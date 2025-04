Solidarität mit Haaretz. Abonnieren sie, Haaretz unbedingt , so wie ich es getan habe. Haaretz ist eine der letzten wenigen glaubhaften medialen Informationsquellen. Evelyn Hecht-Galinski

Israel weist UNRWA-Mitarbeiterin, eine EU-Bürgerin, die mit einem Israeli verheiratet ist, nach 17 Jahren im Land aus

Die UNRWA-Mitarbeiterin und ihre Familie hatten bereits nach der jüngsten Anti-UNRWA-Gesetzgebung der Knesset beschlossen, Israel zu verlassen, und der Zweck ihrer Reise bestand ausschließlich darin, die Habseligkeiten ihrer Familie zu packen.

Ein älterer Mann besucht Anfang dieses Monats eine UNRWA-Klinik im Flüchtlingslager Shuafat in Ostjerusalem. Bildnachweis: AFP/AHMAD GHARABLI

Nir Hasson

27. April 2025, 2:30 Uhr IDT

Die Bevölkerungsbehörde des Innenministeriums hat am Freitag eine Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats ausgewiesen, weil sie für die palästinensische Flüchtlingsorganisation UNRWA arbeitet. Die Mitarbeiterin ist mit einem jüdischen Israeli verheiratet und Mutter von drei Kindern im Alter von 4 bis 8 Jahren; sie lebt seit 17 Jahren in Israel.

Die Familie beschloss, nach Europa zu ziehen, nachdem die Knesset ein Gesetz verabschiedet hatte, das die Aktivitäten der UNRWA in Israel einschränkt und alle Mitarbeiter der Organisation zum Verlassen des Landes verpflichtet. Eine Reihe von Geberländern der Organisation, darunter die Vereinigten Staaten, strichen ihre Finanzmittel für die Organisation, nachdem Israel behauptet hatte, UNRWA-Mitarbeiter seien an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen. Mit Ausnahme der USA stellten die Länder ihre Finanzmittel später wieder bereit.

Am Freitag kehrte die Familie für einige Monate nach Israel zurück, um ihre Habseligkeiten zu packen. Als sie die Passkontrolle am Ben-Gurion-Flughafen erreichten, trennten die Behörden die UNRWA-Mitarbeiterin von ihrer Familie und brachten sie zu einem Passkontrollbeamten, um ihre Fingerabdrücke zu nehmen.

„Ich fragte, ob das notwendig sei, da ich nichts Unrechtes getan habe, und er antwortete, dass er mich zwingen würde, wenn ich mich weigere“, berichtete sie und fügte hinzu, dass der Beamte begann, sie über ihre Arbeit in Israel zu befragen. “Ich sagte ihm, dass ich bei der UNRWA arbeite. Er bat mich, zu erklären, was die UNRWA macht. Als ich um eine Klarstellung bat – ob er damit das Mandat der Organisation meinte –, antwortete er scharf, war ungeduldig und fragte, ob ich die Nachrichten nicht verfolgt hätte und was in Israel passiert sei“, sagte sie und fügte hinzu, dass er sie weiter zu ihren Plänen in Israel befragte. ‚Ich antwortete, dass wir bis zum Ende des Schuljahres bleiben würden‘, sagte sie.

Israelis protestieren letztes Jahr in Jerusalem gegen die UNRWA. Bildnachweis: Olivier Fitoussi

Das Paar gab an, dass es Immobilien in Europa besitze und Israel verlassen wolle, doch der Beamte befragte sie weiter. Die Frau sagte, der Beamte habe aggressiv reagiert, als er bemerkte, dass auf ihrer Visitenkarte stand, dass sich die Büros der UNRWA im überwiegend palästinensischen Stadtteil Sheikh Jarrah in Ostjerusalem befinden und nicht im benachbarten Stadtteil Ammunition Hill.

„Er schaute mit offener Abscheu auf die arabische Übersetzung auf der Karte und murmelte etwas, das wie Beleidigungen oder Verachtung auf Hebräisch klang. Danach befahl er mir, den Raum zu verlassen“, sagte sie. Der Beamte teilte ihr später mit, dass sie aufgrund ihrer Beiträge für die UNRWA ausgewiesen werde. Der Beamte hatte ursprünglich vor, sie einen Tag lang in Gewahrsam zu nehmen, bis der nächste Flug zurück zu dem Ort, von dem aus sie nach Israel geflogen war, ging, aber es wurde ein früherer Flug gefunden, und sie wurde von ihrem Mann und ihren Kindern getrennt und zum Flugzeug begleitet. Weiterlesen in haaraetz.com

