, zu bestrafen.

Hier liegt die Lösung.

Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht unbedingt die Meinung von Al Mayadeen wider, sondern geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …