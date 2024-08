https://strategic-culture.su/news/2024/08/29/the-life-insurance-policy-of-mutually-assured-destruction-has-expired/



Die Lebensversicherung der „gegenseitig gesicherten Zerstörung“ ist ausgelaufen!

Von Hugo Dionísio

29. August 2024

© Foto: SCF

Selenskyj ordnet die Bombardierung des KKW Saporoschje an und bedroht das Kernkraftwerk Kursk, weil seine Gesundheit – im wahrsten Sinne des Wortes – davon abhängt, Russland in einen lang anhaltenden, groß angelegten Konflikt zu ziehen.

Die Verschärfung der geopolitischen Spannungen, vor allem in den rohstoffreichsten Regionen, die zum Zusammenbruch der diplomatischen Kanäle und zu einer zunehmenden Radikalisierung – zumindest diskursiv – der Kontrahenten führt, führt zu einer Klärung der jeweiligen strategischen Positionen und ihrer Ausrichtung. Alle Mechanismen, von denen wir einst glaubten, dass sie die internationale Sicherheit garantieren, sind historisch gesehen überholt. Die tiefe Krise der anglo-amerikanischen Hegemonie hat sie für obsolet erklärt. Kein Frieden kann eine tiefe Krise irgendeines Systems überleben, schon gar nicht eines, das von Exklusivität und Vorrang bei der Plünderung und Ausbeutung der Weltressourcen lebt.

Ganz gleich, wie viele fantastische Berichte darüber erstellt werden, wie wettbewerbsfähig die US-Wirtschaft ist, wie stabil und beständig der Dollar ist und wie widerstandsfähig die auf der Wall Street basierende Wirtschaft ist, Tatsache ist, dass diese Berichte bei weitem nicht dort ankommen, wo es am wichtigsten ist: im Leben der Menschen, der Arbeiter, ihrer Familien, mit anderen Worten, der riesigen Mehrheit, die nur langsam von diesen monströsen Injektionen der Demokratie profitiert hat. Der Prozess, der mit Bushs Krieg gegen den Terror begann und von Obama fortgesetzt wurde, hat in der aktuellen Situation sein Ende gefunden. Der allgemeine Begriff „Terrorismus“, dessen Bekämpfung bereits darauf abzielte, die einen einzudämmen und sich die anderen anzueignen, hat sich erneut zu einer konkreten „Achse des Bösen“ entwickelt. Die Zeit hat uns endlich verraten, wen die USA hinter so viel „Terrorismus“ versteckt haben.

Als der Vorhang für den Terrorismus fiel, wurden die wahren Ziele des Aufstandes und sein umfassender und vielseitiger instrumenteller Charakter enthüllt. Heute wissen wir sehr gut, wie der Begriff „Terrorist“ vor allem die Feinde der USA und ihr hegemoniales Streben verurteilt. Die USA verlieren immer mehr an wirtschaftlichem (und produktivem) Einfluss und damit auch an politischer Macht, die immer noch immens ist und sich auf ein formelles und informelles Heer von Agenten – verdeckten und nicht verdeckten – und „Beeinflussern“ stützt, die ihre immense Formatierungsmaschine in Gang halten. Der größten Organisationsmaschine der Geschichte fehlt allmählich das, was die Grundlage für die Aufrechterhaltung jeder politischen Existenz ist: die reale produktive wirtschaftliche Basis.

Im Grunde genommen entspricht die wirtschaftliche Basis unter der Herrschaft der USA nicht mehr der umgekehrt unverhältnismäßigen politischen Macht, die sie aufrechterhält. Die Pyramide ist auf den Kopf gestellt, und nicht alle Schulden der Welt werden sie tragen können. Die wachsende Unfähigkeit des politischen Apparats, die Korrosion seiner relativen Position zu verhindern, zwingt die USA zu einer nachhaltigen Anstrengung, um ihren Untergang und letztlich den Bankrott einer gesamten, bereits stark defizitären Wirtschaftsbasis abzumildern, einzudämmen und umzukehren. Dies ist der Hauptgrund, warum sich die Spannungen weltweit verschärfen. In einer tiefen Krise beseitigt die ausbeuterische Basis natürlich und allmählich die zivilisatorischen Hindernisse, die die Gier von ihrem Objekt trennen.

