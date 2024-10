https://countercurrents.org/2024/10/controlling-the-narrative-to-hide-western-government-complicity-in-the-the-israeli-crime-of-genocide/



Die Kontrolle der Berichterstattung, um die Mitschuld westlicher Regierungen am israelischen Völkermordverbrechenzu vertuschen

in Palästina

von Heather Stroud

23. Oktober 2024

Wenn die Machthaber die Wahrheit als unbequem und zu gefährlich ansehen, um sie frei in der Öffentlichkeit äußern zu dürfen, werden Lügen und die Verdrehung der Erzählung zur Normalität. Die Wahrheit wird hinter einer mehrschichtigen Barrikade aus Lügen und „aus dem Zusammenhang gerissenen“ Halbwahrheiten verschleiert. Indem sie nicht ehrlich berichten und falsche Informationen verbreiten, sind die Mainstream-Medien genauso schuldig wie die Marionettenpolitiker und diejenigen, die es für ihr Recht halten, Macht über den Rest von uns auszuüben. Die Lügen, über die wiederholt und umfassend berichtet wird, werden künstlich geschaffen. Sie schlagen in den Köpfen schläfriger, willfähriger Individuen Wurzeln. Diese Individuen, die dann glauben, auf der Seite der Gerechtigkeit zu stehen, sind psychologisch darauf konditioniert, sich gegen diejenigen zu wenden, die die Kühnheit besitzen zu glauben, dass es tatsächlich von Bedeutung ist, die Lügen aufzudecken und die Wahrheit zu sagen.

„In Zeiten der Täuschung wird das Aussprechen der Wahrheit zu einer revolutionären Tat“ – (George Orwell).

Dies war noch nie so wahr wie jetzt, da die israelische Führung und ihre Clique westlicher Unterstützer ihr Verbrechen des Völkermords als Selbstverteidigung darstellen. In dieser Welt der Lügen und der unverhohlenen Propaganda ist Israel das Opfer, und diejenigen, die versuchen, die Falschheit dieser Realität aufzudecken, werden als Unterstützer des Terrorismus angesehen. Es ist schwer zu verstehen, wie in einer Gesellschaft, die wir für demokratisch und liberal hielten, dieses Maß an Täuschung so allgegenwärtig werden konnte. Unabhängige Journalisten, die nicht von einer Redaktion mit verborgenen zionistischen Milliardären im Hintergrund kontrolliert werden, wurden verhaftet. Terrorismusgesetze wurden zweckentfremdet – nicht um tatsächliche Terroristen zu verhaften, sondern als stumpfsinniges/stupides Instrument, um diejenigen zu verhaften, die versuchen, die Wahrheit zu sagen und die falsche Darstellung zu korrigieren. Damit Israels Verbrechen als legitim angesehen werden, wobei Episoden sadistischen Verhaltens regelmäßig in den sozialen Medien gepostet werden, wird die Menschheit darauf konditioniert, ein unvorstellbares Maß an Verderbtheit zu akzeptieren.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) kam nach Prüfung mehrerer Beweisebenen zu dem Urteil „plausibler Völkermord“. Sie berücksichtigten die faktischen Beweise für die Taten sowie die Beweise für die Absicht. Die Beweise in beiden Punkten waren überzeugend. Das sekundäre Verbrechen, das von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen gegen namentlich genannte westliche Politiker verfolgt wird, ist die Mittäterschaft am Völkermord. Obwohl der Internationale Gerichtshof die Einstellung des Völkermords angeordnet hat, haben die Israelis nicht nur die Bombardierung des Gazastreifens nicht eingestellt, sondern ihren Völkermord sogar noch intensiviert und noch unmenschlichere Methoden eingeführt, um Männer, Frauen und Kinder abzuschlachten. Mit der Absicht, ein größeres Kriegsgebiet zu schaffen, haben die Israelis ihre Morde an Zivilisten und politischen Widerstandsführern rücksichtslos auf andere Länder ausgedehnt und den Libanon, Syrien und den Iran angegriffen. Während dieser ganzen Zeit hat die britische Regierung weiterhin sowohl moralische als auch (wenn auch kürzlich abgeschwächte) militärische Unterstützung geleistet. Unter solchen Umständen machen sich britische Beamte, wie im Völkerrecht dargelegt, der Unterstützung des andauernden Völkermords schuldig. In einer so schlimmen Situation, in der die Rechenschaftspflicht droht, politische Entscheidungsträger auf persönlicher Ebene zu erreichen, kann man ein klares Motiv für die Regierung erkennen, an Israels Opferrolle festzuhalten und die Erzählung und den öffentlichen Diskurs streng zu kontrollieren.

