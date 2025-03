https://www.middleeasteye.net/opinion/us-forever-wars-may-be-over-trump-no-peacemaker



Die Kriege für immer mögen vorbei sein, aber Trump ist kein Friedensstifter

Jonathan Cook

14. März 2025

Die neue Garde der Kleptokraten strebt schnelle Abkommen für Gaza und die Ukraine an, nicht weil sie Frieden wollen, sondern weil sie einen besseren Weg gefunden haben, sich noch reicher zu machen

Elon Musk hört US-Präsident Donald Trump zu, der am 11. Februar 2025 im Oval Office des Weißen Hauses in Washington spricht (Reuters)

Wer versucht, die Politik der Regierung von Trump gegenüber Gaza zu verstehen, sollte inzwischen heftige Kopfschmerzen haben.

Zunächst forderte der Präsident der USA, Donald Trump, die Massenvertreibung der Palästinenser aus dem winzigen Gebiet, das Israel in den letzten anderthalb Jahren verwüstet hat, damit er auf den zerquetschten Körpern der Kinder des Gazastreifens die „Riviera des Nahen Ostens“ errichten kann.

Letzte Woche folgte eine explizit genozidale Drohung an „die Menschen in Gaza“ – alle über zwei Millionen von ihnen. Sie werden „DEAD“ sein, wenn die von der Hamas festgehaltenen israelischen Geiseln nicht schnell freigelassen werden – eine Entscheidung, über die die Bevölkerung von Gaza genau genommen keine Kontrolle hat.

Um diese Vernichtungsdrohung glaubwürdiger zu machen, hat seine Regierung die Lieferung von US-Waffen im Wert von zusätzlichen 4 Milliarden US-Dollar an Israel beschleunigt und dabei die Zustimmung des Kongresses umgangen.

Zu diesen Waffen gehören weitere der 2.000-Pfund-Bomben, die von der Biden-Regierung geschickt wurden und Gaza in eine „Abrissstätte“ verwandelten, wie Trump es selbst nannte.

Das Weiße Haus nickte auch die erneute Verhängung einer Blockade durch Israel ab, die die Enklave erneut von Nahrungsmitteln, Wasser und Treibstoff abschneidet – ein weiterer Beweis für Israels völkermörderische Absichten.

Doch während all dies geschah, entsandte Trump auch einen Sondergesandten, Adam Boehler, in die Region, um die Freilassung der wenigen Dutzend israelischen Geiseln zu verhandeln, die noch in Gaza festgehalten werden.

Er erhielt die Erlaubnis, mit 30 Jahren US-Außenpolitik zu brechen und sich direkt mit der Hamas zu treffen, die von Washington seit langem als terroristische Organisation eingestuft wird.

„Ziemlich nette Jungs“

Das Treffen fand Berichten zufolge ohne das Wissen Israels statt.

Ein israelischer Beamter bemerkte: „Man kann nicht verkünden, dass diese Organisation [Hamas] eliminiert und zerstört werden muss, und Israel dabei volle Rückendeckung geben und gleichzeitig geheime und enge Kontakte mit der Gruppe unterhalten.“

Boehlers Vorgehen ließ Israel still vor sich hin brodeln, aber es konnte aus Angst, Trump zu verärgern, nicht viel sagen

In einem Interview mit CNN am Wochenende bemerkte Boehler über die Hamas: „Ihnen wachsen keine Hörner aus dem Kopf. Sie sind eigentlich Typen wie wir. Sie sind ziemlich nette Typen.“

Dann gab Boehler in einem weiteren beispiellosen Schritt Interviews für israelische Fernsehsender, um direkt mit der israelischen Öffentlichkeit zu sprechen – offenbar, um den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu daran zu hindern, den Inhalt seiner Gespräche mit der Hamas falsch darzustellen.

In einem Interview sagte Boehler, die Hamas habe einen fünf- bis zehnjährigen Waffenstillstand mit Israel vorgeschlagen. Während dieses Zeitraums würde von der Hamas erwartet, „die Waffen niederzulegen“ und auf politische Macht in Gaza zu verzichten. Er bezeichnete den Vorschlag als „kein schlechtes erstes Angebot“.