Eine Möglichkeit, diese Hindernisse zu beseitigen, liegt in der subversiven Fähigkeit der USA. Insbesondere durch den Sturz rechtmäßiger Regierungen und die Einsetzung von Klienten und anderen „Kapitulanten“, die den Verrat ihrer Völker zum Nutzen des Wall-Street-Imperiums sicherstellen. Bangladesch, Indonesien, Georgien, Serbien und Venezuela sind nur einige der Länder, in denen die Regierenden, wenn sie es den Großkonzernen, die die politische Macht in Washington finanzieren, nicht recht machen, von den Armeen der NGOs, Think Thank, Mainstream-Medien und sozialen Netzwerke in Kalifornien belagert werden. Pavel Durow, Co-Leiter von Telegram, hatte Russland verlassen, weil er Wladimir Putins Forderungen nach Kontrolle als Verletzung der Meinungsfreiheit ansah. Nun hat er erfahren, dass im liberal-faschistischen Macron-Frankreich die Nichteinhaltung solcher Garantien zu einer Inhaftierung führt! Die Rechte, die inhaftiert werden, um die Meinungsfreiheit zu schützen! Und das alles im Namen der „Unabhängigkeit“ der Justiz.

Die Indikatoren der Dekadenz sind so offensichtlich und zahlreich, dass sie allein schon eine eingehende und sogar kritische Betrachtung verdienen würden. Aber sagen wir es so: Selbst nach ihren eigenen Maßstäben, nach ihren eigenen Konzepten und unter Berücksichtigung ihrer eigenen Daten lächelt die geschilderte Realität nicht für die USA und ihre „Führung“. Nicht einmal in ihren eigenen Begriffen können die USA ihren fortschreitenden Bankrott verbergen. Die BRICS-Staaten haben die G7-Staaten beim Bruttoinlandsprodukt überholt, und das Volumen der wirtschaftlichen Transaktionen, die sich der Kontrolle Washingtons entziehen, nimmt täglich zu, selbst wenn diese Transaktionen in der eigenen Währung abgewickelt werden. Ein klares Beispiel für den unüberwindlichen Widerspruch, der das von den USA kontrollierte Währungs- und Finanzsystem plagt, ist die Verwendung des Dollars durch Washingtons eigene „Feinde“, um ihre Volkswirtschaften zu stabilisieren und die Stabilität der Transaktionen und ihrer Mechanismen zu gewährleisten.

Maduros Venezuela, das wieder einmal mit einer weiteren Episode des Shakespeare-Films „Wahlen gewinnen oder nicht gewinnen, das ist hier die Frage“ konfrontiert ist, hat seine Wirtschaft dollarisiert und nutzt die chinesischen Dollarreserven und das Öl, über das es in großen Mengen verfügt, wie kein anderes Land. China, das Hongkong zu einer Drehscheibe für Kryptowährungstransaktionen macht, verwendet Tether – eine virtuelle Währung, die an den Wert des Dollars gekoppelt ist – als stabilisierenden Mechanismus für den Kryptomarkt, der die Umrechnung von Fiat-Geld garantiert, ohne die ständigen Schwankungen von Bitcoin, Ethereum oder Solana. Sein Kapitalisierungswert hat den von Bitcoin zum Beispiel bereits übertroffen. Die viel gepriesene „Entdollarisierung“ ist möglicherweise in Wirklichkeit nichts anderes als, zumindest teilweise, eine „Entwestlichung“ des Dollars und der damit verbundene Abzug von Dollars aus den von Washington kontrollierten Banken.