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: „Wer sind die Terroristen?“

„Sind es diejenigen, die vom Staat als Terroristen eingestuft werden, weil sie „der Macht die Wahrheit sagen“, oder sind es diejenigen, die nach internationalem Recht über das hinausgegangen sind, was gerecht und moralisch ist, indem sie ein Ausmaß an Gräueltaten begangen haben, das die meisten von uns in ihrem Leben noch nicht erlebt haben?“

Ich glaube, dass die Antwort für rechtschaffene Menschen klar ist. Die Terroristen sind diejenigen, die Terror und Völkermord an einer weitgehend unbewaffneten Zivilbevölkerung begehen – die Mehrheit der Opfer sind Frauen, Kinder und Babys. In einem Zustand gehirnwäschebedingter, überlegener geistiger Umnachtung verhöhnen israelische Soldaten, die diese Gräueltaten in großem Umfang in den sozialen Medien verbreitet haben, ihre Opfer mit gefühlloser Missachtung für menschliches Leben. Die Opfer werden als Untermenschen betrachtet, oder wenn man alttestamentliche Verse als Rechtfertigung für das Abschlachten interpretiert, sind die Opfer die Amalekiter und daher ist es laut der Heiligen Schrift eine heilige Pflicht, sie zu ermorden. In einer jüngsten Eskalation der Grausamkeit haben israelische Soldaten ihre Opfer bei lebendigem Leib in Brand gesetzt. Das Bild eines jungen Mannes, der bei lebendigem Leib an einem Tropf hängt und verbrennt, ist so schrecklich, wie es sich ein normaler Mensch nur vorstellen kann. Ebenso wie Bilder von Scharfschützen, die Kindern in den Kopf schießen. Wenn Zeugen und medizinische Teams versuchen, den jungen Opfern zu helfen, werden auch sie von Scharfschützen oder durch Raketenbeschuss getötet. Während die Körper der Palästinenser massenhaft zerstört werden, stellt sich die Frage, was mit den Seelen der israelischen Soldaten geschieht. Werden diese jungen Männer in Israel, genau wie die jungen Männer, die darauf programmiert wurden, ein brutales Regime in Nazi-Deutschland zu unterstützen, angesichts der Verbrechen, die auf ihren abscheulichen Posten begangen werden, vor Entsetzen zurückschrecken? Werden sie sich fragen, wie es möglich war, dass sie solche Gräueltaten begangen und darüber gelacht haben, oder werden sie ihre fehlende Menschlichkeit weiterhin leugnen?

Nach internationalem Recht hat eine brutale Besatzungsmacht kein Recht auf Selbstverteidigung. Andererseits haben die Besetzten nicht nur das Recht auf bewaffneten Widerstand, sondern wenn die Besatzungsmacht einen langsamen Völkermord durch Einschränkung der Bewegungsfreiheit, der Wasser-, Lebensmittel- und medizinischen Versorgung begeht, haben sie nicht nur das Recht auf Selbstverteidigung, sondern auch die moralische Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen und die unmenschlichen Bedingungen, die ihnen oder ihren Kindern auferlegt werden, nicht zu akzeptieren.

