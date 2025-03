https://www.wsws.org/en/articles/2025/03/15/bjgu-m15.html?pk_campaign=wsws-newsletter&pk_kwd=wsws-daily-newsletter



In Anlehnung an den „Madagaskar-Plan“ der Nazis versuchen die USA und Israel, Palästinenser nach Ostafrika zu vertreiben

Andre Damon

15. März 2025

Palästinenser gehen am Freitag, dem 14. März 2025, durch die Trümmer zerstörter Häuser und Gebäude in Jabaliya im nördlichen Gazastreifen. [AP Photo/Jehad Alshrafi]

Die Regierungen der USA und Israels haben Gespräche mit Vertretern des Sudan, Somalias und des international nicht anerkannten abtrünnigen Somalilands über die Massenvertreibung von Palästinensern im Gazastreifen und ihre Zwangsumsiedlung in diese Länder aufgenommen.

Über die Gespräche wurde erstmals am Freitag von der Associated Press (AP) berichtet und in einem Bericht der Financial Times separat bestätigt.

Die laufenden Gespräche spiegeln den „Madagaskar-Plan“ wider, den Vorschlag von Beamten des nationalsozialistischen Deutschlands, die Juden Europas nach Madagaskar umzusiedeln, der damaligen französischen Inselkolonie vor der Südostküste Afrikas. Der Plan markierte einen entscheidenden Übergangspunkt zum Holocaust, bei dem die Führer des nationalsozialistischen Deutschlands die Massenvernichtung der Juden durchführten, anstatt sie lediglich zu deportieren.

Somalia hat einen der niedrigsten Human Development Index-Rankings der Welt, mit weit verbreiteter Armut, Ernährungsunsicherheit und fehlendem Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung. Der Sudan hat Jahrzehnte des Bürgerkriegs erlebt, der ethnische Morde, sexuelle Gewalt und Massenvertreibungen auslöste, von denen Millionen Menschen betroffen sind.

Die AP berichtete, dass „die Kontakte mit dem Sudan, Somalia und der abtrünnigen Region Somalias, die als Somaliland bekannt ist, die Entschlossenheit der USA und Israels widerspiegeln, Trumps Plan zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens voranzutreiben“.

Auf die Bitte, sich zu den Enthüllungen der AP zu äußern, sagte der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich, Israel baue eine „sehr große Auswanderungsabteilung“ innerhalb des Verteidigungsministeriums auf.

Im Februar kündigte Trump seinen Plan an, Gaza für die Vereinigten Staaten ethnisch zu säubern und zu annektieren. „Wir werden Gaza haben“, sagte Trump. „Wir müssen nicht kaufen. Es gibt nichts zu kaufen. Wir werden Gaza haben. … Wir werden es uns nehmen“, sagte Trump am 11. Februar.

Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, dass die Vereinigten Staaten und Israel im vergangenen Monat, kurz nachdem Trump und Netanjahu den Gaza-Plan vorgestellt hatten, separate Kontaktaufnahmen mit den drei potenziellen Zielgebieten begannen. Die Beamten wiesen auch darauf hin, dass Israel diese Gespräche hauptsächlich leitete.

Die Nachrichtenagentur Associated Press berichtete:

Zwei sudanesische Beamte, die anonym bleiben wollten, um eine heikle diplomatische Angelegenheit zu besprechen, bestätigten, dass die Trump-Regierung die vom Militär geführte Regierung wegen der Aufnahme von Palästinensern kontaktiert hat. Einer von ihnen sagte, die Kontakte hätten bereits vor Trumps Amtseinführung mit Angeboten militärischer Unterstützung begonnen.

Trumps Plan, die Menschen in Gaza zu vertreiben, ist ein eklatanter Verstoß gegen das Verbot der gewaltsamen Überführung von Zivilisten während bewaffneter Konflikte gemäß der Vierten Genfer Konvention. Und sein Plan, ihr Land zu stehlen, verstößt gegen den Vertrag der Vereinten Nationen von 1970, der von den Vereinigten Staaten ratifiziert wurde und vorsieht, dass „das Gebiet eines Staates nicht durch Androhung oder Anwendung von Gewalt von einem anderen Staat erworben werden darf“.