Vor diesem Hintergrund sollten wir die Realität betrachten und nicht vor dem rosaroten Hintergrund, der von feindlichen Pleiten, unüberwindbaren Herausforderungen und unüberwindbaren Hindernissen singt, mit dem uns alle „Mainstream“-Medien einmütig und geschlossen jeden Tag malen. Nur so lassen sich die „verzweifelten“ und scheinbar selbstmörderischen Manöver verstehen, die wir überall sehen. Andernfalls würden wir in der rosaroten Brille sagen, dass Netanjahu verrückt, aber ein Demokrat ist, dass Selenskyj korrupt, aber mutig ist, und dass alle anderen Gauner sind, obwohl viele weder korrupt noch verrückt sind.

Wieder einmal liegt die Lösung für die Krise der Krisen und den daraus resultierenden Extremismus der Positionen in der Wiederauferstehung des nazifaschistischen Ungeheuers, diesmal aber in einem umfassenderen und vielfältigeren Gewand. Es ist jedoch dasselbe Monster, das bei jeder Krise des kapitalistischen Systems, wie in den 1920er und 1930er Jahren in Europa und den USA nach dem Ersten Weltkrieg, auftaucht, um mit Gewalt zu lösen, was andere ihm auf friedlichem Wege verwehrten: den Zugang zu natürlichen Ressourcen, d.h. zu billiger Energie, Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Arbeitskräften. Die Lösung aller Krisen wiederholt sich einmal mehr. Die einen setzten auf die Rettung der Seelen, die anderen auf die Rettung von Völkern.

Unmittelbar nach der russischen Revolution von 1917 war der westliche imperialistische Block bestrebt, sich diese außergewöhnlichen Reserven anzueignen. Eine von 14 imperialen Mächten organisierte Invasion und ein Bürgerkrieg, dessen konterrevolutionäre Kräfte vom imperialen Westen unterstützt wurden, reichten nicht aus, um dieses „teuflische“ Regime zu stürzen. Das russische und das sowjetische Volk haben es nicht zugelassen. Vielleicht war es eine Art Stockholm-Syndrom, das sich seltsamerweise bis heute immer wieder einstellt. Und das, obwohl dieses Volk nach eigenen Angaben auch heute noch von einer „blutigen Diktatur“ „belagert“ wird.

Ein Krieg musste vorbereitet werden, und dies geschah durch Dämonisierung, Stigmatisierung, Zerstörung von Beziehungen und das Säen von Angst und Hass unter den ahnungslosesten europäischen Bevölkerungen. Nichts Neues also. Die Entmenschlichung, die in der Wirtschaftskrise, der Konzentration des Reichtums und der mangelnden Bereitschaft der Eliten, das zu teilen, was sie zuvor durch Arbeit angehäuft hatten, gärte, gab Hitler (und all den versteckten „Hitlers“) die Rechtfertigung, die er brauchte, als er in der UdSSR das Heilmittel für die Übel sah, die Deutschland plagten: Öl und Mineralien im Überfluss, fruchtbares Land und billige Arbeitskräfte.

Wäre die UdSSR nicht so kampfeslustig gewesen, hätten sich die USA, Großbritannien und Japan die Hände gerieben vor Freude über die bevorstehenden Geschäfte. Wieder einmal hatten sie sich geirrt. Wieder einmal wurden ihre Chancen zunichte gemacht. Und wieder einmal musste die Russische Föderation den Aggressor spielen. Russland, das alle 70 Jahre Opfer einer westlichen Invasion wird, hat sich von einem Invasor zum anderen entwickelt. Ein Abkommen wie das Molotow-Ribbentrop-Abkommen, das letzte seiner Art zwischen Nazi-Deutschland und einem europäischen Land, machte das größte Opfer des Zweiten Weltkriegs zu dessen Mitverursacher. Ein verheerender und unerwarteter Sieg – des Westens – über seinen neugeborenen Sohn, den Nazifaschismus, verwandelte die UdSSR in eine Art drittes Rotes Reich.

