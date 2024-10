https://strategic-culture.su/news/2024/10/23/the-thaad-idea-is-consistent-with-all-of-bidens-so-far-with-israel-a-miscalculation/



Die THAAD-Idee steht im Einklang mit allen bisherigen Vereinbarungen Bidens mit Israel. Eine Fehleinschätzung

Von Martin Jay

23. Oktober 2024

Die Hyperschallraketen des Iran könnten die gesamte Infrastruktur Israels auslöschen, wenn Teheran dies wünscht. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Iran keinen Krieg mit Israel will

Die Entscheidung von Joe Biden, das THAAD-Raketensystem nach Israel zu schicken, schien ein taktischer Schachzug zu sein, ein strategisches Ass, könnte man argumentieren. Biden hat klargestellt, dass Israel das Militär des Iran oder seine Infrastruktur für Atomkraft nicht angreifen darf und dass ein solcher Vergeltungsschlag von den USA nicht unterstützt wird. Daher ist Israel nun in vielerlei Hinsicht darauf beschränkt, nach niedrig hängenden Früchten zu greifen, indem es Waffenlager in Syrien bombardiert und Beirut angreift. Netanjahu ist wie ein Hai auf dem Meeresgrund. Er muss den Schwung des Krieges aufrechterhalten, denn sobald er aufhört, sinkt er auf den Grund und geht zugrunde. Den Iran anzugreifen ist nicht so einfach, wie es klingt. Israel kann keine Kampfflugzeuge schicken, da die USA Betankungseinrichtungen anbieten müssten; und es kann nicht einmal über die meisten Länder in der Umgebung des Iran fliegen, da sie alle diese Möglichkeit ausgeschlossen haben. Es gibt nur die Option von Langstreckenraketen, aber niemand weiß genau, ob Israels Raketen die eigenen Raketenabwehrsysteme des Iran überwinden könnten, von denen Analysten annehmen, dass sie wahrscheinlich sehr gut sind. Und stellen Sie sich die Demütigung und den Verlust von politischem Kapital vor, wenn Netanjahu Raketen dorthin schicken würde und feststellen müsste, dass der Iran sie alle abgefangen hat. Er wäre erledigt.

Das Gleiche gilt jedoch auch für die THAAD-Batterien. Viele Experten argumentieren, dass sie wahrscheinlich nicht gegen Hyperschallraketen wirksam sein werden. Sie wurden noch nie getestet, also wissen wir es nicht.

In Wirklichkeit ist die Grundlage für Netanjahus politische Langlebigkeit, solche Dinge geheim zu halten. Je weniger wir über die militärischen Fähigkeiten des Iran wissen, desto mehr kann ausgenutzt werden. Dasselbe gilt für die THAADs. Klarheit ist hier wirklich der Feind.

Israel hatte bereits einen Moment der Klarheit, der sowohl seine Elite als auch sein Volk schockierte. Das sogenannte undurchdringliche Raketenabwehrsystem „Iron Dome“, das die meisten ballistischen Mittelstreckenraketen der Hisbollah abfing, ist für Hyperschall- und Höhenflugkörper, die sowohl der Iran als auch die Hisbollah in ihrem Arsenal haben, ziemlich nutzlos. Israel ist heute anfälliger denn je für einen massiven Angriff mit solchen Raketen, und der jüngste Angriff auf eine Militärbasis südlich von Haifa hat beiden Seiten das Ausmaß dieser Anfälligkeit vor Augen geführt. Die Hyperschallraketen des Iran könnten die gesamte Infrastruktur Israels auslöschen, wenn Teheran dies wünscht. Die Wahrheit ist jedoch, dass der Iran keinen Krieg mit Israel will und hofft, dass Netanjahus Rücktritt schnell erfolgt, sobald die israelische Öffentlichkeit bemerkt, wie viele IDF-Soldaten im Süden des Libanon entlang der Grenze getötet werden. Seine Tage sind gezählt.

Und doch scheint es, dass Amerika trotz aller Rhetorik, die wir aus dem Biden-Lager hören, einen Krieg will. Oder zumindest ist es glücklich, Israel mit derselben tollkühnen, wahnhaften Mentalität, die wir in der Ukraine sehen, an den Rand des Abgrunds zu bringen. Selbst heute noch glauben die USA, dass sie andere Länder bedrohen können und diese klein beigeben werden, einfach aufgrund der Größe der militärischen Fähigkeiten Amerikas. Das Spiel eskalieren, um zu deeskalieren. Bei der THAAD-Initiative könnte es funktionieren. Aber aus den falschen Gründen.

Das Problem mit Bidens THAAD-Vorstoß ist, dass die Installation eines solchen Systems zu wenig und zu spät kommt und der nächsten US-Regierung möglicherweise einen Strich durch die Rechnung macht, indem sie einen Krieg mit dem Iran auslöst, obwohl selbst Washington einen solchen die ganze Zeit vermieden hat. Es kommt alles auf die Persönlichkeiten an. Wie wird der nächste US-Präsident reagieren, wenn die US-Soldaten, die es bedienen, getötet werden? Drückt er den Hebel oder bleibt er cool? Und stellt die bloße Anwesenheit eines dieser Fahrzeuge nicht ein leichtes Ziel für den Iran dar?

Für die Amerikaner könnte es eine Farce werden. Der Iran könnte sich dafür entscheiden, es nicht anzugreifen, da er weiß, dass dies eine Kriegserklärung wäre. Oder es könnte sich dafür entscheiden, einen direkten Treffer zu vermeiden, einfach weil der Aufprall einer dieser Einheiten gegen eine riesige Welle von 200 iranischen Raketen wahrscheinlich nicht viel ausrichten würde, da das gesamte nach Israel gesendete Paket nur aus insgesamt 48 Raketen besteht. Stellen Sie sich die Verlegenheit der USA und Israels vor, wenn ihnen klar wird, dass der Iran THAAD nicht als ernstzunehmenden Gegner auf dem Kriegsschauplatz ansieht. Ob es nun außer Gefecht gesetzt wird oder nicht, beide Szenarien schaden der Glaubwürdigkeit Amerikas sowohl als treuer Partner Israels als auch als gewichtiger Gegner des Iran.

Biden hat das System wahrscheinlich geschickt, um Bibi zu besänftigen, da er nicht den Eindruck erwecken kann, Israel in der Stunde der Not nicht zu unterstützen, aber es wirft die Frage auf, wer wen führt. Während Biden die Grenze für eine Beteiligung oder Unterstützung der USA an einem Angriff auf den Iran gezogen hat, wird alles andere, was er in Bezug auf den Libanon und Gaza sagt – wobei es bei Letzterem zweifellos um eine Politik des Aushungerns geht – ignoriert. Dies erinnerte einige Experten an die Pressekonferenz von 1996 mit Netanyahu und Clinton, bei der der US-Präsident von Bibis Prahlerei so genervt war, dass er zu seinen Mitarbeitern sagte: „Wer ist hier die verdammte Supermacht?“.

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist, der in Marokko lebt, wo er als Korrespondent für die Daily Mail (UK) tätig ist. Zuvor berichtete er für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling in Marokko. Von 2012 bis 2019 war er in Beirut ansässig, wo er für eine Reihe internationaler Medien wie BBC, Al Jazeera, RT, DW arbeitete und als Freiberufler für die britische Daily Mail, The Sunday Times und TRT World berichtete. Im Rahmen seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern in Afrika, im Nahen Osten und in Europa für eine Vielzahl großer Medien gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