Politiker und Mainstream-Medien beschreiben den Ausbruch der Widerstandskräfte aus ihrem Gefängnis in Gaza immer wieder als einen Angriff der Hamas auf Israel. Als jüdische Banden und später der israelische Staat zuerst Gräueltaten begingen, gab es die Hamas als Widerstandsbewegung noch nicht, ebenso wenig übrigens wie die Hisbollah. Beide Widerstandsbewegungen entstanden als Reaktion auf die israelische Aggression und die Besetzung von Land. Die Ereignisse vom 7. Oktober werden selten in einen historischen Kontext gestellt, und abgesehen von einigen ehrlichen Ermittlern wie der „Electronic Intifada“ und einem Dokumentarfilmer von Al Jazeera wurde kaum versucht, die forensischen Beweise zu untersuchen. Das soll nicht heißen, dass keine Kriegsverbrechen begangen wurden. Es ist jedoch nicht ganz klar, inwieweit, wenn überhaupt, eine tatsächliche Politik für Hamas-Widerstandskämpfer bestand, Kriegsverbrechen zu begehen. Tatsächlich ist es angesichts ihres starken islamischen Glaubens wahrscheinlich, dass es keine solche direkte Anweisung gab. In dem Chaos, das nach dem Ausbruch entstand, gab es mehrere verschiedene Widerstandsgruppen, die Gaza verließen, darunter auch einzelne traumatisierte Palästinenser. Es ist belegt, dass Israel eine „Hannibal-Richtlinie“ herausgab (um Israelis zusammen mit Palästinensern zu töten, wenn dies verhindert, dass sie als Geiseln genommen werden, oder palästinensischen Widerstandskämpfern die Flucht ermöglicht). Sie wurde gegen israelische Siedler auf der Friedenskonferenz eingesetzt, als die Teilnehmer versuchten, zwischen Palästinensern zu fliehen.

Es ist zwar unbestritten, dass Widerstandskämpfer israelische Geiseln gefangen genommen haben, aber israelische Politiker und Medien erwähnen nicht nur nicht, dass es fast zehntausend politische Gefangene (einschließlich Kinder) gibt, die als Geiseln in israelischen Zielen festgehalten werden, sondern sie haben die Ereignisse so weit verschleiert und verzerrt, dass alle Todesfälle der Hamas zugeschrieben werden. Als Auftakt zur Rechtfertigung des Völkermords wurden falsche Vergewaltigungsvorwürfe und die Geschichte von vierzig enthaupteten und in Öfen verbrannten Babys weit verbreitet, um Wut und Hass zu schüren. Diese Behauptungen, die sich später als falsch herausstellten, werden immer wieder wiederholt – nicht nur in Israel, sondern auch in den USA und anderen westlichen Ländern. Rational betrachtet sollten diese bewusst konstruierten falschen Behauptungen als „Hassrede“ mit der Absicht, zu Gewalt anzustiften, betrachtet werden. In diesem gegenwärtigen politischen Klima der Lügen, der Übergriffe der Regierung und der Angst gibt es jedoch nichts Vernünftiges oder Gerechtes.

Es gibt Belege dafür, dass solche politischen und medialen Unwahrheiten tatsächlich zu Gewalt in einem beispiellosen Ausmaß geführt haben. Israelische Sprecher haben „palästinensische Babys als kleine Schlangen bezeichnet, die zu Terroristen heranwachsen werden“. Das Ausmaß des Hasses gegenüber einem Volk, das als untermenschlich angesehen wird, zeigt sich auf so viele Arten.