In jedem Fall und wie von den reaktionären Eliten, die die USA beherrschen – und immer beherrscht haben – programmiert, hat der Zweite Weltkrieg dieses kolossale Land in eine äußerst beneidenswerte Position gebracht, genau wie der Erste, indem er die durch den Zusammenbruch von 1929 verursachten Schäden beseitigte und es in eine Supermacht verwandelte, die einzige. Das, und nur das, ist der Grund, warum wir bis heute keinen großen Krieg in Europa erlebt haben. Bis diese beneidenswerte Position erschüttert oder bedroht war und bis die Hoffnungen auf eine politische Vorherrschaft Russlands, Chinas und Eurasiens endgültig zerschlagen waren. Nachdem sich der Triumph mit dem Fall der UdSSR erschöpft hat und die Europäische Union von der daraus resultierenden kontinentalen Zusammenarbeit profitiert hat, stehen wir wieder am Anfang des Entmenschlichungsprozesses, erneut von Russland, aber diesmal werden auch der Iran und China belohnt. Schließlich herrschte bis vor kurzem noch die Hoffnung auf eine politische Vorherrschaft Chinas und Irans.

Der Verlust der Hoffnung auf das Funktionieren der „Soft Power“ und die Dringlichkeit der Situation, die durch den wirtschaftlichen Aufschwung Russlands, die Zentralität Chinas und die Regionalität Irans noch verschärft wurde, haben dazu geführt, dass die planetarische „Lebensversicherung“, die viele für die aus dem Kalten Krieg übernommene Doktrin der „gegenseitigen gesicherten Zerstörung“ hielten, abgelaufen ist. Die Doktrin der „gegenseitigen gesicherten Zerstörung“ funktionierte nur, weil die USA bald erkannten, dass sie in der Lage sein würden, die UdSSR zu verdrängen, und dass ihre hegemoniale Vorherrschaft noch nicht in Frage gestellt werden würde. Die Einhaltung der Nichtverbreitungsverträge durch die UdSSR und der Aufbau einer internationalen Machtarchitektur, die Washington zugute kam, gaben Hoffnung und festigten die Siegesgewissheit. Der Sieger konnte es sich leisten, großmütig zu sein.

Die USA fürchteten die UdSSR nur aus militärischer Sicht, wussten aber, dass militärische Macht ohne politische Macht nicht existiert, dass politische Macht von der Wirtschaft abhängt und dass diese relative wirtschaftliche Kapazität nicht ausreichte, um einen Sieg der UdSSR zu garantieren. Andererseits, selbst wenn das nicht der Fall war, waren die Volkswirtschaften de facto getrennt, abgeschottet, und der Hintergrund, vor dem die USA agierten, war kein schwarzer Hintergrund der Krise, sondern ein regenbogenfarbener Hintergrund der Expansion. Es war dieser Hintergrund, dieser allumfassende Regenbogenhintergrund, der von der „Einheitspartei“, in der Demokraten und Republikaner zusammengeschlossen sind, umarmt wurde und in dem sich die schärfsten Falken aufhielten. Ihre wirtschaftliche Dominanz, ihre Akkumulationsstrategie waren nicht tödlich bedroht. Sanfte Macht war genug. Während die UdSSR stark blieb, erlebte die Welt große Krisen wie die kubanische Raketenkrise. Am Ende konnten sich die USA den Luxus leisten, den Washingtoner Konsens zu etablieren und die neoliberale Ära einzuleiten.

Heute sieht die Realität ganz anders aus. Die USA wissen zwar, dass China noch nicht der militärische Gegner ist, der die UdSSR war, aber sie wissen auch, dass China die Wirtschaft hat, die es braucht, um ein solcher zu werden. Und sie wissen, dass sie trotz aller katastrophalen Propaganda nachhaltig, stabil und langlebig ist. Die Bedrohung für seine Vorherrschaft ist einfach gewaltig. Hinzu kommt, dass China auf Russlands 75 Milliarden Dollar an geheimen natürlichen Ressourcen zählt. Das sind die größten der Welt, und zwar bei weitem. China, Russland, Iran und Venezuela haben mehr, viel mehr, als die USA, Kanada und Australien. Die EU ist in dieser Statistik nicht enthalten. Andererseits ist Russland ohne das wirtschaftliche Potenzial Chinas ein beeindruckender militärischer Gegner mit einem wachsenden politischen Kapital, das – wie im Fall der Tausenden von Sanktionen gegen Moskau – von der chinesischen Wirtschaft gespeist werden kann. Die chinesische Wirtschaft ist für Russland das, was die natürlichen Ressourcen und die militärischen Kapazitäten für China sind. Sie ergänzen sich gegenseitig, wenn nötig bis hin zur Symbiose.

