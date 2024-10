https://thecradle.co/articles/the-war-front-week-of-14-october-2024



Die Kriegsfront: Woche vom 14. Oktober 2024

Trotz israelischer Behauptungen über militärische Fortschritte im Südlibanon zeigen die eskalierenden Operationen und neuen Waffen der Hisbollah einen erbitterten Widerstand, der die Darstellung der Besatzung in Frage stellt und eine weitere Wende im Kräfteverhältnis des Krieges signalisiert.

Der Militärkorrespondent von The Cradle

23. Oktober 2024

Letzte Woche versuchte die israelische Besatzungsarmee, an der Südlibanon-Front ein Bild des Sieges – oder zumindest des militärischen Fortschritts – zu vermitteln. Sie veröffentlichten Videos, die Bombenangriffe auf Grenzdörfer zeigen, sowie Bilder von Soldaten, die israelische Flaggen hissen, und versuchten so, trotz einer langen Geschichte militärischer Misserfolge im Süden ein Gefühl von Macht und Kontrolle zu vermitteln.

Die Realität vor Ort sieht jedoch anders aus. Dieses Bild ist nichts anderes als ein weiterer Medien-Gag, der darauf abzielt, die Hisbollah zu demoralisieren und israelische Siedler zu beruhigen, dass ihre Armee Fortschritte macht, um sie zur Rückkehr in die Siedlungen im Norden zu ermutigen. Nur wenige Tage vor seiner Ermordung schwor der verstorbene Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah, ihre Rückkehr zu verhindern, solange der Besatzungsstaat seine Aggression gegen Gaza fortsetzt.

Hisbollah-Operationen nehmen zu

Am 22. Oktober führte die Hisbollah die höchste Anzahl an Operationen gegen Israel seit dem 8. Oktober 2023 durch, als sie grenzüberschreitende Militärkampagnen zur Unterstützung des Gazastreifens und des palästinensischen Widerstands startete.

Offizielle Erklärungen der Hisbollah übernahmen die Verantwortung für 39 Angriffe, darunter die Zerstörung von sechs Merkava-Panzern in der Nähe der Grenze, zahlreiche Panzerabwehrlenkflugkörper (ATGM) und Raketenangriffe auf Besatzungstruppen entlang der Grenze sowie einige Angriffe, die bis zu 100 Kilometer in israelisches Gebiet reichten.

Drei der schwersten Angriffe richteten sich gegen Vororte von Tel Aviv: einen militärisch-industriellen Komplex, die Siedlung Nirit und die Einheit 8200, das Geheimdienstkorps des Militärs für verdeckte Operationen. Darüber hinaus wurde der Marinestützpunkt Stella Maris nördlich von Haifa mit Naser-2-Raketen angegriffen, während Drohnen, die gegen 19 Uhr Ortszeit in Beirut gestartet wurden, den Stützpunkt Elyakim südlich von Haifa anvisierten und sowohl die Abwehrsysteme Iron Dome als auch die israelische Luftwaffe umgingen.

Sirenen heulten von der libanesischen Grenze bis 50 Kilometer südlich von Haifa, als diese Drohnen über den Himmel flogen, fast eine Million Israelis in Schutzräume zwangen, Panik auslösten und das Militär weiter in Verlegenheit brachten, nachdem eine Hisbollah-Drohne das Haus von Premierminister Benjamin Netanjahu getroffen hatte. In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos, die Drohnen zeigen, die über 40 Minuten lang fliegen, bevor sie ihr Ziel erreichen.

Israelische Versuche, in den Südlibanon einzudringen

Seit über einem Jahr sind die Frontlinien im Südlibanon Tausenden von Angriffen ausgesetzt, nachdem die Hisbollah eine Unterstützungsfront für den palästinensischen Widerstand in Gaza eröffnet hat. Trotz dessen und der Ermordung zahlreicher hochrangiger Militärs der Hisbollah treffen die Panzerabwehrraketen des libanesischen Widerstands weiterhin israelische Fahrzeuge und Soldaten aus der Grenzregion.

Nach schweren Bombardierungen durch die israelische Armee zogen sich Hisbollah-Kämpfer in Verteidigungspositionen zurück, von denen aus sie den israelischen Versuchen, in den Südlibanon einzudringen, entgegentreten. Die von der israelischen Armee veröffentlichten Bilder und Aufnahmen, die angeblich Soldaten zeigen, die in Hisbollah-Einrichtungen in der Nähe der Grenze eindringen, sind nichts anderes als Kriegspropaganda.

Diese Stellungen – die unter dem wachsamen Auge Tel Avivs errichtet wurden – haben keinen Verteidigungswert und wurden unzählige Male bombardiert, ohne dass dies einen wirklichen strategischen Einfluss auf den Krieg hatte.

Diese Grenzanlagen wurden zuvor von den Radwan-Streitkräften der Hisbollah genutzt, um Angriffe auf israelische Stellungen zu starten. Im Gebiet südlich des Litani-Flusses befinden sich Tausende solcher Anlagen, die größer, tiefer und von weitaus größerer strategischer Bedeutung sind. Es bleibt die Frage: Kann der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sie nach Belieben besuchen? Nein.