Dennoch … Es sind die Journalisten, Schriftsteller und diejenigen, die den Mut haben, diese Fehlinformationen anzusprechen und über die Einzelheiten der Gräueltaten zu berichten, die jetzt als Förderer von Hassreden, als rassistisch, antisemitisch und, was noch alarmierender ist, als „Terroristen“ bezeichnet werden. Diese verkehrte Logik ist nicht nur irrational, sie steht auch in krassem Widerspruch zu dem, was fair und was wahr ist. Wenn wir nicht alle über diese Ungerechtigkeit empört sind, dann haben die giftigen Lügen vielleicht tiefere Wurzeln geschlagen, als dass die Wahrheit sie durchdringen könnte.

Als Palästina von der zionistischen Ideologie besetzt wurde, geschah dies mit sofortiger brutaler Gewalt. Das Ereignis wird als Nakba – Katastrophe – bezeichnet, als Hunderttausende vor den Massakern flohen, die terroristische zionistische/jüdische Kräfte in ihren Dörfern verübten. Zu dieser Zeit wurden die Stern-Bande und Irgun von der britischen Regierung als terroristische Kräfte verboten. Heute sind diese terroristischen Banden in die aktuellen israelischen Streitkräfte integriert und haben an Legitimität gewonnen. Es sind diejenigen, die sich diesen zionistischen Kräften widersetzen, die zunehmend als Terroristen verboten werden.

Zionismus ist nicht gleich Judentum. Der politische Zionismus hat seine Wurzeln im Siedlerkolonialismus und im christlichen und jüdischen messianischen „Ende der Zeit“-Todeskult-Denken. Das Judentum hingegen ist, wie wir wissen, eine abrahamitische Religion. Die beiden miteinander zu vermischen bedeutet, einen ansonsten authentischen religiösen Glauben als Schutzschild zu benutzen, um die Aktivitäten der faschistischen, rassistischen Ideologie des politischen Zionismus zu verbergen und zu legitimieren.

Es lässt sich nicht mehr leugnen, dass die zionistisch-faschistische Ideologie tief in das Establishment in Großbritannien und darüber hinaus eingedrungen ist, aber sie ist nicht mit brutaler Gewalt gekommen. Diese subtile Besatzung ist jedoch nicht weniger gefährlich. Es war schon immer bemerkenswert, dass die Palästinenser nie vor der ihnen zugefügten Ungerechtigkeit kapituliert haben. Sie sind psychologisch und spirituell widerstandsfähig geblieben. Wir hingegen wurden in einen Zustand der Verleugnung hineingemassiert, in dem wir dazu ermutigt werden zu glauben, dass der Staat, auch wenn er manchmal ungeschickt ist, unsere Interessen wirklich im Sinn hat. Die Naivität dieser Position zieht uns in die Schuld und droht uns letztendlich in diesem Krieg um Vorherrschaft und globale Dominanz zu verschlingen.

Die Gesellschaft verändert sich auf gefährliche Weise. Wenn die Wohnungen unabhängiger Journalisten in den frühen Morgenstunden durchsucht werden, wo bleibt dann die Empörung der Mainstream-Medien? Wo bleibt die Empörung über den Völkermord in Gaza? Wo war die Empörung, als Israel angereichertes Uran einsetzte, um ein großes Gebiet in Beirut zu verwüsten und Hassan Nasrallah, den gemäßigten Anführer der Hisbollah, auszuschalten? Unsere Regierung und die Mainstream-Medien berichten über diese Ereignisse bestenfalls lauwarm. Wir werden einen schrecklichen Preis zahlen, wenn wir uns nicht vor den Gefahren dieser globalen zionistisch-faschistischen Bewegung in Acht nehmen und von unseren Regierungsführern verlangen, sich von dieser alles durchdringenden Ideologie zu distanzieren und uns zu vertreten. Angesichts der aktuellen Ziele einer räuberischen globalen Vorherrschaft werden die Kriege, die wir heute erleben, nur noch zunehmen und immer näher an unsere Heimat heranrücken. Im Moment stehen die Palästinenser an vorderster Front. Ihr Kampf für die Freiheit ist morgen unser Kampf.

Heather Stroud ist Aktivistin

Übersetzt mit Deepl.com