Die Beherrschung der Welt, des Produktionssystems und seiner Versorgungsketten erfordert wiederum billige Energie; das Ende der fossilen Brennstoffe, das Teil einer Strategie zur Eindämmung Chinas war, hat nicht funktioniert, weil China den Köder nicht geschluckt hat und nie aufgehört hat, seine Vorherrschaft über die Ressourcen sowohl innerhalb als auch außerhalb seiner Grenzen zu garantieren. Hegemonie erfordert billige Arbeitskräfte, die China auch in großer Zahl hat. Und sie erfordert Nahrung, viel Nahrung. Und davon hat Russland ebenfalls reichlich. Um ihre Hegemonie wiederzuerlangen, brauchen die USA zumindest Russland und den Iran. Mehr denn je. Um jeden Preis. Auf Kosten der Niederlage! Der Druck, der heute auf Lula da Silva ausgeübt wird, insbesondere sein Verrat an Nicolas Maduro, der immer zu ihm hielt, selbst als die Horden der extremen Rechten seinen Wahlsieg in Frage stellten, zeigt, wie wichtig Brasilien für die USA ist. Brasilien mag für Washington das sein, was Ägypten für Rom war, eine endlose Nahrungsquelle, die in Verbindung mit dem Zirkus – und in den USA dauert der Zirkus 365 Tage im Jahr – die Beschwichtigung der Massen garantiert.

Aber gerade weil dies alles auf dem Spiel steht, erscheint die Doktrin der „gegenseitigen gesicherten Zerstörung“ nicht mehr so sicher. Die Angst, die Panik, der bloße Gedanke an eine mögliche Niederlage und den Verlust dessen, was sie als „Weltherrschaft“ bezeichnen, gleichbedeutend mit „umfassender politischer Vorherrschaft“, macht die Falken des globalistischen, hegemonialen, superföderativen Kapitalismus wild, hartnäckig und obsessiv. Sie sind es gewohnt, auf der Grundlage von Lügen ganze Nationen zu befehligen, zu bedrohen, abzuschrecken, zu bestrafen, zu unterwandern, einzumarschieren und zu vernichten und dies ungestraft zu tun, und nicht die Möglichkeit des Massensterbens wird sie davon abhalten. Was sie aufhält, ist die Garantie des Sieges, eines totalen, unanfechtbaren, ewigen und aufklärerischen Sieges, wie sie ihn mit dem Völkermord an Hiroshima und Nagasaki angestrebt und erreicht haben. Im Angesicht der möglichen Niederlage wird sie nichts aufhalten. Wie das britische Empire wissen die USA nicht, wie man mit Kompromissen, Sackgassen und beschwichtigender Logik lebt. Für sie ist der Krieg das Mittel zum Frieden. Das einzige Mittel, das den von ihnen angestrebten aufklärerischen Sieg garantieren kann. Kein Kompromiss, nur der sichere Sieg.