In einem anderen Interview bezeichnete er palästinensische Gefangene als „Geiseln“.

Sein Vorgehen ließ Israel stillschweigend brodeln, aber aus Angst, Trump zu verärgern, konnte man nicht viel dazu sagen.

„Kein Vertreter Israels“

Parallel dazu machte sich Trumps Nahost-Gesandter Steve Witkoff, der Berichten zufolge Netanjahu frühzeitig die Leviten gelesen hatte, indem er ihn aufforderte, an einem Treffen am Sabbat teilzunehmen, diese Woche auf den Weg nach Doha, um zu versuchen, ein zuvor von ihm ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen wiederherzustellen.

Er scheint entschlossen zu sein, Israel dazu zu drängen, die zweite Phase dieses Abkommens einzuhalten, die den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen und die Einstellung ihres Krieges gegen die Enklave vorsieht. Dies würde den Weg für eine dritte Phase ebnen, in der der Gazastreifen wieder aufgebaut wird.

Berichten zufolge sind Witkoffs Bedingungen, dass die Hamas einer Entmilitarisierung zustimmt und ihre Kämpfer die Enklave verlassen.

Israel ist zutiefst gegen eine zweite Phase. Es möchte bei Phase eins bleiben, in der es den Austausch der verbleibenden israelischen Gefangenen, die von der Hamas festgehalten werden, gegen einige der vielen tausend Palästinenser, die in israelischen Folterlagern inhaftiert sind, abschließt.

Die Idee ist, dass Israel nach Abschluss des Prozesses das Gemetzel wieder aufnehmen kann.

Boehler bekräftigte Witkoffs Botschaft und sagte, das Weiße Haus hoffe, die Gespräche „anzukurbeln“, und dass die USA nicht „ein Agent Israels“ seien – womit er implizit anerkannte, dass sie jahrzehntelang sehr danach ausgesehen haben.

Trump deutete am Mittwoch selbst einen Sinneswandel an, als er Reportern im Weißen Haus sagte: „Niemand wird die Palästinenser vertreiben.“

Schwert der Vergeltung

Unterdessen wurde berichtet, dass Trump Böhlers Behauptung, die USA könnten ihre eigenen Entscheidungen über den Nahen Osten treffen, offenbar widerlegt hat, indem er ihn am Donnerstag nach israelischen Einwänden aus der Geiselfrage entfernt hat. Unterdessen hat Trump den Schutz des ersten Verfassungszusatzes für politische Reden, insbesondere in Bezug auf Israel, lautstark zerrissen.

Er unterzeichnete eine Executive Order, die es den US-Behörden ermöglicht, Visuminhaber zu verhaften und abzuschieben, die gegen das anderthalb Jahre andauernde Massaker in Gaza protestieren – oder was das höchste Gericht der Welt als „plausiblen“ Völkermord untersucht.

Dies führte schnell zur Verhaftung von Mahmoud Khalil, einem Anführer der Studentenproteste im vergangenen Frühjahr an der New Yorker Columbia University – eine der bekanntesten von Dutzenden langwierigen Demonstrationen an US-amerikanischen Universitäten im vergangenen Jahr, die oft mit Polizeigewalt beantwortet wurden.

Das Department of Homeland Security beschuldigte Khalil der „Aktivitäten“ – nämlich der Campus-Proteste –, die angeblich „mit der Hamas in Verbindung stehen“. Diese Demonstrationen, so die Anschuldigung, bedrohten die „nationale Sicherheit der USA“.

„Dies ist die erste Verhaftung von vielen, die noch kommen werden“, schrieb Trump in den sozialen Medien und erklärte, dass seine Regierung gegen jeden vorgehen werde, der ‚terroristische, antisemitische und antiamerikanische Aktivitäten‘ verübt. Axios berichtete letzte Woche, dass Außenminister Marco Rubio vorhabe, mithilfe von KI die Social-Media-Konten ausländischer Studenten nach Anzeichen für ‚terroristische‘ Sympathien zu durchsuchen.