Michele Zaccheo, UN-Sprecher in Genf, antwortete auf den Bericht der AP mit den Worten:

Jeder Plan, der zur Zwangsumsiedlung von Menschen oder zu irgendeiner Art von ethnischer Säuberung führen könnte oder würde, ist etwas, gegen das wir uns natürlich aussprechen würden, da er gegen das Völkerrecht verstößt.

Am vergangenen Wochenende sagte Finanzminister Smotrich, die israelische Regierung schaffe eine Verwaltung für die „freiwillige“ Migration von Palästinensern aus dem Gazastreifen. „Wir richten eine Migrationsverwaltung ein, wir bereiten dies unter der Leitung des Premierministers und des Verteidigungsministers vor“, sagte er.

Er befürwortete Trumps Vorschlag zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens und fuhr fort: „Wenn wir 5.000 pro Tag abschieben, wird es ein Jahr dauern.“ Er fügte hinzu: „Die Logistik ist komplex, weil man wissen muss, wer in welches Land geht. Es ist ein Potenzial für einen historischen Wandel.“

Die laufenden Vorbereitungen für die ethnische Säuberung von Gaza finden statt, während Israel seine totale Blockade von Nahrungsmitteln, Wasser und Strom nach Gaza fortsetzt, die darauf abzielt, die Bevölkerung von Gaza entweder verhungern zu lassen oder sie durch eine Hungersnot zur Umsiedlung zu zwingen. Seit 13 Tagen kommen keine Nahrungsmittel oder Wasser mehr in Gaza an, und die Ernährungsunsicherheit und der Hunger breiten sich aus.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza berichtete, dass 80 Prozent der Bürger keinen Zugang zu Nahrungsquellen mehr haben und 90 Prozent der Bevölkerung keinen zuverlässigen Zugang zu sauberem Wasser haben. Ein Viertel der verbleibenden Bäckereien in Gaza musste aufgrund von Versorgungsengpässen schließen, während andere kurz vor der Schließung stehen. Das Büro berichtete, dass 150.000 Menschen an chronischen Krankheiten oder Kriegsverletzungen leiden und mit einem erheblichen Mangel an medizinischen Hilfsgütern konfrontiert sind.

Olga Cherevko, eine Sprecherin des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA), sagte gegenüber Al Jazeera, dass „Angst, Besorgnis und Sorge darüber herrschen, dass die Vorräte zur Neige gehen“.

Sie fuhr fort: „Die Wasser- und Sanitärversorgung war bereits katastrophal, da die meisten Anlagen während der monatelangen Kämpfe zerstört wurden.“ Sie fügte hinzu, dass die israelische Stromsperre für Gaza „den Zugang zu Trinkwasser für etwa 600.000 Menschen einschränkt“.

Am Donnerstag warf die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen (COI) für das besetzte palästinensische Gebiet Israel vor, einen Völkermord an den reproduktiven Rechten der Palästinenser zu begehen. Mit diesem Bericht bestätigte erstmals ein UN-Ausschuss offiziell und formell, dass Israel völkermörderische Handlungen begangen hat.

Die Kommission erklärte:

Die israelischen Behörden haben die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser in Gaza als Gruppe teilweise zerstört, unter anderem durch die Einführung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten, eine der Kategorien von völkermörderischen Handlungen im Römischen Statut und in der Völkermordkonvention.

In dem Bericht heißt es:

Einrichtungen der sexuellen und reproduktiven Gesundheitsfürsorge wurden im gesamten Gazastreifen systematisch zerstört, darunter Entbindungskliniken und Entbindungsstationen von Krankenhäusern sowie die wichtigste In-vitro-Fertilitätsklinik des Gazastreifens. … Die Kommission stellt fest, dass die israelischen Behörden die Fortpflanzungsfähigkeit der Palästinenser im Gazastreifen als Gruppe teilweise zerstört haben, unter anderem durch die Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten, eine der Kategorien von Völkermordhandlungen im Römischen Statut und in der Völkermordkonvention.

Die zunehmenden Beweise für Israels Pläne, Gaza ethnisch zu säubern und die palästinensische Bevölkerung systematisch auszurotten, unterstreichen nur die Kriminalität des Vorstoßes der Trump-Regierung, Gegner des Völkermords in Gaza zu verfolgen, darunter der Masterstudent der Columbia University, Mahmoud Khalil, der diese Woche verhaftet wurde, ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten wird und wegen seiner Ablehnung des Völkermords in Gaza abgeschoben werden soll.

Übersetzt mit Deepl.com