Und so kommt es, dass Selenskyj die Bombardierung des KKW Saporoschje anordnet und das Kernkraftwerk Kursk bedroht, weil seine Gesundheit – im wahrsten Sinne des Wortes – davon abhängt, dass Russland in einen lang anhaltenden, groß angelegten Konflikt hineingezogen wird. Meiner Meinung nach besteht das Ziel darin, Russland zu einer Verzweiflungstat zu drängen, die beispielsweise im Einsatz einer – taktischen oder strategischen – Atomwaffe besteht, und infolgedessen kann eines von zwei Dingen geschehen: Entweder nutzen die USA dies, um Russland faktisch und international zu isolieren und so weit zu dämonisieren, dass sich das russische Volk selbst gegen Präsident Putin wendet, oder letztlich, falls erforderlich, um Russland in einen umfassenden Konflikt zu ziehen, in dem die USA immer noch glauben, die Oberhand zu haben. Wenn sie das nicht glaubten, würden sie dieses sehr gefährliche Spiel nicht spielen. Sie mögen sich irren, aber sie handeln aus ihrer eigenen Überzeugung heraus.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, durch die Bombardierung Kiews eine Provokation herbeizuführen und ein radioaktives Leck zu verursachen, das andere Länder in Mitleidenschaft zieht. Auf diese Weise hätten die USA eine „plausible“ Rechtfertigung, um Russland zu beschuldigen, es absichtlich verursacht zu haben, entweder weil sie sagen, dass Russland selbst es getan hat, oder weil sie sagen, dass das Leck nicht von einem Kernkraftwerk, sondern von einer schmutzigen Bombe stammt, die von Moskau eingesetzt wurde. Sie werden sagen: Aber Russlands Partner würden auf so etwas nicht hereinfallen. Ja, aber das Ziel der USA wird auch auf den nationalen Schachbrettern dieser Länder und bei ihren Völkern verfolgt, nämlich indem man dieselben Völker dazu bringt, Regierungen abzulehnen, die die Anti-Atom-Regeln, die Menschenrechte, die Konventionen gegen Völkermord und die Verbreitung von Atomwaffen usw. nicht respektieren.

Es gibt viele Möglichkeiten, und die USA haben bereits bewiesen, dass sie mit all diesen Möglichkeiten spielen können. Seien wir nicht naiv, wenn es darum geht, warum es in den 1980er Jahren einen so großen „Anti-Atom-Konsens“ gab. Weder wollten die USA unbedingt das Informationsfeld freimachen, noch hatten sie eine echte nukleare Parität. Sie mussten die Verbreitung von Kernwaffen und die Entwicklung auf sowjetischer Seite stoppen. Dies kam auch der UdSSR entgegen, da es zu einer Entlastung ihrer Staatskasse führen würde. Die USA spielten also auf beiden Seiten: Sie versuchten, die UdSSR in ein teures Wettrüsten hineinzuziehen, aber auf eine Weise, die keine strategische Bedrohung darstellte. Es gibt Aufzeichnungen aus der Zeit des „Demokraten Jelzin“, die zeigen, dass die USA beabsichtigten, Russland dazu zu bringen, auf strategische nukleare Seestreitkräfte zu verzichten und nur Luft- und Bodentruppen zu behalten. Daher die Logik des „Raketenschildes“, die wie die Faust aufs Auge passte. Schließlich sahen die USA in den Atom-U-Booten eine große Bedrohung. Und Jelzin tat, was sie wollten.

Im Falle des Iran ist das Spiel ähnlich. Wir haben einen Netanjahu, Selenskyjs politischen Zwilling, der eine ein Zionist, der andere ein Zionist und Nazifaschist, beide im Herzen angloamerikanische Patrioten, deren politisches Wohlergehen – buchstäblich – von einem dauerhaften, groß angelegten Konflikt abhängt. Auch in diesem Fall wird die nukleare Karte gespielt. Blinken brauchte nur zu sagen, dass der Iran „ein oder zwei Wochen“ von einer Atomwaffe entfernt ist, und schon wurde dies zu einer unumstößlichen Wahrheit, die in Stein gemeißelt ist. Es wird auf „vertrauliche Berichte“ der IAEO verwiesen, die niemand je zu Gesicht bekommen hat und deren Links zu einer Beschreibung der Nuklearabkommen mit dem Iran selbst führen, die sogar so weit geht zu sagen, dass es der Iran war, der die Bedingungen des JCPOA nicht eingehalten hat.