Diese Entwicklungen formalisieren die Annahme Washingtons, dass jeder Widerstand gegen die Tötung und Verstümmelung zehntausender palästinensischer Kinder durch Israel mit Terrorismus gleichzusetzen ist – eine Ansicht, die offenbar zunehmend von britischen und europäischen Behörden geteilt wird.

In diesem Zusammenhang kündigte das Weiße Haus an, dass es der Columbia University wegen ihrer „anhaltenden Untätigkeit angesichts der anhaltenden Schikanierung jüdischer Studenten“ Bundeszuschüsse und -verträge in Höhe von rund 400 Millionen US-Dollar streichen werde.

Verwirrenderweise gehörte die Universitätsverwaltung zu denjenigen, die am härtesten vorgingen, indem sie die Polizei einschaltete, um die Proteste gegen den Völkermord zu unterdrücken. Die finanziellen Kürzungen hatten jedoch die beabsichtigte Wirkung, und Columbia kündigte am Donnerstag an, dass es gegen Studierende und Absolventen, die im vergangenen Jahr an einem Sitzstreik auf dem Campus teilgenommen hatten, strenge Strafen verhängen werde, darunter Exmatrikulationen und Aberkennung von Abschlüssen.

Berichten zufolge haben etwa 60 weitere Institutionen Briefe mit der Warnung erhalten, dass ihnen Mittelkürzungen drohen, wenn sie „jüdische Studenten nicht schützen“ – ein Hinweis auf diejenigen, die Israels Kriegsverbrechen bejubeln.

Das wird für andere Studenten, darunter viele jüdische Studenten, die ihr verfassungsmäßiges Recht auf Kritik an Israels Verbrechen ausüben, einen hohen Preis haben.

Ein Schwert der Vergeltung schwebt nun über jedem einzelnen öffentlich finanzierten Zentrum für höhere Bildung in den USA: Unterdrückt jegliche Anzeichen von Widerstand gegen Israels Zerstörung des Gazastreifens, oder ihr müsst mit schlimmen finanziellen Konsequenzen rechnen.

„Verwirrende Rhetorik“

Entspricht irgendetwas davon einer klaren Strategie? Ergibt das irgendeinen Sinn?

Diese widersprüchlichen Botschaften passen zu einem Muster der Trump-Regierung. Ihre umfassendere Strategie ist, wie Francesca Albanese, die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die besetzten Gebiete, sie nennt: psychologische Überwältigung.

Das Ziel der Trump-Regierung ist es, ihre Ungereimtheiten, Heucheleien, Lügen und Fehlleitungen zu normalisieren, damit sie völlig unauffällig werden

„Uns jeden Tag mit XXL-Dosen [extra-extra großer Dosen] verwirrender Rhetorik und unberechenbarer Politik zu bombardieren, dient dazu, das Drehbuch zu kontrollieren, uns abzulenken und zu desorientieren, das Absurde zu normalisieren und gleichzeitig die globale Stabilität zu stören (und die Kontrolle der USA zu festigen).“

Das Weiße Haus geht in Bezug auf die Ukraine ähnlich vor.

Es führt nun direkte Gespräche mit Russland, schließt die Tür für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, demütigt öffentlich den ukrainischen Präsidenten und droht gleichzeitig mit weiteren Sanktionen und Zöllen gegen Moskau, sollte es nicht einem schnellen Waffenstillstand zustimmen.

Das Ziel der Trump-Regierung besteht darin, ihre Widersprüche, Heucheleien, Lügen und Irreführungen zu normalisieren, damit sie völlig unauffällig werden.

Widerstand gegen seinen Willen – einen Willen, der sich von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche ändern kann – wird als verräterisch behandelt. Die einzige sichere Reaktion unter solchen Umständen ist Nachgiebigkeit, Passivität und Schweigen.

In der turbulenten politischen Landschaft, die Trump geschaffen hat, ist die einzige Konstante – unser Nordstern – die unkritische Anfeuerung der westlichen Kriegsindustrie durch die westlichen Medien.

Nehmen wir die Biden-Regierung. Die härteste Verurteilung der Medien galt nicht den Zerstörungen, die Washington während seiner 20-jährigen Besatzung in Afghanistan angerichtet hatte, sondern der Beendigung des Krieges – eines Krieges, der das Land in Trümmern hinterlassen hatte und den offiziellen Feind, die Taliban, stärker denn je machte.

Man vergleiche dies mit der entschieden verhaltenen Reaktion der Medien auf Bidens 15-monatige Unterstützung des Völkermords in Gaza durch Israel. Dabei schoben sie ihre angeblichen humanitären Bedenken eifrig beiseite, einschließlich ihrer rituellen Bekenntnisse zur Weltordnung und zum Völkerrecht nach dem Zweiten Weltkrieg.

Ebenso haben die Medien Trumps Annäherungsversuche an Russland in Bezug auf die Ukraine offen kritisiert und sich auf die Seite der europäischen Staats- und Regierungschefs gestellt, die darauf bestehen, dass der Krieg bis zum bitteren Ende fortgesetzt werden muss – unabhängig davon, wie sehr die Zahl der Todesopfer unter Ukrainern und Russen dadurch noch steigen wird.

Und wie vorauszusehen war, haben die Medien alles daran gesetzt, Trumps Israel unterstützende, offen völkermörderische Rhetorik und Handlungen gegenüber Gaza zu unterstützen.

Es war erstaunlich zu sehen, wie sich Medien, die Trump regelmäßig als Bedrohung für die Demokratie darstellen, verbiegen, um seinen ausdrücklichen Aufruf zur Auslöschung „des Volkes von Gaza“ zu beschönigen, sollten die Geiseln nicht sofort freigelassen werden. Stattdessen behaupteten sie in verlogener Weise, er habe nur die Hamas-Führung gemeint.

Nicht nur Trump und sein Team sind in den dunklen Künsten der Täuschung geübt.

Falle der Illegitimität

Während die Trump-Regierung mit der politischen Kultur Washingtons leichtfertig umgeht, hält sie sich weitgehend an das traditionelle westliche Skript zu Israel und Palästina.

Witkoff und Boehler setzen eine altbekannte Strategie ein, die die Palästinenser in eine Art Illegitimitätsfalle lockt. Verdammt, wenn man es tut; verdammt, wenn man es nicht tut.

Egal, wofür sich die Palästinenser entscheiden – wie sehr sie auch enteignet und verroht werden – sie und alle, die sie unterstützen, werden als die Bösewichte hingestellt. Die Kriminellen. Die Unterdrücker. Die Judenhasser. Die Terroristen.

Dies gilt nicht nur für die Hamas, sondern auch für die Anpassungspolitiker der Fatah.

Angesichts der unerbittlichen Enteignung durch die jahrzehntelange israelische Kolonisierung haben palästinensische Fraktionen auf die beiden wichtigsten ihnen zur Verfügung stehenden Arten reagiert.

Eine besteht darin, den im Völkerrecht verankerten Kurs als Recht aller besetzten Völker zu übernehmen: den bewaffneten Widerstand. Diesen Weg hat die Hamas eingeschlagen, die das Konzentrationslager Gaza regiert.

Jede US-Regierung, auch die derzeitige, hat jedoch jegliche Gespräche über Eigenstaatlichkeit davon abhängig gemacht, dass die Palästinenser von Anfang an auf den bewaffneten Widerstand verzichten, und ihr Recht im Völkerrecht als bloßen Terrorismus abgetan.

Aus diesem Grund wurde die Hamas bisher immer von den Verhandlungen ausgeschlossen. Die Gespräche, die über ihren Kopf hinweg stattgefunden haben, gingen davon aus, dass die Hamas entwaffnet werden muss, bevor Israel irgendwelche Zugeständnisse machen kann.

Die Hamas muss ihre Waffen freiwillig abgeben – gegen einen bis an die Zähne bewaffneten Gegner, dessen Böswilligkeit in Verhandlungen legendär ist – oder sie wird von Israel oder ihrem Rivalen Fatah gewaltsam entwaffnet.

Mit anderen Worten: Frieden mit Israel setzt einen Bürgerkrieg für die Palästinenser voraus.

Dies scheint der Kurs zu sein, den die Trump-Regierung verfolgen wird. Vorerst fordert sie, dass die Hamas sich freiwillig „entmilitarisiert“. Wenn dies scheitert, wird die Hamas wieder am Anfang stehen.

Endlose Zugeständnisse

Angesichts von Trumps Plan, die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, hat die Hamas keinerlei Anreiz, sich zu entwaffnen.

Tatsächlich gibt es einen weiteren Hinderungsgrund. Die Fatah ist nur allzu deutlich in ihrer eigenen, noch fataleren Illegitimitätsfalle gefangen.

Die Fatah kann sich ebenso wenig aus der Illegitimitätsfalle befreien wie die Hamas, die von Washington und Europa gestellt wurde

Die Fraktion von Mahmud Abbas, die die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) im Westjordanland leitet, hat sich für die Alternative zum bewaffneten Widerstand entschieden: Diplomatie und endlose politische Zugeständnisse.

Das Problem ist, dass Israel nie das geringste Interesse daran gezeigt hat, den Palästinensern – selbst den „Gemäßigten“ der Fatah – einen Staat zu gewähren.

Selbst in der sogenannten Blütezeit der Friedensbemühungen – den Osloer Verträgen in den 1990er Jahren – wurde die palästinensische Eigenstaatlichkeit nie erwähnt.

Oslo war einfach ein nebulöser Prozess, bei dem Israel sich allmählich aus den besetzten Gebieten zurückziehen sollte, während die palästinensischen Führer die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der „Sicherheit“ übernahmen – was in der Praxis die Sicherheit Israels bedeutete.

Kurz gesagt unterschied sich das Osloer Konzept des „Friedens“ kaum vom katastrophalen Status quo in Gaza, bevor der Völkermord begann.

Während seines sogenannten Rückzugs im Jahr 2005 zog Israel seine Soldaten in eine befestigte Absperrung zurück und kontrollierte von dort aus alle Bewegungen und den Handel in und aus der Enklave.

In dem geräumten Gebiet erlaubte Israel nur einer verherrlichten lokalen Behörde, die Schulen zu betreiben, die Mülleimer zu leeren und als Sicherheitsunternehmen für Israel gegen diejenigen zu agieren, die nicht bereit waren, dies als ihr dauerhaftes Schicksal zu akzeptieren.

Die Hamas weigerte sich, mitzuspielen.

Die PA von Abbas akzeptierte dieses Modell für ihre Reihe von Kantonen im Westjordanland – in der Annahme, dass sich Gehorsam letztendlich auszahlen würde.

Das hat es nicht. Jetzt bereitet sich Israel darauf vor, den größten Teil des Westjordanlandes offiziell zu annektieren, unterstützt von der Trump-Regierung. Hinter den Kulissen bemüht sich das Weiße Haus um Unterstützung aus den Golfstaaten.

Die Fatah kann sich ebenso wenig aus der von Washington und Europa gestellten Illegitimitätsfalle befreien wie die Hamas.

Festhalten an der alten Ordnung

Paradoxerweise tun Kritiker in Washington – unterstützt von den Medien und den europäischen Eliten – Trumps Vorgehen in der Ukraine als Beschwichtigung eines angeblich wieder auflebenden russischen Imperialismus ab, anstatt es als Friedensstiftung zu betrachten.

Dieselben Kritiker sind auch von den Treffen der Trump-Administration mit der Hamas beunruhigt.

All dies bricht mit dem jahrzehntealten Konsens in Washington, der vorschreibt, wer die Guten und wer die Bösen sind, wer die Gesetzeshüter und wer die Terroristen sind.

In typischer Manier stört Trump diese früheren Gewissheiten.

Die beruhigende, reflexartige Reaktion besteht darin, sich auf die eine oder andere Seite zu stellen. Entweder ist Trump ein Bahnbrecher, der eine dysfunktionale Weltordnung neu gestaltet. Oder er ist ein angehender Faschist, der den Zusammenbruch der etablierten Weltordnung beschleunigt und sie uns auf den Kopf fallen lässt.

Die Wahrheit ist, dass er beides ist.

Trumps Herangehensweise an die Ukraine und an Gaza ist trotz des offensichtlichen Widerspruchs konsistent. In beiden Fällen scheint er entschlossen zu sein, einen gescheiterten Status quo zu beenden. Im ersteren Fall will er Krieg und Zerstörung beenden, indem er die Ukraine zur Kapitulation zwingt; im letzteren Fall will er die wunde Stelle eines palästinensischen Konzentrationslagers beseitigen, indem er es gewaltsam von seinen Bewohnern leert.

Diese neue Konsequenz ersetzt eine ältere, in der die Elite Washingtons Kriege gegen erfundene Teufel für immer aufrechterhielt, die die Abschöpfung des nationalen Reichtums in die Kassen der Kriegsindustrie rechtfertigten, von der der Reichtum dieser Elite abhing.

Die Vorwände für diese ewigen Kriege waren so fadenscheinig geworden und destabilisierten in einer Welt immer knapper werdender Ressourcen so sehr, dass die Eliten, die hinter diesen Kriegen standen, völlig diskreditiert waren.

Die Rechtsextremen, allen voran Trump, reiten auf dieser Welle der Desillusionierung. Und ihr Erfolg beruht genau auf diesem Regelbruch, indem sie sich als neuer Besen präsentieren, der die alte Garde der Kriegstreiber in den Unternehmen hinwegfegt.

Je tiefer die Bidens, Starmers, Macrons und Von der Leyens im Sumpf versinken, desto verzweifelter klammern sie sich an ein bröckelndes System. Trumps Störung leistet einen Beitrag gegen sie.

Sich die Taschen vollstopfen

Aber die neue Garde ist nicht mehr an Frieden interessiert als die alte, wie Gaza deutlich macht. Sie sucht einfach nach neuen Wegen, um Geschäfte zu machen – neue Deals, die immer noch den nationalen Reichtum von den einfachen Menschen in die Taschen der Milliardäre umleiten.

Trump würde lieber lukrative Geschäfte mit dem Russen Wladimir Putin über Ressourcen abschließen – sowohl in Russland als auch in der Ukraine – als mehr Geld in einen sinnlosen Krieg zu stecken, der die enormen potenziellen Gewinne der Region blockiert.

Die neue Garde der Kleptokraten ist weniger an ewigen Kriegen interessiert – nicht, weil sie den Frieden lieben, sondern weil sie glauben, einen besseren Weg gefunden zu haben, um sich noch reicher zu machen

Und er würde lieber den jahrzehntelangen Status des Gazastreifens als Sperrzone, als Auffanglager für Palästinenser, beenden, wenn er stattdessen in einen Spielplatz für die Reichen verwandelt werden könnte, dessen riesige Offshore-Gasreserven endlich ausgebeutet werden könnten.

Die neue Garde der Kleptokraten ist weniger an ewigen Kriegen interessiert – nicht, weil sie den Frieden lieben, sondern weil sie glauben, einen besseren Weg gefunden zu haben, um sich noch reicher zu machen.

Diese neu entdeckte Offenheit, „die Dinge anders zu machen“, hat ihren Reiz, vor allem nach Jahrzehnten, in denen dieselben zynischen Eliten dieselben zynischen Kriege geführt haben.

Aber täuschen Sie sich nicht: Die Grundlagen bleiben unverändert. Die Reichen schauen immer noch nur auf sich selbst. Sie füllen immer noch ihre eigenen Taschen, nicht Ihre. Sie betrachten die Welt immer noch als ihr Spielzeug, in dem weniger bedeutende Menschen – Sie und ich – entbehrlich sind.

Wenn er kann, wird Trump den Krieg in der Ukraine beenden, indem er über Kiews Kopf hinweg einen Deal mit Russland abschließt, der Geld einbringt.

Wenn er kann, wird Trump das Gemetzel in Gaza beenden, indem er mit Israel und den Golfstaaten über die Köpfe von Hamas und Fatah hinweg einen Deal zur ethnischen Säuberung der Palästinenser aus ihrem Heimatland abschließt.

Und wenn er damit durchkommt, ist Trump auch zu etwas anderem bereit. Er ist bereit, sich zu Hause Köpfe einzuschlagen, um sicherzustellen, dass seine Kritiker ihn und seine Milliardärsfreunde nicht davon abhalten können, ihren Willen durchzusetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten gehören dem Autor und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog finden Sie unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