Trotz ständiger Versuche hat die israelische Armee noch keinen Fuß im Südlibanon gefasst. Sie dringen zwar tiefer vor, stoßen aber auf heftigen Widerstand, der sie zum Rückzug unter Beschuss zwingt. Die Besatzungstruppen haben im Gebiet Al-Qouzah eine maximale Tiefe von etwa zwei Kilometern erreicht, mussten sich aber schnell zurückziehen und erlitten dabei schwere Verluste und verloren Panzer und Planierraupen.

Vorteile der Hisbollah vor Ort

Das israelische Militär vermeidet es im Allgemeinen, sich in Dörfer und städtische Gebiete zu wagen, selbst nach systematischer Zerstörung, um direkte Zusammenstöße oder das Risiko, in Hinterhalte der Hisbollah zu geraten, zu minimieren. Stattdessen zieht es es vor, sich entlang der Außenbezirke von Dörfern vorzuarbeiten und sich den wachsamen Augen der Widerstandskämpfer zu entziehen – außer in Regionen, in denen Dörfer ineinander übergehen, wie Maroun al-Ras, Al-Adaysa und Yaroun.

Karte mit den wichtigsten libanesischen Dörfern und israelischen Invasionsversuchen im Südlibanon.

Die Grenzdörfer Kfar Kila, Aita al-Shaab, Khiam, Maroun Al-Ras, Yaroun und andere waren im vergangenen Jahr heftigen Luftangriffen der Besatzungsluftwaffe ausgesetzt.

Obwohl die von den USA unterstützten israelischen Streitkräfte gut ausgebildet und mit einigen der besten militärischen Ausrüstungen der Welt ausgestattet sind, sind sie dem Gelände des Südlibanon nicht gewachsen, das die Guerilla-Taktiken der Hisbollah-Kämpfer begünstigt.

Im Gegensatz zu den Invasoren stammen diese Kämpfer aus den Dörfern, in denen die Kämpfe stattfinden. Sie kennen das Land genau und nutzen jeden Baum, jedes Tal, jeden Berg und jeden Felsen zu ihrem Vorteil, um ihre Heimat mit einer Widerstandsfähigkeit zu verteidigen, die keine Technologie so leicht überwinden kann.

Das hohe Gelände bietet ihnen Sicht- und Feuerkontrolle und erschwert den feindlichen Truppen das Vorrücken. Es ist auch wichtig zu wissen, dass es nicht nur ein einziges „strategisches Dorf“ gibt; vielmehr bietet die Kontrolle über verschiedene Gebiete unterschiedliche taktische Vorteile.

Maroun al-Ras bietet beispielsweise die Kontrolle über Bint Jbeil, eine Stadt, die für Israel symbolisch wichtig ist, da sie Schauplatz der legendären Schlacht war, die ihren Namen trägt, und in der Nasrallah sechs Jahre zuvor im Jahr 2000 nach dem Rückzug Israels aus dem Libanon seine berühmte Rede „Spinnennetz“ hielt.

Damals gelang es den libanesischen Widerstandskämpfern unter der Führung des verstorbenen Khaled Bazzi, die israelische Armee erfolgreich zu konfrontieren und sie daran zu hindern, den Ort zu erreichen, an dem Nasrallah seine Rede hielt.

Erweitertes Arsenal: Die neuen Fähigkeiten der Hisbollah

Nach wochenlangem Schweigen veröffentlichte die Hisbollah kürzlich Filmmaterial, das einen Angriff auf eine israelische Einheit von sieben Soldaten mit zwei Almas-Lenkflugkörpern im Dorf Ramyeh zeigt. Die Folgen deuten darauf hin, dass mindestens zwei Soldaten getötet und mehrere verletzt wurden, obwohl Israel keine Opfer gemeldet hat – was den Verdacht bestätigt, dass Tel Aviv seine Verluste im Südlibanon und anderswo während des Krieges heruntergespielt hat.

Darüber hinaus hat die Hisbollah in diesem Monat vier neue Waffen in Dienst gestellt: die ballistische Rakete Qader 2, die Raketen Naser 1 und Naser 2 sowie den M80-Antipersonenraketenwerfer. Die Qader 2 hat eine Reichweite von 250 Kilometern mit einem 405 Kilogramm schweren Sprengkopf, während die Naser 1 und 2 Reichweiten von 100 Kilometern bzw. 150 Kilometern haben, jeweils mit höchster Zielgenauigkeit. Diese Ergänzungen signalisieren die fortgeschrittenen Fähigkeiten der Hisbollah sowohl in Bezug auf Zielgenauigkeit als auch Feuerkraft.

Nachdem die Hisbollah die israelische Armee daran gehindert hat, die Dörfer im Süden zu kontrollieren oder zu sichern, die Anzahl und Qualität der täglichen Angriffe erhöht und neue strategische Waffen eingesetzt hat, scheint es klar zu sein, dass sich der libanesische Widerstand allmählich erholt, nachdem er durch die Ermordung seiner Anführer und die Pager-Terroranschläge Israels im vergangenen Monat schwere Schläge einstecken musste.