In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass, wenn die USA es sagen, es auch wahr ist. Die USA sagen, dass der Iran fast Atomwaffen hat – trotz der Fatwa von Al-Komeini, die die militärische Entwicklung von Atomwaffen verbietet – und niemand zweifelt daran; die USA sprechen von einem vertraulichen IAEO-Abkommen, von dem niemand weiß, dass es vertraulich ist, aber von einer „transparenten“ und „unabhängigen“ öffentlichen Agentur, und niemand zweifelt daran; die USA sagen, dass Russland sein eigenes Atomkraftwerk bombardiert, und niemand zweifelt daran. Der Präsident der IAEO, Grossi, geht sogar noch weiter: Er sagt, es sei „jenseits der Wissenschaft“, den Ursprung der Angriffe auf das Kraftwerk in Saporoschje zu beweisen. Wenn man jetzt das CSI-Team einberuft, wird Putin ein weiteres Mal vor den Internationalen Strafgerichtshof gestellt.

Das Spiel wird auch mit China gespielt. Die Nachricht, dass die Modernisierung der chinesischen Nuklearstreitkräfte, die „Verdoppelung“ der Sprengköpfe, sicher ist, ist ein Ziel, von dem sich die USA „nicht abwenden können“, wie das Weiße Haus sagte. Selbst wenn die USA zehnmal so viele Sprengköpfe haben, wie China haben wird, wenn es die bereits vorhandenen verdoppelt – wenn es sie verdoppelt -.

Vorerst hat Selenskyj die Unmöglichkeit von Friedensverhandlungen in absehbarer Zeit garantiert, und nicht einmal Modis Besuch – wie ein Versprecher – wird das Szenario ändern. Wie siamesische Zwillinge zeigen Selenskyj und Netanjahu, dass eine Zusammenarbeit zwischen Nazis und Zionisten nicht nur möglich, sondern auch wünschenswert ist und dass der Antisemitismus, der die 1930er Jahre kennzeichnete, eine zufällige Erscheinung war und niemals eine zutiefst widersprüchliche Realität an sich. Selenskyj weist nach, dass das hegemoniale Interesse der USA den Deal zwischen Zionisten und Nazi-Faschisten besiegelte. Damals sahen die imperialen Falken jüdischen Besitz als Reichtum an, den es zu erwerben galt; heute sehen sie jüdischen Besitz als Reichtum an sich, der ihnen bereits gehört, und sie benutzen ihn als Instrument für territoriale Besetzung, Währungsstabilisierung und Kontrolle von Energiequellen und anderen natürlichen Ressourcen.

Die einen und die anderen spielen ein gefährliches Spiel, bei dem sie strategische Figuren sind. Es liegt an ihnen, eine Realität zu schaffen, die eine Koexistenz unmöglich macht, bis zu dem Punkt, an dem die „gegenseitige gesicherte Zerstörung“ keine Einschränkung mehr darstellt. Der Anblick eines nuklearen Irans ist ein solcher Fall und wird alles rechtfertigen. Erinnern Sie sich an „Massenvernichtungswaffen“? „Terroristen, Wahnsinnige“ und Muslime mit Zugang zu Atomwaffen? Also, nach all der Islamophobie, die im Westen vorbereitet und von neofaschistischen Strömungen ausgenutzt wird, die Muslime und Asiaten – arme Menschen, nur arme Menschen – zu einer untermenschlichen Spezies, zu einer eindringenden Plage erklären? Das ist nur ein Detail. Der Boden ist gepflügt und gut vorbereitet.

Glaubt denn noch jemand an rote Linien?

Analyst. Er ist Inhaber des Blogs Canal-factual.wordpress.com und Mitbegründer von MultipolarTv, einem Youtube-Kanal für geopolitische Analysen. Als Vorstandsmitglied der portugiesischen Vereinigung demokratischer Juristen engagiert er sich für Menschenrechte und soziale Rechte. Außerdem ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des portugiesischen Gewerkschaftsbundes (CGTP-IN).

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …